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Grau Online en Comunicació

Presentació

Vols ser un comunicador versàtil amb domini dels llenguatges multimèdia, els mitjans digitals i les xarxes socials? Forma't online amb el grau de Comunicació de la UOC i domina àmbits com la publicitat i relacions públiques, la comunicació audiovisual i el periodisme.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu grau.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en la comunicació i el disseny”

Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Sessions informatives sobre els programes de Ciències de la Informació i de la Comunicació

Del 14 de juliol al 28 de setembre.
Consulta la data de la sessió del teu programa.

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Per què estudiar el grau online de Comunicació de la UOC?

Aquest programa et proporciona les competències tecnològiques i creatives que necessites per ser un expert en comunicació capaç d'adaptar-se a un entorn canviant, digital i transmèdia.

És un títol oficial amb una visió integradora i transversal de la comunicació. Aquest grau és l'alternativa innovadora als programes tradicionals que separen aquesta formació en tres estudis diferents (Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme).

A més, el grau de Comunicació en línia de la UOC també et permet especialitzar-te en l'àrea que t'interessa més. Pots triar entre les quatre mencions següents:

  • Menció de Comunicació audiovisual
  • Menció de Comunicació corporativa i relacions públiques
  • Menció de Periodisme
  • Menció de Publicitat

El pla d'estudis dona una resposta al mercat laboral actual. La comunicació digital requereix professionals flexibles que s'adaptin a les noves tendències, enfocaments i estratègies.

Per què estudiar el grau online de Comunicació de la UOC?


Aquest programa et proporciona les competències tecnològiques i creatives que necessites per ser un expert en comunicació capaç d'adaptar-se a un entorn canviant, digital i transmèdia.

És un títol oficial amb una visió integradora i transversal de la comunicació. Aquest grau és l'alternativa innovadora als programes tradicionals que separen aquesta formació en tres estudis diferents (Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme).

A més, el grau de Comunicació en línia de la UOC també et permet especialitzar-te en l'àrea que t'interessa més. Pots triar entre les quatre mencions següents:

  • Menció de Comunicació audiovisual
  • Menció de Comunicació corporativa i relacions públiques
  • Menció de Periodisme
  • Menció de Publicitat

El pla d'estudis dona una resposta al mercat laboral actual. La comunicació digital requereix professionals flexibles que s'adaptin a les noves tendències, enfocaments i estratègies. Amb la UOC seràs un expert en les noves formes de treball.

Si vols treballar en comunicació, sigui com a periodista, publicista, creador audiovisual o relacions públiques, aquest és el teu programa. Aconsegueix una visió estratègica, innovadora i global de la comunicació en tots els àmbits.

 

Lidera la comunicació digital i domina el llenguatge multimèdia

Si estudies el grau de Comunicació, aprendràs a comunicar segons l'objectiu estratègic que s'hagi establert (informatiu, expressiu o persuasiu) i ho faràs utilitzant els diferents mitjans, canals i suports (digital, audiovisual, escrit o multiplataforma).

Si ets un professional vinculat al sector, aquest programa també et permet ampliar les aptituds que ja tens i adaptar-te a les noves tecnologies. Amb la UOC aconseguiràs noves metes en la teva carrera professional.

Gradua't amb nosaltres i et convertiràs en un professional líder en l'àmbit de la comunicació, amb una mentalitat creativa i innovadora i esperit emprenedor.

 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Formem part de:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Comunicació

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
54
ECTS
Optativa
114
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final
0
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsica (60 ECTS)
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

Formació obligatòria (114 ECTS)
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

Formació optativa (54 ECTS)
Crèdits
6
6
6
6
6
6
Informació i expressió sonora6
Lobbisme i grups d'influència6
6
6
6
6
6
6
6
Taller de fotografia publicitària6
Taller de fotografia documental i fotoperiodisme6
6
6
6
6
6
6
6
12

 

 

 

6

 

 

 

6  

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Semestres

AssignaturesCrèdits

 

 

 

Semestre 1
30
6
6
6
6
6

 

 

 

Semestre 2
30
6
6
6
6
6

 

 

 

Semestre 3
30
6
6
6
6
6

 

 

 

Semestre 4
30
6
6
6
6
6

 

 

 

Semestre 5
30
Guió audiovisual
6
Teories de la comunicació6
Tècniques de relacions públiques6
6
6
  

 

Semestre 630
Comunicació i continguts en social media6
Disseny visual i expressió gràfica6
Idioma modern II: Anglès6
Projectes audiovisuals6
Crèdits optatius6
  

 

 

 

Semestre 7
30
Crèdits optatius
24
6

 

 

 

Semestre 8
30
Crèdits optatius
24
6
Total240

 

 

 

Aquesta proposta de semestralització és una recomanació als estudiants que, en el moment de la matrícula i amb l'assistència directa del tutor, poden personalitzar i definir segons els seus interessos i necessitats.

 

 

 

 

Mencions

El Grau de Comunicació ofereix quatre mencions d'assignatures optatives: menció de Comunicació audiovisual (48 crèdits), menció de Comunicació corporativa i relacions públiques  (48 crèdits), menció de Periodisme (48 crèdits) i menció de Publicitat (48 crèdits).

Les mencions reflecteixen l'especialització curricular de l'estudiant i queden recollides oficialment al títol.

Menció de Comunicació audiovisual

La menció de Comunicació Audiovisual capacita al graduat en comunicació per a desenvolupar prioritàriament el seu treball en els àmbits de la conceptualització, el guionatge, la realització i la postproducció de productes audiovisuals en diferents formats i suports, i en els camps de la televisió, el cinema, el vídeo, Internet i altres mitjans emergents.

També permet al graduat en comunicació desenvolupar la seva carrera professional en els àmbits de la producció o l'explotació comercial de projectes audiovisuals, en la mesura que el capacita per planificar i organitzar els recursos humans, mitjans tècnics i pressupostaris per a la producció d'obres audiovisuals en els seus diversos formats, així com per a prendre decisions estratègiques en els àmbits de la distribució multiplataforma.

Per obtenir la menció de Comunicació audiovisual es requereix superar les següents assignatures optatives:

  • Disseny i creació sonora
  • Realització audiovisual
  • Muntatge audiovisual
  • Taller d'audiovisual experimental
  • Animació
  • Producció i distribució multiplataforma
  • Disseny del TFG
  • Treball final de grau de Comunicació Audiovisual


Menció de Comunicació corporativa i relacions públiques

La menció de Comunicació Corporativa i Relacions Públiques del Grau en Comunicació de la UOC capacita per a la gestió estratègica de la comunicació d'una organització, i per establir i mantenir relacions mútuament beneficioses amb els seus públics més rellevants, ja siguin interns o externs. La seva tasca pot desenvolupar des de la pròpia organització (en gabinets de comunicació, departaments de relacions públiques i similars) o en règim de la consultoria (tant en agències de relacions públiques com autònomament).

Per a obtenir la menció de Comunicació corporativa i relacions públiques es requereix superar les següents assignatures optatives:

  • Organització d'esdeveniments i protocol
  • Comunicació de crisi i responsabilitat social corporativa (RSC)
  • Lobbisme i grups d'influència
  • Comunicació política i institucional
  • Comunicació persuasiva en mitjans digitals
  • Taller de projectes de relacions públiques
  • Disseny del TFG
  • Treball final de grau de Comunicació Corporativa i Relacions Públiques

 

Menció de Periodisme

La menció de Periodisme permetrà als graduats orientar-se professionalment a les activitats vinculades amb l'obtenció, selecció, elaboració i difusió de la informació periodística escrita, gràfica i audiovisual d'acord amb criteris d'interès públic i en base a una deontologia i ètica professional i els principis de servei públic i responsabilitat social. Tasques que podrà desenvolupar tant en mitjans de comunicació com en gabinets de premsa i departaments de comunicació d'empreses o institucions.

Per obtenir la menció de Periodisme es requereix superar les següents assignatures optatives:

  • Periodisme especialitzat
  • Periodisme d'investigació i dades
  • Infografia i visualització
  • Taller de periodisme transmèdia
  • Taller de fotografia documental i fotoperiodisme
  • Informació i expressió sonora
  • Disseny del TFG
  • Treball final de grau de Periodisme


Menció de Publicitat

La menció de Publicitat capacita per a la creació i la gestió estratègica publicitària. S'enfoca, d'una banda, en la creació de peces publicitàries destinades a tot tipus de mitjans (convencionals i no convencionals), tant en l'àmbit de la redacció publicitària com en el de la direcció d'art (gràfica i audiovisual). Així mateix, prepara l'estudiant per a l'exercici professional com a executiu / a o director / a de comptes publicitaris, com a planificador / a de mitjans i com a planificador / a estratègic / a (planner).
Aquesta menció aporta les competències necessàries per a la conceptualització i verbalització / visualització del missatge persuasiu, així com per gestionar, liderar, planificar, executar, avaluar i liderar projectes de comunicació publicitària.

Per obtenir la menció de Publicitat es requereix superar les següents assignatures optatives:

  • Direcció de comptes i planificació estratègica
  • Planificació de mitjans publicitaris
  • Direcció d'art
  • Taller de redacció publicitària
  • Taller de fotografia publicitària
  • Estratègia i gestió de la marca
  • Disseny del TFG
  • Treball final de grau de Publicitat

Càrrega lectiva

Per a l'obtenció del grau de Comunicació es requereixen 240 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació i Ciència.

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaOptativa
Durada12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat/sPresencial, semipresencial o virtual.
Requisits

Haver superat 60 crèdits bàsics i 78 crèdits obligatoris del grau.

AcompanyamentDurant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball Final de Grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Grau de Comunicació el treball final té 12 crèdits ECTS, formats per dues assignatures: Disseny del treball final de grau (6 ECTS) + Treball final de grau (6 ECTS).

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del Grau de Comunicació. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Comunicació s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa.

Treball Final de Grau


Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Grau de Comunicació el treball final té 12 crèdits ECTS, formats per dues assignatures: Disseny del treball final de grau (6 ECTS) + Treball final de grau (6 ECTS).

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del Grau de Comunicació. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Comunicació s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació.

La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment i l'elaboració del treball,  la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Durada

El grau de Comunicació té una durada mínima estimada de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS.

Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

 
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en comunicació i el disseny
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de la comunicació i el disseny: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en comunicació i el disseny i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Comunicació

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Els reconeixements de crèdits estan en procés d'actualització. Per més informació contacta amb el teu tutor.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

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Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Administració de sistemes informàtics (LOGSE)12 crèdits
Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)18 crèdits
Administració i finances (LOE)24 crèdits
Administració i finances (LOGSE)12 crèdits
Agència de viatges (LOGSE)12 crèdits
Agència de viatges i gestió d'esdeveniments (LOE)24 crèdits
Animació (LOE)24 crèdits
Animació d'activitats físiques i esportives (LOGSE)6 crèdits
Animació sociocultural i turística (LOE)12 crèdits
Animació turística (LOGSE)12 crèdits
Animació, 3D, jocs i entorns interactius (LOE)12 crèdits
Assessoria d'imatge personal (LOGSE)12 crèdits
Assessoria d'imatge personal i corporativa (LOE)18 crèdits
Assistència a la Direcció (LOE)6 crèdits
Comerç internacional (LOE)18 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)12 crèdits
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i fluïds (LOE)6 crèdits
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)6 crèdits
Disseny i producció editorial (LOGSE)6 crèdits
Documentació sanitària (LOGSE)6 crèdits
Educació infantil (LOE)6 crèdits
Estilisme d'indumentària (LOGSE)6 crèdits
Fotografia (LOE)18 crèdits
Fotografia artística (LOGSE)24 crèdits
Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)12 crèdits
Gestió d'allotjaments turístics (LOE)24 crèdits
Gestió de vendes i espais comercials (LOE)12 crèdits
Gestió del transport (LOGSE)6 crèdits
Gràfica audiovisual (LOE)18 crèdits
Gràfica publicitària (LOE)30 crèdits
Gràfica publicitària (LOGSE)30 crèdits
Guia, Informació i Assistència Turístiques (LOE)24 crèdits
Guia, Informació i Assistència Turístiques, perfil professional d'animació turística (LOE)12 crèdits
Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE)36 crèdits
Imatge (LOGSE)12 crèdits
Informació i comercialització turístiques (LOGSE)6 crèdits
Integració social (LOE)12 crèdits
Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i fluïds (LOE)6 crèdits
Màrqueting i publicitat (LOE)36 crèdits
Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic (LOE)18 crèdits
Màrqueting i publicitat. Promoció turística (LOE)6 crèdits
Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE)36 crèdits
Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (LOGSE)18 crèdits
Projectes i direcció d'obres de decoració (LOGSE)12 crèdits
Promoció d'igualtat de gènere (LOE)6 crèdits
Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)30 crèdits
Realització d'audiovisuals i espectacles, perfil professional de multimèdia interactiva (LOGSE)24 crèdits
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (LOE)36 crèdits
Restauració (LOGSE)12 crèdits
Secretariat (LOGSE)18 crèdits
Serveis al consumidor (LOGSE)6 crèdits
Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE)6 crèdits
So per a audiovisuals i espectacles (LOE)12 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Comunicació

Professorat

Direcció de programa

  • Judith Clares Gavilán

    Directora del Grau de Comunicació. Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació (UOC). Llicenciada en Periodisme i doctora en Comunicació per la URL. La seva recerca se centra en l'estructura i les polítiques de comunicació, vídeo sota demanda i la televisió connectada. És membre del grup GAME (Grup de recerca en aprenentatges, mitjans i entreteniment).

Grau en Comunicació

Sortides professionals

Sortides professionals

El graduat en Comunicació de la UOC estarà altament capacitat per exercir en els principals sectors professionals de l'activitat comunicativa:

  • Periodisme, comunicació informativa: Editorials, diaris, revistes, mitjans de comunicació interactius, empreses del sector audiovisual, entre d'altres.
  • Comunicació corporativa i relacions públiques: empreses consultores de relacions públiques, serveis i indústria en general: àmbits de màrqueting, comunicació corporativa i relacions públiques, gabinets de comunicació d'organitzacions públiques o privades.
  • Publicitat i màrqueting: Agències de publicitat, centrals de mitjans, indústries culturals, empreses de comunicació digital, empreses de gestió i creació de continguts web, departaments de màrqueting, entre d'altres.
  • Comunicació audiovisual: Empreses del sector audiovisual, empreses productores, realitzadores, distribuïdores de continguts audiovisuals i multimedia.

Sortides professionals


El graduat en Comunicació de la UOC estarà altament capacitat per exercir en els principals sectors professionals de l'activitat comunicativa:

  • Periodisme, comunicació informativa: Editorials, diaris, revistes, mitjans de comunicació interactius, empreses del sector audiovisual, entre d'altres.
  • Comunicació corporativa i relacions públiques: empreses consultores de relacions públiques, serveis i indústria en general: àmbits de màrqueting, comunicació corporativa i relacions públiques, gabinets de comunicació d'organitzacions públiques o privades.
  • Publicitat i màrqueting: Agències de publicitat, centrals de mitjans, indústries culturals, empreses de comunicació digital, empreses de gestió i creació de continguts web, departaments de màrqueting, entre d'altres.
  • Comunicació audiovisual: Empreses del sector audiovisual, empreses productores, realitzadores, distribuïdores de continguts audiovisuals i multimedia.

 

El graduat en Comunicació podrà exercir (en els sectors esmentats) les professions següents:

  • Director/a de comunicació
  • Director/a de relacions públiques
  • Consultor/a de comunicació corporativa
  • Periodista
  • Curador de continguts digitals
  • Editor de continguts multimèdia
  • Community Manager
  • Responsable de gestió de xarxes socials
  • Director/a de protocol i de relacions institucionals
  • Creatiu/a publicitari
  • Director/a de comptes publicitaris
  • Director/a de projectes de comunicació
  • Planificador/a de mitjans
  • Planificador/a estratègic/a de mitjans digitals
  • Guionista audiovisual i multimèdia
  • Realitzador/a audiovisual
  • Productor/a audiovisual
  • Distribuïdor/a audiovisual

 

Objectius

Els objectius d'aprenentatge que planteja el grau de Comunicació són els següents:

  • Obtenir coneixements sobre les tècniques de cerca, selecció i recollida d'informació, i la capacitat per a examinar i analitzar fonts i documents.
  • Obtenir coneixements teòrics i històrics sobre les diferents formes, tendències i manifestacions de la comunicació.
  • Adquirir coneixements sobre el context social, econòmic i estructural de les indústries culturals i comunicatives.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat crítica, analítica i reflexiva.
  • Adquirir coneixements sobre la legislació vigent en matèria de comunicació.
  • Obtenir la capacitat per a generar, gestionar i produir continguts en diferents mitjans i suports comunicatius (escrits, audiovisuals i digitals).
  • Adquirir la capacitat per a elaborar, dissenyar i planificar accions i missatges comunicatius adequats per a diferents objectius estratègics (expressius, persuasius o informatius).

Objectius


Els objectius d'aprenentatge que planteja el grau de Comunicació són els següents:

  • Obtenir coneixements sobre les tècniques de cerca, selecció i recollida d'informació, i la capacitat per a examinar i analitzar fonts i documents.
  • Obtenir coneixements teòrics i històrics sobre les diferents formes, tendències i manifestacions de la comunicació.
  • Adquirir coneixements sobre el context social, econòmic i estructural de les indústries culturals i comunicatives.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat crítica, analítica i reflexiva.
  • Adquirir coneixements sobre la legislació vigent en matèria de comunicació.
  • Obtenir la capacitat per a generar, gestionar i produir continguts en diferents mitjans i suports comunicatius (escrits, audiovisuals i digitals).
  • Adquirir la capacitat per a elaborar, dissenyar i planificar accions i missatges comunicatius adequats per a diferents objectius estratègics (expressius, persuasius o informatius).
  • Desenvolupar la capacitat creativa i l'esperit emprenedor.
  • Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip i desenvolupar el lideratge personal.
  • Desenvolupar i consolidar el domini de les noves tecnologies de la informació (TIC), com també la capacitat per a innovar i adaptar-se als canvis constants en un món globalitzat.
  • Adquirir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfil professional

El grau de Comunicació s'adreça a estudiants i/o professionals que aspiren a dedicar-se a la comunicació en algun dels seus múltiples vessants: els mitjans de comunicació, les empreses consultores de relacions públiques, els departaments de màrqueting, les productores audiovisuals, les agències de publicitat, les centrals de mitjans, la comunicació digital i les xarxes socials, les indústries culturals o els gabinets de comunicació, entre d'altres.

Aquest programa també s'adreça a professionals que ja treballen en l'àmbit de la comunicació, amb una mentalitat creativa i innovadora, que volen actualitzar les seves aptituds, i alhora adaptar-se a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, en especial la comunicació persuasiva i informativa a les xarxes socials i entorns digitals

El grau ofereix una formació de caràcter general, que es combina amb la possibilitat d'especialització mitjançant quatre mencions d'assignatures optatives:

Perfil professional


El grau de Comunicació s'adreça a estudiants i/o professionals que aspiren a dedicar-se a la comunicació en algun dels seus múltiples vessants: els mitjans de comunicació, les empreses consultores de relacions públiques, els departaments de màrqueting, les productores audiovisuals, les agències de publicitat, les centrals de mitjans, la comunicació digital i les xarxes socials, les indústries culturals o els gabinets de comunicació, entre d'altres.

Aquest programa també s'adreça a professionals que ja treballen en l'àmbit de la comunicació, amb una mentalitat creativa i innovadora, que volen actualitzar les seves aptituds, i alhora adaptar-se a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, en especial la comunicació persuasiva i informativa a les xarxes socials i entorns digitals

El grau ofereix una formació de caràcter general, que es combina amb la possibilitat d'especialització mitjançant quatre mencions d'assignatures optatives:

  • Menció de Comunicació audiovisual
  • Menció de Comunicació corporativa i relacions públiques
  • Menció de Periodisme
  • Menció de Publicitat

Competències

 

Competències transversals

  • Capacitat per a treballar en equip.
  • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
  • Capacitat de creativitat i innovació.
  • Capacitat de lideratge.
  • Capacitat per a aprendre i actualitzar-se permanentment.
  • Capacitat per a pensar estratègicament.
  • Capacitat de comunicació interpersonal.
  • Capacitat emprenedora.

 

Competències específiques comunes

  • Capacitat per a la cerca, la gestió i l'ús de la informació.

Competències


 

Competències transversals

  • Capacitat per a treballar en equip.
  • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
  • Capacitat de creativitat i innovació.
  • Capacitat de lideratge.
  • Capacitat per a aprendre i actualitzar-se permanentment.
  • Capacitat per a pensar estratègicament.
  • Capacitat de comunicació interpersonal.
  • Capacitat emprenedora.

 

Competències específiques comunes

  • Capacitat per a la cerca, la gestió i l'ús de la informació.
  • Coneixement del mercat i de l'entorn professional.
  • Coneixement dels processos i les funcions de les organitzacions del món empresarial i institucional.
  • Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.
  • Capacitat per a comunicar-se de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
  • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
  • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels diferents mitjans i suports segons els públics objectius.
  • Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte audiovisual, com també dels mitjans tècnics implicats.
  • Capacitat per a identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies de productes, serveis i projectes de comunicació.
  • Capacitat per a identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte.
  • Capacitat per a idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius.
  • Capacitat per a editar continguts multimèdia.
  • Capacitat per a construir guions i documents de treball en formats formalitzats per a la indústria del sector.
  • Capacitat per a aplicar les normatives legals que afecten el sector de la comunicació.
  • Capacitat per a interpretar plans de màrqueting i comunicació.
  • Capacitat per a executar pressupostos.
  • Capacitat per a exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic.

 

Competències pròpies de la UOC

  • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Comunicació

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

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Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Preguntes freqüents

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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