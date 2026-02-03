Grau Online en Comunicació
Presentació
Vols ser un comunicador versàtil amb domini dels llenguatges multimèdia, els mitjans digitals i les xarxes socials? Forma't online amb el grau de Comunicació de la UOC i domina àmbits com la publicitat i relacions públiques, la comunicació audiovisual i el periodisme.
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Del 14 de juliol al 28 de setembre.
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Per què estudiar el grau online de Comunicació de la UOC?
Aquest programa et proporciona les competències tecnològiques i creatives que necessites per ser un expert en comunicació capaç d'adaptar-se a un entorn canviant, digital i transmèdia.
És un títol oficial amb una visió integradora i transversal de la comunicació. Aquest grau és l'alternativa innovadora als programes tradicionals que separen aquesta formació en tres estudis diferents (Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme).
A més, el grau de Comunicació en línia de la UOC també et permet especialitzar-te en l'àrea que t'interessa més. Pots triar entre les quatre mencions següents:
- Menció de Comunicació audiovisual
- Menció de Comunicació corporativa i relacions públiques
- Menció de Periodisme
- Menció de Publicitat
El pla d'estudis dona una resposta al mercat laboral actual. La comunicació digital requereix professionals flexibles que s'adaptin a les noves tendències, enfocaments i estratègies.
Per què estudiar el grau online de Comunicació de la UOC?
Aquest programa et proporciona les competències tecnològiques i creatives que necessites per ser un expert en comunicació capaç d'adaptar-se a un entorn canviant, digital i transmèdia.
És un títol oficial amb una visió integradora i transversal de la comunicació. Aquest grau és l'alternativa innovadora als programes tradicionals que separen aquesta formació en tres estudis diferents (Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme).
A més, el grau de Comunicació en línia de la UOC també et permet especialitzar-te en l'àrea que t'interessa més. Pots triar entre les quatre mencions següents:
- Menció de Comunicació audiovisual
- Menció de Comunicació corporativa i relacions públiques
- Menció de Periodisme
- Menció de Publicitat
El pla d'estudis dona una resposta al mercat laboral actual. La comunicació digital requereix professionals flexibles que s'adaptin a les noves tendències, enfocaments i estratègies. Amb la UOC seràs un expert en les noves formes de treball.
Si vols treballar en comunicació, sigui com a periodista, publicista, creador audiovisual o relacions públiques, aquest és el teu programa. Aconsegueix una visió estratègica, innovadora i global de la comunicació en tots els àmbits.
Lidera la comunicació digital i domina el llenguatge multimèdia
Si estudies el grau de Comunicació, aprendràs a comunicar segons l'objectiu estratègic que s'hagi establert (informatiu, expressiu o persuasiu) i ho faràs utilitzant els diferents mitjans, canals i suports (digital, audiovisual, escrit o multiplataforma).
Si ets un professional vinculat al sector, aquest programa també et permet ampliar les aptituds que ja tens i adaptar-te a les noves tecnologies. Amb la UOC aconseguiràs noves metes en la teva carrera professional.
Gradua't amb nosaltres i et convertiràs en un professional líder en l'àmbit de la comunicació, amb una mentalitat creativa i innovadora i esperit emprenedor.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
La UOC i l’Agència EFE impulsen la Jornada MoJoInnova UOC-EFE i els Premis Internacionals de Periodisme Mòbil, una cita imprescindible per celebrar la innovació i l'excel·lència en el periodisme mòbil i les noves narratives digitals. Uneix-te a nosaltres!
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.