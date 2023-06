El Grau de Comunicació ofereix quatre mencions d'assignatures optatives: menció de Comunicació audiovisual (36 crèdits), menció de Comunicació corporativa i relacions públiques (36 crèdits), menció de Periodisme (36 crèdits) i menció de Publicitat (36 crèdits).

Les mencions reflecteixen l'especialització curricular de l'estudiant i queden recollides oficialment al títol.

Menció de Comunicació audiovisual

La menció de Comunicació Audiovisual capacita al graduat en comunicació per a desenvolupar prioritàriament el seu treball en els àmbits de la conceptualització, el guionatge, la realització i la postproducció de productes audiovisuals en diferents formats i suports, i en els camps de la televisió, el cinema, el vídeo, Internet i altres mitjans emergents.

També permet al graduat en comunicació desenvolupar la seva carrera professional en els àmbits de la producció o l'explotació comercial de projectes audiovisuals, en la mesura que el capacita per planificar i organitzar els recursos humans, mitjans tècnics i pressupostaris per a la producció d'obres audiovisuals en els seus diversos formats, així com per a prendre decisions estratègiques en els àmbits de la distribució multiplataforma.

Per obtenir la menció de Comunicació audiovisual es requereix superar les següents assignatures optatives:

Disseny i creació sonora

Realització audiovisual

Muntatge audiovisual

Taller d'audiovisual experimental

Animació

Producció i distribució multiplataforma



Menció de Comunicació corporativa i relacions públiques

La menció de Comunicació Corporativa i Relacions Públiques del Grau en Comunicació de la UOC capacita per a la gestió estratègica de la comunicació d'una organització, i per establir i mantenir relacions mútuament beneficioses amb els seus públics més rellevants, ja siguin interns o externs. La seva tasca pot desenvolupar des de la pròpia organització (en gabinets de comunicació, departaments de relacions públiques i similars) o en règim de la consultoria (tant en agències de relacions públiques com autònomament).

Per a obtenir la menció de Comunicació corporativa i relacions públiques es requereix superar les següents assignatures optatives:

Organització d'esdeveniments i protocol

Comunicació de crisi i responsabilitat social corporativa (RSC)

Lobbisme i grups d'influència

Comunicació política i institucional

Comunicació persuasiva en mitjans digitals

Taller de projectes de relacions públiques

Menció de Periodisme

La menció de Periodisme permetrà als graduats orientar-se professionalment a les activitats vinculades amb l'obtenció, selecció, elaboració i difusió de la informació periodística escrita, gràfica i audiovisual d'acord amb criteris d'interès públic i en base a una deontologia i ètica professional i els principis de servei públic i responsabilitat social. Tasques que podrà desenvolupar tant en mitjans de comunicació com en gabinets de premsa i departaments de comunicació d'empreses o institucions.

Per obtenir la menció de Periodisme es requereix superar les següents assignatures optatives:

Periodisme especialitzat

Periodisme d'investigació i dades

Infografia i visualització

Taller de fotografia

Taller de periodisme transmèdia

Producció i distribució multiplataforma



Menció de Publicitat

La menció de Publicitat capacita per a la creació i la gestió estratègica publicitària. S'enfoca, d'una banda, en la creació de peces publicitàries destinades a tot tipus de mitjans (convencionals i no convencionals), tant en l'àmbit de la redacció publicitària com en el de la direcció d'art (gràfica i audiovisual). Així mateix, prepara l'estudiant per a l'exercici professional com a executiu / a o director / a de comptes publicitaris, com a planificador / a de mitjans i com a planificador / a estratègic / a (planner).

Aquesta menció aporta les competències necessàries per a la conceptualització i verbalització / visualització del missatge persuasiu, així com per gestionar, liderar, planificar, executar, avaluar i liderar projectes de comunicació publicitària.

Per obtenir la menció de Publicitat es requereix superar les següents assignatures optatives: