Grado Online en Comunicación
Presentación
¿Quieres ser un comunicador versátil con dominio de los lenguajes multimedia, los medios digitales y las redes sociales? Fórmate online con el grado de Comunicación de la UOC y domina ámbitos como la publicidad y relaciones públicas, la comunicación audiovisual y el periodismo.
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Del 14 de julio al 28 de septiembre.
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¿Por qué estudiar el grado de Comunicación online de la UOC?
Este programa te proporciona las competencias tecnológicas y creativas que necesitas para ser un experto en comunicación capaz de adaptarse a un entorno cambiante, digital y transmedia.
Es un título oficial con una visión integradora y transversal de la comunicación. Este grado es la alternativa innovadora a los programas tradicionales que separan esta formación en tres estudios diferentes (Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual y Periodismo).
Además, el grado de Comunicación en línea de la UOC también te permite especializarte en el área que más te interesa. Puedes escoger entre las siguientes cuatro menciones:
- Mención de Comunicación audiovisual
- Mención de Comunicación corporativa y relaciones públicas
- Mención de Periodismo
- Mención de Publicidad
El plan de estudios da respuesta al mercado laboral actual. La comunicación digital requiere profesionales flexibles que se adapten a las nuevas tendencias, enfoques y estrategias.
¿Por qué estudiar el grado de Comunicación online de la UOC?
Este programa te proporciona las competencias tecnológicas y creativas que necesitas para ser un experto en comunicación capaz de adaptarse a un entorno cambiante, digital y transmedia.
Es un título oficial con una visión integradora y transversal de la comunicación. Este grado es la alternativa innovadora a los programas tradicionales que separan esta formación en tres estudios diferentes (Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual y Periodismo).
Además, el grado de Comunicación en línea de la UOC también te permite especializarte en el área que más te interesa. Puedes escoger entre las siguientes cuatro menciones:
- Mención de Comunicación audiovisual
- Mención de Comunicación corporativa y relaciones públicas
- Mención de Periodismo
- Mención de Publicidad
El plan de estudios da respuesta al mercado laboral actual. La comunicación digital requiere profesionales flexibles que se adapten a las nuevas tendencias, enfoques y estrategias. Con la UOC serás un experto en las nuevas formas de trabajo.
Si quieres trabajar en comunicación, ya sea como periodista, publicista, creador audiovisual o relaciones públicas, este es tu programa. Consigue una visión estratégica, innovadora y global de la comunicación en todos sus ámbitos.
Lidera la comunicación digital y domina el lenguaje multimedia
Estudiando el grado de Comunicación aprenderás a comunicar según el objetivo estratégico fijado (informativo, expresivo o persuasivo) y lo harás utilizando los diferentes medios, canales y soportes (digital, audiovisual, escrito o multiplataforma).
Si eres un profesional vinculado al sector, este programa también te permite ampliar tus aptitudes y adaptarte a las nuevas tecnologías. Con la UOC alcanzarás nuevas metas en tu carrera profesional.
Gradúate con nosotros y te convertirás en un profesional líder en el ámbito de la comunicación, con una mentalidad creativa e innovadora y espíritu emprendedor.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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23 sept 2026
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Online
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Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
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Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.