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Grado Online en Comunicación

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¿Quieres ser un comunicador versátil con dominio de los lenguajes multimedia, los medios digitales y las redes sociales? Fórmate online con el grado de Comunicación de la UOC y domina ámbitos como la publicidad y relaciones públicas, la comunicación audiovisual y el periodismo.
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Del 14 de julio al 28 de septiembre.
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¿Por qué estudiar el grado de Comunicación online de la UOC?

Este programa te proporciona las competencias tecnológicas y creativas que necesitas para ser un experto en comunicación capaz de adaptarse a un entorno cambiante, digital y transmedia.

Es un título oficial con una visión integradora y transversal de la comunicación. Este grado es la alternativa innovadora a los programas tradicionales que separan esta formación en tres estudios diferentes (Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual y Periodismo).

Además, el grado de Comunicación en línea de la UOC también te permite especializarte en el área que más te interesa. Puedes escoger entre las siguientes cuatro menciones:

  • Mención de Comunicación audiovisual
  • Mención de Comunicación corporativa y relaciones públicas
  • Mención de Periodismo
  • Mención de Publicidad

El plan de estudios da respuesta al mercado laboral actual. La comunicación digital requiere profesionales flexibles que se adapten a las nuevas tendencias, enfoques y estrategias.

¿Por qué estudiar el grado de Comunicación online de la UOC?


Este programa te proporciona las competencias tecnológicas y creativas que necesitas para ser un experto en comunicación capaz de adaptarse a un entorno cambiante, digital y transmedia.

Es un título oficial con una visión integradora y transversal de la comunicación. Este grado es la alternativa innovadora a los programas tradicionales que separan esta formación en tres estudios diferentes (Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual y Periodismo).

Además, el grado de Comunicación en línea de la UOC también te permite especializarte en el área que más te interesa. Puedes escoger entre las siguientes cuatro menciones:

  • Mención de Comunicación audiovisual
  • Mención de Comunicación corporativa y relaciones públicas
  • Mención de Periodismo
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El plan de estudios da respuesta al mercado laboral actual. La comunicación digital requiere profesionales flexibles que se adapten a las nuevas tendencias, enfoques y estrategias. Con la UOC serás un experto en las nuevas formas de trabajo.

Si quieres trabajar en comunicación, ya sea como periodista, publicista, creador audiovisual o relaciones públicas, este es tu programa. Consigue una visión estratégica, innovadora y global de la comunicación en todos sus ámbitos.

 

Lidera la comunicación digital y domina el lenguaje multimedia

Estudiando el grado de Comunicación aprenderás a comunicar según el objetivo estratégico fijado (informativo, expresivo o persuasivo) y lo harás utilizando los diferentes medios, canales y soportes (digital, audiovisual, escrito o multiplataforma).

Si eres un profesional vinculado al sector, este programa también te permite ampliar tus aptitudes y adaptarte a las nuevas tecnologías. Con la UOC alcanzarás nuevas metas en tu carrera profesional.

Gradúate con nosotros y te convertirás en un profesional líder en el ámbito de la comunicación, con una mentalidad creativa e innovadora y espíritu emprendedor.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

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Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

+ Calidad de la titulación

Formamos parte de:

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Comunicación

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
54
ECTS
Optativa
114
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final
0
ECTS
Prácticas

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipologí­a

Fuentes de información y documentación digital
6
Competencias TIC en comunicación
6
Idioma Moderno I: Inglés
6
Iniciativa emprendedora
6
Empresa y marketing
6
Lengua y comunicación
6
Pensamiento creativo
6
Audiencias y consumos
6
Régimen jurídico de la comunicación
6
Comunicación y sociedad
6
Formación básica (60 ECTS)
Créditos
Diseño visual y expresión gráfica
6
Técnicas de redacción periodística
6
Cultura de la imagen
6
Expresión oral y escrita
6
Creatividad publicitaria
6
Comunicación y contenidos en social media
6
Guión audiovisual
6
Idioma Moderno II: Inglés
6
Introducción al sector audiovisual
6
Introducción a la publicidad
6
Introducción a las relaciones públicas
6
Introducción al periodismo
6
Storytelling y recursos narrativos
6
Proyectos audiovisuales
6
Sistemas y procesos de la publicidad
6
Sistemas y procesos de las relaciones públicas
6
Técnicas de relaciones públicas
6
Ejercicio de la profesión periodística
6
Teorías de la comunicación
6
Formación obligatoria (114 ECTS)
Créditos
Formación optativa (54 ECTS)
Créditos
Comunicación de crisis y responsabilidad social corporativa (RSC)
6
Comunicación política e institucional
6
Comunicación persuasiva en medios digitales
6
Dirección de cuentas y planificación estratégica
6
Diseño y creación sonora
6
Estrategia y gestión de la marca
6
Información y expresión sonora
6
Lobbismo y grupos de influencia
6
Organización de eventos y protocolo
6
Periodismo de investigación y datos
6
Planificación de medios publicitarios
6
Producción y distribución multiplataforma
6
Realización audiovisual
6
Montaje audiovisual
6
Taller de audiovisual experimental
6
Animación
6
Dirección de arte
6
Infografía y visualización
6
Taller de proyectos de relaciones públicas
6
Taller de periodismo transmedia
6
Taller de fotografía publicitaria6
Taller de fotografía documental y fotoperiodismo6
Taller de redacción publicitaria
6
Prácticum
12
Diseño del trabajo final de grado
6
Trabajo final de grado
6

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Semestres

AsignaturasCréditos
Semestre 130
Pensamiento creativo
6
Lengua y comunicación
6
Fuentes de información y documentación digital
6
Introducción a la publicidad
6
Introducción al periodismo
6
Semestre 2
30
Competencias TIC en comunicación
6
Iniciativa emprendedora
6
Cultura de la imagen
6
Introducción a las relaciones públicas
6
Introducción al sector audiovisual
6
Semestre 3
30
Expresión oral y escrita
6
Comunicación y sociedad
6
Empresa y marketing
6
Ejercicio de la profesión periodística
6
Sistemas y procesos de la publicidad
6
Semestre 4
30
Audiencias y consumos
6
Régimen jurídico de la comunicación
6
Storytelling y recursos narrativos
6
Sistemas y procesos de las relaciones públicas
6
Idioma moderno I: Inglés
6
Semestre 5
30
Guión audiovisual
6
Teorías de la comunicación
6
Técnicas de relaciones públicas
6
Técnicas de redacción periodística
6
Creatividad publicitaria
6
Semestre 6
30
Comunicación y contenidos en social media
6
Diseño visual y expresión gráfica
6
Idioma moderno II: Inglés
6
Proyectos audiovisuales
6
Créditos optativos
6
Semestre 7
Créditos optativos
24
Diseño del trabajo final de grado
6
Semestre 8
30
Créditos optativos
24
TFG
6

Esta propuesta de semestralización es una recomendación a los estudiantes que, en el momento de la matrícula y con la asistencia directa del tutor, podréis personalizar y definir según vuestros intereses y necesidades.

 

Menciones

El Grado de Comunicación ofrece cuatro menciones de asignaturas optativas: mención de Comunicación audiovisual (48 créditos), mención de Comunicación corporativa y relaciones públicas (48 créditos), mención de Periodismo (48 créditos) y mención de Publicidad (48 créditos).

Las menciones reflejan la especialización curricular del estudiante y quedan recogidas oficialmente en el título.

Mención de Comunicación audiovisual 

La mención de Comunicación Audiovisual capacita al graduado en comunicación para desarrollar prioritariamente su trabajo en los ámbitos de la conceptualización, el guionaje, la realización y la postproducción de productos audiovisuales en diferentes formatos y soportes, y en los campos de la televisión, el cine, el vídeo, Internet y otros medios emergentes.

También permite al graduado en comunicación desarrollar su carrera profesional en los ámbitos de la producción o la explotación comercial de proyectos audiovisuales, en la medida que lo capacita para planificar y organizar los recursos humanos, medios técnicos y presupuestarios para la producción de obras audiovisuales en sus diversos formatos, así como para tomar decisiones estratégicas en los ámbitos de la distribución multiplataforma.

Para obtener la mención de Comunicación audiovisual se requiere superar las siguientes asignaturas optativas: 

  •  Diseño y creación sonora 
  •  Realización audiovisual 
  •  Montaje audiovisual 
  •  Taller de audiovisual experimental 
  •  Animación 
  •  Producción y distribución multiplataforma 
  • Diseño del TFG
  • Trabajo final de grado de Comunicación Audiovisual


Mención de Comunicación corporativa y relaciones públicas 

La mención de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas del Grado en Comunicación de la UOC capacita para la gestión estratégica de la comunicación de una organización, y para establecer y mantener relaciones mutuamente beneficiosas con sus públicos más relevantes, ya sean internos o externos. Su labor puede desarrollarse desde la propia organización (en gabinetes de comunicación, departamentos de relaciones públicas y similares) o en régimen de la consultoría (tanto en agencias de relaciones públicas como autónomamente).

Para obtener la mención de Comunicación corporativa y relaciones públicas se requiere superar las siguientes asignaturas optativas: 

  •  Organización de eventos y protocolo 
  •  Comunicación de crisis y responsabilidad social corporativa (RSC)
  •  Lobbismo y grupos de influencia 
  •  Comunicación política e institucional 
  •  Comunicación persuasiva en medios digitales 
  •  Taller de proyectos de relaciones públicas 
  • Diseño del TFG
  • Trabajo final de grado de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas

 

Mención de Periodismo 

La mención de Periodismo permitirá a los graduados orientarse profesionalmente en las actividades vinculadas con la obtención, selección, elaboración y difusión de la información periodística escrita, gráfica y audiovisual de acuerdo con criterios de interés público y en base a una deontología y ética profesional y los principios de servicio público y responsabilidad social. Tareas que podrá desarrollar tanto en medios de comunicación como en gabinetes de prensa y departamentos de comunicación de empresas o instituciones. 

Para obtener la mención de Periodismo se requiere superar las siguientes asignaturas optativas: 

  •  Periodismo especializado
  •  Periodismo de investigación y datos 
  •  Infografía y visualización 
  •  Taller de periodismo transmedia 
  • Taller de fotografía documental y fotoperiodismo
  •  Información y expresión sonora
  • Diseño del TFG
  • Trabajo final de grado de Periodismo


Mención de Publicidad

La mención de Publicidad capacita para la creación y la gestión estratégica publicitaria. Se enfoca, por un lado, en la creación de piezas publicitarias destinadas a todo tipo de medios (convencionales y no convencionales), tanto en el ámbito de la redacción publicitaria como en el de la dirección de arte (gráfica y audiovisual). Asimismo prepara el estudiante para el ejercicio profesional como ejecutivo/a o director/a de cuentas publicitarias, como planificador/a de medios y como planificador/a estratégico/a (planner). 

Esta mención aporta las competencias necesarias para la conceptualización y verbalización / visualización del mensaje persuasivo, así como para gestionar, liderar, planificar, ejecutar, evaluar y liderar proyectos de comunicación publicitaria. 

Para obtener la mención de Publicidad se requiere superar las siguientes asignaturas optativas: 

  •  Dirección de cuentas y planificación estratégica 
  •  Planificación de medios publicitarios 
  •  Dirección de arte 
  • Taller de redacción publicitaria
  • Taller de fotografía publicitaria
  • Estrategia y gestión de la marca
  • Diseño del TFG
  • Trabajo final de grado de Publicidad

Carga lectiva

Para la obtención del grado de Comunicación se requieren 240 créditos ECTS, que se reparten según las directrices del Ministerio de Educación y Ciencia.

Prácticas

Tipología de la asignaturaOptativa
Duración12 créditos ECTS, que equivalen a 300 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual.
Requisitos

Haber superado 60 créditos básicos y 78 créditos obligatorios del grado.

 
Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo. 

Empresas colaboradoras

NOTA: La disponibilidad concreta de la oferta de prácticas en estos centros puede encontrarse en la herramienta de gestión de prácticas. La lista de empresas con convenios de prácticas puede variar desde el momento en que os apuntéis hasta que se empiecen las prácticas.

 

 
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo Final de Grado

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Grado de Comunicación el trabajo final tiene 12 créditos ECTS formados por dos asignaturas: Diseño del trabajo final de grado (6 ECTS) + Trabajo final de grado (6 ECTS).

El trabajo final de grado consiste en la realización proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Grado de Comunicación. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

 
En el Grado de Comunicación se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado.

Trabajo Final de Grado


Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Grado de Comunicación el trabajo final tiene 12 créditos ECTS formados por dos asignaturas: Diseño del trabajo final de grado (6 ECTS) + Trabajo final de grado (6 ECTS).

El trabajo final de grado consiste en la realización proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Grado de Comunicación. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

 
En el Grado de Comunicación se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado.

Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

 
El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, lo asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. 

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe realizar una exposición de dicho trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual ante una comisión de evaluación formada por los miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: el seguimiento y la elaboración del trabajo, la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y la defensa del trabajo. La defensa debe hacerse de forma virtual.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.

Duración

El grado de Comunicación tiene una duración mínima estimada de cuatro años académicos distribuidos en ocho cuatrimestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, los estudiantes podéis decidir cada cuatrimestre las asignaturas que deseáis cursar. Para ello, en el momento de hacer la matrícula, la UOC pone a disposición de los estudiantes un tutor que os ofrecerá asistencia directa y el asesoramiento necesario.
IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en comunicación y el diseño
  • 25

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  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
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  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en comunicación y diseño y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Comunicación

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Los reconocimientos de créditos están en proceso de actualización. Para más información, contacta con tu tutor.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

﻿

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Administración de sistemas informáticos (LOGSE)12 créditos
Administración de sistemas informáticos en red (LOE)18 créditos
Administración y finanzas (LOE)24 créditos
Administración y finanzas (LOGSE)12 créditos
Agencia de viajes (LOGSE)12 créditos
Agencia de viajes y Gestión de eventos (LOE)24 créditos
Animación (LOE)24 créditos
Animación de actividades físicas y deportivas (LOGSE)6 créditos
Animación sociocultural y turística (LOE)12 créditos
Animación turística (LOGSE)12 créditos
Animación, 3D, juegos y entornos interactivos (LOE)12 créditos
Asesoría de imagen personal (LOGSE)12 créditos
Asesoría de imagen personal y corporativa (LOE)18 créditos
Asistencia a la Dirección (LOE)6 créditos
Comercio internacional (LOE)18 créditos
Desarrollo de aplicaciones informáticas (LOGSE)12 créditos
Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y fluidos (LOE)6 créditos
Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia (LOE)6 créditos
Diseño y producción editorial (LOGSE)6 créditos
Documentación sanitaria (LOGSE)6 créditos
Educación infantil (LOE)6 créditos
Estilismo de indumentaria (LOGSE)6 créditos
Fotografía (LOE)18 créditos
Fotografía artística (LOGSE)24 créditos
Gestión comercial y Marketing (LOGSE)12 créditos
Gestión de alojamientos turísticos (LOE)24 créditos
Gestión de ventas y espacios comerciales (LOE)12 créditos
Gestión del transporte (LOGSE)6 créditos
Gráfica audiovisual (LOE)18 créditos
Gráfica publicitaria (LOE)30 créditos
Gráfica publicitaria (LOGSE)30 créditos
Guía, Información y Asistencia Turísticas (LOE)24 créditos
Guía, Información y Asistencia Turísticas, perfil profesional de Animación turística (LOE)12 créditos
Iluminación, captación y tratamiento de imagen (LOE)36 créditos
Imagen (LOGSE)12 créditos
Información y comercialización turísticas (LOGSE)6 créditos
Integración social (LOE)12 créditos
Mantenimento de instalaciones térmicas y de fluidos (LOE)6 créditos
Marketing y publicidad (LOE)36 créditos
Marketing y publicidad, perfil profesional enológico (LOE)18 créditos
Marketing y publicidad. Promoción turística (LOE)6 créditos
Producción de audiovisuales y espectáculos (LOE)36 créditos
Producción de audiovisuales, radio y espectáculos (LOGSE)18 créditos
Promoción de igualdad de género (LOE)6 créditos
Proyectos y dirección de obras de decoración (LOGSE)12 créditos
Realización de audiovisuales y espectáculos (LOGSE)30 créditos
Realización de audiovisuales y espectáculos, perfil profesional de multimedia interactiva (LOGSE)24 créditos
Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos (LOE)36 créditos
Restauración (LOGSE)12 créditos
Secretariado (LOGSE)18 créditos
Servicios al consumidor (LOGSE)6 créditos
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos (LOE)6 créditos
Sonido para audiovisuales y espectáculos (LOE)12 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Comunicación

Profesorado

Dirección de programa

  • Judith Clares Gavilán

    Doctora de los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación (UOC). Licenciada en Periodismo y doctora en Comunicación por la URL. Su investigación se centra en la estructura y las políticas de comunicación, vídeo bajo demanda y la televisión conectada. Es miembro del grupo GAME (Grupo de investigación en aprendizajes, medios y entretenimiento).

Grado en Comunicación

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El grado de Comunicación capacita para ejercer en los principales sectores profesionales de la actividad comunicativa:

  • Producción de contenidos: editoriales, periódicos, revistas, medios de comunicación interactivos, cadenas de televisión y empresas del sector audiovisual.
  • Empresas de comunicación: empresas consultoras de relaciones públicas, agencias de publicidad, centrales de medios, industrias culturales, empresas de gestión y creación de contenidos web.
  • Servicios e industria en general: ámbitos de marketing, comunicación corporativa y relaciones públicas, gabinetes de comunicación de organizaciones públicas o privadas.

El graduado en Comunicación podrá ejercer (en los citados sectores) las siguientes profesiones:

  • Director/a comercial
  • Director/a de relaciones públicas
  • Consultor/a de comunicación corporativa
  • Director/a de protocolo y de relaciones institucionales
  • Creativo/a publicitario

Salidas profesionales


El grado de Comunicación capacita para ejercer en los principales sectores profesionales de la actividad comunicativa:

  • Producción de contenidos: editoriales, periódicos, revistas, medios de comunicación interactivos, cadenas de televisión y empresas del sector audiovisual.
  • Empresas de comunicación: empresas consultoras de relaciones públicas, agencias de publicidad, centrales de medios, industrias culturales, empresas de gestión y creación de contenidos web.
  • Servicios e industria en general: ámbitos de marketing, comunicación corporativa y relaciones públicas, gabinetes de comunicación de organizaciones públicas o privadas.

El graduado en Comunicación podrá ejercer (en los citados sectores) las siguientes profesiones:

  • Director/a comercial
  • Director/a de relaciones públicas
  • Consultor/a de comunicación corporativa
  • Director/a de protocolo y de relaciones institucionales
  • Creativo/a publicitario
  • Director/a de proyectos
  • Guionista
  • Realizador/a
  • Periodista
  • Director/a de cuentas publicitarias
  • Planificador/a de medios
  • Planificador/a estratégico/a
  • Productor/a
  • Distribuidor/a
  • Responsable de empresas e instituciones audiovisuales

 

Objetivos

  • Obtener conocimientos sobre las técnicas de búsqueda, selección y recogida de información, así como la capacidad para examinar y analizar fuentes y documentos.
  • Obtener conocimientos teóricos e históricos sobre las distintas formas, tendencias y manifestaciones de la comunicación.
  • Adquirir conocimientos sobre el contexto social, económico y estructural de las industrias culturales y comunicativas.
  • Desarrollar y consolidar la capacidad crítica, analítica y reflexiva.
  • Adquirir conocimientos sobre la legislación vigente en materia de comunicación.
  • Obtener la capacidad para generar, gestionar y producir contenidos en distintos medios y soportes comunicativos (escritos, audiovisuales y digitales).
  • Adquirir la capacidad para elaborar, diseñar y planificar acciones y mensajes comunicativos adecuados para diferentes objetivos estratégicos (expresivos, persuasivos o informativos).

Objetivos


  • Obtener conocimientos sobre las técnicas de búsqueda, selección y recogida de información, así como la capacidad para examinar y analizar fuentes y documentos.
  • Obtener conocimientos teóricos e históricos sobre las distintas formas, tendencias y manifestaciones de la comunicación.
  • Adquirir conocimientos sobre el contexto social, económico y estructural de las industrias culturales y comunicativas.
  • Desarrollar y consolidar la capacidad crítica, analítica y reflexiva.
  • Adquirir conocimientos sobre la legislación vigente en materia de comunicación.
  • Obtener la capacidad para generar, gestionar y producir contenidos en distintos medios y soportes comunicativos (escritos, audiovisuales y digitales).
  • Adquirir la capacidad para elaborar, diseñar y planificar acciones y mensajes comunicativos adecuados para diferentes objetivos estratégicos (expresivos, persuasivos o informativos).
  • Desarrollar la capacidad creativa y el espíritu emprendedor.
  • Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo y desarrollar el liderazgo personal.
  • Desarrollar y consolidar el dominio de las nuevas tecnologías de la información (TIC), así como la capacidad para innovar y adaptarse a los constantes cambios en un mundo globalizado.
  • Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar la formación de manera autónoma.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfil profesional

El grado de Comunicación se dirige a estudiantes y/o profesionales que aspiran a dedicarse a la comunicación en alguna de sus múltiples vertientes: los medios de comunicación, las empresas consultoras de relaciones públicas, las productoras audiovisuales, las agencias de publicidad, las centrales de medios, las industrias culturales o los gabinetes de comunicación, entre otros.

Este programa también está dirigido a profesionales que ya trabajan en el ámbito de la comunicación, con una mentalidad creativa e innovadora, que quieren actualizar sus aptitudes, así como adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

El grado ofrece una formación de carácter general, que se combina con la posibilidad de especialización mediante cuatro menciones de asignaturas optativas:

  • Mención de Comunicación audiovisual
  • Mención de Comunicación corporativa y Relaciones Públicas
  • Mención de Periodismo
  • Mención de Publicidad 

Competencias

 

Competencias transversales

  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Capacidad de análisis crítico e interpretación del entorno.
  • Capacidad de creatividad e innovación.
  • Capacidad de liderazgo.
  • Capacidad para aprender y actualizarse permanentemente.
  • Capacidad para pensar estratégicamente.
  • Capacidad de comunicación interpersonal.
  • Capacidad emprendedora.

 

Competencias específicas comunes

  • Capacidad para la búsqueda, la gestión y el uso de la información.

Competencias


 

Competencias transversales

  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Capacidad de análisis crítico e interpretación del entorno.
  • Capacidad de creatividad e innovación.
  • Capacidad de liderazgo.
  • Capacidad para aprender y actualizarse permanentemente.
  • Capacidad para pensar estratégicamente.
  • Capacidad de comunicación interpersonal.
  • Capacidad emprendedora.

 

Competencias específicas comunes

  • Capacidad para la búsqueda, la gestión y el uso de la información.
  • Conocimiento del mercado y del entorno profesional.
  • Conocimiento de los procesos y las funciones de las organizaciones del mundo empresarial e institucional.
  • Capacidad de análisis crítico del contexto social y de las estructuras de las industrias culturales y comunicativas.
  • Capacidad para comunicar de forma oral, escrita y audiovisual (promoción, información, creación, persuasión, negociación).
  • Uso y aplicación de técnicas y lenguajes propios de los diferentes medios de comunicación.
  • Capacidad de adaptación a los lenguajes específicos de los diferentes medios y soportes según los públicos objetivos.
  • Conocimiento de todas las fases de producción y de explotación del producto audiovisual, así como de los medios técnicos implicados.
  • Capacidad para identificar posibilidades de aplicación de herramientas y tecnologías de productos, servicios y proyectos de comunicación.
  • Capacidad para identificar los recursos materiales y humanos necesarios para un proyecto.
  • Capacidad para idear, planificar, ejecutar y evaluar proyectos comunicativos.
  • Capacidad para editar contenidos multimedia.
  • Capacidad para construir guiones y documentos de trabajo en formatos formalizados para la industria del sector.
  • Capacidad para aplicar las normativas legales que afectan al sector de la comunicación.
  • Capacidad para interpretar planes de marketing y comunicación.
  • Capacidad para ejecutar presupuestos.
  • Capacidad para ejercer la profesión de acuerdo con los principios éticos y el código deontológico.

 

Competencias propias de la UOC

  • El uso y la aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • La comunicación en una lengua extranjera (inglés).

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Comunicación

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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