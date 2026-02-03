Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC .

Esta propuesta de semestralización es una recomendación a los estudiantes que, en el momento de la matrícula y con la asistencia directa del tutor, podréis personalizar y definir según vuestros intereses y necesidades.

El Grado de Comunicación ofrece cuatro menciones de asignaturas optativas: mención de Comunicación audiovisual (48 créditos), mención de Comunicación corporativa y relaciones públicas (48 créditos), mención de Periodismo (48 créditos) y mención de Publicidad (48 créditos).

Las menciones reflejan la especialización curricular del estudiante y quedan recogidas oficialmente en el título.

Mención de Comunicación audiovisual

La mención de Comunicación Audiovisual capacita al graduado en comunicación para desarrollar prioritariamente su trabajo en los ámbitos de la conceptualización, el guionaje, la realización y la postproducción de productos audiovisuales en diferentes formatos y soportes, y en los campos de la televisión, el cine, el vídeo, Internet y otros medios emergentes.

También permite al graduado en comunicación desarrollar su carrera profesional en los ámbitos de la producción o la explotación comercial de proyectos audiovisuales, en la medida que lo capacita para planificar y organizar los recursos humanos, medios técnicos y presupuestarios para la producción de obras audiovisuales en sus diversos formatos, así como para tomar decisiones estratégicas en los ámbitos de la distribución multiplataforma.

Para obtener la mención de Comunicación audiovisual se requiere superar las siguientes asignaturas optativas:

Diseño y creación sonora

Realización audiovisual

Montaje audiovisual

Taller de audiovisual experimental

Animación

Producción y distribución multiplataforma

Diseño del TFG

Trabajo final de grado de Comunicación Audiovisual



Mención de Comunicación corporativa y relaciones públicas

La mención de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas del Grado en Comunicación de la UOC capacita para la gestión estratégica de la comunicación de una organización, y para establecer y mantener relaciones mutuamente beneficiosas con sus públicos más relevantes, ya sean internos o externos. Su labor puede desarrollarse desde la propia organización (en gabinetes de comunicación, departamentos de relaciones públicas y similares) o en régimen de la consultoría (tanto en agencias de relaciones públicas como autónomamente).

Para obtener la mención de Comunicación corporativa y relaciones públicas se requiere superar las siguientes asignaturas optativas:

Organización de eventos y protocolo

Comunicación de crisis y responsabilidad social corporativa (RSC)

Lobbismo y grupos de influencia

Comunicación política e institucional

Comunicación persuasiva en medios digitales

Taller de proyectos de relaciones públicas

Diseño del TFG

Trabajo final de grado de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas

Mención de Periodismo

La mención de Periodismo permitirá a los graduados orientarse profesionalmente en las actividades vinculadas con la obtención, selección, elaboración y difusión de la información periodística escrita, gráfica y audiovisual de acuerdo con criterios de interés público y en base a una deontología y ética profesional y los principios de servicio público y responsabilidad social. Tareas que podrá desarrollar tanto en medios de comunicación como en gabinetes de prensa y departamentos de comunicación de empresas o instituciones.

Para obtener la mención de Periodismo se requiere superar las siguientes asignaturas optativas:

Periodismo especializado

Periodismo de investigación y datos

Infografía y visualización

Taller de periodismo transmedia

Taller de fotografía documental y fotoperiodismo

Información y expresión sonora

Diseño del TFG

Trabajo final de grado de Periodismo



Mención de Publicidad

La mención de Publicidad capacita para la creación y la gestión estratégica publicitaria. Se enfoca, por un lado, en la creación de piezas publicitarias destinadas a todo tipo de medios (convencionales y no convencionales), tanto en el ámbito de la redacción publicitaria como en el de la dirección de arte (gráfica y audiovisual). Asimismo prepara el estudiante para el ejercicio profesional como ejecutivo/a o director/a de cuentas publicitarias, como planificador/a de medios y como planificador/a estratégico/a (planner).

Esta mención aporta las competencias necesarias para la conceptualización y verbalización / visualización del mensaje persuasivo, así como para gestionar, liderar, planificar, ejecutar, evaluar y liderar proyectos de comunicación publicitaria.

Para obtener la mención de Publicidad se requiere superar las siguientes asignaturas optativas: