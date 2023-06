Maria Josep Jarque Moyano

Doctora per la Universitat de Barcelona (Programa en Psicologia de l'Educació). Màster en Lingüística per la University of New Mexico (UNM, Estats Units). Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (UB). És membre del grup de recerca Comunicació, Llengua Oral i Diversitat (CLOD, UB). Professora col·laboradora del Grau de Logopèdia (UVic-UCC-UOC) i professora associada del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació (UB), docència al Grau de Psicologia i al Grau de Mestre. Investiga sobre l'adquisició i els processos d'ensenyament i aprenentatge de la llengua en les diverses modalitats (parlada, escrita i signada). També fa recerca sobre la llengua de signes catalana (lèxic, gramàtica i discurs) i el seu ús com a llengua vehicular per a l'aprenentatge, així com l'ús del suport signat com recurs augmentatiu i alternatiu per a l'ensenyament de la llengua escrita en el context educatiu. Assessora i forma a logopedes de diversos CREDA.Llicenciada en Filologia (Universitat de Barcelona), Màster en Lingüística (Universitiy of New Mexico, Estats Units) i Doctora per la Universitat de Barcelona (Programa en Psicologia de l'Educació). Experiència docent en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius. Professora lectora del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.