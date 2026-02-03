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Grau en Logopèdia (interuniversitari: Uvic-UCC, UOC)

Presentació

El grau oficial de Logopèdia de la de la UVic-UCC i la UOC és la titulació online que et forma com a logopeda i et prepara per avaluar i tractar les alteracions de la comunicació, la parla, la veu i les funcions orals no-verbals.

Estudia amb una metodologia de prestigi, que combina la formació online amb classes en línia i seminaris optatius, a més de les pràctiques en centres sanitaris. En tot moment, rebràs el suport del nostre professorat expert format per doctors, investigadors i professionals en actiu que treballen en centres sanitaris de referència, com l'Hospital de Sant Pau.

Els continguts clau del grau t'acosten a la realitat laboral a través de coneixements en la psicologia evolutiva, l'anatomia, la lingüística, l'educació vocal i la neuropsicologia

Aquest títol oficial et capacita per treballar com a logopeda tant en l'àmbit sanitari i sociosanitari com en l'àmbit educatiu i socioeducatiu.

El grau oficial de Logopèdia de la de la UVic-UCC i la UOC és la titulació online que et forma com a logopeda i et prepara per avaluar i tractar les alteracions de la comunicació, la parla, la veu i les funcions orals no-verbals.

Estudia amb una metodologia de prestigi, que combina la formació online amb classes en línia i seminaris optatius, a més de les pràctiques en centres sanitaris. En tot moment, rebràs el suport del nostre professorat expert format per doctors, investigadors i professionals en actiu que treballen en centres sanitaris de referència, com l'Hospital de Sant Pau.

Els continguts clau del grau t'acosten a la realitat laboral a través de coneixements en la psicologia evolutiva, l'anatomia, la lingüística, l'educació vocal i la neuropsicologia

Aquest títol oficial et capacita per treballar com a logopeda tant en l'àmbit sanitari i sociosanitari com en l'àmbit educatiu i socioeducatiu. A més, podràs col·laborar de manera multidisciplinària en equips de salut, d'educació i de l'àmbit social.

Titulacions oficials UOC

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Per què estudiar el grau de Logopèdia de la UVic-UCC i la UOC?

El grau de Logopèdia de la UVic-UCC, UOC et forma en la prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament de les alteracions de la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu, l'audició, la lectoescriptura i les funcions orals no verbals, com la deglució o la masticació. 

Amb el grau de Logopèdia adquireixes les competències més demanades al sector sanitari i educatiu per garantir la teva inserció laboral:

  • Diagnostica i tracta els trastorns del llenguatge i de la comunicació humana.
  • Dissenya programes de prevenció per a les alteracions de la parla, la veu, l'audició i la lectoescriptura.
  • Avalua les disfuncions orals no-verbals, incloent-hi les alteracions de la deglució i la masticació.
  • Millora les habilitats comunicatives de la població en diferents etapes de la vida.
  • Pren decisions clíniques fonamentades en l'evidència científica per millorar la salut dels pacients.

Per què estudiar el grau de Logopèdia de la UVic-UCC i la UOC?


El grau de Logopèdia de la UVic-UCC, UOC et forma en la prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament de les alteracions de la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu, l'audició, la lectoescriptura i les funcions orals no verbals, com la deglució o la masticació. 

Amb el grau de Logopèdia adquireixes les competències més demanades al sector sanitari i educatiu per garantir la teva inserció laboral:

  • Diagnostica i tracta els trastorns del llenguatge i de la comunicació humana.
  • Dissenya programes de prevenció per a les alteracions de la parla, la veu, l'audició i la lectoescriptura.
  • Avalua les disfuncions orals no-verbals, incloent-hi les alteracions de la deglució i la masticació.
  • Millora les habilitats comunicatives de la població en diferents etapes de la vida.
  • Pren decisions clíniques fonamentades en l'evidència científica per millorar la salut dels pacients.

Si un cop acabat el grau et vols especialitzar en un sector concret, t'oferim el màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, el màster universitari de Neuropsicologia o el màster universitari de Salut Digital (E-health), tots disponibles a la UOC.

Estudiant amb nosaltres, podràs sol·licitar les pràctiques a les entitats col·laboradores distribuïdes arreu d'Espanya i a la Clínica Universitària UManresa. També tens l'opció de demanar-les en centres mèdics, hospitals, escoles, centres de desenvolupament infantil (CDIAP) o clíniques privades, per orientar la teva experiència cap al tipus de pacients en els quals et vulguis especialitzar en el futur. 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 240

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia semipresencial

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Juntament amb:

Presentació del grau de Logopèdia video link

Presentació del grau de Logopèdia

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Logopèdia (interuniversitari: Uvic-UCC, UOC)

Pla d'estudis

240
ECTS
66
ECTS
Bàsica
30
ECTS
Optativa
114
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final
24
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsica
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

 

 

 

 

Assignatures obligatòries
Lingüística aplicada a la logopèdia6
Disfuncions orofacials6
Trastorns de la veu6
Trastorns del desenvolupament del llenguatge oral6
Trastorns adquirits del llenguatge6
Trastorns secundaris6
L'avaluació i el diagnòstic6
Evidence-based practice6
Fonaments de la intervenció logopèdica6
Intervenció en la deficiència auditiva6
Atenció primerenca6
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació6
Intervenció en les disfuncions orofacials6
Intervenció en les alteracions del llenguatge escrit6
Intervenció logopèdica per dany neurològic6
Intervenció en els trastorns de la veu6
Educació vocal6
Intervenció en les disfluències3
Ètica professional i legislació3
Mètodes d'investigació en la logopèdia6
Pràcticum I6
Pràcticum II6
Pràcticum III6
Pràcticum IV6
Treball final de grau6

 

 

 

 

 

 

 

Assignatures optatives
Crèdits
6
6
Introducció al suport signat
6
Creació i gestió del centre sanitari
6
Avaluació psicològica en les alteracions del llenguatge
6
Trastorns de l'articulació
6
Alimentació i nutrició aplicades
6
Fisioteràpia aplicada a la logopèdia
6
Malalties neurodegeneratives i demències
6
Bilingüisme
6

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Semestres

Assignatures Crèdits
  
Semestre 130
Psicologia evolutiva
6
Anatomia i fisiologia dels òrgans del parla i de l'audició
6
Salut pública
6
Fonaments educatius
6
Lingüística general
6

Semestre 2
30
Anatomia i fisiologia del sistema nerviós
6
Adquisició del llenguatge
6
Física acústica i audiologia
6
Educació vocal
6
Neuropsicologia
6

Semestre 3
30
Trastorns secundaris
6
Disfuncions orofacials
6
Trastorns del desenvolupament del llenguatge oral
6
English for health sciences
6
Avaluació i diagnòstic
6

Semestre 4
30
Trastorns adquirits del llenguatge
6
Intervenció en la deficiència auditiva
6
Trastorns de la veu
6
Lingüística aplicada a la logopèdia
6
Bases per a la recerca
6

Semestre 5
36
Intervenció logopèdica per dany neurològic
6
Atenció primerenca
6
Intervenció en els trastorns de la veu
6
Evidence-based practice
6
Pràcticum I (anual)
6
Pràcticum II (anual)
 

Semestre 6
36
Fonaments de la intervenció logopèdica
6
Intervenció en les disfuncions orofacials
6
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
6
Intervenció en les alteracions del llenguatge escrit
6
Pràcticum I (anual)
6
Pràcticum II (anual)
6

Semestre 7
24
Ètica professional i legislació
3
Mètodes de recerca en logopèdia
6
Intervenció en les disfluències
3
Pràcticum III (anual)
6
Pràcticum IV (anual)
6

Semestre 8
18
Treball final de grau
6
Pràcticum III (anual)
6
Pràcticum IV (anual)
6

 

Optativitat

Assignatura
Crèdits
Comunicació i llenguatge oral a l'escola inclusiva
6
Estimulació del llenguatge a l'aula i en la família
6
Introducció al suport signat
6
Creació i gestió del centre sanitari
6
Avaluació psicològica en les alteracions del llenguatge
6
Trastorns de l'articulació
6
Alimentació i nutrició aplicades
6
Fisioteràpia aplicada a la logopèdia
6
Malalties neurodegeneratives i demències
6
Bilingüisme
6

 

Càrrega lectiva

El pla d'estudis del grau de Logopèdia de la UVic-Ucc / UOC es compon de 240 crèdits ECTS.

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaPràctiques externes

Durada

Hi ha 4 assignatures de practiques obligatòries de 6 crèdits cadascuna: Practicum I, Practicum II, Practicum III i Practicum IV. Cada Pràcticum s'estructura en 145 hores de pràctiques al centre i 7,5 hores per desenvolupar les activitats acadèmiques proposades a l'aula virtual.

Modalitats

Presencial

Requisits

Haver superat com a mínim 90 crèdits ECTS entre les assignatures de primer i segon curs.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Pràctiques


Tipologia de l'assignaturaPràctiques externes

Durada

Hi ha 4 assignatures de practiques obligatòries de 6 crèdits cadascuna: Practicum I, Practicum II, Practicum III i Practicum IV. Cada Pràcticum s'estructura en 145 hores de pràctiques al centre i 7,5 hores per desenvolupar les activitats acadèmiques proposades a l'aula virtual.

Modalitats

Presencial

Requisits

Haver superat com a mínim 90 crèdits ECTS entre les assignatures de primer i segon curs.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic. La tasca d'aquests dos tutors és assegurar que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

Disposes d'una àmplia oferta de centres de pràctiques a la borsa d'entitats col·laboradores, que es troben situades arreu d'Espanya. Així mateix, també tens la possibilitat de proposar un altre centre o entitat. La llista de centres amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que t’inscriguis fins que es comencin les pràctiques. Pots trobar més informació sobre el llistat de centres aquí, a l'apartat de Pràctiques: https://www.umanresa.cat/ca/estudis/graus/grau-en-logopedia

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui també la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en salut
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de la sanitat: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en salut i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Logopèdia (interuniversitari: Uvic-UCC, UOC)

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

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Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
d'Educació Infantil18 crèdits
d'Integració Social18 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Logopèdia (interuniversitari: Uvic-UCC, UOC)

Professorat

Direcció de programa

  • Concepción Padilla Franco

    Doctora en Neurociències per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Màster en Clínica de els Trastorns del Llenguatge i Diploma d'Estudis Avançats al Doctorat d'Intervenció al Llenguatge de la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Màster en Formació del Professorat d´Educació Secundària i Batxillerat per la Universitat Nacional d´Educació a Distància (UNED). Llicenciatura en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM).

    Professora de l'àmbit de la neuropsicologia i la logopèdia als Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Membre del grup de recerca NeuroAdasLab. Ha treballat com neuropsicòloga clínica i investigadora postdoctoral a la Universitat de Cambridge i al Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Durant la seva trajectòria, ha combinat la pràctica clínica amb la investigació en diferents temàtiques com són els trastorns de la atenció i de la lectoescriptura, l'exercici físic com a factor preventiu del deteriorament cognitiu i la malaltia d'Alzheimer a la síndrome de Down.

  • Sandra Espino Datsira

    Doctora en Psicologia de l'Educació per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en Patologia del Llenguatge per l'Escola de Patologia del Llenguatge de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Postgrau en Docència Universitària per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Personal docent investigador en la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC) on dirigeix els estudis de Logopèdia (grau interuniversitari: UVic-UCC/UOC). Imparteix docència al mateix Grau de Logopèdia, al Màster de Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (UOC) i al Màster de Motricitat Orofacial (UVic-UCC).

Grau en Logopèdia (interuniversitari: Uvic-UCC, UOC)

Sortides professionals

Sortides professionals

El logopeda és un professional sanitari que pot treballar en els àmbits social, sanitari i educatiu. Aquests àmbits es concreten en les ubicacions professionals següents:

  • Unitats hospitalàries (otorinolaringologia, foniatria, rehabilitació, cirurgia maxil·lofacial, neurologia, neuropediatria, psiquiatria, psicologia, etc.)
  • Centres d'atenció primària
  • Serveis sociosanitaris: centres geriàtrics, centres d'atenció precoç, atenció domiciliària
  • Escoles d'educació especial
  • Centres de formació i docència de professionals de la logopèdia
  • Consulta privada
  • Mitjans de comunicació
  • Centres d'educació vocal i cant

Objectius

  • Reconèixer, descriure i integrar els fonaments biològics, psicològics, lingüístics i
    pedagògics que sustenten l'atenció i els procediments logopèdics.
  • Explorar, avaluar, prevenir, diagnosticar i emetre un pronòstic d'evolució dels
    trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària,
    usant les tècniques i instruments propis de la professió amb creativitat i
    incorporant les últimes innovacions.
  • Reunir i interpretar informació rellevant en logopèdia, que permeti emetre judicis que
    incloguin una reflexió sobre les alteracions de l'àmbit de la logopèdia, duent a terme
    una pràctica professional equitativa des d'una perspectiva de gènere i vetllant per un
    ús respectuós del llenguatge.
  • Transmetre informació sobre la seva actuació en l'àmbit logopèdic a tota mena d'audiències
    professionals i no professionals.
  • Ser capaç d'identificar les seves pròpies necessitats formatives en l'àmbit de la
    logopèdia i en els diferents àmbits d'actuació, per a organitzar el seu propi aprenentatge
    amb un alt grau d'autonomia.

Objectius


  • Reconèixer, descriure i integrar els fonaments biològics, psicològics, lingüístics i
    pedagògics que sustenten l'atenció i els procediments logopèdics.
  • Explorar, avaluar, prevenir, diagnosticar i emetre un pronòstic d'evolució dels
    trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària,
    usant les tècniques i instruments propis de la professió amb creativitat i
    incorporant les últimes innovacions.
  • Reunir i interpretar informació rellevant en logopèdia, que permeti emetre judicis que
    incloguin una reflexió sobre les alteracions de l'àmbit de la logopèdia, duent a terme
    una pràctica professional equitativa des d'una perspectiva de gènere i vetllant per un
    ús respectuós del llenguatge.
  • Transmetre informació sobre la seva actuació en l'àmbit logopèdic a tota mena d'audiències
    professionals i no professionals.
  • Ser capaç d'identificar les seves pròpies necessitats formatives en l'àmbit de la
    logopèdia i en els diferents àmbits d'actuació, per a organitzar el seu propi aprenentatge
    amb un alt grau d'autonomia.
  • Ser capaç de desembolicar-se en situacions complexes, tant en l'àmbit acadèmic
    com laboral o professional dins de la logopèdia, exercint la ciutadania activa i la
    responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics i de
    desenvolupament sostenible.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El grau de Logopèdia s'adreça especialment a totes les persones interessades en la comunicació, el llenguatge, la parla i la veu, amb vocació terapèutica, que vulguin treballar en l'àmbit social, educatiu i sanitari.

L'estudiant ha de ser una persona amb capacitat de treball en equip, habilitat per a l'organització i la planificació, responsabilitat i respecte a la diversitat de valors i cultures, i compromesa amb la salut i el benestar de les persones.

Resultats del procés de formació i d'aprenentatge

Coneixements o continguts
* Nomenar amb termes específics les alteracions de la comunicació i del llenguatge per a poder interactuar eficaçment amb altres professionals.
* Identificar i integrar els fonaments biològics, psicològics, lingüístics i
pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
* Descriure i distingir els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
* Valorar i seleccionar de manera crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.
* Seleccionar els instruments metodològics adequats per a dur a terme una recerca en l'àmbit de la logopèdia.
* Recordar i defensar el codi deontològic de la professió per a assegurar una actuació respectuosa amb les diferències individuals i grupals en un context multicultural.

Resultats del procés de formació i d'aprenentatge


Coneixements o continguts
* Nomenar amb termes específics les alteracions de la comunicació i del llenguatge per a poder interactuar eficaçment amb altres professionals.
* Identificar i integrar els fonaments biològics, psicològics, lingüístics i
pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
* Descriure i distingir els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
* Valorar i seleccionar de manera crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.
* Seleccionar els instruments metodològics adequats per a dur a terme una recerca en l'àmbit de la logopèdia.
* Recordar i defensar el codi deontològic de la professió per a assegurar una actuació respectuosa amb les diferències individuals i grupals en un context multicultural.
* Reconèixer, distingir i explicar els diferents àmbits d'actuació de la logopèdia.
* Seleccionar i identificar els articles científics de l'àmbit específic de la logopèdia en les bases de dades especialitzades.
* Identificar els fonaments científics de la logopèdia, interpretant de manera crítica la terminologia, els assajos clínics i la metodologia propis de la recerca en aquest àmbit de coneixement.

Habilitats o destreses
* Manejar les tecnologies de la informació i de la comunicació de forma àmplia per a resoldre diferents tasques de l'exercici professional, com l'elaboració de materials personalitzats, l'organització de la documentació o la cerca d'informació.
* Elaborar i presentar de manera oral o escrita informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.
* Produir de forma adequada la parla, l'estructura del llenguatge i la qualitat de la veu.
* Identificar els diferents moments del procés d'avaluació i diagnòstic i aplicar els principals mètodes d'exploració de les alteracions de la comunicació, del llenguatge oral i escrit, de la parla, de la veu i de la deglució.
* Dissenyar projectes (programes) d'intervenció logopèdica, seleccionant el model, els objectius, les tècniques i els recursos adequats per a la intervenció logopèdica atesos els condicionants de cadascun dels àmbits d'intervenció: educatiu, social i sanitari.
* Seleccionar, proposar i validar l'elecció de sistemes de comunicació alternatius i augmentatius, segons les formes d'accés i les ajudes tècniques requerides, i adaptats a les condicions físiques, psicològiques i socials de cada pacient.
* Utilitzar models i tècniques propies del mètode científic per a la cerca d'evidències
en logopèdia.
* Planificar i aplicar els tractaments logopèdics tant individuals com col·lectives usant els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats de manera que s'atengui les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.
* Desenvolupar entrevistes inclusives amb pacients, cuidadors i les seves famílies en les quals s'exposin de manera sensible i respectuosa, les qüestions relacionades tant amb el diagnòstic com amb el tractament logopèdic, utilitzant un registre i estil adequat al context sociolingüístic, cultural i de gènere dels interlocutors.
* Seleccionar i usar amb correcció els materials i instruments específics d'avaluació i intervenció adequats a les alteracions de la comunicació, la parla, de la veu i de les funcions orals no verbals.
* Proposar, dissenyar i avaluar programes de prevenció dels trastorns de la
comunicació i del llenguatge, i accions per a fomentar les habilitats comunicatives de la població.
* Assessorar les famílies i a l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva
participació i col·laboració en el tractament logopèdic.

Competències
* Actuar d'acord amb el codi deontològic del logopeda, reflexionant sobre els límits de la seva actuació i tenint en compte els drets dels pacients.
* Operar de manera inclusiva i sensible a la perspectiva de gènere en els entorns educatius, assistencials, sanitaris i sociosanitaris, demostrant habilitats per a treballar de manera efectiva en equips uniprofessionals i multiprofessionals.
* Realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i en l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com en la gestió eficaç de la documentació clínica, amb especial atenció a la confidencialitat.
* Desenvolupar l'actuació professional, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
* Resoldre problemes i prendre decisions en la pràctica clínica coherents amb el marc legal que regula la professió del logopeda.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Logopèdia (interuniversitari: Uvic-UCC, UOC)

Matrícula i preu

Preus

Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit
73,43 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
12,50 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades
14,69 €/cr
Preus per matrícula
Taxa anual de matrícula
125 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual
Assegurança d'accidents
15 €

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que et proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran entrar al Campus Virtual, des d'on podràs:

  1. Contactar amb un tutor expert, que t'assessorarà i orientarà en la tria d'assignatures.
  2. Consultar a la Secretaria del Campus la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comprova que compleixes els requisits necessaris per al programa a què vols accedir.

Formulari d'accés

En el formulari d'accés has de registrar les teves dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobaràs detallada quan sol·licitis l'accés.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutor

Un cop al Campus Virtual, tindràs accés al suport permanent del tutor, que t'assessorarà i orientarà en la tria d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que tens, els teus interessos i el temps de què disposes.

Un cop hagis contactat amb el teu tutor, podràs formalitzar la matrícula seguint les seves instruccions.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Obtindran descompte en el preu de la matrícula els estudiants d'ensenyaments homologats que puguin acreditar alguna de les condicions següents:

  • Matrícula d'honor de COU, 2n de batxillerat o premi extraordinari de batxillerat: 50 % de descompte del preu total de crèdits de què es matriculin en la matrícula del primer curs i aplicable una sola vegada.
  • Membres d'una mateixa unitat familiar: 5 % de descompte del preu total de crèdits matriculats per a cada membre de la unitat familiar. Aquest descompte s'aplicarà també en els casos en què un dels membres de la unitat familiar estigui cursant estudis al Campus Vic de la UVic-UCC.
  • Matrícula d'una segona titulació (finalitzada) tant al Campus Vic i Manresa de la UVic-UCC com a la UOC: 10 % de descompte sobre l'import total de crèdits matriculats.
  • Matrícula d'honor en assignatures cursades dins el grau que s'està cursant: s'aplicarà un descompte dels crèdits cursats en el curs anterior en el qual s'ha obtingut matrícula d'honor. Aquest descompte és del 15 %.
  • Majors de 60 anys: 25 % sobre l'import total de crèdits matriculats.
  • Família nombrosa especial*: els i les estudiants membres de família nombrosa especial obtindran un descompte sobre l'import total dels crèdits matriculats del 5 %.
  • Persones discapacitades*: 10 % de descompte sobre l'import total dels crèdits matriculats per a estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  • Víctimes d'actes terroristes*: 10 % de descompte sobre l'import total dels crèdits matriculats per a les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, com també per al/la cònjuge i els fills o filles.
  • Víctimes de violència de gènere*: 10 % de descompte sobre l'import total dels crèdits de què es matriculin les víctimes de violència de gènere i els fills i filles que en depenen.
  • Els percentatges de descompte sobre el preu del crèdit detallats anteriorment inclou el preu dels serveis acadèmics de caràcter docent i els recursos per a l'aprenentatge.

*L'aplicació del descompte caldrà acreditar-lo amb el document que correspongui i aquesta s'haurà de dur a terme abans de la formalització de la matrícula.

Els descomptes no són acumulatius. S'aplicarà el tipus de descompte més avantatjós per a l'alumne.

Per tal de facilitar la incorporació i l'assessorament a l'estudiantat, les matrícules per a un semestre efectuades fins al 9 de gener tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Preguntes freqüents

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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