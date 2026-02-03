Grau en Logopèdia (interuniversitari: Uvic-UCC, UOC)
Presentació
El grau oficial de Logopèdia de la de la UVic-UCC i la UOC és la titulació online que et forma com a logopeda i et prepara per avaluar i tractar les alteracions de la comunicació, la parla, la veu i les funcions orals no-verbals.
Estudia amb una metodologia de prestigi, que combina la formació online amb classes en línia i seminaris optatius, a més de les pràctiques en centres sanitaris. En tot moment, rebràs el suport del nostre professorat expert format per doctors, investigadors i professionals en actiu que treballen en centres sanitaris de referència, com l'Hospital de Sant Pau.
Els continguts clau del grau t'acosten a la realitat laboral a través de coneixements en la psicologia evolutiva, l'anatomia, la lingüística, l'educació vocal i la neuropsicologia.
Aquest títol oficial et capacita per treballar com a logopeda tant en l'àmbit sanitari i sociosanitari com en l'àmbit educatiu i socioeducatiu.
El grau oficial de Logopèdia de la de la UVic-UCC i la UOC és la titulació online que et forma com a logopeda i et prepara per avaluar i tractar les alteracions de la comunicació, la parla, la veu i les funcions orals no-verbals.
Estudia amb una metodologia de prestigi, que combina la formació online amb classes en línia i seminaris optatius, a més de les pràctiques en centres sanitaris. En tot moment, rebràs el suport del nostre professorat expert format per doctors, investigadors i professionals en actiu que treballen en centres sanitaris de referència, com l'Hospital de Sant Pau.
Els continguts clau del grau t'acosten a la realitat laboral a través de coneixements en la psicologia evolutiva, l'anatomia, la lingüística, l'educació vocal i la neuropsicologia.
Aquest títol oficial et capacita per treballar com a logopeda tant en l'àmbit sanitari i sociosanitari com en l'àmbit educatiu i socioeducatiu. A més, podràs col·laborar de manera multidisciplinària en equips de salut, d'educació i de l'àmbit social.
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Per què estudiar el grau de Logopèdia de la UVic-UCC i la UOC?
El grau de Logopèdia de la UVic-UCC, UOC et forma en la prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament de les alteracions de la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu, l'audició, la lectoescriptura i les funcions orals no verbals, com la deglució o la masticació.
Amb el grau de Logopèdia adquireixes les competències més demanades al sector sanitari i educatiu per garantir la teva inserció laboral:
- Diagnostica i tracta els trastorns del llenguatge i de la comunicació humana.
- Dissenya programes de prevenció per a les alteracions de la parla, la veu, l'audició i la lectoescriptura.
- Avalua les disfuncions orals no-verbals, incloent-hi les alteracions de la deglució i la masticació.
- Millora les habilitats comunicatives de la població en diferents etapes de la vida.
- Pren decisions clíniques fonamentades en l'evidència científica per millorar la salut dels pacients.
Per què estudiar el grau de Logopèdia de la UVic-UCC i la UOC?
El grau de Logopèdia de la UVic-UCC, UOC et forma en la prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament de les alteracions de la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu, l'audició, la lectoescriptura i les funcions orals no verbals, com la deglució o la masticació.
Amb el grau de Logopèdia adquireixes les competències més demanades al sector sanitari i educatiu per garantir la teva inserció laboral:
- Diagnostica i tracta els trastorns del llenguatge i de la comunicació humana.
- Dissenya programes de prevenció per a les alteracions de la parla, la veu, l'audició i la lectoescriptura.
- Avalua les disfuncions orals no-verbals, incloent-hi les alteracions de la deglució i la masticació.
- Millora les habilitats comunicatives de la població en diferents etapes de la vida.
- Pren decisions clíniques fonamentades en l'evidència científica per millorar la salut dels pacients.
Si un cop acabat el grau et vols especialitzar en un sector concret, t'oferim el màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, el màster universitari de Neuropsicologia o el màster universitari de Salut Digital (E-health), tots disponibles a la UOC.
Estudiant amb nosaltres, podràs sol·licitar les pràctiques a les entitats col·laboradores distribuïdes arreu d'Espanya i a la Clínica Universitària UManresa. També tens l'opció de demanar-les en centres mèdics, hospitals, escoles, centres de desenvolupament infantil (CDIAP) o clíniques privades, per orientar la teva experiència cap al tipus de pacients en els quals et vulguis especialitzar en el futur.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
Metodologia semipresencial
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La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.