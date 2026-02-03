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Grado en Logopedia (interuniversitario: Uvic-UCC, UOC)

Presentación

El grado oficial de Logopedia de la de la UVic-UCC y la UOC es la titulación online que te forma como logopeda y te prepara para evaluar y tratar las alteraciones de la comunicación, el habla, la voz y las funciones orales no-verbales.

Estudia con una metodología de prestigio, que combina la formación online con clases en línea y seminarios optativos, además de las prácticas en centros sanitarios. En todo momento, recibirás el apoyo de nuestro profesorado experto formado por doctores, investigadores y profesionales en activo que trabajan en centros sanitarios de referencia, como el Hospital de Sant Pau.

Los contenidos clave del grado te acercan a la realidad laboral a través de conocimientos en la psicología evolutiva, la anatomía, la lingüística, la educación vocal y la neuropsicología. En un sector cada vez más digitalizado, el grado te capacita en el uso de herramientas de tecnología de salud (E-health) para optimizar la atención y el seguimiento de tus pacientes.

El grado oficial de Logopedia de la de la UVic-UCC y la UOC es la titulación online que te forma como logopeda y te prepara para evaluar y tratar las alteraciones de la comunicación, el habla, la voz y las funciones orales no-verbales.

Estudia con una metodología de prestigio, que combina la formación online con clases en línea y seminarios optativos, además de las prácticas en centros sanitarios. En todo momento, recibirás el apoyo de nuestro profesorado experto formado por doctores, investigadores y profesionales en activo que trabajan en centros sanitarios de referencia, como el Hospital de Sant Pau.

Los contenidos clave del grado te acercan a la realidad laboral a través de conocimientos en la psicología evolutiva, la anatomía, la lingüística, la educación vocal y la neuropsicología. En un sector cada vez más digitalizado, el grado te capacita en el uso de herramientas de tecnología de salud (E-health) para optimizar la atención y el seguimiento de tus pacientes.

Este título oficial te capacita para trabajar como logopeda tanto en el ámbito sanitario y sociosanitario como en el ámbito educativo y socioeducativo. Además, podrás colaborar de manera multidisciplinaria en equipos de salud, de educación y del ámbito social.

Titulaciones oficiales UOC

Estudios que te preparan para tus retos profesionales.

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¿Por qué estudiar el grado de Logopedia de la UVic-UCC y la UOC?

El grado de Logopedia de la UVic-UCC y la UOC te forma en la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz, la audición, la lectoescritura y las funciones orales no verbales, como la deglución o la masticación.

Con el grado de Logopedia adquieres las competencias más demandadas en el sector sanitario y educativo para garantizar tu inserción laboral:

  • Diagnostica y trata los trastornos del lenguaje y de la comunicación humana.
  • Diseña programas de prevención para las alteraciones del habla, la voz, la audición y la lectoescritura.
  • Evalúa las disfunciones orales no-verbales, incluyendo las alteraciones de la deglución y la masticación.
  • Mejora las habilidades comunicativas de la población en diferentes etapas de la vida.
  • Toma decisiones clínicas fundamentadas en la evidencia científica para mejorar la salud de los pacientes.

¿Por qué estudiar el grado de Logopedia de la UVic-UCC y la UOC?


El grado de Logopedia de la UVic-UCC y la UOC te forma en la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz, la audición, la lectoescritura y las funciones orales no verbales, como la deglución o la masticación.

Con el grado de Logopedia adquieres las competencias más demandadas en el sector sanitario y educativo para garantizar tu inserción laboral:

  • Diagnostica y trata los trastornos del lenguaje y de la comunicación humana.
  • Diseña programas de prevención para las alteraciones del habla, la voz, la audición y la lectoescritura.
  • Evalúa las disfunciones orales no-verbales, incluyendo las alteraciones de la deglución y la masticación.
  • Mejora las habilidades comunicativas de la población en diferentes etapas de la vida.
  • Toma decisiones clínicas fundamentadas en la evidencia científica para mejorar la salud de los pacientes.

Si una vez acabado el grado te quieres especializar en un sector concreto, te ofrecemos el máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje, el máster universitario de Neuropsicología o el máster universitario de Salud Digital (E-health), todos disponibles en la UOC.

Estudiando con nosotros, podrás solicitar tus prácticas en las entidades colaboradoras distribuidas por toda España y en la Clínica Universitaria UManresa. También tienes la opción de pedirlas en centros médicos, hospitales, escuelas, centros de desarrollo infantil (CDIAP) o clínicas privadas, para orientar tu experiencia hacia el tipo de pacientes en los que te quieras especializar en el futuro.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 240

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología semipresencial

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Juntamente con:

Presentación del grado de Logopedia video link

Presentación del grado de Logopedia

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Logopedia (interuniversitario: Uvic-UCC, UOC)

Plan de estudios

240
ECTS
66
ECTS
Básica
30
ECTS
Optativa
114
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final
24
ECTS
Prácticas

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básica logopedia
Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

Asignaturas obligatorias logopedia
Lingüística aplicada a la logopedia6
Disfunciones orofaciales6
Trastornos de la voz6
Trastornos del desarrollo del lenguaje oral6
Trastornos adquiridos del lenguaje6
Trastornos secundarios6
La evaluación y el diagnóstico6
Evidence-based practice6
Fundamentos de la intervención logopédica6
Intervención en la deficiencia auditiva6
Atención temprana6
Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación6
Intervención en las disfunciones orofaciales6
Intervención en las alteraciones del lenguaje escrito6
Intervención logopédica por daño neurológico6
Intervención en los trastornos de la voz6
Educación vocal6
Intervención en las disfluencias3
Ética profesional y legislación3
Métodos de investigación en logopedia6
Prácticas I6
Prácticas II6
Prácticas III6
Prácticas IV6
Trabajo final de grado6

 

 

 

Asignaturas optativas logopedia
Créditos
6
6
Introducción al soporte signado
6
Creación y gestión del centro sanitario
6
Evaluación psicológica en las alteraciones del lenguaje
6
Trastornos de la articulación
6
Alimentación y nutrición aplicadas
6
Fisioterapia aplicada a la logopedia
6
Enfermedades neurodegenerativas y demencias
6
Bilingüismo
6

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Semestres

AsignaturasCréditos
  
Semestre 130
Psicología evolutiva
6
Anatomía y fisiología de los órganos del habla y de la audición
6
Salud pública
6
Fundamentos educativos
6
Lingüística general
6
Semestre 2
30
Anatomía y fisiología del sistema nervioso
6
Adquisición del lenguaje
6
Física acústica y audiología
6
Educación vocal
6
Neuropsicología
6
Semestre 3
30
Trastornos secundarios
6
Disfunciones orofaciales
6
Trastornos del desarrollo del lenguaje oral
6
English for health sciences
6
Evaluación y diagnóstico
6
Semestre 4
30
Trastornos adquiridos del lenguaje
6
Intervención en la deficiencia auditiva
6
Trastornos de la voz
6
Lingüística aplicada a la logopedia
6
Bases para la investigación
6
Semestre 5
36
Intervención en las alteraciones del lenguaje escrito
6
Atención temprana
6
Intervención en los trastornos de la voz
6
Evidence-based practice
6
Prácticas I (anual)
6
Prácticas II (anual)
6
Semestre 6
30
Fundamentos de la intervención logopédica
6
Intervención en las disfunciones orofaciales
6
Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
6
Intervención en las alteraciones del lenguaje escrito
6
Prácticas I (anual)
6
Prácticas II (anual)
6
Semestre 7
24
Ética profesional y legislación
3
Métodos de investigación en la logopedia
6
Intervención en las disfluencias
3
Prácticas III (anual)
6
Prácticas IV (anual)
6
Semestre 8
18
Trabajo final de grado
6
Prácticas III (anual)
6
Prácticas IV (anual)
6

 

Optatividad

Asignatura
Créditos
Comunicación y lenguaje oral en la escuela inclusiva
6
Estimulación del lenguaje en el aula y en la familia
6
Introducción al soporte signado
6
Creación y gestión del centro sanitario
6
Evaluación psicológica en las alteraciones del lenguaje
6
Trastornos de la articulación
6
Alimentación y nutrición aplicadas
6
Fisioterapia aplicada a la logopedia
6
Enfermedades neurodegenerativas y demencias
6

 

Carga lectiva

El plan de estudios del grado de Logopedia de la UVic-Ucc/UOC se compone de 240 créditos ECTS, que se organizan en los siguientes subconjuntos:

Prácticas

Tipología de la asignaturaPrácticas externas

Duración

Hay 4 asignaturas de practicas obligatorias de 6 créditos cada una: Practicum I, Practicum II, Practicum III y Practicum IV. Cada Practicum se estructura en 145 horas de prácticas en el centro y 7,5 horas para desarrollar las actividades académicas propuestas en el aula virtual.

Modalidad

Presencial

Requisitos

Haber superado como mínimo 90 créditos ECTS entre las asignaturas de primer y segundo curso

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico. La tarea de estos dos tutores es asegurar que las prácticas se realizan siguiendo el proyecto formativo.

Prácticas


Tipología de la asignaturaPrácticas externas

Duración

Hay 4 asignaturas de practicas obligatorias de 6 créditos cada una: Practicum I, Practicum II, Practicum III y Practicum IV. Cada Practicum se estructura en 145 horas de prácticas en el centro y 7,5 horas para desarrollar las actividades académicas propuestas en el aula virtual.

Modalidad

Presencial

Requisitos

Haber superado como mínimo 90 créditos ECTS entre las asignaturas de primer y segundo curso

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico. La tarea de estos dos tutores es asegurar que las prácticas se realizan siguiendo el proyecto formativo.

Empresas colaboradoras

Dispones de una amplia oferta de centros de prácticas en la bolsa de entidades colaboradoras, que se encuentran ubicadas en toda España. Asimismo, también tienes la posibilidad de proponer otro centro o entidad. La lista de centros con convenios de prácticas puede variar desde el momento en que te inscribas hasta que se empiecen las prácticas. Puedes encontrar más información sobre el listado de centros aquí, en el apartado de prácticas: https://www.umanresa.cat/es/estudios/grados/grado-en-logopedia

 

Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

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Grado en Logopedia (interuniversitario: Uvic-UCC, UOC)

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UVIC-UCC-UOC permite convalidar o adaptar los estudios cursados anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional.

Para cualquier duda, rellena el formulario ¿Necesitas más información?, que encontrarás en la parte derecha de la página, y contactaremos contigo.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

﻿

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
de Educación Infantil18 créditos
de Integración Social18 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Logopedia (interuniversitario: Uvic-UCC, UOC)

Profesorado

Dirección de programa

  • Concepción Padilla Franco

    Doctora en Neurociencias por la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Máster en Clínica de los Trastornos del Lenguaje y Diploma de Estudios Avanzados en el Doctorado de Intervención en el Lenguaje de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

    Profesora del ámbito de la neuropsicología y la logopedia en los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. Miembro del grupo de investigación NeuroAdasLab. Ha trabajado como neuropsicóloga clínica e investigadora postdoctoral en la Universidad de Cambridge y en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Durante su trayectoria, ha combinado la práctica clínica con la investigación en diferentes temáticas como son los trastornos de la atención y de la lectoescritura, el ejercicio físico como factor preventivo del deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer en el síndrome de Down.

  • Sandra Espino Datsira

    Doctora en Psicología de la Educación por la Universidad de Barcelona (UB). Postgrado en Patología del Lenguaje por la Escuela de Patología del Lenguaje de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Postgrado en Docencia Universitaria por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. Personal docente investigador en la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña (UVIC-UCC) donde dirige los estudios de Logopedia (grado interuniversitario: UVic-UCC/UOC). Imparte docencia en el mismo Grado de Logopedia, en el Máster de Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje (UOC) y en el Máster de Motricidad Orofacial (UVic-UCC).

Grado en Logopedia (interuniversitario: Uvic-UCC, UOC)

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El logopeda es un profesional sanitario que puede trabajar en los ámbitos social, sanitario y educativo. Estos ámbitos se concretan en las siguientes ubicaciones profesionales:

  • Unidades hospitalarias (otorrinolaringología, foniatría, rehabilitación, cirugía maxilofacial, neurología, neuropediatría, psiquiatría, psicología, etc.)
  • Centros de atención primaria
  • Servicios sociosanitarios: centros geriátricos, centros de atención precoz, atención domiciliaria
  • Escuelas de educación especial
  • Centros de formación y docencia de profesionales de la logopedia
  • Consulta privada
  • Medios de comunicación
  • Centros de educación vocal y canto

Objetivos

  • Reconocer, describir e integrar los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos ypedagógicos que sustentan la atención y los procedimientos logopédicos.
  • Explorar, evaluar, prevenir, diagnosticar y emitir un pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una perspectiva multidisciplinar, usando las técnicas e instrumentos propios de la profesión con creatividad eincorporando las últimas innovaciones.
  • Reunir e interpretar información relevante en logopedia, que permita emitir juicios que incluyan una reflexión sobre las alteraciones del ámbito de la logopedia, llevando a cabo una práctica profesional equitativa desde una perspectiva de género y velando por unuso respetuoso del lenguaje.
  •  Trasmitir información sobre su actuación en el ámbito logopédico a todo tipo de audiencias profesionales y no profesionales.
  • Ser capaz de identificar sus propias necesidades formativas en el ámbito de la logopedia y en los distintos ámbitos de actuación, para organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía.

Objetivos


  • Reconocer, describir e integrar los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos ypedagógicos que sustentan la atención y los procedimientos logopédicos.
  • Explorar, evaluar, prevenir, diagnosticar y emitir un pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una perspectiva multidisciplinar, usando las técnicas e instrumentos propios de la profesión con creatividad eincorporando las últimas innovaciones.
  • Reunir e interpretar información relevante en logopedia, que permita emitir juicios que incluyan una reflexión sobre las alteraciones del ámbito de la logopedia, llevando a cabo una práctica profesional equitativa desde una perspectiva de género y velando por unuso respetuoso del lenguaje.
  •  Trasmitir información sobre su actuación en el ámbito logopédico a todo tipo de audiencias profesionales y no profesionales.
  • Ser capaz de identificar sus propias necesidades formativas en el ámbito de la logopedia y en los distintos ámbitos de actuación, para organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía.
  • Ser capaz de desenvolverse en situaciones complejas, tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de la logopedia, ejerciendo la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores democráticos y de desarrollo sostenible.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El grado de Logopedia se dirige especialmente a todas las personas interesadas en la comunicación, el lenguaje, el habla y la voz, con vocación terapéutica, que quieran trabajar en el ámbito social, educativo y sanitario.

El estudiante ha de ser una persona con capacidad de trabajo en equipo, habilidad para la organización y la planificación, responsabilidad y respeto a la diversidad de valores y culturas, y comprometida con la salud y el bienestar de las personas.

Resultados del proceso de formación y de aprendizaje

Conocimientos o contenidos

* Nombrar con términos específicos las alteraciones de la comunicación y del lenguaje para poder interactuar eficazmente con otros profesionales.
* Identificar e integrar los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y
pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.
* Describir y distinguir los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.
* Valorar y seleccionar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en logopedia, así como los procedimientos de la intervención logopédica.
* Seleccionar los instrumentos metodológicos adecuados para llevar a cabo una investigación en el ámbito de la logopedia.
* Recordar y defender el código deontológico de la profesión para asegurar una actuación respetuosa con las diferencias individuales y grupales en un contexto multicultural.

Resultados del proceso de formación y de aprendizaje


Conocimientos o contenidos

* Nombrar con términos específicos las alteraciones de la comunicación y del lenguaje para poder interactuar eficazmente con otros profesionales.
* Identificar e integrar los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y
pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.
* Describir y distinguir los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.
* Valorar y seleccionar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en logopedia, así como los procedimientos de la intervención logopédica.
* Seleccionar los instrumentos metodológicos adecuados para llevar a cabo una investigación en el ámbito de la logopedia.
* Recordar y defender el código deontológico de la profesión para asegurar una actuación respetuosa con las diferencias individuales y grupales en un contexto multicultural.
* Reconocer, distinguir y explicar los distintos ámbitos de actuación de la logopedia.
* Seleccionar e identificar los artículos científicos del ámbito específico de la logopèdia en las bases de datos especializadas.
* Identificar los fundamentos científicos de la logopedia, interpretando de forma crítica la terminología, los ensayos clínicos y la metodología propios de la investigación en este ámbito de conocimiento.

 

Habilidades o destrezas
* Manejar las tecnologías de la información y de la comunicación de forma amplia para resolver distintas tareas del ejercicio profesional, como la elaboración de materiales personalizados, la organización de la documentación o la búsqueda de información.
* Elaborar y presentar de forma oral o escrita informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.
* Producir de forma adecuada el habla, la estructura del lenguaje y la calidad de lavoz.
* Identificar los distintos momentos del proceso de evaluación y diagnóstico y aplicar los principales métodos de exploración de las alteraciones de la comunicación, del lenguaje oral y escrito, del habla, de la voz y de la deglución.

* Diseñar proyectos (programas) de intervención logopédica, seleccionando el modelo,los objetivos, las técnicas y los recursos adecuados para la intervención logopédica atendiendo a los condicionantes de cada uno de los ámbitos de intervención: educativo, social y sanitario.
* Seleccionar, proponer y validar la elección de sistemas de comunicación alternatives y aumentativos, según las formas de acceso y las ayudas técnicas requeridas, y adaptados a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de cada paciente.
* Utilizar modelos y técnicas propios del método científico para la búsqueda de
evidencias en logopedia.
* Planificar y aplicar los tratamientos logopédicos tanto individuales como col·lectives usando los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados de forma que se atienda a las diferentes etapas evolutivas del ser humano.
* Desarrollar entrevistas inclusivas con pacientes, cuidadores y sus familias en las que se expongan de manera sensible y respetuosa, las cuestiones relacionadas tanto con el diagnóstico como con el tratamiento logopédico, utilizando un registro y estilo adecuado al contexto sociolingüístico, cultural y de género de los interlocutores.
* Seleccionar y usar con corrección los materiales e instrumentos específicos de evaluación e intervención adecuados a las alteraciones de la comunicación, el habla, de la voz y de las funciones orales no verbales.
* Proponer, diseñar y evaluar programas de prevención de los trastornos de la
comunicación y del lenguaje, y acciones para fomentar las habilidades comunicativas de la población.
* Asesorar a las familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su
participación y colaboración en el tratamiento logopédico.

 

Competencias
* Actuar de acuerdo con el código deontológico del logopeda, reflexionando sobre los límites de su actuación y teniendo en cuenta los derechos de los pacientes.
* Operar de manera inclusiva y sensible a la perspectiva de género en los entornos educativos, asistenciales, sanitarios y sociosanitarios, demostrando habilidades para trabajar de manera efectiva en equipos uniprofesionales y multiprofesionales.
* Realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y en el uso eficiente de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad.
* Desarrollar la actuación profesional, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación.
* Resolver problemas y tomar decisiones en la práctica clínica coherentes con el marco legal que regula la profesión del logopeda.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Logopedia (interuniversitario: Uvic-UCC, UOC)

Matrícula y precio

Precios

Precios por crédito Precio
Precio por crédito
73,43 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
12,50 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas
14,69 €/cr
Precios por matrícula
Tasa anual de matrícula
125 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual
Seguro de accidentes
15 €

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Obtendrán descuento en el precio de la matrícula los estudiantes de enseñanzas homologadas que puedan acreditar alguna de las condiciones siguientes:

  • Matrícula de honor de COU, 2.º de bachillerato o premio extraordinario de bachillerato: 50 % de descuento del precio total de créditos de que se matriculen en la matrícula del primer curso y aplicable una sola vez.
  • Miembros de una misma unidad familiar: 5 % de descuento del precio total de créditos matriculados para cada miembro de la unidad familiar. Este descuento se aplicará también en los casos en que uno de los miembros de la unidad familiar esté cursando estudios en el Campus Vic de la UVic-UCC.
  • Matrícula de una segunda titulación (finalizada) tanto en el Campus Vic y Manresa de la UVic-UCC como la UOC: 10 % de descuento sobre el importe total de créditos matriculados.
  • Matrícula de honor en asignaturas cursadas dentro del grado que se está cursando: se aplicará un descuento de los créditos cursados en el curso anterior en que se ha obtenido matrícula de honor. Este descuento es del 15 %.
  • Mayores de 60 años: 25 % sobre el importe total de créditos matriculados.
  • Familia numerosa especial*: los y las estudiantes miembros de familia numerosa especial obtendrán un descuento sobre el importe total de los créditos matriculados del 5 %.
  • Personas discapacitadas*: 10 % de descuento sobre el importe total de los créditos matriculados para estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
  • Víctimas de actos terroristas*: 10 % de descuento sobre el importe total de los créditos matriculados por las personas que hayan sido víctimas de actos terroristas, así como su cónyuge y sus hijos o hijas.
  • Víctimas de violencia de género*: 10 % de descuento sobre el importe total de los créditos de los que se matriculen las víctimas de violencia de género y los hijos e hijas dependientes de la víctima.

Los porcentajes de descuento sobre el precio del crédito detallados anteriormente incluye el precio de los servicios académicos de carácter docente y los recursos para el aprendizaje.

*La aplicación del descuento habrá que acreditarlo con el documento que corresponda y esta se tendrá que llevar a cabo antes de la formalización de la matrícula.

Los descuentos no son acumulativos. Se aplicará el tipo de descuento más ventajoso para el alumno.

Para facilitar la incorporación y asesoramiento al estudiantado, las matrículas efectuadas hasta el 9 de enero tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5% de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

El estudiantado considerados deportista de competición, federados y federadas en la UFEC o bien con vínculos al CAR de Sant Cugat, tiene derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Formas de pago

Las formas de pago son las siguientes:

  • Pago único domiciliado del total de la matrícula.
  • Pago fraccionado domiciliado:
  • Para los estudiantes que se matriculen en el primer período (de mayo a septiembre): Pago en 4 plazos: 40 % cuando se hace la matrícula y 3 pagos del 20 % en noviembre, enero y marzo.
  • Para los estudiantes que se matriculen durante el segundo periodo (de noviembre a febrero): Pago en 2 plazos: 60 % cuando se hace la matrícula y 40 % en el mes de marzo.

En todos los casos es imprescindible facilitar el número de cuenta para domiciliar los recibos correspondientes.

En caso de ampliación de creditaje en el segundo semestre se procederá a cobrar el 100 % del importe la primera semana de marzo.

En caso de que accedan a la universidad alumnos de nuevo ingreso para el periodo de matrícula de febrero, las formas de pago serán: 60 % en el momento de matrícula y el 40 % restante la primera semana de abril.

Los alumnos que opten por hacer un pago único obtendrán un 1 % de descuento sobre el precio de los créditos matriculados (precio de los servicios de carácter docente + recursos del aprendizaje) siempre que se realice desde el primer día de matrícula hasta el 26 de junio .

Los estudiantes residentes fuera de la Unión Europea solo podrán hacer el pago por transferencia del importe total de la matrícula en euros en la cuenta corriente que indique la Universidad.

Atendiendo a los cambios en la normativa bancaria, el titular de la cuenta facilitado por el estudiante para el pago domiciliado de la matrícula deberá firmar el mandato según el modelo normalizado para la SEPA (Single Euro Payments Area).

El importe de la matrícula se cargará en la cuenta bancaria a partir del tercer día siguiente a la fecha de matrícula. El estudiante se compromete a abonar el importe total del curso en la forma acordada.

El pago total del importe de la matrícula es un requisito esencial de su validez. Si el pago se hace fraccionado, la obligación de pago se entenderá satisfecha en el momento en que se hayan efectuado todos y cada uno de los pagos fraccionados.

En caso de que el estudiante no cumpla los plazos de pago de la matrícula establecidos, previo aviso al estudiante, se procederá a la suspensión temporal automática de los derechos del alumno, no podrá hacer ningún trámite administrativo.

El Campus Manresa de la UVic-UCC exigirá como condición previa a la matrícula, la expedición de títulos, de certificados, de gestión de traslados o cualquier otro trámite que se pueda llevar a cabo, el pago de las cantidades pendientes por matrículas de cualquier actividad formativa de la UVic-UCC y la UOC de cursos anteriores y simultáneos.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas? Damos respuesta a tus preguntas sobre nuestra oferta formativa, el modelo de aprendizaje o trámites, entre otros temas.

Consulta
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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