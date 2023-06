Antoni Valero Cabre

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Catedrático de Investigación (Director de Recherche) en el Centro National de la Recherche Scientifique (CNRS). Dirige el Grupo de investigación en Causal Dynamics Plasticity and Rehabilitation en el Instituto du Cerveau et de la Moelle (ICM, Equipe Frontlab) de París. Entre 1997 y la actualidad ha sido docente de pregrado y posgrado en universidades de Cataluña (Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Abierta de Cataluña), Estados Unidos de Norte América (Harvard Medical School-BIDMC, Boston University School of Medicine) y Francia (Sorbona Université, Paris Cité Université, École Normale Supérieure). Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas biomédicas indexadas en PubMed y editado o participado en varios libros de neurociencia y compilado varias obras terminológicas (glosarios y diccionarios) para promover el uso de la neurociencia en catalán.