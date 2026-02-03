Grado en Logopedia (interuniversitario: Uvic-UCC, UOC)
Presentación
El grado oficial de Logopedia de la de la UVic-UCC y la UOC es la titulación online que te forma como logopeda y te prepara para evaluar y tratar las alteraciones de la comunicación, el habla, la voz y las funciones orales no-verbales.
Estudia con una metodología de prestigio, que combina la formación online con clases en línea y seminarios optativos, además de las prácticas en centros sanitarios. En todo momento, recibirás el apoyo de nuestro profesorado experto formado por doctores, investigadores y profesionales en activo que trabajan en centros sanitarios de referencia, como el Hospital de Sant Pau.
Los contenidos clave del grado te acercan a la realidad laboral a través de conocimientos en la psicología evolutiva, la anatomía, la lingüística, la educación vocal y la neuropsicología. En un sector cada vez más digitalizado, el grado te capacita en el uso de herramientas de tecnología de salud (E-health) para optimizar la atención y el seguimiento de tus pacientes.
El grado oficial de Logopedia de la de la UVic-UCC y la UOC es la titulación online que te forma como logopeda y te prepara para evaluar y tratar las alteraciones de la comunicación, el habla, la voz y las funciones orales no-verbales.
Estudia con una metodología de prestigio, que combina la formación online con clases en línea y seminarios optativos, además de las prácticas en centros sanitarios. En todo momento, recibirás el apoyo de nuestro profesorado experto formado por doctores, investigadores y profesionales en activo que trabajan en centros sanitarios de referencia, como el Hospital de Sant Pau.
Los contenidos clave del grado te acercan a la realidad laboral a través de conocimientos en la psicología evolutiva, la anatomía, la lingüística, la educación vocal y la neuropsicología. En un sector cada vez más digitalizado, el grado te capacita en el uso de herramientas de tecnología de salud (E-health) para optimizar la atención y el seguimiento de tus pacientes.
Este título oficial te capacita para trabajar como logopeda tanto en el ámbito sanitario y sociosanitario como en el ámbito educativo y socioeducativo. Además, podrás colaborar de manera multidisciplinaria en equipos de salud, de educación y del ámbito social.
Estudios que te preparan para tus retos profesionales.
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¿Por qué estudiar el grado de Logopedia de la UVic-UCC y la UOC?
El grado de Logopedia de la UVic-UCC y la UOC te forma en la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz, la audición, la lectoescritura y las funciones orales no verbales, como la deglución o la masticación.
Con el grado de Logopedia adquieres las competencias más demandadas en el sector sanitario y educativo para garantizar tu inserción laboral:
- Diagnostica y trata los trastornos del lenguaje y de la comunicación humana.
- Diseña programas de prevención para las alteraciones del habla, la voz, la audición y la lectoescritura.
- Evalúa las disfunciones orales no-verbales, incluyendo las alteraciones de la deglución y la masticación.
- Mejora las habilidades comunicativas de la población en diferentes etapas de la vida.
- Toma decisiones clínicas fundamentadas en la evidencia científica para mejorar la salud de los pacientes.
¿Por qué estudiar el grado de Logopedia de la UVic-UCC y la UOC?
El grado de Logopedia de la UVic-UCC y la UOC te forma en la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz, la audición, la lectoescritura y las funciones orales no verbales, como la deglución o la masticación.
Con el grado de Logopedia adquieres las competencias más demandadas en el sector sanitario y educativo para garantizar tu inserción laboral:
- Diagnostica y trata los trastornos del lenguaje y de la comunicación humana.
- Diseña programas de prevención para las alteraciones del habla, la voz, la audición y la lectoescritura.
- Evalúa las disfunciones orales no-verbales, incluyendo las alteraciones de la deglución y la masticación.
- Mejora las habilidades comunicativas de la población en diferentes etapas de la vida.
- Toma decisiones clínicas fundamentadas en la evidencia científica para mejorar la salud de los pacientes.
Si una vez acabado el grado te quieres especializar en un sector concreto, te ofrecemos el máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje, el máster universitario de Neuropsicología o el máster universitario de Salud Digital (E-health), todos disponibles en la UOC.
Estudiando con nosotros, podrás solicitar tus prácticas en las entidades colaboradoras distribuidas por toda España y en la Clínica Universitaria UManresa. También tienes la opción de pedirlas en centros médicos, hospitales, escuelas, centros de desarrollo infantil (CDIAP) o clínicas privadas, para orientar tu experiencia hacia el tipo de pacientes en los que te quieras especializar en el futuro.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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240
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología semipresencial
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.