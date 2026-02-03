* Nombrar con términos específicos las alteraciones de la comunicación y del lenguaje para poder interactuar eficazmente con otros profesionales. * Identificar e integrar los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales. * Describir y distinguir los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales. * Valorar y seleccionar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en logopedia, así como los procedimientos de la intervención logopédica. * Seleccionar los instrumentos metodológicos adecuados para llevar a cabo una investigación en el ámbito de la logopedia. * Recordar y defender el código deontológico de la profesión para asegurar una actuación respetuosa con las diferencias individuales y grupales en un contexto multicultural.

Resultados del proceso de formación y de aprendizaje

Conocimientos o contenidos

* Nombrar con términos específicos las alteraciones de la comunicación y del lenguaje para poder interactuar eficazmente con otros profesionales.

* Identificar e integrar los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y

pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

* Describir y distinguir los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

* Valorar y seleccionar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en logopedia, así como los procedimientos de la intervención logopédica.

* Seleccionar los instrumentos metodológicos adecuados para llevar a cabo una investigación en el ámbito de la logopedia.

* Recordar y defender el código deontológico de la profesión para asegurar una actuación respetuosa con las diferencias individuales y grupales en un contexto multicultural.

* Reconocer, distinguir y explicar los distintos ámbitos de actuación de la logopedia.

* Seleccionar e identificar los artículos científicos del ámbito específico de la logopèdia en las bases de datos especializadas.

* Identificar los fundamentos científicos de la logopedia, interpretando de forma crítica la terminología, los ensayos clínicos y la metodología propios de la investigación en este ámbito de conocimiento.

Habilidades o destrezas

* Manejar las tecnologías de la información y de la comunicación de forma amplia para resolver distintas tareas del ejercicio profesional, como la elaboración de materiales personalizados, la organización de la documentación o la búsqueda de información.

* Elaborar y presentar de forma oral o escrita informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.

* Producir de forma adecuada el habla, la estructura del lenguaje y la calidad de lavoz.

* Identificar los distintos momentos del proceso de evaluación y diagnóstico y aplicar los principales métodos de exploración de las alteraciones de la comunicación, del lenguaje oral y escrito, del habla, de la voz y de la deglución.

* Diseñar proyectos (programas) de intervención logopédica, seleccionando el modelo,los objetivos, las técnicas y los recursos adecuados para la intervención logopédica atendiendo a los condicionantes de cada uno de los ámbitos de intervención: educativo, social y sanitario.

* Seleccionar, proponer y validar la elección de sistemas de comunicación alternatives y aumentativos, según las formas de acceso y las ayudas técnicas requeridas, y adaptados a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de cada paciente.

* Utilizar modelos y técnicas propios del método científico para la búsqueda de

evidencias en logopedia.

* Planificar y aplicar los tratamientos logopédicos tanto individuales como col·lectives usando los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados de forma que se atienda a las diferentes etapas evolutivas del ser humano.

* Desarrollar entrevistas inclusivas con pacientes, cuidadores y sus familias en las que se expongan de manera sensible y respetuosa, las cuestiones relacionadas tanto con el diagnóstico como con el tratamiento logopédico, utilizando un registro y estilo adecuado al contexto sociolingüístico, cultural y de género de los interlocutores.

* Seleccionar y usar con corrección los materiales e instrumentos específicos de evaluación e intervención adecuados a las alteraciones de la comunicación, el habla, de la voz y de las funciones orales no verbales.

* Proponer, diseñar y evaluar programas de prevención de los trastornos de la

comunicación y del lenguaje, y acciones para fomentar las habilidades comunicativas de la población.

* Asesorar a las familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su

participación y colaboración en el tratamiento logopédico.

Competencias

* Actuar de acuerdo con el código deontológico del logopeda, reflexionando sobre los límites de su actuación y teniendo en cuenta los derechos de los pacientes.

* Operar de manera inclusiva y sensible a la perspectiva de género en los entornos educativos, asistenciales, sanitarios y sociosanitarios, demostrando habilidades para trabajar de manera efectiva en equipos uniprofesionales y multiprofesionales.

* Realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y en el uso eficiente de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad.

* Desarrollar la actuación profesional, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación.

* Resolver problemas y tomar decisiones en la práctica clínica coherentes con el marco legal que regula la profesión del logopeda.