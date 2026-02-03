Grau Online en Multimèdia
Presentació
Amb el grau de Multimèdia de la UOC, et convertiràs en un o una professional clau del sector TIC, una indústria en creixement constant i amb una alta inserció laboral. Aquesta titulació oficial 100 % online equilibra la creació artística amb la programació avançada. Dissenyaràs de manera pràctica aplicacions, entorns interactius i videojocs orientats al mercat laboral. Des del primer curs, construiràs el teu portafolis professional mitjançant l'eina Folio, resolent casos pràctics reals de la indústria com ara animacions 2D, disseny d'interfícies o creació de videojocs.
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Per què estudiar el grau de Multimèdia a la UOC?
Treballaràs com a dissenyador o dissenyadora UX/UI, desenvolupador o desenvolupadora front-end o director o directora d'art digital, creant solucions reals per a productores o estudis de videojocs. El grau de Multimèdia et capacita per resoldre problemes complexos de comunicació visual combinant creativitat i programació. A la UOC estudies amb un mètode flexible 100 % online, sense horaris ni classes, ideal per compaginar els estudis amb la teva feina.
Per què el grau de Multimèdia de la UOC és únic
Aquest programa destaca en el sector digital gràcies a un itinerari formatiu que equilibra la sensibilitat artística amb el rigor de la informàtica. Crearàs aplicacions web interactives de codi obert i un treball final de grau plenament ensenyable a les empreses. Un equip docent integrat per professionals en actiu del video-mapping, el disseny i els mitjans digitals guiarà el teu aprenentatge. Per continuar creixent, la UOC connecta la teva formació amb el màster universitari en Disseny i Programació de Videojocs, el màster universitari en Disseny d’Interacció i Experiència d'usuari (UX) o el màster universitari en Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web.
Per què estudiar el grau de Multimèdia a la UOC?
Treballaràs com a dissenyador o dissenyadora UX/UI, desenvolupador o desenvolupadora front-end o director o directora d'art digital, creant solucions reals per a productores o estudis de videojocs. El grau de Multimèdia et capacita per resoldre problemes complexos de comunicació visual combinant creativitat i programació. A la UOC estudies amb un mètode flexible 100 % online, sense horaris ni classes, ideal per compaginar els estudis amb la teva feina.
Per què el grau de Multimèdia de la UOC és únic
Aquest programa destaca en el sector digital gràcies a un itinerari formatiu que equilibra la sensibilitat artística amb el rigor de la informàtica. Crearàs aplicacions web interactives de codi obert i un treball final de grau plenament ensenyable a les empreses. Un equip docent integrat per professionals en actiu del video-mapping, el disseny i els mitjans digitals guiarà el teu aprenentatge. Per continuar creixent, la UOC connecta la teva formació amb el màster universitari en Disseny i Programació de Videojocs, el màster universitari en Disseny d’Interacció i Experiència d'usuari (UX) o el màster universitari en Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web.
Formem els i les professionals que busquen les empreses
El grau de Multimèdia et proporciona el domini de les tecnologies digitals més sol·licitades pel mercat de la comunicació i la tecnologia:
- Dissenyar interfícies digitals interactives mitjançant l'eina de prototipatge Figma.
- Desenvolupar productes i entorns web interactius integrant la maquetació accessible en HTML, CSS i la programació en JavaScript.
- Operar amb les llicències professionals gratuïtes d'Adobe Creative Suite i Blender.
- Configurar servidors web utilitzant Visual Studio Code, FileZilla i tecnologia LAMP.
- Implementar metodologies àgils com ara Scrum cursant fonaments de gestió de projectes.
- Producció i postproducció de continguts audiovisuals.
També s'obté el certificat mitjà de l'ACTIC emès per la Generalitat de Catalunya cursant l'assignatura "Competències interpersonals per a professionals de les TIC".
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
Publicacions i blogs
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Si curses aquest grau, obtindràs una microcredencial d'IA generativa.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.