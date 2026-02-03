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Grau Online en Multimèdia

Presentació

Amb el grau de Multimèdia de la UOC, et convertiràs en un o una professional clau del sector TIC, una indústria en creixement constant i amb una alta inserció laboral. Aquesta titulació oficial 100 % online equilibra la creació artística amb la programació avançada. Dissenyaràs de manera pràctica aplicacions, entorns interactius i videojocs orientats al mercat laboral. Des del primer curs, construiràs el teu portafolis professional mitjançant l'eina Folio, resolent casos pràctics reals de la indústria com ara animacions 2D, disseny d'interfícies o creació de videojocs.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Facilitats de pagament

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Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en les TIC”

Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Per què estudiar el grau de Multimèdia a la UOC?

Treballaràs com a dissenyador o dissenyadora UX/UI, desenvolupador o desenvolupadora front-end o director o directora d'art digital, creant solucions reals per a productores o estudis de videojocs. El grau de Multimèdia et capacita per resoldre problemes complexos de comunicació visual combinant creativitat i programació. A la UOC estudies amb un mètode flexible 100 % online, sense horaris ni classes, ideal per compaginar els estudis amb la teva feina.

 

Per què el grau de Multimèdia de la UOC és únic

Aquest programa destaca en el sector digital gràcies a un itinerari formatiu que equilibra la sensibilitat artística amb el rigor de la informàtica. Crearàs aplicacions web interactives de codi obert i un treball final de grau plenament ensenyable a les empreses. Un equip docent integrat per professionals en actiu del video-mapping, el disseny i els mitjans digitals guiarà el teu aprenentatge. Per continuar creixent, la UOC connecta la teva formació amb el màster universitari en Disseny i Programació de Videojocs, el màster universitari en Disseny d’Interacció i Experiència d'usuari (UX) o el màster universitari en Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web.

Per què estudiar el grau de Multimèdia a la UOC?


Treballaràs com a dissenyador o dissenyadora UX/UI, desenvolupador o desenvolupadora front-end o director o directora d'art digital, creant solucions reals per a productores o estudis de videojocs. El grau de Multimèdia et capacita per resoldre problemes complexos de comunicació visual combinant creativitat i programació. A la UOC estudies amb un mètode flexible 100 % online, sense horaris ni classes, ideal per compaginar els estudis amb la teva feina.

 

Per què el grau de Multimèdia de la UOC és únic

Aquest programa destaca en el sector digital gràcies a un itinerari formatiu que equilibra la sensibilitat artística amb el rigor de la informàtica. Crearàs aplicacions web interactives de codi obert i un treball final de grau plenament ensenyable a les empreses. Un equip docent integrat per professionals en actiu del video-mapping, el disseny i els mitjans digitals guiarà el teu aprenentatge. Per continuar creixent, la UOC connecta la teva formació amb el màster universitari en Disseny i Programació de Videojocs, el màster universitari en Disseny d’Interacció i Experiència d'usuari (UX) o el màster universitari en Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web.

 

Formem els i les professionals que busquen les empreses

El grau de Multimèdia et proporciona el domini de les tecnologies digitals més sol·licitades pel mercat de la comunicació i la tecnologia:

  • Dissenyar interfícies digitals interactives mitjançant l'eina de prototipatge Figma.
  • Desenvolupar productes i entorns web interactius integrant la maquetació accessible en HTML, CSS i la programació en JavaScript.
  • Operar amb les llicències professionals gratuïtes d'Adobe Creative Suite i Blender.
  • Configurar servidors web utilitzant Visual Studio Code, FileZilla i tecnologia LAMP.
  • Implementar metodologies àgils com ara Scrum cursant fonaments de gestió de projectes.
  • Producció i postproducció de continguts audiovisuals.

També s'obté el certificat mitjà de l'ACTIC emès per la Generalitat de Catalunya cursant l'assignatura "Competències interpersonals per a professionals de les TIC".

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Si curses aquest grau, obtindràs una microcredencial d'IA generativa.

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Presentació del programa video link

Presentació del programa

Grau de Multimèdia de la UOC video link

Grau de Multimèdia de la UOC

Grau en Multimèdia

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
48
ECTS
Optativa
120
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Formació bàsica (60 ECTS)
Crèdits

 

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
Formació obligatòria (120 ECTS)
Crèdits

 

Assignatures optatives (48 ECTS)
Crèdits
6
6
Creació fotogràfica
6
6
6
6
6
6
6
12
6
6
Instal.lacions audiovisuals6

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

 

Semestres

AssignaturesCrèdits

Semestre 1
30
Disseny gràfic
6
HTML i CSS
6
Competències interpersonals per a professionals de les TIC 
6
Cultura digital
6
Creació de vídeo
6

 

Semestre 2
30
Storytelling: recursos narratius
6
Disseny d'interacció
6
Programació  
6
Fonaments de gestió d'organitzacions i projectes
6
IA generativa per a la creació multimèdia
6

 

Semestre 3
30
Animació
6
Programació web
6
Digitalització de continguts
6
Fonaments matemàtics de la multimèdia
6
Disseny d'interfícies
6

 

Semestre 4
30
Gràfics 3D
6
Àudio digital
6
Interacció tangible
6
Projecte 1. Web
6
Fonaments físics de la multimèdia
6

 

Semestre 5
30
Anglès B2.1
6
Llenguatge visual: perspectiva crítica
6
Programació creativa
6
Conceptualització d'interactius
6
Projecte 2. Media
6

 

Semestre 6
30
Infografia i visualització
6
Internet i bases de dades
6
Anglès B2.2
6
Desenvolupament d'aplicacions interactives
6
Projecte 3. Aplicació interactiva
6

 

Semestre 7
30
Optativa I
6
Optativa II
6
Optativa III
6
Optativa IV
6
Optativa V
6

 

Semestre 8
30
12
Optativa VI
6
Optativa VII
6
Optativa VIII
6

L'avaluació al grau de Multimèdia: mètode online actiu

  • Avaluació contínua mitjançant projectes pràctics.
  • Acompanyament i retorn constant del professorat.
  • Resolució de reptes del món professional.
Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua constitueix el sistema principal d'avaluació de la UOC i s'estructura a partir del desenvolupament d'activitats pràctiques progressives al llarg del semestre acadèmic.

Característiques de l'avaluació

  • Aprenentatge pràctic mitjançant projectes actius.
  • Formats d'entrega diversos i flexibles.
  • Orientació directa a situacions laborals reals.
  • Retorn formatiu continu del cos docent.
  • Proves virtuals finals en determinades assignatures.

Aquest model d'avaluació contínua del grau de Multimèdia proposa activitats basades en casos reals o simulats en què aplicaràs directament els coneixements teòrics adquirits. Mitjançant aquest enfocament orientat a la resolució de problemes, el programa potencia el desenvolupament de competències professionals clau, com ara el pensament crític, la capacitat d'anàlisi i la gestió de la informació.

En algunes assignatures, l'avaluació contínua es pot complementar amb una prova final online, síncrona o asíncrona, que permet validar els aprenentatges assolits. La Universitat garanteix el rigor acadèmic i la integritat del sistema amb mecanismes de verificació d'identitat i un disseny inclusiu adaptat.

 

Càrrega lectiva

El grau de Multimèdia és un títol oficial de 240 crèdits i una durada de quatre anys, en cas que l'estudiant es pugui dedicar a temps complet a l'estudi.

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet decidir quants i quins crèdits triar cada semestre. Un cop demanat l'accés al grau, la UOC posa a la disposició de l'estudiant un tutor o tutora, que li oferirà l'assessorament necessari per escollir les assignatures en què s'ha de matricular.

 

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura

Optativa

Durada

12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisits

Haver cursat i superat 120 crèdits ECTS de la titulació.

No es pot cursar si l'assignatura ja està incorporada o és susceptible d'incorporar-se a l'expedient per una avaluació d'estudis previs (AEP) o per reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP).

Acompanyament

Mentre es fan les pràctiques, l'estudiantat disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb una persona professional que actua com a tutora del centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Pràctiques


Tipologia de l'assignatura

Optativa

Durada

12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisits

Haver cursat i superat 120 crèdits ECTS de la titulació.

No es pot cursar si l'assignatura ja està incorporada o és susceptible d'incorporar-se a l'expedient per una avaluació d'estudis previs (AEP) o per reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP).

Acompanyament

Mentre es fan les pràctiques, l'estudiantat disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb una persona professional que actua com a tutora del centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

Nota: la disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual. El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball Final de Grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Multimèdia el treball final és una assignatura obligatòria de 12 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix a fer un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Multimèdia. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per acabar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Multimèdia s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels diferents àmbits establerts. Cada estudiant ha de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol centrar el treball final de grau. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una selecció de l'àrea desitjada. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

Treball Final de Grau


Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Multimèdia el treball final és una assignatura obligatòria de 12 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix a fer un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Multimèdia. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per acabar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Multimèdia s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels diferents àmbits establerts. Cada estudiant ha de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol centrar el treball final de grau. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una selecció de l'àrea desitjada. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es tira endavant amb la tutorització i el guiatge del tutor o tutora del treball final, qui fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui dur a terme amb èxit. El tutor o la tutora del treball final és qui s'encarrega d'orientar l'estudiant, fa el seguiment del projecte i assessora l'estudiant en cadascun dels aspectes següents: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: 1) el seguiment i l'elaboració del treball, 2) el projecte o estudi final realitzat i 3) la defensa del treball. 

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Si vols veure exemples de treballs finals desenvolupats per l'estudiantat, pots consultar-los a la nostra revista Mosaic.

Recursos d'aprenentatge

En les assignatures que ho requereixen, l'estudiantat té accés al programari Adobe Creative Cloud, el més emprat en els entorns professionals. Pot disposar del programari tot l'estudiantat resident als països inclosos en la cobertura de la llicència (països no inclosos: el Canadà, els Estats Units i Mèxic).

Requisits tècnics recomanats: 

1) Sistemes operatius

  • Processador Intel de 7a. generació o superior o equivalent AMD o Apple M1

  • Windows 10 actualitzat

  • MacOS 11 o superior

  • 16 GB de RAM

  • Almenys 8 GB de disc lliures

  • Targeta gràfica amb quatre gigues de RAM

  • Pantalla de 1920 x 1080 o superior

  • Targeta de so

  • Opcional: targeta GPU recomanada per Adobe per a un rendiment accelerat

2) Navegadors

  •  Windows: Chrome, Firefox o Edge

  •  MacOS: Safari, Chrome o Firefox

  •  Linux:

Recursos d'aprenentatge


En les assignatures que ho requereixen, l'estudiantat té accés al programari Adobe Creative Cloud, el més emprat en els entorns professionals. Pot disposar del programari tot l'estudiantat resident als països inclosos en la cobertura de la llicència (països no inclosos: el Canadà, els Estats Units i Mèxic).

Requisits tècnics recomanats: 

1) Sistemes operatius

  • Processador Intel de 7a. generació o superior o equivalent AMD o Apple M1

  • Windows 10 actualitzat

  • MacOS 11 o superior

  • 16 GB de RAM

  • Almenys 8 GB de disc lliures

  • Targeta gràfica amb quatre gigues de RAM

  • Pantalla de 1920 x 1080 o superior

  • Targeta de so

  • Opcional: targeta GPU recomanada per Adobe per a un rendiment accelerat

2) Navegadors

  •  Windows: Chrome, Firefox o Edge

  •  MacOS: Safari, Chrome o Firefox

  •  Linux: Chrome o Firefox

  •  Dispositius mòbils: Android Chrome, iOS Safari

3) Càmera web, micròfon i altaveus


Segons l'assignatura, necessitaràs disposar d'aquests elements per fer determinades activitats. Si es fan proves virtuals, és obligatori tenir la càmera.

Durada

El grau de Multimèdia té una durada mínima estimada de 4 anys acadèmics distribuïts en 8 semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC et permet ajustar la durada i el ritme dels estudis segons les possibilitats de dedicació i la disponibilitat de temps que tinguis.

D'aquesta manera, podràs decidir cada semestre les assignatures que vols cursar. Per a això, en el moment de formalitzar la matrícula, la UOC posa a la teva disposició un tutor o tutora que t'ofereix assistència directa i l'assessorament que necessitis.

Formació amb una metodologia 100 % online i flexible

  • Flexibilitat sense horaris ni classes.
  • Formació en línia adaptada al teu ritme.
  • Aprenentatge basat en la resolució de casos reals.
Com és la metodologia de la UOC?

La metodologia de la UOC és 100 % online, sense horaris fixos, i basada en un model d'aprenentatge asíncron amb acompanyament docent continu.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Formació 100 % en línia.
  • Sense classes presencials ni horaris.
  • Aprenentatge asíncron (al teu ritme).
  • Acompanyament personalitzat.
  • Activitats pràctiques i aplicades.

Aquesta metodologia de prestigi de la UOC et permet estudiar al teu ritme i sense horaris, s'adapta completament al teu dia a dia. A més a més, pots accedir als continguts i a les activitats des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

Estudiaràs a distància i podràs cursar aquest programa mentre estudies des de casa o a l'estranger, la qual cosa facilita compaginar els estudis amb la vida personal i professional sense classes presencials ni tampoc classes en vídeo.

El valor de la metodologia de la UOC radica en la solidesa d'un model educatiu basat en un aprenentatge actiu i en la col·laboració amb altres estudiants. Estudiant a la UOC potenciaràs el desenvolupament de competències com la gestió del temps, la planificació i les competències digitals gràcies a uns recursos digitals i activitats pràctiques. 

A diferència del model tradicional basat en classes magistrals, l'aprenentatge a la UOC es basa en recursos digitals, activitats pràctiques i l'acompanyament constant del professorat i de l'equip de tutoria.

El Campus Virtual: l'espai on organitzaràs el teu aprenentatge

  • Accedeix a les teves aules virtuals de Canvas.
  • Contacta amb professorat expert.
  • Gestiona els teus tràmits administratius.
Què és el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual és la plataforma digital on es porta a terme tota l'activitat acadèmica del grau. 

Què pots fer al Campus Virtual?

  • Accedir a les aules virtuals.
  • Consultar materials i recursos actualitzats.
  • Fer activitats d'avaluació contínua.
  • Participar en fòrums de debat.
  • Contactar amb professorat i equip de tutoria.
  • Gestionar la matrícula i fer tràmits acadèmics.

El Campus Virtual és l'espai on comparteixes l'aprenentatge amb el professorat i la resta d'estudiants. És un entorn únic des d'on et pots organitzar els estudis, lliurar activitats, conversar amb companys i companyes, i resoldre dubtes amb comoditat.

Dintre del campus podràs planificar les assignatures amb total flexibilitat. El sistema integra calendaris detallats que faciliten l'organització de l'estudi d’aquest programa segons el teu ritme. Dins d'aquest espai obert les 24 hores, enviaràs els exercicis i consultaràs els recursos educatius.

El Campus Virtual també afavoreix la relació amb els estudiants, acosta el contacte amb el professorat expert i centralitza diverses gestions universitàries importants, com ara la matrícula, la consulta de beques, les formes de pagament o el reconeixement de crèdits.

L'avaluació contínua que t'apropa a la realitat professional

  • Aprenentatge pràctic mitjançant projectes i casos.
  • Orientació directa al món laboral real.
  • Retorn constant per part del professorat.
Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua actua com el sistema principal d'avaluació de la UOC i consisteix a dur a terme activitats pràctiques programades al llarg de cada assignatura. Aquest model pedagògic es basa en activitats pràctiques al llarg de l'assignatura, fet que et permet aprendre de manera progressiva durant el semestre. També et permet aprendre progressivament resolent situacions reals per afrontar el món professional.

Característiques de l'avaluació:

  • Avaluació contínua mitjançant activitats pràctiques.
  • Resolució de problemes del món professional.
  • Aplicació directa de coneixements teòrics.
  • Desenvolupament de competències professionals clau.
  • Aplicació pràctica de coneixements teòrics.

El programa no avalua mitjançant la simple memorització de la part teòrica, sinó a través de l'avaluació contínua orientada al learning by doing. Les activitats d'aprenentatge de la UOC estan dissenyades per afrontar situacions del món professional. Mitjançant casos reals o simulats, aplicaràs directament els coneixements teòrics i adquiriràs habilitats com el pensament crític, la capacitat d'anàlisi i la resolució de problemes complexos.

En algunes assignatures d'aquest grau, l'avaluació es completa amb una prova final en línia, síncrona o asíncrona, que permet validar els coneixements i les competències adquirits. El sistema d'avaluació de la UOC garanteix rigor acadèmic i integritat, amb mecanismes de verificació i un disseny inclusiu adaptat a diversos perfils. 

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en TIC
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de les TIC: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en les TIC i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Multimèdia

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Segons el teu CFGS d'origen, pots convalidar fins a 60 crèdits del Grau de Multimèdia

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

Cicle Formatiu de Grau Superior                                                                                                                                                                             Crèdits convalidats

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web (LOE)                                                                                                                                                         54 crèdits

CFGS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics (LOE)                                                                                                                                                36 crèdits

CFGS Realització de projectes audiovisuals i espectacles (LOE)                                                                                                                                     42 crèdits

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (LOE)                                                                                                                                         30 crèdits

CFGS Disseny i Producció Editorial (LOGSE)24 crèditsCFGS Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (LOE)                                                             54 crèdits

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, perfil professional Videojocs i Oci Digital (LOE)                                                                   54 crèdits

CFGS Sistemes de Regulació i Control Automàtics (LOGSE)                                                                                                                                            30 crèdits

CFGS Administració de Sistemes Informàtics (LOGSE)                                                                                                                                                     24 crèdits

CFGS Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE)                                                                                                                               24 crèdits

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques (LOGSE)                                                                                                                                        30 crèdits

CFGS So per a Audiovisuals i Espectacles (LOE)                                                                                                                                                                24 crèdits

CFGS Gràfica Publicitària (LOGSE)                                                                                                                                                                                      36 crèdits

CFGS Administració i Finances (LOE)                                                                                                                                                                                  6 crèdits

CFGS Gràfica Publicitària (LOE)                                                                                                                                                                                           36 crèdits

CFGS Realització d'Audiovisuals i Espectacles (LOGSE)                                                                                                                                                     36 crèdits

CFGS Il·luminació, Captació i Tractament de la Imatge (LOE)                                                                                                                                            30 crèdits

CFGS Sistemes Electrotècnics Automatitzat  (LOE)                                                                                                                                                             12 crèdits
Grau en Multimèdia

Professorat

Direcció de programa

  • Laura Porta Simó
    Laura Porta Simó

    Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement per la UOC.La seva activitat docent se centra en assignatures de l’àmbit de la direcció i la producció multimèdia. El seu àmbit de recerca inclou l’aprenentatge multimèdia, específicament el seu ús didàctic en l’ensenyament-aprenentatge virtual.

Assessorament de l'equip de tutoria

L'equip de tutoria t'orienta des del primer dia i et dona suport per planificar el teu itinerari acadèmic i la matrícula, adaptant-se sempre als teus objectius personals i professionals.

 

Seguiment constant del professorat

Professorat expert t'ofereix un suport acadèmic continuat i personalitzat que et guia al llarg de tot el procés formatiu. Obtindràs un seguiment personalitzat i un retorn constant per garantir el teu aprenentatge progressiu.

 

Serveis de carrera

Un cop t'hagis titulat, et connectem amb el mercat laboral. El nostre Career Center t'ofereix serveis de carrera per orientar-te en la teva carrera professional i un espai en què trobar oportunitats laborals.

 

Grau en Multimèdia

Sortides professionals

Sortides professionals

El graduat o la graduada en Multimèdia de la UOC treballa en sectors relacionats amb la creació i el desenvolupament de continguts digitals, així com en la seva publicació i distribució per mitjà dels diferents suports i plataformes web. Pot accedir, entre d'altres, a les professions següents:

  • Dissenyador/a multimèdia: dissenyador/a de productes digitals interactius, creador/a de continguts i animacions 2D i 3D per a suports de vídeo convencional, immersiu i experiències interactives (videojocs, simulacions, realitat virtual, augmentada...), editor/a de vídeo, dissenyador/a gràfic/a per al web.

  • Desenvolupador/a multimèdia: desenvolupador/a de productes digitals interactius, programador/a web, programador/a multimèdia.
  • Dissenyador/a d'interacció: dissenyador/a d'interfícies, dissenyador/a d'experiència d'usuari, dissenyador/a d'interacció, avaluador/a d'usabilitat.
+ 90%
dels graduats i les graduades en Multimèdia treballen, segons l'AQU.

Objectius

El graduat o la graduada en Multimèdia de la UOC és una persona capaç de crear i produir productes digitals, dissenyar amb criteri estètic i funcional aplicacions interactives, programar-les fent servir els llenguatges adequats, planificar i gestionar-ne la realització, així com analitzar les tecnologies i tendències de mercat per tal de trobar les respostes apropiades a les demandes d'un context concret.

En el context actual, el graduat o la graduada en Multimèdia per la UOC ha de ser una persona capaç d'adaptar-se a les tecnologies emergents, utilitzar-les de manera eficient i integrar-les juntament amb altres mitjans que la societat de la informació posa al seu abast. A més de saber-se adequar a un entorn canviant de manera eficient, àgil i flexible, s'espera que sigui capaç de trobar solucions innovadores i de dissenyar propostes creatives. També ha de saber analitzar problemes complexos amb el nivell d'abstracció adequat, identificant les entitats que els formen i el paper de cadascuna.

Objectius


El graduat o la graduada en Multimèdia de la UOC és una persona capaç de crear i produir productes digitals, dissenyar amb criteri estètic i funcional aplicacions interactives, programar-les fent servir els llenguatges adequats, planificar i gestionar-ne la realització, així com analitzar les tecnologies i tendències de mercat per tal de trobar les respostes apropiades a les demandes d'un context concret.

En el context actual, el graduat o la graduada en Multimèdia per la UOC ha de ser una persona capaç d'adaptar-se a les tecnologies emergents, utilitzar-les de manera eficient i integrar-les juntament amb altres mitjans que la societat de la informació posa al seu abast. A més de saber-se adequar a un entorn canviant de manera eficient, àgil i flexible, s'espera que sigui capaç de trobar solucions innovadores i de dissenyar propostes creatives. També ha de saber analitzar problemes complexos amb el nivell d'abstracció adequat, identificant les entitats que els formen i el paper de cadascuna. En conseqüència, ha d'estar en condicions de formular el problema i avaluar les alternatives possibles, per desenvolupar i implantar posteriorment la solució més adequada. 

La difusió ubiqua a la societat de les xarxes socials, aplicacions multimèdia i plataformes de continguts digitals i interactius i el seu impacte en la vida de les persones usuàries ens obliga, com a acadèmiques i professionals, a activar estratègies perquè, des de la formació universitària de dissenyadors i dissenyadores multimèdia, es proporcionin eines per generar entorns, productes i sistemes que siguin inclusius i respectuosos amb els drets humans i la diversitat.

 

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El grau de Multimèdia de la UOC satisfà la demanda de formació d'un sector professional en expansió i contribueix al desenvolupament i la conformació d'un àmbit de coneixement interdisciplinari.

Un dels objectius fonamentals de la titulació és crear les condicions ideals perquè l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir tant les professions que encara no existeixen com els perfils professionals actuals que es detallen a continuació:

Dissenyador/a multimèdia

Desenvolupa i participa en les activitats implicades en la concepció i la realització de productes interactius multimèdia per publicar-los en diverses classes de suport (web, pantalles tàctils, etc.) i distribuir-los en les plataformes i els canals apropiats.

És capaç de crear els elements gràfics i audiovisuals (imatge, àudio, vídeo i animació 2D/3D) de l'aplicació, així com de desenvolupar projectes de creació multimèdia originals i creatius amb un domini alt del llenguatge multimèdia.

Perfils


El grau de Multimèdia de la UOC satisfà la demanda de formació d'un sector professional en expansió i contribueix al desenvolupament i la conformació d'un àmbit de coneixement interdisciplinari.

Un dels objectius fonamentals de la titulació és crear les condicions ideals perquè l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir tant les professions que encara no existeixen com els perfils professionals actuals que es detallen a continuació:

Dissenyador/a multimèdia

Desenvolupa i participa en les activitats implicades en la concepció i la realització de productes interactius multimèdia per publicar-los en diverses classes de suport (web, pantalles tàctils, etc.) i distribuir-los en les plataformes i els canals apropiats.

És capaç de crear els elements gràfics i audiovisuals (imatge, àudio, vídeo i animació 2D/3D) de l'aplicació, així com de desenvolupar projectes de creació multimèdia originals i creatius amb un domini alt del llenguatge multimèdia.

Desenvolupador/a multimèdia

Crea, organitza, gestiona i distribueix elements d'informació de diverses fonts (àudio, imatge, vídeo).

Analitza, dissenya i implementa les aplicacions que els integren utilitzant els llenguatges de programació i les eines adequades.

Dissenyador/a d'interacció

Construeix la interfície que integra els elements multimèdia (imatge, àudio, vídeo i animació 2D/3D) d'acord amb els principis del disseny centrat en les persones i les pautes per al disseny d'experiència d'usuari (UX), com ara els criteris d'usabilitat i accessibilitat estàndards, de manera que la interacció entre les persones usuàries i els productes digitals sigui òptima.

 

Competències

El grau de Multimèdia permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Coneixements o continguts (Knowledge)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de:

  • Identificar i diferenciar els elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia.

  • Reconèixer els fonaments matemàtics i físics per al disseny i el desenvolupament de continguts digitals i productes interactius multimèdia.

  • Identificar les pautes narratives i els elements de l'arquitectura de la informació necessaris per dissenyar productes interactius multimèdia.

  • Escollir del conjunt de mètodes, principis i tècniques de disseny d'experiència d'usuari, els elements adequats per dissenyar aplicacions i dispositius.

  • Analitzar i identificar el llenguatge de programació o l'eina amb què s'ha implementat un producte interactiu per poder-lo modificar, millorar i continuar aprenent.

Competències


El grau de Multimèdia permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Coneixements o continguts (Knowledge)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de:

  • Identificar i diferenciar els elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia.

  • Reconèixer els fonaments matemàtics i físics per al disseny i el desenvolupament de continguts digitals i productes interactius multimèdia.

  • Identificar les pautes narratives i els elements de l'arquitectura de la informació necessaris per dissenyar productes interactius multimèdia.

  • Escollir del conjunt de mètodes, principis i tècniques de disseny d'experiència d'usuari, els elements adequats per dissenyar aplicacions i dispositius.

  • Analitzar i identificar el llenguatge de programació o l'eina amb què s'ha implementat un producte interactiu per poder-lo modificar, millorar i continuar aprenent.

Habilitats o destreses (Skills)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de:

  • Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar productes interactius multimèdia.

  • Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.

  • Utilitzar de manera adequada els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia.

  • Crear, capturar, emmagatzemar, modificar, publicar i distribuir continguts d'àudio, imatge i vídeo digitals, aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual i tenint en compte les diferents plataformes, suports i dispositius disponibles.

  • Crear i dissenyar els elements gràfics 2D, 3D i visuals d'un producte o una aplicació multimèdia emprant procediments creatius, les bases del disseny d'interacció i un llenguatge formal.

  • Entendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional, demostrant un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'una llengua estrangera (anglès).

  • Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

  • Treballar en equip en un entorn virtual per dur a terme continguts i aplicacions multimèdia.

Competències (Competences)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de:

  • Desenvolupar el pensament crític i autocrític en l'anàlisi, la conceptualització i el disseny de productes interactius i multimèdia.

  • Dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes multimèdia, adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats de mercat i de la societat.

  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

  • Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.

  • Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

  • Realitzar, presentar i defensar projectes professionals en l'àmbit de la multimèdia, adequant-se al públic a qui s'adreça la presentació.

  • Dissenyar, integrar i reelaborar continguts digitals amb formats diversos.

Competències que obtens amb el grau de Multimèdia:

 
  • Estratègia de continguts i anàlisi d'audiències.
  • Creació i animació interactiva en 2D i 3D.
  • Disseny d'interfícies i experiència d'usuari (UX/UI).
  • Desenvolupament back-end i arquitectura de dades.
  • Desenvolupament front-end especialitzat.
  • Gestió de projectes multimèdia i direcció de producte.
  • Producció i postproducció audiovisual.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Multimèdia

Requisits d'accés

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 
Grau en Multimèdia

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
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L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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