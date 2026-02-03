Grado Online en Multimedia
Presentación
Con el grado de Multimedia de la UOC te convertirás en un o una profesional clave del sector TIC, una industria en constante crecimiento y con una alta inserción laboral. Esta titulación oficial 100 % online equilibra la creación artística con la programación avanzada. Diseñarás de forma práctica aplicaciones, entornos interactivos y videojuegos orientados al mercado laboral. Desde el primer curso, construirás tu portafolios profesional con la herramienta Folio, resolviendo casos prácticos reales de la industria como, por ejemplo, animaciones 2D, diseño de interfaces o creación de videojuegos.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
Consulta el apartado matrícula y precio
Fracciona en cuotas tu grado.
Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en las TIC”
Empieza tu grado con una base sólida en IA generativa e impulsa tu currículum
¿Por qué estudiar el grado de Multimedia online de la UOC?
Trabajarás como diseñador o diseñadora UX/UI, desarrollador o desarrolladora front-end o director o directora de arte digital, creando soluciones reales para productoras o estudios de videojuegos. El grado de Multimedia te capacita para resolver problemas complejos de comunicación visual combinando creatividad y programación. En la UOC estudias con un método flexible 100 % online, sin horarios ni clases, ideal para compaginar los estudios con tu trabajo.
¿Por qué el grado de Multimedia de la UOC es único?
Este programa destaca en el sector digital gracias a un itinerario formativo que equilibra la sensibilidad artística con el rigor de la informática. Crearás aplicaciones web interactivas de código abierto y un trabajo final de grado plenamente enseñable a las empresas. Un equipo docente integrado por profesionales en activo del video-mapping, el diseño y los medios digitales guiará tu aprendizaje. Para seguir creciendo, la UOC conecta tu formación con el máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos, el máster universitario Online en Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX) o el máster universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web.
¿Por qué estudiar el grado de Multimedia online de la UOC?
Trabajarás como diseñador o diseñadora UX/UI, desarrollador o desarrolladora front-end o director o directora de arte digital, creando soluciones reales para productoras o estudios de videojuegos. El grado de Multimedia te capacita para resolver problemas complejos de comunicación visual combinando creatividad y programación. En la UOC estudias con un método flexible 100 % online, sin horarios ni clases, ideal para compaginar los estudios con tu trabajo.
¿Por qué el grado de Multimedia de la UOC es único?
Este programa destaca en el sector digital gracias a un itinerario formativo que equilibra la sensibilidad artística con el rigor de la informática. Crearás aplicaciones web interactivas de código abierto y un trabajo final de grado plenamente enseñable a las empresas. Un equipo docente integrado por profesionales en activo del video-mapping, el diseño y los medios digitales guiará tu aprendizaje. Para seguir creciendo, la UOC conecta tu formación con el máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos, el máster universitario Online en Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX) o el máster universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web.
Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas
El grado de Multimedia te proporciona el dominio de las tecnologías digitales más solicitadas por el mercado de la comunicación y la tecnología:
- Diseñar interfaces digitales interactivas mediante la herramienta de prototipado Figma.
- Desarrollar productos y entornos web interactivos integrando la maquetación accesible en HTML, CSS y la programación en JavaScript.
- Operar con las licencias profesionales gratuitas de Adobe Creative Suite y Blender.
- Configurar servidores web utilizando Visual Studio Code, FileZilla y tecnología LAMP.
- Implementar metodologías ágiles como, por ejemplo, Scrum cursando fundamentos de gestión de proyectos.
- Producción y posproducción de contenidos audiovisuales.
También se obtiene el certificado medio del ACTIC emitido por la Generalitat de Cataluña cursando la asignatura "Competencias interpersonales para profesionales de las TIC".
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
Publicaciones y blogs
-
Inicio
23 sept 2026
-
100%
Online
-
240
Créditos
-
Idiomas: Español, Catalán
-
Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.