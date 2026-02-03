En el grado de Multimedia se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los diferentes ámbitos establecidos. Cada estudiante debe elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de grado. Para matricularse en el trabajo final, previamente hay que haber hecho una selección del área deseada. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Multimedia. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Multimedia el trabajo final es una asignatura obligatoria de 12 créditos ECTS.

Trabajo Final de Grado

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Multimedia el trabajo final es una asignatura obligatoria de 12 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Multimedia. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Multimedia se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los diferentes ámbitos establecidos. Cada estudiante debe elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de grado. Para matricularse en el trabajo final, previamente hay que haber hecho una selección del área deseada. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del tutor o tutora del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiantado pueda completarlo con éxito. El tutor o la tutora del trabajo final es quien se encarga de orientar al estudiante, hace el seguimiento del proyecto y asesora al estudiante en cada uno de los siguientes aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiantado debe hacer una exposición del trabajo, que se lleva a cabo ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: 1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, 2) el proyecto o estudio final realizado y 3) la defensa del trabajo.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus, una vez se ha requerido el acceso al programa.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales

Si quieres ver ejemplos de trabajos finales realizados por los estudiantes, puedes consultarlos en nuestra revista Mosaic.