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Grado Online en Multimedia

Presentación

Con el grado de Multimedia de la UOC te convertirás en un o una profesional clave del sector TIC, una industria en constante crecimiento y con una alta inserción laboral. Esta titulación oficial 100 % online equilibra la creación artística con la programación avanzada. Diseñarás de forma práctica aplicaciones, entornos interactivos y videojuegos orientados al mercado laboral. Desde el primer curso, construirás tu portafolios profesional con la herramienta Folio, resolviendo casos prácticos reales de la industria como, por ejemplo, animaciones 2D, diseño de interfaces o creación de videojuegos.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

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Facilidades de pago

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Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en las TIC”

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Más información

 

¿Por qué estudiar el grado de Multimedia online de la UOC?

Trabajarás como diseñador o diseñadora UX/UI, desarrollador o desarrolladora front-end o director o directora de arte digital, creando soluciones reales para productoras o estudios de videojuegos. El grado de Multimedia te capacita para resolver problemas complejos de comunicación visual combinando creatividad y programación. En la UOC estudias con un método flexible 100 % online, sin horarios ni clases, ideal para compaginar los estudios con tu trabajo.

 

¿Por qué el grado de Multimedia de la UOC es único?

Este programa destaca en el sector digital gracias a un itinerario formativo que equilibra la sensibilidad artística con el rigor de la informática. Crearás aplicaciones web interactivas de código abierto y un trabajo final de grado plenamente enseñable a las empresas. Un equipo docente integrado por profesionales en activo del video-mapping, el diseño y los medios digitales guiará tu aprendizaje. Para seguir creciendo, la UOC conecta tu formación con el máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos, el máster universitario Online en Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX) o el máster universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web.

¿Por qué estudiar el grado de Multimedia online de la UOC?


Trabajarás como diseñador o diseñadora UX/UI, desarrollador o desarrolladora front-end o director o directora de arte digital, creando soluciones reales para productoras o estudios de videojuegos. El grado de Multimedia te capacita para resolver problemas complejos de comunicación visual combinando creatividad y programación. En la UOC estudias con un método flexible 100 % online, sin horarios ni clases, ideal para compaginar los estudios con tu trabajo.

 

¿Por qué el grado de Multimedia de la UOC es único?

Este programa destaca en el sector digital gracias a un itinerario formativo que equilibra la sensibilidad artística con el rigor de la informática. Crearás aplicaciones web interactivas de código abierto y un trabajo final de grado plenamente enseñable a las empresas. Un equipo docente integrado por profesionales en activo del video-mapping, el diseño y los medios digitales guiará tu aprendizaje. Para seguir creciendo, la UOC conecta tu formación con el máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos, el máster universitario Online en Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX) o el máster universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web.


Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

El grado de Multimedia te proporciona el dominio de las tecnologías digitales más solicitadas por el mercado de la comunicación y la tecnología:

  • Diseñar interfaces digitales interactivas mediante la herramienta de prototipado Figma.
  • Desarrollar productos y entornos web interactivos integrando la maquetación accesible en HTML, CSS y la programación en JavaScript.
  • Operar con las licencias profesionales gratuitas de Adobe Creative Suite y Blender.
  • Configurar servidores web utilizando Visual Studio Code, FileZilla y tecnología LAMP.
  • Implementar metodologías ágiles como, por ejemplo, Scrum cursando fundamentos de gestión de proyectos.
  • Producción y posproducción de contenidos audiovisuales.

También se obtiene el certificado medio del ACTIC emitido por la Generalitat de Cataluña cursando la asignatura "Competencias interpersonales para profesionales de las TIC". 

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Presentación del programa video link

Presentación del programa

Grado de Multimedia de la UOC video link

Grado de Multimedia de la UOC

Grado en Multimedia

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
48
ECTS
Optativa
120
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar.

 El plan de estudios de este programa está diseñado para poder adaptarse al ritmo y tiempo de dedicación de cada estudiante, en función de sus circunstancias y formación previa.

 La UOC es una universidad de servicio público que pretende facilitar el acceso y seguimiento de los estudios universitarios al mayor número de personas, por ello no se requiere una cantidad mínima de créditos por matrícula.

 

6
6
6
6
6
6
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6
6
6
Formación básica (60 ECTS)
Créditos

 

6
6
6
6
6
6
6
Audio digital
6
Interacción tangible
6
Proyecto 1. Web
6
Inglés B2.1
6
Lenguaje visual: perspectiva crítica
6
Desarrollo de aplicaciones interactivas
6
Conceptualización de interactivos
6
Proyecto 2. Media
6
Infografía y visualización
6
Internet y bases de datos
6
Inglés B2.2
6
Programación creativa
6
Proyecto 3. Aplicación interactiva
6
Trabajo final de grado
12
Formación obligatoria (120 ECTS)
Créditos

 

Formación optativa (48 ECTS)
Créditos
Animación 3D
6
Composición digital
6
Composición digital
6
Desarrollo web con gestores de contenidos
6
Diseño de experiencia de usuario
6
Diseño de personajes
6
Diseño generativo
6
Fabricación digital
6
Iniciativa emprendedora
6
Prácticas
12
Programación web avanzada
6
Realidad virtual
6
 
Instalaciones audiovisuales6

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Semestres

Semestre 1
30
Diseño gráfico
6
HTML y CSS
6
Competencias Interpersonales para profesionales de las TIC
6
Cultura digital
6
Creación de vídeo
6

Semestre 2
30
Storytelling: recursos narrativos
6
Diseño de interacción
6
Programación 
6
Fundamentos de gestión de organizaciones y proyectos
6
IA generativa para la creación multimedia
6

Semestre 3
30
Animación
6
Programación web
6
Digitalización de contenidos
6
Fundamentos matemáticos de la multimedia
6
Diseño de interfaces
6

Semestre 4
30
Gráficos 3D
6
Audio digital
6
Interacción tangible
6
Proyecto 1. Web
6
Fundamentos físicos de la multimedia 
6

Semestre 5
30
Inglés B2.1
6
Lenguaje visual: perspectiva crítica
6
Programación creativa
6
Conceptualización de interactivos
6
Proyecto 2. Media
6

Semestre 6
30
Infografía y visualización
6
Internet y bases de datos
6
Inglés B2.2
6
Desarrollo de aplicaciones interactivas 
6
Proyecto 3. Aplicación interactiva
6

Semestre 7
30
Optativa I
6
Optativa II
6
Optativa III
6
Optativa IV
6
Optativa V
6

Semestre 8
30
Optativa VI
6
Optativa VII
6
Optativa VIII
6
Trabajo final de grado 
12

La evaluación en el grado de Multimedia: método online activo

  • Evaluación continua mediante actividades prácticas.
  • Acompañamiento y retorno constante del profesorado.
  • Resolución de retos del mundo profesional.
¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua constituye el sistema principal de evaluación de la UOC y se estructura a partir del desarrollo de actividades prácticas progresivas a lo largo del semestre académico.

Características de la evaluación:

  • Aprendizaje práctico mediante proyectos activos.
  • Diversos formatos de entrega flexibles.
  • Orientación directa a situaciones laborales reales.
  • Retorno formativo continuo del cuerpo docente.
  • Pruebas virtuales finales en determinadas asignaturas.

Este modelo de evaluación continua del grado de Multimedia propone actividades basadas en casos reales o simulados en los que aplicarás directamente los conocimientos teóricos adquiridos. Mediante este enfoque orientado a la resolución de problemas, el programa potencia el desarrollo de competencias profesionales clave, como, por ejemplo, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la gestión de la información.

En algunas asignaturas, la evaluación continua se puede complementar con una prueba final online, síncrona o asíncrona, que permite validar los aprendizajes logrados. La Universidad garantiza el rigor académico y la integridad del sistema con mecanismos de verificación de identidad y un diseño inclusivo adaptado.

Carga lectiva

El grado de Multimedia es un título oficial de 240 créditos y una duración de cuatro años, en caso de que el estudiante pueda dedicarse a tiempo completo al estudio.

La flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite decidir cuántos y qué créditos elegir cada semestre. Una vez solicitado el acceso al grado, la UOC pone a disposición de cada estudiante un tutor o tutora, que le ofrecerá el asesoramiento necesario para escoger las asignaturas en las que matricularse.

Prácticas

Tipología de la asignatura

Optativa

Duración

12 créditos ECTS, que equivalen a 300 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisitos

Haber cursado y superado 120 créditos ECTS de la titulación.

No se puede cursar si la asignatura ya está incorporada o es susceptible de incorporarse al expediente por una evaluación de estudios previos (EEP) o por reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP).

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, cada estudiante recibe seguimiento docente personalizado por parte de un profesional que actúa de tutor del centro de prácticas y un profesor que actúa de tutor académico. Ambos se aseguran de que las prácticas se lleven a cabo siguiendo el proyecto formativo.

Empresas colaboradoras

Nota:

Prácticas


Tipología de la asignatura

Optativa

Duración

12 créditos ECTS, que equivalen a 300 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisitos

Haber cursado y superado 120 créditos ECTS de la titulación.

No se puede cursar si la asignatura ya está incorporada o es susceptible de incorporarse al expediente por una evaluación de estudios previos (EEP) o por reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP).

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, cada estudiante recibe seguimiento docente personalizado por parte de un profesional que actúa de tutor del centro de prácticas y un profesor que actúa de tutor académico. Ambos se aseguran de que las prácticas se lleven a cabo siguiendo el proyecto formativo.

Empresas colaboradoras

Nota: la disponibilidad concreta de la oferta de prácticas en estos centros podéis encontrarla en la herramienta de gestión de prácticas. La lista de empresas con convenios de prácticas puede variar desde el momento en que el estudiante se apunta hasta que se empiezan las prácticas.

Podéis encontrar más información sobre el funcionamiento de las prácticas en el plan docente de la asignatura. Esta información se actualiza cada semestre, por lo que la explicación concreta de la asignatura de prácticas siempre se refiere al semestre en curso. El procedimiento y las fechas para solicitar las prácticas se exponen en el espacio del Campus Virtual Trámites / Prácticas curriculares.

+ Consulta más detalles de las prácticas

Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo Final de Grado

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Multimedia el trabajo final es una asignatura obligatoria de 12 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Multimedia. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Multimedia se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los diferentes ámbitos establecidos. Cada estudiante debe elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de grado. Para matricularse en el trabajo final, previamente hay que haber hecho una selección del área deseada. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

Trabajo Final de Grado


Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Multimedia el trabajo final es una asignatura obligatoria de 12 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Multimedia. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Multimedia se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los diferentes ámbitos establecidos. Cada estudiante debe elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de grado. Para matricularse en el trabajo final, previamente hay que haber hecho una selección del área deseada. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del tutor o tutora del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiantado pueda completarlo con éxito. El tutor o la tutora del trabajo final es quien se encarga de orientar al estudiante, hace el seguimiento del proyecto y asesora al estudiante en cada uno de los siguientes aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiantado debe hacer una exposición del trabajo, que se lleva a cabo ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: 1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, 2) el proyecto o estudio final realizado y 3) la defensa del trabajo. 

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus, una vez se ha requerido el acceso al programa.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales

Si quieres ver ejemplos de trabajos finales realizados por los estudiantes, puedes consultarlos en nuestra revista Mosaic.

Recursos de aprendizaje

En las asignaturas que lo requieren, el estudiantado tiene acceso al software Adobe Creative Cloud, el más utilizado en los entornos profesionales. Puede disponer del software todo el estudiantado residente en los países incluidos en la cobertura de la licencia (países no incluidos: Canadá, Estados Unidos y México).

Requisitos técnicos recomendados: 

 

1) Sistemas operativos

 

  • Procesador Intel de 7.ª generación o superior o equivalente AMD o Apple M1

  • Windows 10 actualizado

  • MacOS 11 o superior

  • 16 GB de RAM

  • Al menos 8 GB de disco libres

  • Tarjeta gráfica con cuatro gigas de RAM

  • Pantalla de 1920 x 1080 o superior

  • Tarjeta de sonido

  • Opcional: tarjeta GPU recomendada por Adobe para un rendimiento acelerado

 

2) Navegadores

 

  •  Windows: Chrome, Firefox o Edge

  •  MacOS: Safari, Chrome o Firefox

  •  Linux: Chrome o Firefox

     

  •  Dispositivos móviles: Android Chrome, iOS Safari

3) Cámara web, micrófono y altavoces (Según la asignatura, necesitarás disponer de estos elementos para hacer)

Duración

El grado de Multimedia tiene una duración mínima estimada de 4 años académicos distribuidos en 8 semestres, con una carga total de 240 créditos ECTS.

Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC te permite ajustar la duración y el ritmo de los estudios según las posibilidades de dedicación y el tiempo de que dispongas.

De esta manera, podrás decidir en cada semestre qué asignaturas quieres cursar. Para ello, en el momento de formalizar la matrícula, la UOC pone a tu disposición un tutor o tutora que te ofrece asistencia directa y el asesoramiento que necesites.

Metodología 100 % online

  • Estudia de manera asíncrona.
  • Guía y orientación docente constante.
  • Desarrolla actividades prácticas y aplicadas.
¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología de la UOC define un modelo 100 % online diseñado para estudiar a tu ritmo. Gracias a la flexibilidad académica de la institución, avanzas sin horarios ni clases programadas.

Características principales de la metodología de la UOC:

  • Aprendizaje asíncrono innovador.
  • Apoyo y acompañamiento docente.
  • Formación digital 100 % online.
  • Actividades prácticas y aplicadas.
  • Sin clases magistrales presenciales.

El grado de Multimedia se basa en una docencia asíncrona que facilita compaginar estudios con vida personal y profesional, evitando las clases presenciales o la obligación de seguir videoclases grabadas. Este enfoque permite estudiar a distancia y, en caso necesario, estudiar desde el extranjero con total comodidad.

A través de una metodología 100 % online, el grado de Multimedia fomenta un aprendizaje activo y la colaboración con otros y otras estudiantes mediante recursos digitales y actividades prácticas. El programa está orientado a la creación continua de proyectos prácticos y reales cada semestre mediante plataformas de portafolios (Folio) y la resolución de casos reales de la industria. Asimismo, se impulsa el trabajo en equipo virtual y el liderazgo ágil basado en sprints y marcos de trabajo como Scrum.

En el aula, dispones de la máxima flexibilidad horaria para organizarte mientras consolidas competencias transversales de la UOC como la gestión del tiempo, el uso de la IA y las competencias digitales. Durante todo el proceso, dispones del seguimiento o apoyo del profesorado y del asesoramiento del equipo de tutoría.

El Campus Virtual de la UOC: el eje de tu aprendizaje

  • Estudia con aulas virtuales de Canvas de última generación.
  • Encuentra materiales didácticos completamente actualizados y recursos permanentes.
  • Tramita tu matrícula y gestiones académicas cómodamente.
¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

Esta plataforma online es el espacio central de aprendizaje y gestión académica de la UOC. Como estudiante del grado de Multimedia, este entorno digital se convierte en tu centro operativo para desarrollar toda la actividad de tu titulación oficial.

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Conectar con las aulas virtuales de Canvas.
  • Recibir el apoyo continuo del profesorado experto y tutoría.
  • Debatir y colaborar en foros de discusión con la comunidad.
  • Desarrollar tus actividades de evaluación continua directamente.
  • Solicitar becas, reconocimiento de créditos y opciones de pago.

El Campus Virtual de la UOC está abierto 24/7 para ofrecerte un acceso inmediato a todos los recursos y servicios necesarios. Mediante el uso de calendarios personalizados, planificas tu estudio con total flexibilidad, compaginando la formación con tu día a día. Además, el canal facilita espacios clave donde conversar con compañeros y compañeras y resolver dudas con el equipo docente.

Dentro del grado de Multimedia, el entorno integra de forma nativa herramientas tecnológicas del campus avanzadas. Dispones de la plataforma Folio para la implementación del portafolios del estudiantado, así como de servidores web propios y entornos virtuales de desarrollo específicos para la entrega de proyectos. Esta infraestructura asegura que tu evolución en el grado de Multimedia sea muy práctica y esté muy interconectada.

Experimenta el aprendizaje práctico en el grado de Multimedia

  • Trabaja con simulaciones prácticas
  • Resuelve problemas profesionales reales
  • Conecta directamente con el mundo laboral

 

¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

La metodología basada en casos reales del grado de Criminología te prepara para los retos del mercado laboral. Las actividades orientadas a la realidad del mundo profesional te permiten desarrollar competencias útiles para tu futuro.

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Uso de casos reales y simulaciones
  • Aplicación directa del conocimiento
  • Resolución de problemas profesionales
  • Desarrollo de habilidades profesionales

El modelo UOC responde a las necesidades del mercado laboral actual mediante el aprendizaje basado en casos reales. Todas las actividades de aprendizaje práctico te ayudan a analizar situaciones profesionales específicas, tomar decisiones y argumentarlas correctamente dentro del grado de Criminología. En consecuencia, este aprendizaje práctico te permite desarrollar habilidades fundamentales para el entorno de trabajo, como por ejemplo la autonomía, la capacidad para analizar situaciones reales y la toma de decisiones argumentadas.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en TIC
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector de las TIC: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en TIC y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Multimedia

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Según tu CFGS de origen, puedes convalidar hasta 60 créditos del Grado de Multimedia

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

Ciclo Formativo de Grado Superior

Créditos convalidados

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE)

54 créditos

CFGS Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (LOE)

36 créditos

CFGS Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos (LOE)

42 créditos

CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE)

30 créditos

CFGS Diseño y Producción Editorial (LOGSE)

24 créditos

CFGS Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos (LOE)

54 créditos

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, perfil profesional Videojuegos y Ocio Digital (LOE)

54 créditos

CFGS Sistemas de Regulación y Control Automáticos (LOGSE)

30 créditos

CFGS Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE)

24 créditos

CFGS Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia (LOE)

24 créditos

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (LOGSE)

30 créditos

CFGS Sonido para Audiovisuales y Espectáculos (LOE)

24 créditos

CFGS Gráfica Publicitaria (LOGSE)

36 créditos

CFGS Administración y Finanzas (LOE)

6 créditos

CFGS Gráfica Publicitaria (LOE)

36 créditos

CFGS Realización de Audiovisuales y Espectáculos (LOGSE)

36 créditos

CFGS Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen (LOE)

30 créditos

CFGS Sistemas Electrotécnicos y Automatitzados  (LOE)

12 créditos
Grado en Multimedia

Profesorado

Dirección de programa

  • Laura Porta Simó
    Laura Porta Simó

    Doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la UOC. Su actividad docente se centra en las asignaturas del ámbito de la gestión y la producción multimedia. Su campo de investigación incluye aprendizaje multimedia, específicamente su uso didáctico en la enseñanza-aprendizaje virtual.

Acompañamiento continuo

En el grado de Multimedia de la UOC recibes un apoyo académico continuo. El acompañamiento docente se adapta a ti con una atención personalizada durante todo el proceso formativo.

Asesoramiento del equipo de tutoría

El equipo de tutoría te guía en el grado de Multimedia desde el primer momento. Tu tutor planifica el itinerario académico y te ofrece orientación laboral enfocada al mercado.

 

Seguimiento constante del profesorado

En cada asignatura del grado de Multimedia, el profesorado experto resuelve tus dudas de forma continua. Un seguimiento personalizado y el retorno facilitan tu aprendizaje.

 

Grado en Multimedia

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El graduado o la graduada en Multimedia de la UOC trabaja en sectores relacionados con la creación y el desarrollo de contenidos digitales, así como en su publicación y distribución por medio de los diferentes soportes y plataformas web. Puede acceder, entre otras, a las siguientes profesiones:

  • Diseñador/a multimedia: diseñador/a de productos digitales interactivos, creador/a de contenidos y animaciones 2D y 3D para soportes de vídeo convencional, inmersivo y experiencias interactivas (videojuegos, simulaciones, realidad virtual, aumentada...), editor/a de vídeo, diseñador/a gráfico/a para el web.
  • Desarrollador/a multimedia: desarrollador/a de productos digitales interactivos, programador/a web, programador/a multimedia.
  • Diseñador/a de interacción: diseñador/a de interfaces, diseñador/a de experiencia de usuario, diseñador/a de interacción, evaluador/a de usabilidad.
+ 90%
de los graduados y graduadas en Multimedia trabajan, según la AQU.

Objetivos

El graduado o la graduada en Multimedia de la UOC es una persona capaz de crear y producir productos digitales, diseñar con criterio estético y funcional aplicaciones interactivas, programarlas usando los lenguajes adecuados, planificar y gestionar su realización, así como analizar las tecnologías y tendencias de mercado para encontrar las respuestas apropiadas a las demandas de un contexto concreto.

En el contexto actual, el graduado o la graduada en Multimedia por la UOC tiene que ser una persona capaz de adaptarse a las tecnologías emergentes, utilizarlas de manera eficiente e integrarlas junto con otros medios que la sociedad de la información pone a su alcance. Además de saberse adecuar a un entorno cambiante de manera eficiente, ágil y flexible, se espera que sea capaz de encontrar soluciones innovadoras y de diseñar propuestas creativas. También tiene que saber analizar problemas complejos con el nivel de abstracción adecuado, identificando las entidades que los forman y el papel de cada una de estas.

Objetivos


El graduado o la graduada en Multimedia de la UOC es una persona capaz de crear y producir productos digitales, diseñar con criterio estético y funcional aplicaciones interactivas, programarlas usando los lenguajes adecuados, planificar y gestionar su realización, así como analizar las tecnologías y tendencias de mercado para encontrar las respuestas apropiadas a las demandas de un contexto concreto.

En el contexto actual, el graduado o la graduada en Multimedia por la UOC tiene que ser una persona capaz de adaptarse a las tecnologías emergentes, utilizarlas de manera eficiente e integrarlas junto con otros medios que la sociedad de la información pone a su alcance. Además de saberse adecuar a un entorno cambiante de manera eficiente, ágil y flexible, se espera que sea capaz de encontrar soluciones innovadoras y de diseñar propuestas creativas. También tiene que saber analizar problemas complejos con el nivel de abstracción adecuado, identificando las entidades que los forman y el papel de cada una de estas. En consecuencia, debe estar en condiciones de formular el problema y evaluar las posibles alternativas, para, después, desarrollar e implantar la solución más adecuada. 

La difusión ubicua en la sociedad de las redes sociales, aplicaciones multimedia y plataformas de contenidos digitales e interactivos y su impacto en la vida de las personas usuarias nos obliga, en tanto que académicas y profesionales, a activar estrategias para que, desde la formación universitaria de diseñadores y diseñadoras multimedia, se proporcionen herramientas para generar entornos, productos y sistemas que sean inclusivos y respetuosos con los derechos humanos y la diversidad.

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Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El grado de Multimedia de la UOC satisface la demanda de formación de un sector profesional en expansión y contribuye al desarrollo y la conformación de un ámbito de conocimiento interdisciplinar.

Uno de los objetivos fundamentales de la titulación es crear las condiciones ideales para que cada estudiante pueda adquirir las competencias necesarias para ser capaz de ejercer tanto las profesiones que aún no existen como los perfiles profesionales actuales que se detallan a continuación:

Diseñador/a multimedia

Desarrolla y participa en las actividades implicadas en la concepción y la realización de productos interactivos multimedia para su publicación en varios tipos de soporte (web, pantallas táctiles, etc.) y su distribución en las plataformas y los canales apropiados.

Es capaz de crear los elementos gráficos y audiovisuales (imagen, audio, vídeo y animación 2D/3D) de la aplicación, así como de desarrollar proyectos de creación multimedia originales y creativos con un alto dominio del lenguaje multimedia.

Perfiles


El grado de Multimedia de la UOC satisface la demanda de formación de un sector profesional en expansión y contribuye al desarrollo y la conformación de un ámbito de conocimiento interdisciplinar.

Uno de los objetivos fundamentales de la titulación es crear las condiciones ideales para que cada estudiante pueda adquirir las competencias necesarias para ser capaz de ejercer tanto las profesiones que aún no existen como los perfiles profesionales actuales que se detallan a continuación:

Diseñador/a multimedia

Desarrolla y participa en las actividades implicadas en la concepción y la realización de productos interactivos multimedia para su publicación en varios tipos de soporte (web, pantallas táctiles, etc.) y su distribución en las plataformas y los canales apropiados.

Es capaz de crear los elementos gráficos y audiovisuales (imagen, audio, vídeo y animación 2D/3D) de la aplicación, así como de desarrollar proyectos de creación multimedia originales y creativos con un alto dominio del lenguaje multimedia.

Desarrollador/a multimedia

Crea, organiza, gestiona y distribuye elementos de información de diversas fuentes (audio, imagen, vídeo).

Analiza, diseña e implementa las aplicaciones que los integran utilizando los lenguajes de programación y las herramientas adecuadas.

Diseñador/a de interacción

Realiza la interfaz que integra los elementos multimedia (imagen, audio, vídeo y animación 2D/3D) de acuerdo con los principios del diseño centrado en las personas y las pautas para el diseño de experiencia de usuario (UX), como los criterios de usabilidad y accesibilidad estándares, de forma que la interacción entre las personas usuarias y los productos digitales sea óptima.

 

Competencias

El grado de Multimedia permite adquirir los conocimientos, habilidades y competencias que se detallan a continuación:

Conocimientos o contenidos (Knowledge)

Al finalizar el grado, el estudiantado será capaz de:

  • Identificar y diferenciar los elementos de la teoría de la multimedia para analizar, conceptualizar y diseñar productos interactivos multimedia.

  • Reconocer los fundamentos matemáticos y físicos para el diseño y el desarrollo de contenidos digitales y productos interactivos multimedia.

  • Identificar las pautas narrativas y los elementos de la arquitectura de la información necesarios para diseñar productos interactivos multimedia.

  • Elegir del conjunto de métodos, principios y técnicas de diseño de experiencia de usuario, los elementos adecuados para diseñar aplicaciones y dispositivos.

  • Analizar e identificar el lenguaje de programación o la herramienta con la que se ha implementado un producto interactivo para poderlo modificar, mejorar y seguir aprendiendo.

Competencias


El grado de Multimedia permite adquirir los conocimientos, habilidades y competencias que se detallan a continuación:

Conocimientos o contenidos (Knowledge)

Al finalizar el grado, el estudiantado será capaz de:

  • Identificar y diferenciar los elementos de la teoría de la multimedia para analizar, conceptualizar y diseñar productos interactivos multimedia.

  • Reconocer los fundamentos matemáticos y físicos para el diseño y el desarrollo de contenidos digitales y productos interactivos multimedia.

  • Identificar las pautas narrativas y los elementos de la arquitectura de la información necesarios para diseñar productos interactivos multimedia.

  • Elegir del conjunto de métodos, principios y técnicas de diseño de experiencia de usuario, los elementos adecuados para diseñar aplicaciones y dispositivos.

  • Analizar e identificar el lenguaje de programación o la herramienta con la que se ha implementado un producto interactivo para poderlo modificar, mejorar y seguir aprendiendo.

Habilidades o destrezas (Skills)

Al finalizar el grado, el estudiantado será capaz de:

  • Analizar, conceptualizar, diseñar y desarrollar productos interactivos multimedia.

  • Integrar y gestionar contenidos digitales en aplicaciones interactivas y multimedia de acuerdo con criterios estéticos, técnicos y funcionales.

  • Utilizar, de manera adecuada, los lenguajes de programación, las herramientas de desarrollo y las tecnologías disponibles para el análisis, el diseño y la implementación de aplicaciones multimedia.

  • Crear, capturar, almacenar, modificar, publicar y distribuir contenidos de audio, imagen y vídeo digitales, aplicando principios y métodos de realización y composición del lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta las diferentes plataformas, soportes y dispositivos disponibles.

  • Crear y diseñar los elementos gráficos 2D, 3D y visuales de un producto o una aplicación multimedia utilizando procedimientos creativos, las bases del diseño de interacción y un lenguaje formal.

  • Entender y producir textos orales y escritos en un contexto académico y profesional, demostrando un nivel B2 (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas) de una lengua extranjera (inglés).

  • Analizar y sintetizar información para evaluar soluciones tecnológicas y elaborar propuestas de proyectos multimedia teniendo en cuenta los recursos, las alternativas disponibles y las condiciones de mercado.

  • Trabajar en equipo en un entorno virtual para la realización de contenidos y aplicaciones multimedia.

Competencias (Competences)

Al finalizar el grado, el estudiantado será capaz de:

  • Desarrollar el pensamiento crítico y autocrítico en el análisis, la conceptualización y el diseño de productos interactivos y multimedia.

  • Diseñar, desarrollar y gestionar proyectos multimedia, adaptándose a la evolución de las tecnologías, los lenguajes y las necesidades de mercado y de la sociedad.

  • Actuar de forma honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.

  • Desarrollar y aplicar iniciativa y espíritu emprendedor.

  • Aplicar las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional.

  • Realizar, presentar y defender proyectos profesionales en el ámbito de la multimedia, adecuándose al público a quien se dirige la presentación.

  • Diseñar, integrar y reelaborar contenidos digitales con diversos formatos.

Competencias que obtienes con el grado de Multimedia

  • Estrategia de contenidos y análisis de audiencias.
  • Creación y animación interactiva en 2D y 3D.
  • Diseño de interfaces y experiencia de usuario (UX/UI).
  • Desarrollo back-end y arquitectura de datos.
  • Desarrollo front-end especialitzado.
  • Gestión de proyectos multimedia y dirección de producto.
  • Producción y postproducción audiovisual. 

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

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    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

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    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Multimedia

Requisitos de acceso

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.
Grado en Multimedia

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

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* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

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Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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