Coneixements o continguts Identificarà els processos i els mètodes que es fan servir en un context professional del disseny.

Reconeixerà el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta en la pràctica del disseny.

Identificarà els principals elements relacionats amb la pràctica del disseny presents en la història i la teoria de la cultura visual.

Identificarà les eines específiques per formalitzar el disseny en entorns tant analògics com digitals.

Interpretarà les possibilitats d'aplicació del disseny universal en els projectes de disseny. Habilitats o destreses Serà capaç de comprendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional demostrant un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'una llengua estrangera (anglès).

Aplicarà les tècniques de creativitat idònies per cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de manera innovadora i generar noves idees.

Analitzarà les situacions de disseny per identificar els elements que intervenen i plantejar els problemes i desafiaments associats.

Utilitzarà el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.

Aplicarà les estratègies, els processos, els mètodes i les tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.

Farà propostes de disseny que resolguin necessitats empresarials, a través de tècniques d'anàlisi i recerca de manera tàctica i estratègica.

Elaborarà missatges tenint en compte el públic a qui van adreçats i les particularitats de l'encàrrec, aplicant-hi un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.

Seleccionarà i utilitzarà els suports, els materials i els dispositius més adequats als casos per resoldre.

Analitzarà, conceptualitzarà, dissenyarà i avaluarà processos d'interacció i les seves interfícies.

Extraurà i interpretarà dades a partir de diferents fonts, tant analògiques com digitals, per fer-les servir en projectes de disseny.

Presentarà treballs de disseny en contextos diferents, per a públics diversos i en formats diferents, amb argumentacions i contraargumentacions sòlides i solvents.

Integrarà el pensament computacional en la pràctica del disseny, mitjançant l'algorítmica, i els llenguatges i els entorns de programació.

Identificarà i utilitzarà les tècniques d'expressió gràfica adequades a cada projecte. Competències Aplicarà les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

Serà capaç d'integrar-se i participar en les comunitats de disseny, treballant en equip de manera col·laborativa o cooperativa en entorns digitals.

Gestionarà projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.

Actuarà de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Generarà solucions que tinguin en compte la diversitat cultural i funcional mitjançant el disseny universal i el disseny inclusiu en la creació de productes.

Incorporarà criteris de desenvolupament sostenible i respecte a l'entorn en la pràctica professional del disseny.

Definirà de manera crítica i creativa una imatge professional personal a través de la construcció d'un portafolis per mostrar el treball propi a la xarxa.