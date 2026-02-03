Grau Online en Disseny i Creació Digitals
Presentació
Vols transformar el teu talent visual en una carrera d'èxit? El grau de Disseny i Creació Digitals de la UOC és el grau online que capacita professionals des de zero en disseny gràfic, comunicació i disseny d'experiència d'usuari. Al llarg de la formació, elaboraràs el teu propi portafolis professional com a marca d'identitat per acreditar les teves competències davant del sector creatiu. Aquesta titulació oficial integra la intel·ligència artificial (IA) com a eina creativa de treball.
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Del 14 de juliol al 28 de setembre.
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Per què estudiar el grau de Disseny i Creació Digitals de la UOC
El grau de Disseny i Creació Digitals de la UOC et prepara amb competències demandades al sector laboral de la comunicació visual i la creativitat digital. La metodologia 100 % online i flexible d'aquesta universitat de prestigi reconegut permet que puguis estudiar al teu ritme des d'on vulguis. D'aquesta manera, compagines la teva formació amb la teva vida personal i professional sense dependre de classes ni d'horaris fixos.
Per què el grau de Disseny i Creació Digitals de la UOC és únic
Aquest programa singular destaca perquè integra l'ètica hacker, que promou la cultura lliure, i inclou la certificació del seminari Claus de la IA generativa en la comunicació i el disseny. El pla d'estudis et permet orientar el teu perfil cap a les àrees que més t'interessen, com el disseny gràfic, l'experiència d'usuari (UX/UI), el disseny audiovisual o la gestió del disseny. Al llarg del programa docent del grau, l'aprenentatge es consolida mitjançant el desenvolupament de capacitats molt específiques.
Per què estudiar el grau de Disseny i Creació Digitals de la UOC
El grau de Disseny i Creació Digitals de la UOC et prepara amb competències demandades al sector laboral de la comunicació visual i la creativitat digital. La metodologia 100 % online i flexible d'aquesta universitat de prestigi reconegut permet que puguis estudiar al teu ritme des d'on vulguis. D'aquesta manera, compagines la teva formació amb la teva vida personal i professional sense dependre de classes ni d'horaris fixos.
Per què el grau de Disseny i Creació Digitals de la UOC és únic
Aquest programa singular destaca perquè integra l'ètica hacker, que promou la cultura lliure, i inclou la certificació del seminari Claus de la IA generativa en la comunicació i el disseny. El pla d'estudis et permet orientar el teu perfil cap a les àrees que més t'interessen, com el disseny gràfic, l'experiència d'usuari (UX/UI), el disseny audiovisual o la gestió del disseny. Al llarg del programa docent del grau, l'aprenentatge es consolida mitjançant el desenvolupament de capacitats molt específiques.
- Analitzes, conceptualitzes i dissenyes interfícies interactives.
- Apliques tècniques de relat de marca (storytelling) per dissenyar serveis.
- Crees projectes de marca i identitat gràfica.
Formem els i les professionals que busquen les empreses
Aquesta titulació oficial obre les portes a sectors econòmics en creixement constant i et capacita per ocupar llocs de responsabilitat com a director o directora d'art, dissenyador o dissenyadora UX/UI, motion designer o especialista en brànding. També et permet assimilar habilitats transversals molt valorades, com el pensament crític, el treball en equip en xarxa, l'aprenentatge autònom i la gestió eficient del temps.
En aquest grau, treballes amb l'accés a Adobe Creative Cloud inclòs i utilitzes eines capdavanteres del sector (per exemple, Figma, Inkscape, Penpot, Scribus i Wordpress) per simular projectes reals. A més, la UOC integra la IA generativa de manera estructural i transversal en el seu model docent. Així, aprens a incorporar l'entorn de Gemini com una eina creativa per accelerar els teus processos de disseny amb un criteri crític i una responsabilitat ètica excel·lents.
Estudiar el grau en línia de Disseny i Creació Digitals de la UOC t'ajudarà a aprendre i desenvolupar competències com:
- Utilitzar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de manera innovadora i generar idees noves.
- Aplicar processos, estratègies, mètodes, tècniques i activitats pròpies del disseny per donar solució als problemes.
- Gestionar projectes de disseny inscrits en àmbits socials i empresarials.
- Incloure els conceptes clau de sostenibilitat i respecte per l'entorn en la pràctica del disseny.
- Dominar les tècniques, eines, suports, materials i dispositius necessaris per a la formalització del disseny en entorns analògics i digitals.
- Analitzar i fer servir coneixements d'història del disseny i de cultura visual.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
Showroom del Grau de Disseny i Creació Digitals
En aquest espai podeu veure una mostra dels treballs realitzats per l'estudiantat del grau:
https://disseny.folio.uoc.edu/
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Per tenir el perfil creatiu que vols, especialitza't amb més crèdits optatius.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.