Grado Online en Diseño y Creación Digitales
Presentación
¿Quieres transformar tu talento visual en una carrera de éxito? El grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC es el grado online que capacita a profesionales desde cero en diseño gráfico, comunicación y diseño de experiencia de usuario. A lo largo de la formación, elaborarás tu propio portafolios profesional como marca de identidad para acreditar tus competencias ante el sector creativo. Esta titulación oficial integra la inteligencia artificial (IA) como herramienta creativa de trabajo.
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Del 14 de julio al 28 de septiembre.
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Por qué estudiar el grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC
El grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC te prepara con competencias demandadas en el sector laboral de la comunicación visual y la creatividad digital. La metodología 100 % online y flexible de esta universidad de prestigio reconocido permite que puedas estudiar a tu ritmo desde donde quieras. De este modo, compaginas tu formación con tu vida personal y profesional sin depender de clases ni de horarios fijos.
Por qué el grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC es único
Este programa singular destaca porque integra la ética hacker, que promueve la cultura libre, e incluye la certificación del seminario Claves de la IA generativa en la comunicación y el diseño. El plan de estudios te permite orientar tu perfil hacia las áreas que más te interesan, como el diseño gráfico, la experiencia de usuario (UX/UI), el diseño audiovisual o la gestión del diseño. A lo largo del programa docente del grado, el aprendizaje se consolida mediante el desarrollo de capacidades muy específicas.
Por qué estudiar el grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC
El grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC te prepara con competencias demandadas en el sector laboral de la comunicación visual y la creatividad digital. La metodología 100 % online y flexible de esta universidad de prestigio reconocido permite que puedas estudiar a tu ritmo desde donde quieras. De este modo, compaginas tu formación con tu vida personal y profesional sin depender de clases ni de horarios fijos.
Por qué el grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC es único
Este programa singular destaca porque integra la ética hacker, que promueve la cultura libre, e incluye la certificación del seminario Claves de la IA generativa en la comunicación y el diseño. El plan de estudios te permite orientar tu perfil hacia las áreas que más te interesan, como el diseño gráfico, la experiencia de usuario (UX/UI), el diseño audiovisual o la gestión del diseño. A lo largo del programa docente del grado, el aprendizaje se consolida mediante el desarrollo de capacidades muy específicas.
- Analizas, conceptualizas y diseñas interfaces interactivas.
- Aplicas técnicas de relato de marca (storytelling) para diseñar servicios.
- Creas proyectos de marca e identidad gráfica.
Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas
Esta titulación oficial abre las puertas a sectores económicos en crecimiento constante y te capacita para ocupar lugares de responsabilidad como director o directora de arte, diseñador o diseñadora UX/UI, motion designer o especialista en branding. También te permite asimilar habilidades transversales muy valoradas, como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo en red, el aprendizaje autónomo y la gestión eficiente del tiempo.
En este grado, trabajas con el acceso a Adobe Creative Cloud incluido y utilizas herramientas líderes del sector (por ejemplo, Figma, Inkscape, Penpot, Scribus y Wordpress) para simular proyectos reales. Además, la UOC integra la IA generativa de forma estructural y transversal en su modelo docente. Así, aprendes a incorporar el entorno de Gemini como una herramienta creativa para acelerar tus procesos de diseño con un criterio crítico y una responsabilidad ética excelentes.
Estudiar el grado en línea de Diseño y Creación Digitales de la UOC te ayudará a aprender y desarrollar competencias como:
- Utilizar la creatividad en los proyectos de diseño, resolver problemas de manera innovadora y generar nuevas ideas.
- Aplicar procesos, estrategias, métodos, técnicas y actividades propias del diseño para dar solución a los problemas.
- Gestionar proyectos de diseño inscritos en ámbitos sociales y empresariales.
- Incluir los conceptos clave de sostenibilidad y respeto por el entorno en la práctica del diseño.
- Dominar las técnicas, herramientas, soportes, materiales y dispositivos necesarios para la formalización del diseño en entornos analógicos y digitales.
- Analizar y utilizar conocimientos de historia del diseño y de cultura visual.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
Showroom del Grado de Diseño y Creación Digitales
En este espacio podéis ver una muestra de los trabajos realizados por el estudiantado del grado:
https://disseny.folio.uoc.edu/es
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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240
Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Para tener el perfil creativo que deseas, especialízate con más créditos optativos.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.