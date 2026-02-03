Este programa singular destaca porque integra la ética hacker, que promueve la cultura libre, e incluye la certificación del seminario Claves de la IA generativa en la comunicación y el diseño. El plan de estudios te permite orientar tu perfil hacia las áreas que más te interesan, como el diseño gráfico, la experiencia de usuario (UX/UI), el diseño audiovisual o la gestión del diseño. A lo largo del programa docente del grado, el aprendizaje se consolida mediante el desarrollo de capacidades muy específicas.

El grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC te prepara con competencias demandadas en el sector laboral de la comunicación visual y la creatividad digital. La metodología 100 % online y flexible de esta universidad de prestigio reconocido permite que puedas estudiar a tu ritmo desde donde quieras. De este modo, compaginas tu formación con tu vida personal y profesional sin depender de clases ni de horarios fijos.

Por qué estudiar el grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC

El grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC te prepara con competencias demandadas en el sector laboral de la comunicación visual y la creatividad digital. La metodología 100 % online y flexible de esta universidad de prestigio reconocido permite que puedas estudiar a tu ritmo desde donde quieras. De este modo, compaginas tu formación con tu vida personal y profesional sin depender de clases ni de horarios fijos.

Por qué el grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC es único

Este programa singular destaca porque integra la ética hacker, que promueve la cultura libre, e incluye la certificación del seminario Claves de la IA generativa en la comunicación y el diseño. El plan de estudios te permite orientar tu perfil hacia las áreas que más te interesan, como el diseño gráfico, la experiencia de usuario (UX/UI), el diseño audiovisual o la gestión del diseño. A lo largo del programa docente del grado, el aprendizaje se consolida mediante el desarrollo de capacidades muy específicas.

Analizas, conceptualizas y diseñas interfaces interactivas.

Aplicas técnicas de relato de marca (storytelling) para diseñar servicios.

Creas proyectos de marca e identidad gráfica.

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

Esta titulación oficial abre las puertas a sectores económicos en crecimiento constante y te capacita para ocupar lugares de responsabilidad como director o directora de arte, diseñador o diseñadora UX/UI, motion designer o especialista en branding. También te permite asimilar habilidades transversales muy valoradas, como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo en red, el aprendizaje autónomo y la gestión eficiente del tiempo.

En este grado, trabajas con el acceso a Adobe Creative Cloud incluido y utilizas herramientas líderes del sector (por ejemplo, Figma, Inkscape, Penpot, Scribus y Wordpress) para simular proyectos reales. Además, la UOC integra la IA generativa de forma estructural y transversal en su modelo docente. Así, aprendes a incorporar el entorno de Gemini como una herramienta creativa para acelerar tus procesos de diseño con un criterio crítico y una responsabilidad ética excelentes.

Estudiar el grado en línea de Diseño y Creación Digitales de la UOC te ayudará a aprender y desarrollar competencias como: