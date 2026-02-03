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Grado Online en Diseño y Creación Digitales

Presentación

¿Quieres transformar tu talento visual en una carrera de éxito? El grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC es el grado online que capacita a profesionales desde cero en diseño gráfico, comunicación y diseño de experiencia de usuario. A lo largo de la formación, elaborarás tu propio portafolios profesional como marca de identidad para acreditar tus competencias ante el sector creativo. Esta titulación oficial integra la inteligencia artificial (IA) como herramienta creativa de trabajo.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

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Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu grado.

Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en la comunicación y el diseño”

Empieza tu grado con una base sólida en IA generativa e impulsa tu currículum

Más información

 

Sesiones informativas sobre los programas de Ciencias de la Información y de la Comunicación

Del 14 de julio al 28 de septiembre.
Consulta la fecha de la sesión de tu programa.

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Por qué estudiar el grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC

El grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC te prepara con competencias demandadas en el sector laboral de la comunicación visual y la creatividad digital. La metodología 100 % online y flexible de esta universidad de prestigio reconocido permite que puedas estudiar a tu ritmo desde donde quieras. De este modo, compaginas tu formación con tu vida personal y profesional sin depender de clases ni de horarios fijos.

Por qué el grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC es único

Este programa singular destaca porque integra la ética hacker, que promueve la cultura libre, e incluye la certificación del seminario Claves de la IA generativa en la comunicación y el diseño. El plan de estudios te permite orientar tu perfil hacia las áreas que más te interesan, como el diseño gráfico, la experiencia de usuario (UX/UI), el diseño audiovisual o la gestión del diseño. A lo largo del programa docente del grado, el aprendizaje se consolida mediante el desarrollo de capacidades muy específicas.

Por qué estudiar el grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC


El grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC te prepara con competencias demandadas en el sector laboral de la comunicación visual y la creatividad digital. La metodología 100 % online y flexible de esta universidad de prestigio reconocido permite que puedas estudiar a tu ritmo desde donde quieras. De este modo, compaginas tu formación con tu vida personal y profesional sin depender de clases ni de horarios fijos.

Por qué el grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC es único

Este programa singular destaca porque integra la ética hacker, que promueve la cultura libre, e incluye la certificación del seminario Claves de la IA generativa en la comunicación y el diseño. El plan de estudios te permite orientar tu perfil hacia las áreas que más te interesan, como el diseño gráfico, la experiencia de usuario (UX/UI), el diseño audiovisual o la gestión del diseño. A lo largo del programa docente del grado, el aprendizaje se consolida mediante el desarrollo de capacidades muy específicas.

  • Analizas, conceptualizas y diseñas interfaces interactivas.
  • Aplicas técnicas de relato de marca (storytelling) para diseñar servicios.
  • Creas proyectos de marca e identidad gráfica.

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

Esta titulación oficial abre las puertas a sectores económicos en crecimiento constante y te capacita para ocupar lugares de responsabilidad como director o directora de arte, diseñador o diseñadora UX/UI, motion designer o especialista en branding. También te permite asimilar habilidades transversales muy valoradas, como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo en red, el aprendizaje autónomo y la gestión eficiente del tiempo.

En este grado, trabajas con el acceso a Adobe Creative Cloud incluido y utilizas herramientas líderes del sector (por ejemplo, Figma, Inkscape, Penpot, Scribus y Wordpress) para simular proyectos reales. Además, la UOC integra la IA generativa de forma estructural y transversal en su modelo docente. Así, aprendes a incorporar el entorno de Gemini como una herramienta creativa para acelerar tus procesos de diseño con un criterio crítico y una responsabilidad ética excelentes.

Estudiar el grado en línea de Diseño y Creación Digitales de la UOC te ayudará a aprender y desarrollar competencias como:

  • Utilizar la creatividad en los proyectos de diseño, resolver problemas de manera innovadora y generar nuevas ideas.
  • Aplicar procesos, estrategias, métodos, técnicas y actividades propias del diseño para dar solución a los problemas.
  • Gestionar proyectos de diseño inscritos en ámbitos sociales y empresariales.
  • Incluir los conceptos clave de sostenibilidad y respeto por el entorno en la práctica del diseño.
  • Dominar las técnicas, herramientas, soportes, materiales y dispositivos necesarios para la formalización del diseño en entornos analógicos y digitales. 
  • Analizar y utilizar conocimientos de historia del diseño y de cultura visual.
Descarga el programa (PDF)

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

Showroom del Grado de Diseño y Creación Digitales

En este espacio podéis ver una muestra de los trabajos realizados por el estudiantado del grado:

https://disseny.folio.uoc.edu/es

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Para tener el perfil creativo que deseas, especialízate con más créditos optativos.

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Diseño y Creación Digitales

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
48
ECTS
Optativa
120
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básica (60 créditos ECTS)Créditos

 

 

 

 
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

Formación obligatoria (120 créditos ECTS)
Créditos

 

 

 
6
6
6
Cultura visual y nuevos medios
6
Diseño centrado en las personas
6
Diseño de interfaces
6
Gestión del diseño
6
Infografía y visualización
6
Inglés B2.2
6
Producción gráfica
6
Producción y publicación digital
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 


Formación optativa (48 créditos ECTS)
Créditos

 

 

 

 
Animación
6
Dirección de arte
6
Diseño editorial digital
6
Estética y teoría del arte
6
Fabricación digital
6
HTML y CSS
6
Ilustración
6
Instalaciones audiovisuales6
Montaje audiovisual
6
Motion graphics
6
6
6
6
6
6
Trabajo final de grado12

 

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

 

Planificación en cuatro años lectivos

AsignaturasCréditos

Semestre 1
30
6
6
6
6
6

 

Semestre 2
30
6
6
6
6
6

 

Semestre 3
30
6
6
6
6
Creación fotográfica
6

 

Semestre 4
30
6
6
6
6
6

 

Semestre 5
30
6
6
6
6
6

 

Semestre 6
30
6
6
Optativa 1
6
Optativa 2
6
6

 

Semestre 7
30
6
Optativa 3
6
Optativa 4
6
6
Diseño del trabajo final de grado
6

 

Semestre 8
30
Optativa 5
6
Optativa 6
6
Optativa 7
6
Optativa 8
6
Trabajo final de grado
6

Aprendizaje práctico en el grado de Diseño y Creación Digitales

  • Resolución de problemas reales de diseño
  • Conexión directa con el mundo laboral
  • Casos reales y simulaciones prácticas
¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

Mediante una metodología basada en casos reales, llevarás a cabo actividades orientadas a la realidad del mundo profesional. Este enfoque práctico de la UOC te preparará de forma directa para superar con éxito los retos del mercado laboral actual.

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Aplicación directa del conocimiento a entornos digitales
  • Desarrollo de habilidades profesionales clave para el sector
  • Resolución de problemas reales de forma creativa
  • Casos reales y simulaciones prácticas de creación

Aprender haciendo define tu evolución en el grado de Diseño y Creación Digitales. Con el modelo UOC, que responde a las necesidades del mercado laboral, analizarás situaciones complejas para tomar decisiones argumentadas de diseño.

En este programa, aprenderás a aplicar herramientas tecnológicas y de IA en proyectos reales que formarán parte de tu portafolios profesional. A lo largo del grado podrás elaborar tu propio portafolios, que constituirá tu marca de identidad como diseñador y creador digital. Esta práctica constante potenciará tu perfil mediante competencias transversales y habilidades como la autonomía, la autogestión y la capacidad de adaptación a entornos profesionales cambiantes.

Carga lectiva

Para la obtención del grado de Diseño y Creación Digitales se requieren 240 créditos ECTS, que se reparten según las directrices del Ministerio de Universidades.

 

 

Prácticas

Tipología de la

 asignatura

Optativa
Duración6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual
Requisitos

Haber superado los 60 créditos ECTS básicos y 72 créditos ECTS obligatorios de la titulación

 
Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo. 

Empresas 

NOTA: La disponibilidad concreta de la oferta de prácticas en estos centros puede encontrarse en la herramienta de gestión de prácticas. La lista de empresas con convenios de prácticas puede variar desde el momento en que os apuntéis hasta que se empiecen las prácticas.

 

 
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo Final

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Diseño y Creación Digitales el trabajo final tiene 12 créditos ECTS, formados por dos asignaturas: Diseño del trabajo final de grado (6 ECTS) + Trabajo final de grado (6 ECTS).

El trabajo final de grado en Diseño y Creación Digitales consiste en la realización de un proyecto individual de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Diseño y Creación Digitales se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado o máster universitario.

Trabajo Final


Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Diseño y Creación Digitales el trabajo final tiene 12 créditos ECTS, formados por dos asignaturas: Diseño del trabajo final de grado (6 ECTS) + Trabajo final de grado (6 ECTS).

El trabajo final de grado en Diseño y Creación Digitales consiste en la realización de un proyecto individual de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Diseño y Creación Digitales se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado o máster universitario. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, lo asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. 

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe realizar una exposición de dicho trabajoante una comisión de evaluación formada por miembros del jurado, que lo evalúan.
La calificación del trabajo final consta de tres partes:  el seguimiento y la elaboración del trabajo, el proyecto y la defensa del trabajo. 

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.

Recursos de aprendizaje

En las asignaturas que lo requieren, el estudiantado tiene acceso al software Adobe Creative Cloud, el más utilizado actualmente en los entornos profesionales. 

Duración

El grado de Diseño y Creación Digitales tiene una duración mínima estimada de cuatro años académicos distribuidos en ocho cuatrimestres, con una carga total de 240 créditos ECTS.

Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo.

De esta manera, los estudiantes pueden decidir cada cuatrimestre las asignaturas que quieren cursar. Para ello, en el momento de formalizar la matrícula, la UOC pone a disposición de los estudiantes un tutor que les ofrece asistencia directa y el asesoramiento necesario.

Formación con una metodología 100 % online y flexible

  • Flexibilidad sin horarios ni clases.
  • Formación en línea adaptada a tu ritmo.
  • Aprendizaje basado en la resolución de casos reales.
¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología de la UOC es 100 % en línea, sin horarios fijos, y basada en un modelo de aprendizaje asíncrono con acompañamiento docente continuo.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Formación 100 % en línea.
  • Sin clases presenciales ni horarios.
  • Aprendizaje asíncrono (a tu ritmo).
  • Acompañamiento personalizado.
  • Actividades prácticas y aplicadas.

Esta metodología de prestigio de la UOC te permite estudiar a tu ritmo y sin horarios, adaptándose completamente a tu día a día. Además, puedes acceder a los contenidos y las actividades desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Estudiarás a distancia y podrás cursar este programa mientras estudias desde casa o en el extranjero, lo que facilita compaginar los estudios con la vida personal y profesional sin clases presenciales ni tampoco clases en vídeo.

El valor de la metodología de la UOC radica en la solidez de un modelo educativo basado en un aprendizaje activo y en la colaboración con otros estudiantes. Estudiando en la UOC potenciarás el desarrollo de competencias como la gestión del tiempo, la planificación y las competencias digitales gracias a unos recursos digitales y actividades prácticas. 

A diferencia del modelo tradicional basado en clases magistrales, el aprendizaje en la UOC se basa en recursos digitales, actividades prácticas y el acompañamiento constante del profesorado y del equipo de tutoría.

El Campus Virtual: el espacio donde organizarás tu aprendizaje

  • Accede a tus aulas virtuales de Canvas
  • Contacta con profesorado experto
  • Gestiona tus trámites administrativos
¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es la plataforma digital donde se lleva a cabo toda la actividad académica del grado. 

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Acceder a las aulas virtuales.
  • Consultar materiales y recursos actualizados.
  • Hacer actividades de evaluación continua.
  • Participar en foros de debate.
  • Contactar con profesorado y equipo de tutoría.
  • Gestionar la matrícula y hacer trámites académicos.

El Campus Virtual es el espacio donde compartes el aprendizaje con el profesorado y los demás estudiantes. Es un entorno único desde donde puedes organizar tus estudios, entregar actividades, conversar con compañeros y compañeras, y resolver dudas cómodamente.

Dentro del campus podrás planificar las asignaturas con total flexibilidad. El sistema integra calendarios detallados que facilitan la organización del estudio de este programa según tu ritmo. Dentro de este espacio abierto las 24 horas, enviarás los ejercicios y consultarás los recursos educativos.

El Campus Virtual también favorece la relación con los estudiantes, acerca el contacto con el profesorado experto y centraliza varias gestiones universitarias importantes, como por ejemplo la matrícula, la consulta de becas, las formas de pago o el reconocimiento de créditos.

La evaluación continua que te acerca a la realidad profesional

  • Aprendizaje práctico mediante proyectos y casos.
  • Orientación directa al mundo laboral real.
  • Retorno constante por parte del profesorado.

 

¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua actúa como el sistema principal de evaluación de la UOC y consiste en llevar a cabo actividades prácticas programadas a lo largo de cada asignatura. Este modelo pedagógico se basa en actividades prácticas a lo largo de la asignatura, lo que te permite aprender de manera progresiva durante el semestre. También te permite aprender progresivamente resolviendo situaciones reales para afrontar el mundo profesional.

Características de la evaluación:

  • Evaluación continua mediante actividades prácticas.
  • Resolución de problemas del mundo professional.
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos
  • Desarrollo de competencias profesionales clave
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos.

El programa no evalúa mediante la simple memorización de la parte teórica, sino a través de la evaluación continua orientada al learning by doing. Las actividades de aprendizaje de la UOC están diseñadas para afrontar situaciones del mundo profesional. Mediante casos reales o simulados, aplicarás directamente los conocimientos teóricos y adquirirás habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas complejos.

En algunas asignaturas de este grado, la evaluación se completa con una prueba final en línea, síncrona o asíncrona, que permite validar los conocimientos y las competencias adquiridos. El sistema de evaluación de la UOC garantiza rigor académico e integridad, con mecanismos de verificación y un diseño inclusivo adaptado a diferentes perfiles.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en comunicación y el diseño
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector de la comunicación y el diseño: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en comunicación y diseño y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Diseño y Creación Digitales

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Convalidaciones Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS)

Según tu CFGS de origen, puedes convalidar hasta 60 créditos del grado de Diseño y Creación Digitales

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

﻿

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
  
Animación(LOE)48 créditos
Animación, perfil profesional de videojuegos y entornos virtuales(LOE)54 créditos
Animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos(LOE)54 créditos
Animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos; perfil mundos virtuales, realidad aumentada y 'gamificación'(LOE)54 créditos
Arquitectura efímera(LOGSE)18 créditos
  
Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia(LOE)54 créditos
  
Gráfica audiovisual(LOE)42 créditos
Gráfica audiovisual, perfil profesional de infografía en 3D(LOE)54 créditos
Gráfica interactiva(LOE)54 créditos
  
Gráfica publicitaria(LOE)54 créditos
Gráfica publicitaria(LOGSE)54 créditos
  
Iluminación, captación y tratamiento de imagen(LOE)36 créditos
Ilustración(LOE)48 créditos
Ilustración(LOGSE)48 créditos
  
Producción de audiovisuales y espectáculos(LOE)24 créditos
Producción de audiovisuales, radio y espectáculos(LOGSE)24 créditos
  
Realización de audiovisuales y espectáculos(LOGSE)En revisión
Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos(LOE)24 créditos
  

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Diseño y Creación Digitales

Profesorado

Dirección de estudios

  • Gemma San Cornelio Esquerdo
    Gemma San Cornelio Esquerdo

    Catedrática de Comunicación, cultura visual y diseño. Actualmente es la Directora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Doctora en Comunicación Audiovisual y Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.  Ha sido directora académica del Máster Universitario en Diseño, Identidad visual y Construcción de Marca en la UOC. Coordinadora del grupo de investigación MEDIACCIONS de la UOC e investigadora en cultura digital, prácticas creativas, participación y redes sociales.

Asesoramiento del equipo de tutoría

El equipo de tutoría te orienta desde el primer día y te apoya para planificar el itinerario académico y la matrícula, adaptándose siempre a tus objetivos personales y profesionales.

Seguimiento constante del profesorado

Profesorado experto te ofrece un apoyo académico continuado y personalizado que te guía a lo largo de todo tu proceso formativo. Obtendrás un seguimiento personalizado y retorno constante para garantizar tu aprendizaje progresivo.

Servicios de carrera

Una vez te hayas titulado, te conectamos con el mercado laboral. Nuestro Career Center te ofrece servicios de carrera para orientarte en tu carrera profesional y un espacio donde encontrar oportunidades laborales.

Grado en Diseño y Creación Digitales

Salidas profesionales

Salidas profesionales

  • Diseño gráfico
  • Diseño audiovisual
  • Diseño web
  • Creación de aplicaciones
  • Editorial
  • Animación
  • Ilustración
  • Dirección de arte
  • Dirección creativa
  • Diseño de interfaces
  • Infografía
  • Creación de aplicaciones
  • Visualización de datos
  • Gestión del diseño
  • Crítica del diseño
  • Comisariado de exposiciones gráficas
  • Image maker
+ 90%
de los graduados y graduadas en Diseño y Creación Digitales trabajan, según la AQU.

Objetivos

El grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC forma a profesionales capaces de desarrollar soluciones creativas que respondan a las demandas sociales, culturales y empresariales de manera comprometida, sostenible y con visión de futuro.

En la UOC concebimos el diseño no solo como búsqueda de soluciones sino también como una forma de entender y relacionarse con el mundo. Apostamos por una formación conocedora del contexto en el que se inserta y capaz de integrar tanto las diferentes ramas del diseño como los diferentes procesos, métodos y técnicas desarrollados sobre materiales y soportes de todo tipo, especialmente los digitales, consustanciales a esta universidad.

La adaptación e intervención en los cambios y transformaciones ocasionados por la implantación de las tecnologías digitales en el diseño es una de las características fundamentales de nuestro programa formativo, que incorpora el trabajo en red, las técnicas de visualización y las herramientas digitales como complementos al resto de técnicas más tradicionales con el objetivo de ofrecer las mejores soluciones a cada proyecto.

Objetivos


El grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC forma a profesionales capaces de desarrollar soluciones creativas que respondan a las demandas sociales, culturales y empresariales de manera comprometida, sostenible y con visión de futuro.

En la UOC concebimos el diseño no solo como búsqueda de soluciones sino también como una forma de entender y relacionarse con el mundo. Apostamos por una formación conocedora del contexto en el que se inserta y capaz de integrar tanto las diferentes ramas del diseño como los diferentes procesos, métodos y técnicas desarrollados sobre materiales y soportes de todo tipo, especialmente los digitales, consustanciales a esta universidad.

La adaptación e intervención en los cambios y transformaciones ocasionados por la implantación de las tecnologías digitales en el diseño es una de las características fundamentales de nuestro programa formativo, que incorpora el trabajo en red, las técnicas de visualización y las herramientas digitales como complementos al resto de técnicas más tradicionales con el objetivo de ofrecer las mejores soluciones a cada proyecto.

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Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

La UOC concibe el diseño no solo como búsqueda de soluciones sino también como una forma de entender y relacionarse con el mundo.

El grado de Diseño y Creación Digitales de la UOC se dirige a estudiantes interesados en trabajar en este campo siguiendo una dinámica colaboradora, con una sensibilidad especial hacia la sostenibilidad, la cultura libre y el movimiento maker.

Competencias

Conocimientos o contenidos

  • Identificará los procesos y métodos utilizados en un contexto profesional del diseño. 

  • Reconocerá el contexto cultural actual y los movimientos sociales relacionados con la cultura digital para imprimir una ética de cultura libre y abierta en la práctica del diseño.

  • Identificará los principales elementos relacionados con la práctica del diseño presentes en la historia y la teoría de la cultura visual.

  • Identificará las herramientas específicas para la formalización del diseño en entornos tanto analógicos como digitales.

  • Interpretará las posibilidades de aplicación del Diseño Universal en los proyectos de diseño

Habilidades o destrezas

  • Será capaz de comprender y producir textos orales y escritos en un contexto académico y profesional demostrando un nivel B2 (Marco europeo común de referencia para las lenguas) de una lengua extranjera (inglés).

Competencias


Conocimientos o contenidos

  • Identificará los procesos y métodos utilizados en un contexto profesional del diseño. 

  • Reconocerá el contexto cultural actual y los movimientos sociales relacionados con la cultura digital para imprimir una ética de cultura libre y abierta en la práctica del diseño.

  • Identificará los principales elementos relacionados con la práctica del diseño presentes en la historia y la teoría de la cultura visual.

  • Identificará las herramientas específicas para la formalización del diseño en entornos tanto analógicos como digitales.

  • Interpretará las posibilidades de aplicación del Diseño Universal en los proyectos de diseño

Habilidades o destrezas

  • Será capaz de comprender y producir textos orales y escritos en un contexto académico y profesional demostrando un nivel B2 (Marco europeo común de referencia para las lenguas) de una lengua extranjera (inglés).

  • Aplicará las técnicas de creatividad idóneas para cada proyecto de diseño con el objetivo de resolver problemas de forma innovadora y generar nuevas ideas.

  • Analizará las situaciones de diseño para identificar los elementos que intervienen y plantear los problemas y desafíos asociados.

  • Utilizará el lenguaje expresivo para propiciar experiencias estéticas de acuerdo con los objetivos de cada proyecto de diseño.

  • Aplicará las estrategias, procesos, métodos y técnicas propias del diseño centrado en las personas.

  • Realizará propuestas de diseño que resuelvan necesidades empresariales, a través de la aplicación de técnicas de análisis e investigación de manera táctica y estratégica.

  • Elaborará mensajes teniendo en cuenta el público al que van dirigidos y las particularidades del encargo, aplicando un pensamiento estratégico y teniendo en cuenta las teorías de la comunicación.

  • Seleccionará y utilizará los soportes, materiales y dispositivos más adecuados a los casos a resolver.

  • Analizará, conceptualizará, diseñará y evaluará procesos de interacción y sus interfaces.

  • Extraerá e interpretará datos a partir de diferentes fuentes, tanto analógicas como digitales, para su uso en proyectos de diseño.

  • Presentará trabajos de diseño en diferentes contextos, para distintos públicos y en formatos diversos, con argumentaciones y contraargumentaciones sólidas y solventes.

  • Integrará el pensamiento computacional en la práctica del diseño, mediante la algorítmica y los lenguajes y entornos de programación.

  • Identificará y utilizará las técnicas de expresión gráfica adecuadas a cada proyecto.

Competencias

  • Aplicará las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional.

  • Será capaz de integrarse y participar en las comunidades de diseño, trabajando en equipo de forma colaborativa y/o cooperativa en entornos digitales.

  • Gestionará proyectos de diseño en los diferentes ámbitos profesionales.

  • Actuará de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.

  • Generará soluciones que tengan en cuenta la diversidad cultural y funcional mediante el diseño universal y el diseño inclusivo en la creación de productos.

  • Incorporará criterios de desarrollo sostenible y respeto al entorno en la práctica profesional del diseño. 

  • Definirá de forma crítica y creativa una imagen profesional personal a través de la construcción de un portafolio para mostrar el trabajo propio en la red.

Consulta aquí los resultados de aprendizaje de este programa.

Competencias que obtienes con el grado de Diseño y Creación Digitales:

  • Creatividad
  • Branding
  • Identidad gráfica
  • Storytelling
  • Visualización de datos
  • Multimedia
  • Diseño editorial
  • Creación de proyectos

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Diseño y Creación Digitales

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

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* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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