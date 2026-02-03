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Doble grau online d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

Presentació

La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau de Turisme per 342 ECTS en total. L'estudiant d'aquest itinerari obté els dos títols oficials: graduat/graduada en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i graduat/graduada en Turisme.
Titulacions oficials UOC

Estudis que et preparen pels teus reptes professionals.

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu grau.

PLACES LIMITADES

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa”, aplicat al teu àmbit d'estudi

Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

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Per què estudiar el doble grau online d''ADE i Turisme per la UOC?

Estudiant el doble grau d'ADE i Turisme adquiriràs les competències que t'ajudaran a:

  • Assolir les capacitats imprescindibles per liderar una empresa o un negoci i per exercir d''economista.
  • Innovar i emprendre el teu propi negoci.
  • Adquirir les habilitats directives en les activitats clau de l''empresa.
  • Tenir un ampli coneixement de comptabilitat, finances i fiscalitat.
  • Dominar la gestió de la globalització i la internacionalització dels mercats i les empreses.
  • Liderar processos de canvi i resoldre els desafiaments de sostenibilitat als que s'enfronta qualsevol empresa i institució del sector.
  • Obtenir coneixment profund de la indústria turística a totes les seves dimensions: social, cultural, legal, política i econòmica.
  • Generar coneixement per a la gestió d'organitzacions, espais i destinacions turístiques a partir de l'aplicació de la tecnologia i el tractament de dades.

Per què estudiar el doble grau online d''ADE i Turisme per la UOC?


Estudiant el doble grau d'ADE i Turisme adquiriràs les competències que t'ajudaran a:

  • Assolir les capacitats imprescindibles per liderar una empresa o un negoci i per exercir d''economista.
  • Innovar i emprendre el teu propi negoci.
  • Adquirir les habilitats directives en les activitats clau de l''empresa.
  • Tenir un ampli coneixement de comptabilitat, finances i fiscalitat.
  • Dominar la gestió de la globalització i la internacionalització dels mercats i les empreses.
  • Liderar processos de canvi i resoldre els desafiaments de sostenibilitat als que s'enfronta qualsevol empresa i institució del sector.
  • Obtenir coneixment profund de la indústria turística a totes les seves dimensions: social, cultural, legal, política i econòmica.
  • Generar coneixement per a la gestió d'organitzacions, espais i destinacions turístiques a partir de l'aplicació de la tecnologia i el tractament de dades.
  • Entendre el turisme des de la perspectiva ètica i responsable.
  • Aprendre llengües estrangeres requerides en el desenvolupament de tasques professionals.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 342

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

Pla d'estudis

342
Crèdits ECTS
78
ECTS
Formació bàsica
216
ECTS
Assignatures obligatòries
36
ECTS
Assignatures optatives
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsica (78 crèdits ECTS)

Crèdits

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Fonaments de matemàtiques*
6
Persones i organitzacions*
6
Dret de l'empresa*
6

 

Assignatures obligatòries (216 crèdits ECTS)

Crèdits

6
6
6
6
6
6
6
Decisions estratègiques d'operacions*
6
6
Direcció de sistemes d'informació*
6
6
6
6
6
Ètica, diversitat i gestió responsable*
6
6
6
6
6
Gestió i desenvolupament de Recursos Humans* 
6
Sistemes d'informació*
6
6
Dret de les activitats turístiques**
6
Estructura de mercats turístics**
6
Geografia econòmica**
6
Gestió dels serveis turístics**
6
Idioma modern I: Francès I**
6
Idioma modern II: Francès II**
6
Innovació en turisme**
6
Intermediació turística**
6
Introducció a l'espai turístic**
6
Mobilitat i logística**
6
Operacions i processos de producció**
6
Patrimoni cultural**
6
Pràcticum**
6
Qualitat en turisme**
6

 

Assignatures optatives (36 crèdits ECTS)

Crèdits

6
6
Estratègies de màrqueting digital***
6
6
Pràctiques empresarials I***
6
Pràctiques empresarials II***
6

 

Treball final de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Treball final de grau de Turisme

12   

 

 

 

* Cursar a Grau ADE

 

** Cursar a Grau Turisme

 

*** Indiferent 

 

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

Tipus matèria Crèdits
Formació bàsica
78
Obligatòries
216
Optatives
36
Treball final
12
Total 342

Càrrega lectiva

La doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de grau de Turisme es compon de 342 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu.

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs “Claus de la IA generativa”, aplicat al teu àmbit d’estudi
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el teu sector: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa” aplicat al teu àmbit d’estudi i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

Grau en Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

Professorat

Direcció de programa

  • Cristian Castillo Gutiérrez
    Cristian Castillo Gutiérrez

    Doctor cum laude en Administració i direcció d'empreses, Màster en Enginyeria d'organització industrial i enginyer tècnic en electrònica industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya.

    Els seus interessos de recerca se centren en el terreny de les operacions logístiques i productives de les empreses així com en l'àmbit d'organització d'empreses, específicament sobre el canvi organitzacional.


  • Francesc Gonzalez Reverte
    Doctor en Geografía por la UAB (2000) y Magister en Geografía por la misma universidad. Investigador de los grupos de investigación NOUTUR (UOC) y GRATET (URV). Director del Grado de Turismo en la UOC.
Grau en Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

Sortides professionals

Sortides professionals

Les sortides professionals de la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d''Empreses (ADE) i grau de Turisme es defineixen a partir de les sortides professionals dels dos graus que la integren.

Les sortides professionals principals del grau d''Administració i Direcció d''Empreses (ADE) tenen relació amb:

 

  • Tècnic/a comptable, controller, auditor/a extern/a i responsable de comptabilitat.
  • Tècnic/a de consultoria, gestoria fiscal, i assessor/a fiscal.
  • Analista financer/a, responsable de tresoreria i director/a financer/a.
  • Responsable de producció de logística, d''aprovisionament, de distribució i director/a d''operacions i logística.
  • Tècnic/a de recursos humans i director/a de recursos humans.
  • Staff de la direcció estratègica, responsable de planificació estratègica i adjunt/a a direcció.
  • Responsable d''internacionalització, d''exportacions i analista de mercats globals.

Sortides professionals


Les sortides professionals de la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d''Empreses (ADE) i grau de Turisme es defineixen a partir de les sortides professionals dels dos graus que la integren.

Les sortides professionals principals del grau d''Administració i Direcció d''Empreses (ADE) tenen relació amb:

 

  • Tècnic/a comptable, controller, auditor/a extern/a i responsable de comptabilitat.
  • Tècnic/a de consultoria, gestoria fiscal, i assessor/a fiscal.
  • Analista financer/a, responsable de tresoreria i director/a financer/a.
  • Responsable de producció de logística, d''aprovisionament, de distribució i director/a d''operacions i logística.
  • Tècnic/a de recursos humans i director/a de recursos humans.
  • Staff de la direcció estratègica, responsable de planificació estratègica i adjunt/a a direcció.
  • Responsable d''internacionalització, d''exportacions i analista de mercats globals.
  • Responsable de la gestió de l''àrea de màrqueting, comercial i de comunicació de màrqueting.
  • Emprenedor/a i consultor/a en creació d''empreses.
  • Gestor/a d''innovació, assessor/a i consultor/a d''innovació.
  • Director/a o responsable de sistemes.


El títol de graduat en Administració i Direcció d''Empreses (ADE) habilita per a exercir la professió d''economista, regulada pel Decret de la presidència 871/77, Estatut professional de l''economista.

 


Les sortides professionals principals del grau de Turisme tenen relació amb:
 

  • Allotjament: direcció hotelera, responsable de l¿àrea d''allotjament, cap de reserves, cap comercial, responsable de negoci electrònic
  • Restauració: direcció d''aliments i begudes (food and beverage), responsable de banquets i convencions, cap comercial, cap d''operacions
  • Intermediació: direcció d''agència de viatges, gestor de viatges d''empresa, responsable de producte, direcció comercial, responsable de negoci electrònic
  • Transport i logística: responsable de reserves, responsable d''operacions, direcció comercial, responsable de serveis d''atenció al client
  • Planificació i gestió pública de destinacions: tècnic de gestió d''administracions públiques, responsable de programa d''un pla de dinamització, direcció de campanya de promoció de destinació, responsable de centre d''iniciatives turístiques, responsable d''oficina de turisme, agent de desenvolupament local
  • Productes i activitats turístiques: tècnic assessor de gestió del patrimoni natural i cultural, responsable de promoció i comercialització, gestor de nous productes
  • Formació, recerca i consultoria: consultor turístic junior, ajudant de recerca
  • Formació específica a les sortides professionals de major rellevància al sector turístic: gestió de destinacions turístiques, revenue management, anàlisi de dades i màrketing digital, gestió intel·ligent de destinacions turístiques, gestió de nous productes turístics, logística i innovació i emprenedoria.

    Objectius

    Els objectius de la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau de Turisme es defineixen a partir dels objectius dels dos graus que la integren.

     

    Objectius del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE):

    • Obtenir coneixements avançats i actualitzats sobre l'economia en totes les seves dimensions i àmbits: social, legal, polític, local, nacional, internacional, etc.
    • Conèixer l'entorn socioeconòmic en el qual es mouen i desenvolupen actualment els diversos actors.
    • Adquirir coneixements que permetin entendre el funcionament de l'economia en general i de les empreses en particular.
    • Proporcionar a l'estudiant coneixements de les institucions bàsiques de l'economia en l'àmbit local, nacional i internacional, així com dels actors i els elements de la globalització.

    Objectius


    Els objectius de la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau de Turisme es defineixen a partir dels objectius dels dos graus que la integren.

     

    Objectius del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE):

    • Obtenir coneixements avançats i actualitzats sobre l'economia en totes les seves dimensions i àmbits: social, legal, polític, local, nacional, internacional, etc.
    • Conèixer l'entorn socioeconòmic en el qual es mouen i desenvolupen actualment els diversos actors.
    • Adquirir coneixements que permetin entendre el funcionament de l'economia en general i de les empreses en particular.
    • Proporcionar a l'estudiant coneixements de les institucions bàsiques de l'economia en l'àmbit local, nacional i internacional, així com dels actors i els elements de la globalització.
    • Adquirir la capacitat d'analitzar la informació necessària per a prendre decisions empresarials òptimes en condicions d'incertesa.
    • Obtenir la capacitat de fixar objectius i establir plans, així com d'avaluar críticament els resultats.
    • Desenvolupar la capacitat de fer anar els conceptes i les tècniques de les diferents àrees de valor de l'empresa, entendre les relacions i connectar-les amb els objectius generals de l'organització.

     

    Objectius del grau de Turisme:

    • Obtenir coneixements avançats sobre la indústria turística i el turisme en totes les seves dimensions i àmbits: social, cultural, legal, polític i econòmic.
    • Obtenir coneixements sobre tots els sectors del turisme: allotjament, restauració, intermediació, transport i logística, planificació i gestió pública de destinacions, productes i activitats turístiques i, finalment, formació, recerca i consultoria.
    • Adquirir coneixements sobre les claus d'elaboració de plans estratègics i la seva aplicació immediata en entorns hotelers i de restauració d'àmbit nacional i internacional.
    • Desenvolupar la capacitat per a identificar les tipologies de destinacions, el seu potencial i les possibles formes de gestió, i avaluar l'impacte de les diferents activitats turístiques.
    • Desenvolupar i consolidar la capacitat de creativitat i innovació en el sector, així com la gestió sostenible (econòmica, social i ambiental).

     

    Objectius comuns dels dos graus que també s'adquireixen en la doble titulació:

    • Desenvolupar i consolidar la capacitat directiva per a gestionar una empresa, organització i territori turístic, sigui de titularitat pública o privada.
    • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, així com la presa de decisions.
    • Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
    • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
    • Desenvolupar i consolidar la capacitat de comunicar correctament, de forma oral i escrita, en les llengües pròpies i, com a mínim, en una llengua estrangera.
    • Desenvolupar i consolidar el domini de les tecnologies de la informació i la comunicació.
    • Obtenir la capacitat de gestionar i planificar el temps de forma òptima.
    • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals.
    Fem possible el teu creixement professional

    Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

    Perfils

    La doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i de grau de Turisme s'adreça a estudiants amb bon rendiment acadèmic i disponibilitat de temps interessats en la gestió empresarial i el sector turístic.

    L'estudiant d'aquest itinerari té un perfil emprenedor, innovador, amb esperit crític, compromís ètic i respectuós amb el desenvolupament sostenible.

    La doble titulació prepara professionals polivalents, capaços d'adaptar-se a diferents entorns de treball i perfils professionals. El professional format a la UOC està capacitat per a ocupar una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada, així com per a iniciar un negoci propi i per a exercir l'activitat en nombrosos àmbits en el camp del turisme.

    Competències

     

    Competències transversals

    • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
    • Capacitat per a cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
    • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
    • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
    • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
    • Capacitat per a negociar.
    • Capacitat per a comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
    • Capacitat per a emprendre i innovar.

     

    Competències específiques del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

    • Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i dels seus agents i les seves institucions, amb un èmfasi especial respecte al comportament empresarial.

    Competències


     

    Competències transversals

    • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
    • Capacitat per a cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
    • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
    • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
    • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
    • Capacitat per a negociar.
    • Capacitat per a comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
    • Capacitat per a emprendre i innovar.

     

    Competències específiques del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

    • Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i dels seus agents i les seves institucions, amb un èmfasi especial respecte al comportament empresarial.
    • Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades aplicant els instruments tècnics pertinents.
    • Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entendre'n la ubicació competitiva i institucional i identificar-ne les fortaleses i febleses.
    • Capacitat per a dur a terme eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
    • Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
    • Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
    • Capacitat per a orientar-se a resultats mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

     

    Competències específiques del grau de Turisme

    • Capacitat per a reconèixer els principis del turisme i identificar-ne les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
    • Capacitat per a reconèixer el funcionament de les destinacions, les seves estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
    • Capacitat per a avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques.
    • Capacitat per a generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques a partir de dades amb l'aplicació dels instruments tècnics pertinents.
    • Capacitat per a gestionar una organització, pública, privada o mixta, d'una manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
    • Capacitat per a dissenyar i planificar d'una manera eficient estratègies en els espais i les destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat, desenvolupament socioeconòmic i mediambiental.
    • Capacitat per a treballar en una organització turística adoptant una orientació cap al client i establint relacions satisfactòries.

     

    Competències pròpies de la UOC

    • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
    • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

    A qui s'adreça?

    El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC capacita per a ocupar una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada, i també per a iniciar un negoci propi.

    El grau de Turisme de la UOC capacita per a exercir l'activitat professional en nombrosos àmbits dins del camp del turisme, amb una base que permet als graduats adaptar-se a diversos entorns de treball.

    La UOC, la millor universitat online

    • Rànquing CYD
      La universitat online més ben valorada

      La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

    • Rànquing THE
      La millor universitat online

      La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

    • Rànquing CWUR
      Entre les millors universitats del món

      La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

    Grau en Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

    Requisits d'accés

    Grau en Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

    Matrícula i preu

    Preus

    Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
    Preus per crèdit Preu
    Preu per crèdit (*)
    20,42 €/cr
    Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
    17,66 €/cr
    Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
    4,08 €/cr
    Preu orientatiu per semestre 900,00 €
    Preus per matrícula
    Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
    54,54 €
    Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
    122,44 €
    Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
    1,12 € - Anual

    El teu grau, per menys de 900 € el semestre

    Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

    * Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

    • Facilitats econòmiques

    • Descomptes per a matrícula anticipada

    • Pagament fraccionat en quotes

    • Beques, ajuts i descomptes

    • Condicions especials per a empreses

    • Suport a esportistes de competició

    Informa-te'n
    Matrícula Flexible

    Sense un mínim d'assignatures

    Procés de matrícula

    Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

    Sol·licitud d'accés

    La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

    1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
    2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
    3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

    Requisits d'accés

    Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

    Formulari d'accés

    Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

    Documentació d'accés

    La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

    Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

    Campus Virtual

    Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

    Tutoria

    Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

    Espai de tràmits

    El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

    Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

    Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

    Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

    A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

    Quan et pots matricular?

    A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

    Matriculació a partir de l'abril

    per començar el curs al setembre

    Matriculació a partir de l'octubre

    per començar el curs al febrer 

    122.750 graduats i graduades

    89 % d'estudiants que estudien i treballen

    79 % tornaria a escollir la UOC

    Descomptes

    Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

    Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

    L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

    L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

    • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
    • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

    L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

    • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
    • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

    L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

    • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
    • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
    Consulta més detalls

    L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

    Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

    En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

    Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

    L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

    L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

    L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

    L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

    L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

    Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

    Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

    L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

    L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

    Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

    Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

    • UOC Alumni: 10 % de descompte

    Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

    Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

    Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

    La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

    Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

    Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

    +  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

    L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

    + Consulta la informació del programa

    Beques

    Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

    Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

    • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

    Consulta les beques disponibles

    Increments

    Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

    En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

    Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

    L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

    Formes de pagament

    La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

    Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

    Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

    Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

    Primer Semestre
    1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

    Amb targeta en el moment de fer la matrícula

    2a quota

    3a quota

    4a quota

    5a quota

    Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

    Segon semestre
    1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

    Amb targeta en el moment de fer la matrícula

    2a quota

    3a quota

    4a quota

    5a quota

    Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

    Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

    Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

    Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

    • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
    • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
    • L'import de cada quota supera els 30 euros.

    L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

    Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

    * Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

    La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

    Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

    La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

    Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

    Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

    Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

    Primer Semestre
    1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

    Amb targeta en el moment de fer la matrícula

    2a quota

    3a quota

    4a quota

    5a quota

    Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

    Segon semestre
    1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

    Amb targeta en el moment de fer la matrícula

    2a quota

    3a quota

    4a quota

    5a quota

    Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

    Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

    Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

    L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

    Si feu la docència en català:

    • Banc: Caixabank
    • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
    • Swift: CAIX ÉS BB
    • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

    Si feu la docència en castellà:

    • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
    • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
    • Swift: BSCHESMMXXX
    • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

    Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

    La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

    Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

    Objectius, perfils i competències

    Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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    Preguntes freqüents

    Tens dubtes? Donem resposta a les teves preguntes sobre la nostra oferta formativa, el model d’aprenentatge o tràmits, entre altres temes.

     

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    Formació contínua UOC

    Històries inspirades en els nostres estudiants

     

    La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

    Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

    Marina, estudiant de la UOC video link
    19s
    "Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

    Marina, estudiant de la UOC

    Cristina, estudiant de la UOC video link
    17s
    "Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

    Cristina, estudiant de la UOC

    Isaac, estudiant de la UOC video link
    19s
    "Si això no és evolució, digue'm què ho és."

    Isaac, estudiant de la UOC

    Marina, estudiant de la UOC video link
    19s
    "De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

    Marina, estudiant de la UOC

    Cristina, estudiant de la UOC video link
    17s
    "Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

    Cristina, estudiant de la UOC

    Isaac, estudiant de la UOC video link
    19s
    "Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

    Isaac, estudiant de la UOC

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