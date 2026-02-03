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Doble grado online de Administración y Dirección de Empresas y de Turismo

Presentación

La UOC ofrece la posibilidad de cursar la doble titulación de grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y grado de Turismo por 342 ECTS en total. El estudiante de este itinerario obtiene los dos títulos oficiales: graduado/graduada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y graduado/graduada en Turismo.
Titulaciones oficiales UOC

Estudios que te preparan para tus retos profesionales.

Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu grado.

PLAZAS LIMITADAS

Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa" aplicado a tu ámbito de estudio

Empieza tu grado con una base sólida en IA generativa e impulsa tu currículum

Más información

 

¿Por qué estudiar el doble grado online de ADE y Turismo por la UOC?

Estudiando el doble grado de ADE y Turismo adquirirás las competencias que te ayudarán a:

  • Lograr las capacidades imprescindibles para liderar una empresa o un negocio y para ejercer de economista.
  • Innovar y emprender tu propio negocio.
  • Adquirir las habilidades directivas en las actividades clave de la empresa.
  • Tener un amplio conocimiento de contabilidad, finanzas y fiscalidad.
  • Dominar la gestión de la globalización y la internacionalización de los mercados y las empresas.
  • Liderar procesos de cambio y resolver los desafíos de sostenibilidad a los que se enfrenta cualquier empresa e institución del sector.
  • Obtener conocimiento profundo de la industria turística a todas sus dimensiones: social, cultural, legal, política y económica.
  • Generar conocimiento para la gestión de organizaciones, espacios y destinos turísticos a partir de la aplicación de la tecnología y el tratamiento de datos.
  • Entender el turismo desde la perspectiva ética y responsable.

¿Por qué estudiar el doble grado online de ADE y Turismo por la UOC?


Estudiando el doble grado de ADE y Turismo adquirirás las competencias que te ayudarán a:

  • Lograr las capacidades imprescindibles para liderar una empresa o un negocio y para ejercer de economista.
  • Innovar y emprender tu propio negocio.
  • Adquirir las habilidades directivas en las actividades clave de la empresa.
  • Tener un amplio conocimiento de contabilidad, finanzas y fiscalidad.
  • Dominar la gestión de la globalización y la internacionalización de los mercados y las empresas.
  • Liderar procesos de cambio y resolver los desafíos de sostenibilidad a los que se enfrenta cualquier empresa e institución del sector.
  • Obtener conocimiento profundo de la industria turística a todas sus dimensiones: social, cultural, legal, política y económica.
  • Generar conocimiento para la gestión de organizaciones, espacios y destinos turísticos a partir de la aplicación de la tecnología y el tratamiento de datos.
  • Entender el turismo desde la perspectiva ética y responsable.
  • Aprender lenguas extranjeras requeridas en el desarrollo de tareas profesionales.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 342

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

+ Calidad de la titulación

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Doble titulación de Administración y Dirección de Empresas y de Turismo

Plan de estudios

342
Créditos ECTS
78
ECTS
Formación básica
216
ECTS
Obligatorias
36
ECTS
Optativas
12
ECTS
Trabajos finales de grado

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Asignaturas del grado de Administración y Dirección de Empresas y del grado de Turismo

Formación básica (78 créditos ECTS)

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Fundamentos de matemáticas*
6
Personas y organizaciones*
6
Derecho de la empresa*
6

Asignaturas obligatorias (216 créditos ECTS)

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
Decisiones estratégicas de operaciones*
6
6
Dirección de sistemas de información*
6
6
6
6
6
Ética, diversidad y gestión responsable*
6
6
6
6
6
Gestión y desarollo de Recursos humanos*
6
Sistemas de información* 
6
6
Drecho de las actividades turísticas**
6
Estructura de mercados turísticos**
6
Geografía económica**
6
Gestión de los servicios turísticos**
6
Idioma moderno I: Francés I**
6
Idioma moderno II: Francés II**
6
Inovación en turismo**
6
Intermediación turística**
6
Introducción al espacio turístico**
6
Mobilidad y logística**
6
Operaciones y procesos de producción**
6
Patrimonio cultural**
6
Prácticum**
6

Asignaturas optativas (36 créditos ECTS)

Créditos

6
6
Estrategias de marketing digital*** 
6
6
Prácticas empresariales I***
6
Prácticas empresariales II***
6
Trabajo final de grado de Administración y Dirección de Empresas y trabajo final de grado de Turismo 
12

 

* Cursar en Grado ADE

** Cursar en Grado Turismo

*** Indiferente

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

Tipo de materia Créditos
Formación básica
78
Obligatorias
216
Optativas
36
Trabajos finales de grado
12
Total 342

Carga lectiva

La doble titulación de grado de Administración y Dirección de Empresas y grado de Turismo se compone de 342 créditos ECTS, organizados en tres grandes subconjuntos: básico, obligatorio y optativo.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" aplicado a tu ámbito de estudio
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma en tu sector: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa” aplicado a tu ámbito de estudio y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Doble titulación de Administración y Dirección de Empresas y de Turismo

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario ¿Quieres más información? y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario ¿Quieres más información? y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

¿A quién va dirigido?

El grado de Administración y Dirección de Empresas de la UOC capacita para ocupar una amplia gama de funciones de dirección y gestión en cualquier institución pública o privada, así como para iniciar un negocio propio.

El grado de Turismo de la UOC capacita para ejercer la actividad profesional en numerosos ámbitos dentro del campo del turismo, con una base que permite a los graduados adaptarse a diferentes entornos de trabajo.
Grado en Doble titulación de Administración y Dirección de Empresas y de Turismo

Profesorado

Dirección de programa

  • Cristian Castillo Gutiérrez
    Cristian Castillo Gutiérrez

    Doctor Cum Laude en Administración y Gestión de Empresas, Máster en Ingeniería de la Organización Industrial e Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña.

    Sus intereses de investigación se centran en el campo de la las operaciones logísticas y productivas de las empresas, así como en el campo de la organización empresarial, específicamente en el cambio organizacional.


  • Francesc Gonzalez Reverte
    Doctor en Geografía por la UAB (2000) y Magister en Geografía por la misma universidad. Investigador de los grupos de investigación NOUTUR (UOC) y GRATET (URV). Director del Grado de Turismo en la UOC.
Grado en Doble titulación de Administración y Dirección de Empresas y de Turismo

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Las salidas profesionales de la doble titulación de grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y grado de Turismo se definen a partir de las salidas profesionales de los dos grados que la integran.
 
Las salidas profesionales principales del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) tienen relación con:
 
  • Técnico/a contable, controller, auditor/a externo/a y responsable de contabilidad
  • Técnico/a de consultoría, gestoría fiscal, y asesor/a fiscal.
  • Analista financiero/a, responsable de tesorería y director/a financiero/a.
  • Responsable de producción de logística, de aprovisionamiento, de distribución y director/a de operaciones y logística.
  • Técnico/a de recursos humanos y director/a de recursos humanos.
  • Staff de la dirección estratégica, responsable de planificación estratégica y adjunto/a a dirección.
  • Responsable de internacionalización, de exportaciones y analista de mercados globales.

Salidas profesionales


Las salidas profesionales de la doble titulación de grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y grado de Turismo se definen a partir de las salidas profesionales de los dos grados que la integran.
 
Las salidas profesionales principales del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) tienen relación con:
 
  • Técnico/a contable, controller, auditor/a externo/a y responsable de contabilidad
  • Técnico/a de consultoría, gestoría fiscal, y asesor/a fiscal.
  • Analista financiero/a, responsable de tesorería y director/a financiero/a.
  • Responsable de producción de logística, de aprovisionamiento, de distribución y director/a de operaciones y logística.
  • Técnico/a de recursos humanos y director/a de recursos humanos.
  • Staff de la dirección estratégica, responsable de planificación estratégica y adjunto/a a dirección.
  • Responsable de internacionalización, de exportaciones y analista de mercados globales.
  • Responsable de la gestión del área de marketing, comercial y de comunicación de marketing.
  • Emprendedor/a y consultor/a en creación de empresas.
  • Gestor/a de innovación, asesor/a y consultor/a de innovación.
  • Director/a o responsable de sistemas.
 
El título de g raduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) habilita para ejercer la profesión de economista, regulada por el Decreto de la presidencia 871/77, Estatuto profesional del economista.
 
Las salidas profesionales principales del grado de Turismo tienen relación con:
 
  • Alojamiento: dirección hotelera, responsable del área de alojamiento, ninguno de reservas, ningún comercial, responsable de negocio electrónico
  • Restauración: dirección de alimentos y bebidas (food and beverage), responsable de banquetes y convenciones, ningún comercial, ninguno de operaciones
  • Intermediación: dirección de agencia de viajes, gestor de viajes de empresa, responsable de producto, dirección comercial, responsable de negocio electrónico
  • Transporte y logística: responsable de reservas, responsable de operaciones, dirección comercial, responsable de servicios de atención al cliente
  • Planificación y gestión pública de destinos: técnico de gestión de administraciones públicas, responsable de programa de un plan de dinamización, dirección de campaña de promoción de destino, responsable de centro de iniciativas turísticas, responsable de oficina de turismo, agente de desarrollo local
  • Productos y actividades turísticas: técnico asesor de gestión del patrimonio natural y cultural, responsable de promoción y comercialización, gestor de nuevos productos
  • Formación, investigación y consultoría: consultor turístico junior, ayudando de investigación
  • Formación específica en las salidas profesionales de mayor rel·levància al sector turístico: gestión de destinos turísticos, revenue management, análisis de datos y màrketing digital, gestión inteligente de destinos turísticos, gestión de nuevos productos turísticos, logística e innovación y emprendimiento.

Objetivos

Los objetivos de la doble titulación de grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y grado de Turismo se definen a partir de los objetivos de los dos grados que la integran.

 

Objetivos del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE):

  • Obtener conocimientos avanzados y actualizados sobre la economía en todas sus dimensiones y ámbitos: social, legal, político, local, nacional, internacional, etc.
  • Conocer el entorno socioeconómico en el que se mueven y desarrollan actualmente los diferentes actores.
  • Adquirir conocimientos que permitan entender el funcionamiento de la economía en general y de las empresas en particular.
  • Proporcionar al estudiante conocimientos de las instituciones básicas de la economía en el ámbito local, nacional e internacional, así como de los actores y los elementos de la globalización.
  • Adquirir la capacidad de analizar la información necesaria para tomar decisiones empresariales óptimas en condiciones de incertidumbre.

Objetivos


Los objetivos de la doble titulación de grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y grado de Turismo se definen a partir de los objetivos de los dos grados que la integran.

 

Objetivos del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE):

  • Obtener conocimientos avanzados y actualizados sobre la economía en todas sus dimensiones y ámbitos: social, legal, político, local, nacional, internacional, etc.
  • Conocer el entorno socioeconómico en el que se mueven y desarrollan actualmente los diferentes actores.
  • Adquirir conocimientos que permitan entender el funcionamiento de la economía en general y de las empresas en particular.
  • Proporcionar al estudiante conocimientos de las instituciones básicas de la economía en el ámbito local, nacional e internacional, así como de los actores y los elementos de la globalización.
  • Adquirir la capacidad de analizar la información necesaria para tomar decisiones empresariales óptimas en condiciones de incertidumbre.
  • Obtener la capacidad de fijar objetivos y establecer planes, así como de evaluar críticamente los resultados.
  • Desarrollar la capacidad de manejar los conceptos y las técnicas de las diferentes áreas de valor de la empresa, entender las relaciones y conectarlas con los objetivos generales de la organización.

 

Objetivos del grado de Turismo:

  • Obtener conocimientos avanzados sobre la industria turística y el turismo en todas sus dimensiones y ámbitos: social, cultural, legal, político y económico.
  • Obtener conocimientos sobre todos los sectores del turismo: alojamiento, restauración, intermediación, transporte y logística, planificación y gestión pública de destinos, productos y actividades turísticas y, por último, formación, investigación y consultoría.
  • Adquirir conocimientos sobre las claves de elaboración de planes estratégicos y su aplicación inmediata en entornos hoteleros y de restauración de ámbito nacional e internacional.
  • Desarrollar la capacidad para identificar las tipologías de destinos, su potencial y las posibles formas de gestión, y evaluar el impacto de las diferentes actividades turísticas.
  • Desarrollar y consolidar la capacidad de creatividad e innovación en el sector, así como la gestión sostenible (económica, social y ambiental).

 

Objetivos comunes de ambos grados que también se adquieren en la doble titulación:
  • Desarrollar y consolidar la capacidad directiva para gestionar una empresa, organización y territorio turístico, ya sea de titularidad pública o privada.
  • Desarrollar capacidades de responsabilidad, así como la toma de decisiones.
  • Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo y en entornos multidisciplinares.
  • Consolidar y aumentar la habilidad para trabajar en red y en un mundo digital.
  • Desarrollar y consolidar la capacidad de comunicar correctamente, de forma oral y escrita, en las lenguas propias y, como mínimo, en una lengua extranjera.
  • Desarrollar y consolidar el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación.
  • Obtener la capacidad de gestionar y planificar el tiempo de forma óptima.
  • Desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan continuar la formación de manera autónoma y actualizar las competencias profesionales.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

La doble titulación de grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y de grado de Turismo se dirige a estudiantes con buen rendimiento académico y disponibilidad de tiempo interesados en la gestión empresarial y el sector turístico.

El estudiante de este itinerario tiene un perfil emprendedor, innovador, con espíritu crítico, compromiso ético y respetuoso con el desarrollo sostenible.

La doble titulación prepara a profesionales polivalentes, capaces de adaptarse a diferentes entornos de trabajo y perfiles profesionales. El profesional formado en la UOC está capacitado para ocupar una amplia gama de funciones de dirección y gestión en cualquier institución pública o privada, así como para iniciar un negocio propio y para ejercer la actividad en numerosos ámbitos en el campo del turismo.

Competencias

 

Competencias transversales

  • Capacidad para adoptar actitudes y comportamientos de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable.
  • Capacidad para buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.
  • Capacidad para analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima.
  • Capacidad para el análisis crítico y la síntesis.
  • Capacidad para trabajar en equipo y en red en entornos multidisciplinares.
  • Capacidad para negociar.
  • Capacidad para comunicar correctamente, por escrito u oralmente, tanto en las lenguas propias como en una lengua extranjera.
  • Capacidad para emprender e innovar.

 

Competencias específicas del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE)

  • Capacidad para entender el funcionamiento de la economía y de sus agentes y sus instituciones, con un énfasis especial respecto al comportamiento empresarial.

Competencias


 

Competencias transversales

  • Capacidad para adoptar actitudes y comportamientos de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable.
  • Capacidad para buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.
  • Capacidad para analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima.
  • Capacidad para el análisis crítico y la síntesis.
  • Capacidad para trabajar en equipo y en red en entornos multidisciplinares.
  • Capacidad para negociar.
  • Capacidad para comunicar correctamente, por escrito u oralmente, tanto en las lenguas propias como en una lengua extranjera.
  • Capacidad para emprender e innovar.

 

Competencias específicas del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE)

  • Capacidad para entender el funcionamiento de la economía y de sus agentes y sus instituciones, con un énfasis especial respecto al comportamiento empresarial.
  • Capacidad para generar conocimiento económico relevante a partir de datos aplicando los instrumentos técnicos pertinentes.
  • Capacidad para gestionar de forma eficiente una empresa u organización, entender su ubicación competitiva e institucional e identificar sus fortalezas y debilidades.
  • Capacidad para llevar a cabo eficientemente tareas de administración y gestión en cualquier área de valor de una empresa u organización.
  • Capacidad para valorar críticamente situaciones empresariales concretas y establecer posibles evoluciones de empresas y mercados.
  • Capacidad para planificar, gestionar y evaluar proyectos empresariales.
  • Capacidad para orientarse a resultados mediante la satisfacción de las necesidades de los clientes internos y externos.

 

Competencias específicas del grado de Turismo

  • Capacidad para reconocer los principios del turismo e identificar sus dimensiones espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.
  • Capacidad para reconocer el funcionamiento de los destinos, sus estructuras turísticas y sus sectores empresariales.
  • Capacidad para evaluar las tipologías de destinos, su potencial turístico, formas de gestión e impactos derivados de las actividades turísticas.
  • Capacidad para generar conocimiento relevante para la gestión de organizaciones turísticas y espacios y destinos turísticos a partir de datos con la aplicación de los instrumentos técnicos pertinentes.
  • Capacidad para gestionar una organización, pública, privada o mixta, de una manera eficiente y de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental.
  • Capacidad para diseñar y planificar de una manera eficiente estrategias en los espacios y los destinos turísticos de acuerdo con los principios de sostenibilidad, desarrollo socioeconómico y medioambiental.
  • Capacidad para trabajar en una organización turística adoptando una orientación hacia el cliente y estableciendo relaciones satisfactorias.

 

Competencias propias de la UOC

  • El uso y la aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • La comunicación en una lengua extranjera (inglés).

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Doble titulación de Administración y Dirección de Empresas y de Turismo

Requisitos de acceso

Opciones de acceso

Han de cumplirse los requisitos de cada uno de los dos grados de la doble titulación.

La doble titulación está pensada para personas con disponibilidad y motivación extra, ya que se tienen que cursar de forma simultánea las dos titulaciones y, por lo tanto, requiere un esfuerzo superior que cursar una sola titulación.

Los criterios necesarios para acceder a la doble titulación, son los siguientes:

  • No haber cursado o reconocido más de la mitad de la titulación (120 ECTS) de alguna de las dos titulaciones.
  • No haber cursado el Trabajo final de grado de ninguno de los dos grados.
  • No haberse titulado de ninguno de los dos grados.

Opciones válidas para acceder a estudios de grado oficial

Con esencia 100% online, la UOC es una universidad que no tiene notas de corte para acceder a sus grados universitarios. Puedes consultar tu opción de acceso a la universidad, según de dónde hayas obtenido los requisitos de acceso.

Para más información, solicita el acceso y contacta con tu tutor

Grado en Doble titulación de Administración y Dirección de Empresas y de Turismo

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Acceso en la Universidad para colectivos específicos

Reserva de plazas para deportistas de alto nivel, personas con discapacidad, juventud tutelada o extutelada y estudiantado del pueblo gitano.

Consulta más detalles

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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