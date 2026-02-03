Doble grado online de Administración y Dirección de Empresas y de Turismo
Presentación
La UOC ofrece la posibilidad de cursar la doble titulación de grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y grado de Turismo por 342 ECTS en total. El estudiante de este itinerario obtiene los dos títulos oficiales: graduado/graduada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y graduado/graduada en Turismo.
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¿Por qué estudiar el doble grado online de ADE y Turismo por la UOC?
Estudiando el doble grado de ADE y Turismo adquirirás las competencias que te ayudarán a:
- Lograr las capacidades imprescindibles para liderar una empresa o un negocio y para ejercer de economista.
- Innovar y emprender tu propio negocio.
- Adquirir las habilidades directivas en las actividades clave de la empresa.
- Tener un amplio conocimiento de contabilidad, finanzas y fiscalidad.
- Dominar la gestión de la globalización y la internacionalización de los mercados y las empresas.
- Liderar procesos de cambio y resolver los desafíos de sostenibilidad a los que se enfrenta cualquier empresa e institución del sector.
- Obtener conocimiento profundo de la industria turística a todas sus dimensiones: social, cultural, legal, política y económica.
- Generar conocimiento para la gestión de organizaciones, espacios y destinos turísticos a partir de la aplicación de la tecnología y el tratamiento de datos.
- Entender el turismo desde la perspectiva ética y responsable.
¿Por qué estudiar el doble grado online de ADE y Turismo por la UOC?
Estudiando el doble grado de ADE y Turismo adquirirás las competencias que te ayudarán a:
- Lograr las capacidades imprescindibles para liderar una empresa o un negocio y para ejercer de economista.
- Innovar y emprender tu propio negocio.
- Adquirir las habilidades directivas en las actividades clave de la empresa.
- Tener un amplio conocimiento de contabilidad, finanzas y fiscalidad.
- Dominar la gestión de la globalización y la internacionalización de los mercados y las empresas.
- Liderar procesos de cambio y resolver los desafíos de sostenibilidad a los que se enfrenta cualquier empresa e institución del sector.
- Obtener conocimiento profundo de la industria turística a todas sus dimensiones: social, cultural, legal, política y económica.
- Generar conocimiento para la gestión de organizaciones, espacios y destinos turísticos a partir de la aplicación de la tecnología y el tratamiento de datos.
- Entender el turismo desde la perspectiva ética y responsable.
- Aprender lenguas extranjeras requeridas en el desarrollo de tareas profesionales.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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342
Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.