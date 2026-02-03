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Grau Online en Ciència de Dades Aplicada /Applied Data Science

Presentació

Converteix-te en el professional de les dades que el mercat global està buscant. Amb el grau online de Ciència de Dades Aplicada de la UOC, dissenyaràs solucions de negoci basades en la captura i l'emmagatzematge distribuït de dades massives. Aquesta formació pràctica t'acosta al món laboral dominant l'aprenentatge automàtic i el big data des del primer dia, tant si parteixes de zero en programació com si vols certificar la teva experiència tècnica.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu grau.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en les TIC”

Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Per què estudiar el grau de Ciència de Dades Aplicada a la UOC

El grau de Ciència de Dades Aplicada et prepara per treballar com a especialista en ciència de dades (Data Scientist), analista de dades, arquitecte/a de dades, enginyer/a de machine learning o enginyer/a de dades en mercats globals. El mètode d'aprenentatge de la UOC és 100 % en línia i flexible, sense horaris ni classes, fet que et permet adaptar el ritme d'estudi a la teva feina o la teva vida personal.

 

Per què el grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC és únic

Adquiriràs habilitats pràctiques en probabilitat, estadística, xarxes, arquitectures i mineria de dades amb el suport de professors actius en el sector tecnològic. A més, podràs triar itineraris específics, com la mineria de textos o la visió per computador, per personalitzar el teu perfil professional. Si ja disposes d'experiència laboral prèvia o vens d'un CFGS, pots consultar si tens dret al reconeixement de crèdits per reduir la durada dels teus estudis.

Per què estudiar el grau de Ciència de Dades Aplicada a la UOC


El grau de Ciència de Dades Aplicada et prepara per treballar com a especialista en ciència de dades (Data Scientist), analista de dades, arquitecte/a de dades, enginyer/a de machine learning o enginyer/a de dades en mercats globals. El mètode d'aprenentatge de la UOC és 100 % en línia i flexible, sense horaris ni classes, fet que et permet adaptar el ritme d'estudi a la teva feina o la teva vida personal.

 

Per què el grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC és únic

Adquiriràs habilitats pràctiques en probabilitat, estadística, xarxes, arquitectures i mineria de dades amb el suport de professors actius en el sector tecnològic. A més, podràs triar itineraris específics, com la mineria de textos o la visió per computador, per personalitzar el teu perfil professional. Si ja disposes d'experiència laboral prèvia o vens d'un CFGS, pots consultar si tens dret al reconeixement de crèdits per reduir la durada dels teus estudis.

 

Formem els i les professionals que cerquen les empreses

La UOC integra la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el seu entorn per aportar rigor ètic i valor pràctic al teu perfil analític. A més, les pràctiques formatives opcionals et connecten directament amb consultors de dades i empreses líders que gestionen grans volums d'informació. Durant la teva formació, utilitzaràs el programari real que fan servir els equips de dades de referència:

  • Programa codi analític amb Python, Java i R-Studio.
  • Explota bases de dades mitjançant SQL i sistemes NoSQL.
  • Processa volums massius d'informació amb Apache Spark.
  • Entrena xarxes neuronals utilitzant TensorFlow i Jupyter Notebook.
  • Construeix quadres de comandament interactius amb PowerBI i Tableau.
  • Desplega infraestructures flexibles fent servir Amazon Web Services.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Sessió informativa del grau video link

Sessió informativa del grau

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Ciència de Dades Aplicada /Applied Data Science

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
36
ECTS
Optativa
132
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsicaCrèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Assignatures obligatòries
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Assignatures optatives
Crèdits
Anàlisi de dades temporals
6
Visió per computador
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
Treball final de grau12

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Primera matrícula

Si et matricules per primera vegada del Grau en Ciència de dades aplicada, et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents:

Assignatures Paquet 1
 Crèdits
Fonaments de programació per a la ciència de dades     
6
Probabilitat i estadística
6
Introducció a la ciència de dades
6

 

Assignatures Paquet 2
Crèdits
Programació per a la ciència de dades
6
Comunicació i ètica a les professions TIC     
6
Introducció a la ciència de dades
6

 

Aquests paquets d'assignatures t'ofereixen un conjunt d'avantatges:

- No tenen cap lliurament d'una activitat avaluable el mateix dia.
- Hi ha certa flexibilitat a l'hora de superar algunes activitats.

Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

 

Semestres

Semestre 1
Crèdits
Fonaments de programació per a la ciència de dades 
6
Àlgebra lineal
6
Probabilitat i estadística
6
Introducció a la ciència de dades
6
Comunicació i ètica a les professions TIC
6

 

Semestre 2
Crèdits
Programació per a la ciència de dades
6
Anàlisi multivariant
6
Bases de dades per a Data Warehousing 
6
Mètodes numèrics en ciència de dades
6
Treball en equip a les professions TIC
6
Anglès B2.1
6

 

Semestre 3
Crèdits
Programació en scripting
6
Fonaments de xarxes i arquitectures
6
Tipologia i fonts de dades 
6
Disseny i ús de bases de dades analítiques 
6
Modelització i optimització
6

 

Semestre 4
Crèdits
Anglès B2.2
6
Disseny i programació orientada a objectes 
6
Modelització i inferència bayesiana
6
Captura i preparació de dades
6
Disseny d'interacció i disseny d'interfícies
6
Mineria de dades
6

 

Semestre 5
Crèdits
Disseny i gestió de projectes de ciència de dades 
6
Visualització de dades
6
Privacitat i seguretat de les dades
6
Bases de dades no relacionals
6
Aprenentatge automàtic
6

 

Semestre 6
Crèdits
Comunicació de dades i societat
6
Anàlisi en entorns de dades massives 
6
Optativa I
6
Optativa II
6
Optativa III
6

 

Semestre 7
Crèdits
Contextualització i disseny del treball de final de grau 
6
Mineria de textos
6
Anàlisi de xarxes socials
6
Optativa IV
6
Optativa V
6

 

Semestre 8
Crèdits
Optativa VI
6
Treball final de grau 
12

L'avaluació contínua en el grau de Ciència de Dades Aplicada

  • Resolució de casos professionals reals
  • Aprenentatge pràctic de forma progressiva
  • Aplicació directa de coneixements teòrics
Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua és el sistema principal de la UOC basat en activitats pràctiques. Aquest mètode et permet aprendre progressivament resolent situacions reals per afrontar el món professional.

Característiques de l'avaluació

  • Activitats basades en situacions simulades
  • Desenvolupament de competències professionals
  • Enfocament per a la resolució de problemes
  • Prova final en línia per a algunes assignatures

Les activitats de la UOC et plantegen situacions en què analitzaràs informació i argumentaràs decisions fonamentades. Així, el model vincula la teoria en Ciència de Dades Aplicada per consolidar els teus coneixements.

Aquest enfocament pràctic et farà desenvolupar la capacitat d’anàlisi, el pensament crític i la resolució de problemes complexos. L'avaluació contínua t'assegura rigor acadèmic i, en algunes assignatures, inclou una prova final per validar les teves competències.

Càrrega lectiva

El pla d'estudis del grau de Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science) es compon de 240 crèdits ECTS, que es distribueixen d'acord amb les directrius del Ministeri d'Educació.

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura


Optativa

Durada

12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/s

Presencial, semipresencial o virtual

Requisits

Haver superat 60 crèdits bàsics i 60 crèdits obligatoris.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor del centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podreu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques en el moment que es desplegui l'assignatura. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que comencin les pràctiques.
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Ciència de Dades Aplicada el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball de final de grau consisteix en la realització d'un projecte, producte, memòria i/o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Ciència de Dades Aplicada. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Ciència de Dades Aplicada s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el treball de final de grau.

Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa.

Treball final de grau


Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Ciència de Dades Aplicada el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball de final de grau consisteix en la realització d'un projecte, producte, memòria i/o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Ciència de Dades Aplicada. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Ciència de Dades Aplicada s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el treball de final de grau.

Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, virtual i síncrona, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball  on presenti el desenvolupament del projecte i els resultats obtinguts. Tot seguit, haurà de respondre les preguntes que li faci la Comissió d'Avaluació, formada per un mínim de dos membres del professorat, que seran els encarregats d'avaluar-lo, conjuntament amb el tutor del treball.

En la qualificació del treball es tindran en compte tres parts: (1) el procés d'elaboració, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la presentació i la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

Recursos per a l'aprenentatge

L'estudiant disposa al llarg del programa dels recursos següents:

  • Un laboratori virtual de tecnologies i eines de ciència de dades, que dona serveis de suport en l'ús de les eines. El programa té acords amb els principals fabricants de programari d'intel·ligència de negoci, amb empreses d'infraestructura virtualitzada i amb un laboratori d'eines de programari de codi obert.
  • Un laboratori virtual de llenguatges de programació, que proporciona suport a l'estudiant durant tot el programa pel que fa als temes relacionats amb la programació.

A més, durant el desenvolupament del grau de Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science), els estudiants tenen accés a recursos d'aprenentatge i programari triats pel professorat de cada matèria: una selecció de programari lliure i de llicències del programari propietari més utilitzat actualment al mercat, i altres recursos, ja siguin elaborats per la UOC expressament per a aquest màster o recursos externs de qualitat i rigor acadèmic reconeguts.

Recursos per a l'aprenentatge


L'estudiant disposa al llarg del programa dels recursos següents:

  • Un laboratori virtual de tecnologies i eines de ciència de dades, que dona serveis de suport en l'ús de les eines. El programa té acords amb els principals fabricants de programari d'intel·ligència de negoci, amb empreses d'infraestructura virtualitzada i amb un laboratori d'eines de programari de codi obert.
  • Un laboratori virtual de llenguatges de programació, que proporciona suport a l'estudiant durant tot el programa pel que fa als temes relacionats amb la programació.

A més, durant el desenvolupament del grau de Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science), els estudiants tenen accés a recursos d'aprenentatge i programari triats pel professorat de cada matèria: una selecció de programari lliure i de llicències del programari propietari més utilitzat actualment al mercat, i altres recursos, ja siguin elaborats per la UOC expressament per a aquest màster o recursos externs de qualitat i rigor acadèmic reconeguts.

Tenim acords de col·laboració estables amb els programes acadèmics de QlikView i Tableau. D'altra banda, la UOC ha tingut tradicionalment un compromís amb el programari de codi obert, especialment en l'àmbit de l'anàlisi de dades. Les nostres eines de referència en anàlisi estadística, mineria de dades (data mining) i aprenentatge automàtic (machine learning) són R i Python, llenguatges estàndard en el mercat industrial i la recerca. Disposem de manuals, tutorials i d'una pàgina web de recursos sobre ambdós llenguatges.

A més, les nostres eines de referència en l'explotació i l'anàlisi de dades massives són Apache Hadoop i Apache Spark. Per a l'aprenentatge de bases de dades NoSQL utilitzem eines com MongoDB, Riak o Neo4j. En el cas de bases de dades analítiques, utilitzem Microsoft o Pentaho per al magatzem de dades i Oracle o Postgre SQL com a bases de dades.

 

Cal tenir en compte que avaluem contínuament altres eines i acords amb diversos fabricants, de manera que aquesta llista es pot modificar d'acord amb les tendències de l'àmbit i les necessitats docents del programa.

Segons les exigències de rendiment del programari, algunes aplicacions es poden descarregar a l'ordinador de l'estudiant o bé es pot accedir, des de la mateixa aula, a màquines virtuals d'Amazon i Azure.

Durada

El grau de Ciència de Dades Aplicada té una durada mínima estimada de quatre anys acadèmics, distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants podeu decidir cada semestre les assignatures que voleu cursar. En el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Metodologia 100 % online: grau de Ciència de Dades Aplicada

  • Aprenentatge pràctic i actiu
  • Acompanyament docent constant
  • Sense classes
Com és la metodologia de la UOC?

El model de la UOC t'ofereix una flexibilitat horària total per estudiar al teu ritme. Aquesta flexibilitat acadèmica et permet avançar sense classes, adaptant perfectament el grau de Ciència de Dades Aplicada a la teva disponibilitat.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Estudia amb total autonomia
  • Resol reptes de manera pràctica
  • Rep assessorament continuat
  • Forma't des de qualsevol lloc
  • Avança sense horaris preestablerts

A diferència del model tradicional, l'aprenentatge actiu del grau de Ciència de Dades Aplicada es basa en recursos digitals avançats. Els estudiants treballen en grups virtuals d'alt rendiment, JupyterHub, programari sota llicència universitària i bases de dades distribuïdes NoSQL/SQL connectant-se als servidors de la UOC.

Aquesta flexibilitat organitzativa et permet compaginar els estudis amb la teva vida professional. Alhora, desenvolupes competències transversals, com la gestió del temps, i les competències digitals, sempre amb un acompanyament docent continu.

 

El Campus Virtual: l'ecosistema digital per aprendre a la UOC

  • Accedeix a les aules i als recursos
  • Resol dubtes amb professorat expert
  • Gestiona tràmits i la teva matrícula
Què és el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual és l'espai central on desenvoluparàs tot l'aprenentatge i la gestió acadèmica del grau de Ciència de Dades Aplicada. Tindràs accés a aquesta plataforma de la UOC en qualsevol moment.

Què pots fer al Campus Virtual?

  • Accedeix a les teves aules virtuals de Canvas.
  • Revisa materials i recursos al dia.
  • Completa l'avaluació contínua.
  • Parla amb professorat expert i tutoria.
  • Fes els tràmits i la teva matrícula.

Aquest entorn en línia està obert les 24 hores dels set dies de la setmana. Podràs organitzar els estudis del grau de Ciència de Dades Aplicada mitjançant els calendaris i estudiaràs amb gran flexibilitat.

A la plataforma lliuraràs les activitats, conversaràs amb els companys i companyes, i resoldràs els dubtes amb comoditat al costat del professorat expert.

També disposaràs d'un accés immediat als serveis de la UOC per gestionar el grau de Ciència de Dades Aplicada, on faràs tràmits com les beques, les formes de pagament i el reconeixement de crèdits.

Aprenentatge pràctic enfocat a la realitat professional

  • Treballa amb simulacions de casos reals
  • Aplica els coneixements de manera directa
  • Vincula els estudis amb el món laboral
Com és l'aprenentatge basat en casos reals a la UOC?

La metodologia del grau de Ciència de Dades Aplicada es basa a resoldre reptes mitjançant casos reals. Aquestes activitats s'orienten completament a la realitat professional actual per desenvolupar competències útils en el mercat laboral.

Característiques de l'aprenentatge basat en casos reals:

  • Resolució directa de problemes reals
  • Simulacions d'entorns professionals
  • Desenvolupament d'habilitats professionals
  • Aplicació pràctica de coneixements

Mitjançant l'aprenentatge pràctic, el grau de Ciència de Dades Aplicada consolida el teu perfil. Al llarg de la carrera, resols casos pràctics fent servir dades reals i repositoris públics com GitHub. A més, aprens fent amb els llenguatges i les eines més utilitzades en l'àmbit professional, com Python, R, SQL, Jupyter Notebook, Oracle i Apache Spark.

Aquestes dinàmiques et formen per analitzar situacions complexes, prendre decisions i argumentar-les sòlidament. D'aquesta manera, el grau de Ciència de Dades Aplicada fomenta la teva autogestió, la teva autonomia i la presa de decisions argumentades.

 

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en TIC
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de les TIC: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en les TIC i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Ciència de Dades Aplicada /Applied Data Science

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Segons el teu CFGS d'origen, pots convalidar fins a 42 crèdits del grau de Ciència de Dades Aplicada

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

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Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Administració de sistemes informàtics (LOGSE)36 crèdits
Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)36 crèdits
Administració i finances (LOE)18 crèdits
Administració i finances (LOGSE)6 crèdits
Agència de viatges (LOGSE)12 crèdits
Agència de viatges i gestió d'esdeveniments (LOE)6 crèdits
Allotjament turístic (LOGSE)6 crèdits
Animació 3D, jocs i entorns interactius (LOE)36 crèdits
Animació sociocultural i turística (LOE)12 crèdits
Animació turística (LOGSE)6 crèdits
Arts plàstiques i disseny en animació (LOE)6 crèdits
Arts plàstiques i disseny en fotografia (LOGSE)6 crèdits
Arts plàstiques i disseny en fotografia (LOE)6 crèdits
Arts plàstiques i disseny en gràfica audiovisual (LOE)6 crèdits
Arts plàstiques i disseny en gràfica impresa (LOE)6 crèdits
Arts plàstiques i disseny en gràfica interactiva (LOE)12 crèdits
Arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària (LOGSE)6 crèdits
Arts plàstiques i disseny en il·lustració (LOGSE)6 crèdits
Arts plàstiques i disseny en il·lustració (LOE)6 crèdits
Assessoria d'imatge personal i corporativa (LOE)6 crèdits
Assistència a la direcció (LOE)12 crèdits
Automatització i robòtica industrial (LOE)
30 crèdits
Automoció (LOE)6 crèdits
Comerç internacional (LOGSE)12 crèdits
Comerç internacional (LOE)12 crèdits
Construccions metàl·liques (LOE)6 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)36 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)36 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)36 crèdits
Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE)30 crèdits
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i fluids (LOE)12 crèdits
Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE)6 crèdits
Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (LOGSE)12 crèdits
Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE)24 crèdits
Disseny en fabricació mecànica (LOE)12 crèdits
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)12 crèdits
Disseny i gestió de la producció gràfica (LOE)12 crèdits
Disseny i producció editorial (LOGSE)6 crèdits
Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE)6 crèdits
Electromedicina clínica (LOE)12 crèdits
Energies renovables (LOE)6 crèdits
Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (LOE)6 crèdits
Ensenyament i animació socioesportiva (LOE)6 crèdits
Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)12 crèdits
Gestió d'allotjaments turístics (LOE)18 crèdits
Gestió del transport (LOGSE)12 crèdits
Gestió de vendes i espais comercials (LOE)6 crèdits
Guia, informació i assistències turístiques (LOE)6 crèdits
Il·luminació, captació i tractament de la imatge (LOE)12 crèdits
Imatge (LOGSE)6 crèdits
Indústries de procés químic (LOGSE)6 crèdits
Informació i comercialització turística (LOGSE)12 crèdits
Instal·lacions electrotècniques (LOGSE)24 crèdits
Manteniment aeromecànic (LOGSE)6 crèdits
Manteniment d'aviònica (LOGSE)6 crèdits
Manteniment d'equip industrial (LOGSE)6 crèdits
Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i fluids (LOE)12 crèdits
Manteniment dels sistemes electrònics i aviònics en aeronaus (LOE) 6 crèdits
Manteniment electrònic (LOE)24 crèdits
Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (LOGSE)6 crèdits
Màrqueting i publicitat (LOE)30 crèdits
Mecatrònica industrial (LOE)12 crèdits
Multimèdia interactiva (LOGSE)6 crèdits
Processos i qualitat en la indústria alimentària (LOE)6 crèdits
Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE)12 crèdits
Producció d'audiovisuals, radio i espectacles(LOGSE)6 crèdits
Producció per mecanitzat (LOGSE)6 crèdits
Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE)12 crèdits
Química industrial (LOE)12 crèdits
Radioteràpia i dosimetria (LOE)6 crèdits
Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)6 crèdits
Realització de projectes audiovisuals i espectacles (LOE)6 crèdits
Restauració (LOGSE)12 crèdits
Secretariat (LOGSE)18 crèdits
Serveis al consumidor (LOGSE)6 crèdits
Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE)30 crèdits
Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOE)36 crèdits
Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE)30 crèdits
Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE)30 crèdits
So (LOGSE)6 crèdits
So per audiovisuals i espectacles (LOE)12 crèdits
Tècnic superior en aplicacions web (LOE)36 crèdits
Tècnic superior en comerç internacional (LOE)12 crèdits
Transport i Logística (LOE)6 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Ciència de Dades Aplicada /Applied Data Science

Professorat

Direcció de programa

  • M. Elena Rodríguez Gonzàlez
    M. Elena Rodríguez Gonzàlez

    Doctora en Aplicacions i Problemes Interdisciplinars de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions (Universidad de Alcalá). És professora de l'àrea de base de dades i membre del grup de recerca TEKING (Technology Enhanced Knowledge and Interaction).

Acompanyament continuat

Reps acompanyament docent constant al grau en Ciència de Dades Aplicada de la UOC, amb un suport acadèmic continuat que garanteix la teva atenció personalitzada durant tot el procés formatiu.

Assessorament de l'equip de tutoria

L’equip de tutoria de la UOC t’orienta en la matrícula i planifica l’itinerari acadèmic. També disposes d’orientació laboral per impulsar el teu desenvolupament professional des del Campus Virtual.

Seguiment constant del professorat

Al grau en Ciència de Dades Aplicada, el professorat expert ofereix un seguiment personalitzat a cada assignatura. Aquest suport docent facilita l’aprenentatge progressiu amb retorn i resolució continuada de dubtes.

Grau en Ciència de Dades Aplicada /Applied Data Science

Sortides professionals

Sortides professionals

Els graduats i graduades en Ciència de Dades Aplicada poden desenvolupar la seva activitat en qualsevol organització, especialment en el sector financer i d'assegurances, el sector de la consultoria, en institucions públiques, bancs centrals i agències europees, en instituts de recerca i en departaments d’anàlisi de qualsevol tipus d’indústria i empresa de serveis. Els nostres titulats poden desenvolupar els perfils professionals següents:

  • Científic de dades (data scientist)
  • Analista de dades
  • Analista de dades massives
  • Responsable, cap de projecte o analista de sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci
  • Emprenedor de negocis basats en l'anàlisi de dades i en productes i serveis basats en dades
  • Analista de projectes d'R+D

Si vols conèixer els serveis que la UOC posa a disposició de l'estudiantat per millorar la seva ocupabilitat, fes click aquí.
+ 90%
dels graduats i les graduades en Ciència de Dades treballen, segons l'AQU.

Objectius

L'objectiu del grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC és formar titulats universitaris preparats per a fer front a problemes complexos que involucrin conjunts de dades de tipologia diversa, que apliquin els seus coneixements cientificotècnics per a elaborar solucions innovadores, que treballin en col·laboració amb equips multidisciplinaris, amb capacitat crítica en l'anàlisi i la interpretació de resultats, i facilitat comunicativa en diferents contextos.    
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Els estudis del grau de Ciència de Dades Aplicada s'adrecen a qualsevol professional que vulgui adquirir les competències i els coneixements necessaris per a treballar com a científic de dades o data scientist.

Competències

  • Identificar, comprendre i reconèixer oportunitats de millora en qualsevol tipus d'organització que poden ser resoltes de forma eficient i efectiva mitjançant la ciència de les dades.
  • Concebre, organitzar, planificar, redactar i gestionar projectes, serveis i sistemes informàtics en l'àmbit de la ciència de les dades.
  • Definir, avaluar i seleccionar solucions tecnològiques, com també recursos (espacials, temporals) necessaris per al desenvolupament i l'execució de projectes, tenint en compte les alternatives disponibles, les condicions de mercat i les normatives vigents.
  • Dissenyar un marc experimental tenint en compte els mètodes més adequats per a la captura, el processament, l'emmagatzematge, l'anàlisi i la visualització de dades.
  • Utilitzar de forma combinada els fonaments matemàtics, estadístics i de programació per a desenvolupar solucions a problemes en l'àmbit de la ciència de les dades.
  • Entendre com els algoritmes i les estructures de dades es dissenyen, s'optimitzen i s'apliquen segons l'escala del volum de dades.

Competències


  • Identificar, comprendre i reconèixer oportunitats de millora en qualsevol tipus d'organització que poden ser resoltes de forma eficient i efectiva mitjançant la ciència de les dades.
  • Concebre, organitzar, planificar, redactar i gestionar projectes, serveis i sistemes informàtics en l'àmbit de la ciència de les dades.
  • Definir, avaluar i seleccionar solucions tecnològiques, com també recursos (espacials, temporals) necessaris per al desenvolupament i l'execució de projectes, tenint en compte les alternatives disponibles, les condicions de mercat i les normatives vigents.
  • Dissenyar un marc experimental tenint en compte els mètodes més adequats per a la captura, el processament, l'emmagatzematge, l'anàlisi i la visualització de dades.
  • Utilitzar de forma combinada els fonaments matemàtics, estadístics i de programació per a desenvolupar solucions a problemes en l'àmbit de la ciència de les dades.
  • Entendre com els algoritmes i les estructures de dades es dissenyen, s'optimitzen i s'apliquen segons l'escala del volum de dades.
  • Dissenyar i construir aplicacions analítiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització de components de programari.
  • Identificar i combinar dades de diferents fonts i formats en diferents gestors de bases de dades per a obtenir un emmagatzematge de dades eficient en cada context d'aplicació.
  • Aplicar tècniques específiques de captura, tractament i anàlisi de dades estructurades, semiestructurades i no estructurades.
  • Administrar i gestionar els sistemes operatius i de comunicacions dels components d'una xarxa d'ordinadors.
  • Resumir, interpretar, presentar i contrastar de manera crítica els resultats obtinguts utilitzant les eines d'anàlisi i visualització més adequades.
  • Treballar de forma col·laborativa en equips multidisciplinaris per al desenvolupament de projectes d'un àmbit temàtic concret (salut, educació, agricultura, indústria 4.0, etc.).
  • Exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals en el marc de la privacitat i la seguretat de les dades.
  • Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar processos d'interacció i les seves interfícies en l'àmbit de la ciència de dades.

Competències que obtens amb el grau de Ciència de Dades Aplicada:

  • Aprenentatge automàtic
  • Enginyeria de big data
  • Arquitectura de bases de dades relacionals (SQL) i NoSQL 
  • Narrativa de dades i intel·ligència de negoci
  • Arquitectura del núvol
  • Mineria de textos i processament del llenguatge natural (NLP)

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Ciència de Dades Aplicada /Applied Data Science

Requisits d'accés

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 
Grau en Ciència de Dades Aplicada /Applied Data Science

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
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L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Preguntes freqüents sobre el grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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