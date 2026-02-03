Grau Online en Ciència de Dades Aplicada /Applied Data Science
Presentació
Converteix-te en el professional de les dades que el mercat global està buscant. Amb el grau online de Ciència de Dades Aplicada de la UOC, dissenyaràs solucions de negoci basades en la captura i l'emmagatzematge distribuït de dades massives. Aquesta formació pràctica t'acosta al món laboral dominant l'aprenentatge automàtic i el big data des del primer dia, tant si parteixes de zero en programació com si vols certificar la teva experiència tècnica.
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Per què estudiar el grau de Ciència de Dades Aplicada a la UOC
El grau de Ciència de Dades Aplicada et prepara per treballar com a especialista en ciència de dades (Data Scientist), analista de dades, arquitecte/a de dades, enginyer/a de machine learning o enginyer/a de dades en mercats globals. El mètode d'aprenentatge de la UOC és 100 % en línia i flexible, sense horaris ni classes, fet que et permet adaptar el ritme d'estudi a la teva feina o la teva vida personal.
Per què el grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC és únic
Adquiriràs habilitats pràctiques en probabilitat, estadística, xarxes, arquitectures i mineria de dades amb el suport de professors actius en el sector tecnològic. A més, podràs triar itineraris específics, com la mineria de textos o la visió per computador, per personalitzar el teu perfil professional. Si ja disposes d'experiència laboral prèvia o vens d'un CFGS, pots consultar si tens dret al reconeixement de crèdits per reduir la durada dels teus estudis.
Per què estudiar el grau de Ciència de Dades Aplicada a la UOC
El grau de Ciència de Dades Aplicada et prepara per treballar com a especialista en ciència de dades (Data Scientist), analista de dades, arquitecte/a de dades, enginyer/a de machine learning o enginyer/a de dades en mercats globals. El mètode d'aprenentatge de la UOC és 100 % en línia i flexible, sense horaris ni classes, fet que et permet adaptar el ritme d'estudi a la teva feina o la teva vida personal.
Per què el grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC és únic
Adquiriràs habilitats pràctiques en probabilitat, estadística, xarxes, arquitectures i mineria de dades amb el suport de professors actius en el sector tecnològic. A més, podràs triar itineraris específics, com la mineria de textos o la visió per computador, per personalitzar el teu perfil professional. Si ja disposes d'experiència laboral prèvia o vens d'un CFGS, pots consultar si tens dret al reconeixement de crèdits per reduir la durada dels teus estudis.
Formem els i les professionals que cerquen les empreses
La UOC integra la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el seu entorn per aportar rigor ètic i valor pràctic al teu perfil analític. A més, les pràctiques formatives opcionals et connecten directament amb consultors de dades i empreses líders que gestionen grans volums d'informació. Durant la teva formació, utilitzaràs el programari real que fan servir els equips de dades de referència:
- Programa codi analític amb Python, Java i R-Studio.
- Explota bases de dades mitjançant SQL i sistemes NoSQL.
- Processa volums massius d'informació amb Apache Spark.
- Entrena xarxes neuronals utilitzant TensorFlow i Jupyter Notebook.
- Construeix quadres de comandament interactius amb PowerBI i Tableau.
- Desplega infraestructures flexibles fent servir Amazon Web Services.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.