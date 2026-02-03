Grado Online en Ciencia de Datos Aplicada /Applied Data Science
Presentación
Conviértete en el profesional de los datos que el mercado global está buscando. Con el grado online de Ciencia de Datos Aplicada de la UOC, diseñarás soluciones de negocio basadas en la captura y el almacenamiento distribuido de datos masivos. Esta formación práctica te acerca al mundo laboral dominando el aprendizaje automático y el big data desde el primer día, tanto si partes de cero en programación como si quieres certificar tu experiencia técnica.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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Por qué estudiar el grado de Ciencia de Datos Aplicada en la UOC
El grado de Ciencia de Datos Aplicada te prepara para trabajar como especialista en ciencia de datos (Data Scientist), analista de datos, arquitecto de datos, ingeniero o ingeniera de machine learning o de datos en mercados globales. El método de aprendizaje de la UOC es 100 % en línea y flexible, sin horarios ni clases, lo que te permite adaptar el ritmo de estudio a tu trabajo o tu vida personal.
Por qué el grado de Ciencia de Datos Aplicada de la UOC es único
Adquirirás habilidades prácticas en probabilidad, estadística, redes, arquitecturas y minería de datos con el apoyo de profesorado activo en el sector tecnológico. Además, podrás elegir itinerarios específicos, como la minería de textos o la visión por computadora, para personalizar tu perfil profesional. Si ya dispones de experiencia laboral previa o vienes de un CFGS, puedes consultar si tienes derecho al reconocimiento de créditos para reducir la duración de tus estudios.
Por qué estudiar el grado de Ciencia de Datos Aplicada en la UOC
El grado de Ciencia de Datos Aplicada te prepara para trabajar como especialista en ciencia de datos (Data Scientist), analista de datos, arquitecto de datos, ingeniero o ingeniera de machine learning o de datos en mercados globales. El método de aprendizaje de la UOC es 100 % en línea y flexible, sin horarios ni clases, lo que te permite adaptar el ritmo de estudio a tu trabajo o tu vida personal.
Por qué el grado de Ciencia de Datos Aplicada de la UOC es único
Adquirirás habilidades prácticas en probabilidad, estadística, redes, arquitecturas y minería de datos con el apoyo de profesorado activo en el sector tecnológico. Además, podrás elegir itinerarios específicos, como la minería de textos o la visión por computadora, para personalizar tu perfil profesional. Si ya dispones de experiencia laboral previa o vienes de un CFGS, puedes consultar si tienes derecho al reconocimiento de créditos para reducir la duración de tus estudios.
Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas
La UOC integra la inteligencia artificial generativa de forma estructural en su entorno para aportar rigor ético y valor práctico a tu perfil analítico. Además, las prácticas formativas opcionales te conectan directamente con consultores de datos y empresas líderes que gestionan grandes volúmenes de información. Durante tu formación, utilizarás el software real que usan los equipos de datos de referencia:
- Programa código analítico con Python, Java y R-Studio.
- Explota bases de datos mediante SQL y sistemas NoSQL.
- Procesa volúmenes masivos de información con Apache Spark.
- Entrena redes neuronales utilizando TensorFlow y Jupyter Notebook.
- Construye cuadros de mando interactivos con PowerBI y Tableau.
- Despliega infraestructuras flexibles usando Amazon Web Services.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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240
Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.