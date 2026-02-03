Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que tiene que ser aceptada por el equipo docente del programa.

En el grado de Ciencia de Datos Aplicada se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante tendrá que elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer el trabajo de final de grado.

El trabajo de final de grado consiste en la realización de un proyecto, producto, memoria y/o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Ciencia de Datos Aplicada . Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura hay que haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de grado finalizan con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Ciencia de Datos Aplicada el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

Trabajo final de grado

Los estudios de grado finalizan con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Ciencia de Datos Aplicada el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

El trabajo de final de grado consiste en la realización de un proyecto, producto, memoria y/o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Ciencia de Datos Aplicada . Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura hay que haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Ciencia de Datos Aplicada se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante tendrá que elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer el trabajo de final de grado.

Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que tiene que ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que acompaña al estudiante para que pueda llevarlo a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y hace el seguimiento del proyecto asesorándolo en cada uno de sus aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, virtual y síncrona, en la que el estudiante tiene que hacer una exposición del trabajo en el que presente el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos. A continuación, tendrá que responder a las preguntas de la Comisión de Evaluación, formada por un mínimo de dos miembros del profesorado, que serán los encargados de evaluarlo, conjuntamente con el director del trabajo.

En la calificación del trabajo se tendrán en cuenta tres partes: (1) el proceso de elaboración, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la presentación y la defensa del trabajo.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, hay que consultar el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha solicitado el acceso al programa.

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