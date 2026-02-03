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Grado Online en Ciencia de Datos Aplicada /Applied Data Science

Presentación

Conviértete en el profesional de los datos que el mercado global está buscando. Con el grado online de Ciencia de Datos Aplicada de la UOC, diseñarás soluciones de negocio basadas en la captura y el almacenamiento distribuido de datos masivos. Esta formación práctica te acerca al mundo laboral dominando el aprendizaje automático y el big data desde el primer día, tanto si partes de cero en programación como si quieres certificar tu experiencia técnica.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

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Más información

 

Por qué estudiar el grado de Ciencia de Datos Aplicada en la UOC

El grado de Ciencia de Datos Aplicada te prepara para trabajar como especialista en ciencia de datos (Data Scientist), analista de datos, arquitecto de datos, ingeniero o ingeniera de machine learning o de datos en mercados globales. El método de aprendizaje de la UOC es 100 % en línea y flexible, sin horarios ni clases, lo que te permite adaptar el ritmo de estudio a tu trabajo o tu vida personal.

 

Por qué el grado de Ciencia de Datos Aplicada de la UOC es único

Adquirirás habilidades prácticas en probabilidad, estadística, redes, arquitecturas y minería de datos con el apoyo de profesorado activo en el sector tecnológico. Además, podrás elegir itinerarios específicos, como la minería de textos o la visión por computadora, para personalizar tu perfil profesional. Si ya dispones de experiencia laboral previa o vienes de un CFGS, puedes consultar si tienes derecho al reconocimiento de créditos para reducir la duración de tus estudios.

Por qué estudiar el grado de Ciencia de Datos Aplicada en la UOC


El grado de Ciencia de Datos Aplicada te prepara para trabajar como especialista en ciencia de datos (Data Scientist), analista de datos, arquitecto de datos, ingeniero o ingeniera de machine learning o de datos en mercados globales. El método de aprendizaje de la UOC es 100 % en línea y flexible, sin horarios ni clases, lo que te permite adaptar el ritmo de estudio a tu trabajo o tu vida personal.

 

Por qué el grado de Ciencia de Datos Aplicada de la UOC es único

Adquirirás habilidades prácticas en probabilidad, estadística, redes, arquitecturas y minería de datos con el apoyo de profesorado activo en el sector tecnológico. Además, podrás elegir itinerarios específicos, como la minería de textos o la visión por computadora, para personalizar tu perfil profesional. Si ya dispones de experiencia laboral previa o vienes de un CFGS, puedes consultar si tienes derecho al reconocimiento de créditos para reducir la duración de tus estudios.

 

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

La UOC integra la inteligencia artificial generativa de forma estructural en su entorno para aportar rigor ético y valor práctico a tu perfil analítico. Además, las prácticas formativas opcionales te conectan directamente con consultores de datos y empresas líderes que gestionan grandes volúmenes de información. Durante tu formación, utilizarás el software real que usan los equipos de datos de referencia:

  • Programa código analítico con Python, Java y R-Studio.
  • Explota bases de datos mediante SQL y sistemas NoSQL.
  • Procesa volúmenes masivos de información con Apache Spark.
  • Entrena redes neuronales utilizando TensorFlow y Jupyter Notebook.
  • Construye cuadros de mando interactivos con PowerBI y Tableau.
  • Despliega infraestructuras flexibles usando Amazon Web Services.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Sesión informativa del grado video link

Sesión informativa del grado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Ciencia de Datos Aplicada /Applied Data Science

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
36
ECTS
Optativa
132
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básicaCréditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

Asignaturas obligatorias
Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

Asignaturas optativas
Créditos
Análisis de datos temporales
6
Visión por computador
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
Trabajo Final de Grado12

 

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

 

Primera matrícula

Si te matriculas por primera vez del Grado de Ciencia de datos aplicada, te recomendamos matricularte de uno -o de parte de uno- de los paquetes de asignaturas siguientes:

 

Asignaturas Paquete 1                                                                  

Créditos  

Fundamentos de programación para la ciencia de datos         
6
Probabilidad y estadística
6
Introducción a la ciencia de datos
6

 

Asignaturas Paquete 2                                 

Créditos  

Programación para la ciencia de datos                                   
6
Comunicación y ética en las profesiones TIC
6
Introducción a la ciencia de datos                                                      
6

 

Estos paquetes de asignaturas te ofrecen un conjunto de ventajas:

- No tienen ninguna entrega de una actividad evaluable el mismo día. 

- Hay cierta flexibilidad a la hora de superar algunas actividades.

Si empiezas el grado con asignaturas reconocidas o bien tienes dudas en relación con la matrícula, tu tutor o tutora te orientará de manera personalizada.

 

 

Semestres

Semestre 1
Créditos
Fundamentos de programación para la ciencia de datos 
6
Álgebra lineal
6
Probabilidad y estadística
6
Introducción a la ciencia de datos
6
Comunicación y ética en las profesiones TIC
6

 

Semestre 2
Créditos
Programación para la ciencia de datos 
Análisis multivariante
6
Bases de datos para Data warehousing
6
Métodos numéricos en ciencia de datos 
6
Trabajo en equipo en las profesiones TIC 
6
Inglés B2.1
6

 

Semestre 3
Créditos
Programación en scripting
6
Fundamentos de redes y arquitecturas
6
Tipología y fuentes de datos
6
Diseño y uso de bases de datos analíticas 
6
Modelización y optimización
6

 

Semestre 4
Créditos
Inglés B2.2
6
Diseño y programación orientada a objetos
6
Modelización e inferencia Bayesiana
6
Captura y preparación de datos
6
Diseño de interacción y diseño de interfaces 
6
Minería de datos
6

 

Semestre 5
Créditos
Diseño y gestión de proyectos de ciencia de datos 
6
Visualización de datos
6
Privacidad y seguridad de los datos
6
Bases de datos no relacionales
6
Aprendizaje automático
6

 

Semestre 6
Créditos
Comunicación de datos y sociedad 
6
Análisis en entornos de Big data
6
Optativa I
6
Optativa II
6
Optativa III
6

 

Semestre 7
Créditos
Contextualización y diseño del trabajo de final de grado 
6
Minería de textos
6
Análisis de redes sociales
6
Optativa IV
6
Optativa V
6

 

Semestre 8
Créditos
Optativa VI
6
Trabajo final de grado 
12

 

La evaluación continua en el grado de Ciencia de Datos Aplicada

  • Resolución de casos profesionales reales
  • Aprendizaje práctico de forma progresiva
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos
¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

Características de la evaluación

  • Actividades basadas en situaciones simuladas
  • Desarrollo de competencias profesionales
  • Enfoque orientado a la resolución de problemas
  • Prueba final en línea para algunas asignaturas

Las actividades de la UOC te plantean situaciones en las que analizarás información y argumentarás decisiones fundamentadas. Así, el modelo vincula la teoría en Ciencia de Datos Aplicada para consolidar tus conocimientos.

Este enfoque práctico te hará desarrollar la capacidad de análisis, el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. La evaluación continua te asegura rigor académico y, en algunas asignaturas, incluye una prueba final para validar tus competencias.

Carga lectiva

El plan de estudios del grado de Ciencia de Datos Aplicada (Applied Data Science) está compuesto por 240 créditos ECTS, que se distribuyen de acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación.

Prácticas

Tipología de la asignatura


Optativa

Duración

12 créditos ECTS, que equivalen a 300 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual

Requisitos

Haber superado 60 créditos básicos y 60 créditos obligatorios.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor del centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes aseguran que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

Empresas colaboradoras

NOTA: La disponibilidad concreta de la oferta de prácticas en estos centros la encontraréis dentro de la herramienta de gestión de prácticas en el momento en que se despliegue la asignatura. La lista de empresas con convenios de prácticas puede variar desde el momento en que os apuntéis hasta que empiecen las prácticas.
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final de grado

Los estudios de grado finalizan con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Ciencia de Datos Aplicada el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

El trabajo de final de grado consiste en la realización de un proyecto, producto, memoria y/o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Ciencia de Datos Aplicada . Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura hay que haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Ciencia de Datos Aplicada se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante tendrá que elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer el trabajo de final de grado.

Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que tiene que ser aceptada por el equipo docente del programa.

Trabajo final de grado


Los estudios de grado finalizan con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Ciencia de Datos Aplicada el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

El trabajo de final de grado consiste en la realización de un proyecto, producto, memoria y/o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Ciencia de Datos Aplicada . Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura hay que haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Ciencia de Datos Aplicada se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante tendrá que elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer el trabajo de final de grado.

Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que tiene que ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que acompaña al estudiante para que pueda llevarlo a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y hace el seguimiento del proyecto asesorándolo en cada uno de sus aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, virtual y síncrona, en la que el estudiante tiene que hacer una exposición del trabajo en el que presente el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos. A continuación, tendrá que responder a las preguntas de la Comisión de Evaluación, formada por un mínimo de dos miembros del profesorado, que serán los encargados de evaluarlo, conjuntamente con el director del trabajo.

En la calificación del trabajo se tendrán en cuenta tres partes: (1) el proceso de elaboración, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la presentación y la defensa del trabajo.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, hay que consultar el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha solicitado el acceso al programa.

+ Consultad más detalles sobre los trabajos finales

Recursos para el aprendizaje

El estudiante dispone a lo largo del programa de los siguientes recursos:

  • Un laboratorio virtual de tecnologías y herramientas de ciencia de datos, que da servicios de apoyo en el uso de las herramientas. El programa tiene acuerdos con los principales fabricantes de software de inteligencia de negocio, con empresas de infraestructura virtualizada y con un laboratorio de herramientas de software de código abierto.
  • Un laboratorio virtual de lenguajes de programación, que proporciona apoyo al estudiante durante todo el programa respecto a los temas relacionados con la programación.

Además, durante el desarrollo del grado de Ciencia de Datos Aplicada (Applied Data Science), los estudiantes tienen acceso a recursos de aprendizaje y software elegidos por el profesorado de cada materia: una selección de software libre y de licencias del software propietario más utilizado actualmente en el mercado, y otros recursos, ya sean elaborados por la UOC expresamente para este máster o recursos externos de reconocida calidad y rigor académico.

Recursos para el aprendizaje


El estudiante dispone a lo largo del programa de los siguientes recursos:

  • Un laboratorio virtual de tecnologías y herramientas de ciencia de datos, que da servicios de apoyo en el uso de las herramientas. El programa tiene acuerdos con los principales fabricantes de software de inteligencia de negocio, con empresas de infraestructura virtualizada y con un laboratorio de herramientas de software de código abierto.
  • Un laboratorio virtual de lenguajes de programación, que proporciona apoyo al estudiante durante todo el programa respecto a los temas relacionados con la programación.

Además, durante el desarrollo del grado de Ciencia de Datos Aplicada (Applied Data Science), los estudiantes tienen acceso a recursos de aprendizaje y software elegidos por el profesorado de cada materia: una selección de software libre y de licencias del software propietario más utilizado actualmente en el mercado, y otros recursos, ya sean elaborados por la UOC expresamente para este máster o recursos externos de reconocida calidad y rigor académico.

Tenemos acuerdos de colaboración estables con los programas académicos de QlikView y Tableau. Por otro lado, la UOC ha tenido tradicionalmente un compromiso con el software de código abierto, especialmente en el ámbito del análisis de datos. Nuestras herramientas de referencia en análisis estadístico, minería de datos (data mining) y aprendizaje automático (machine learning) son R y Python, lenguajes estándar en el mercado industrial y la investigación. Disponemos de manuales, tutoriales y de una página web de recursos sobre ambos lenguajes.

Además, nuestras herramientas de referencia en la explotación y el análisis de datos masivos son Apache Hadoop y Apache Spark. Para el aprendizaje de bases de datos NoSQL utilizamos herramientas como MongoDB, Riak o Neo4j. En el caso de bases de datos analíticas, utilizamos Microsoft o Pentaho para el almacén de datos y Oráculo o PostgreSQL como bases de datos.

Descárgate el mapa de tecnologías del Grado de Ciencia de Datos

Hay que tener en cuenta que evaluamos continuamente otras herramientas y acuerdos con varios fabricantes, de modo que esta lista puede modificarse de acuerdo con las tendencias del ámbito y las necesidades docentes del programa.

Según las exigencias de rendimiento del software, algunas aplicaciones pueden descargarse en el ordenador del estudiante o bien se puede acceder, desde la misma aula, a máquinas virtuales de Amazon y Azure.

Duración

El grado de Ciencia de Datos Aplicada tiene una duración mínima estimada de cuatro años académicos, distribuidos en ocho cuatrimestres, con una carga total de 240 créditos ECTS.

Sin embargo , la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de sus estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo.

Así, los estudiantes podéis decidir cada semestre las asignaturas que queréis cursar. En el momento de realizar la matrícula, la UOC pone a disposición de los estudiantes un tutor que ofrece asistencia directa y el asesoramiento necesario.

Metodología 100 % online: grado de Ciencia de Datos Aplicada

  • Aprendizaje práctico y aplicado:
  • Acompañamiento docente constante
  • Sin clases
¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología 100 % en línea de la UOC te ofrece un modelo de estudios sin horarios fijos y con una gran flexibilidad académica. Este modelo educativo te permite estudiar a tu ritmo y disponer de un acompañamiento docente continuo.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Metodología 100 % en línea.
  • Aprendizaje asíncrono y flexible.
  • Actividades prácticas aplicadas.
  • Apoyo y orientación constantes.
  • Sin lecciones magistrales.

A diferencia de las metodologías clásicas basadas en la presencialidad, el aprendizaje activo de la UOC se desarrolla completamente a distancia y mediante recursos digitales interactivos. Podrás estudiar desde el extranjero o tener facilidades para compaginar tus estudios con la vida personal y profesional. Nuestra metodología sin clases presenciales o grabadas ni videoclases obligatorias te ofrece una flexibilidad docente única.

La metodología 100 % en línea de la UOC te permite crecer mediante el desarrollo de competencias clave como la gestión del tiempo, el uso de la IA y la planificación.

El Campus Virtual: el ecosistema digital para aprender en la UOC

  • Accede a las aulas y los recursos
  • Resuelve dudas con profesorado experto
  • Gestiona trámites y tu matrícula
¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es el espacio central donde desarrollarás todo el aprendizaje y la gestión académica del grado de Ciencia de Datos Aplicada. Tendrás acceso a esta plataforma de la UOC en cualquier momento.

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Accede a tus aulas virtuales de Canvas.
  • Revisa materiales y recursos al día.
  • Completa la evaluación continua.
  • Habla con profesorado experto y tutoría.
  • Haz los trámites y tu matrícula.

Este entorno en línea está abierto las 24 horas de los siete días de la semana. Podrás organizar los estudios del grado de Ciencia de Datos Aplicada mediante los calendarios y estudiarás con gran flexibilidad.

En la plataforma entregarás las actividades, conversarás con los compañeros y compañeras y resolverás las dudas con comodidad junto al profesorado experto.

También dispondrás de un acceso inmediato a los servicios de la UOC para gestionar el grado de Ciencia de Datos Aplicada, donde harás trámites como las becas, las formas de pago y el reconocimiento de créditos.

Aprendizaje práctico enfocado a la realidad profesional

  • Trabaja con simulaciones de casos reales
  • Aplica los conocimientos de forma directa
  • Vincula los estudios con el mundo laboral
¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

La metodología del grado de Ciencia de Datos Aplicada se basa en resolver retos mediante casos reales. Estas actividades se orientan completamente a la realidad profesional actual para desarrollar competencias útiles en el mercado laboral.

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Resolución de problemas reales
  • Simulaciones de entornos profesionales
  • Desarrollo de habilidades profesionales
  • Aplicación práctica de conocimientos

Mediante el aprendizaje práctico, el grado de Ciencia de Datos Aplicada consolida tu perfil. A lo largo de la carrera, resuelves casos prácticos usando datos reales y repositorios públicos como GitHub. Además, aprendes haciendo con los lenguajes y las herramientas más utilizados en el ámbito profesional, como Python, R, SQL, Jupyter Notebook, Oracle y Apache Spark.

Estas dinámicas te forman para analizar situaciones complejas, tomar decisiones y argumentarlas sólidamente. De este modo, el grado de Ciencia de Datos Aplicada fomenta tu autogestión, tu autonomía y la toma de decisiones argumentadas.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en TIC
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector de las TIC: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en TIC y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Ciencia de Datos Aplicada /Applied Data Science

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Según tu CFGS de origen, puedes convalidar hasta 42 créditos del grado de Ciencia de Datos Aplicada

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

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Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Administración de sistemas informáticos (LOGSE)36 créditos
Administración de sistemas informáticos en red (LOE)36 créditos
Administración y finanzas (LOE)18 créditos
Administración y finanzas (LOGSE)6 créditos
Agencia de viajes (LOGSE)12 créditos
Agencia de viajes y gestión de eventos (LOE)6 créditos
Alojamiento turístico (LOGSE)6 créditos
Animación 3D, juegos y entornos interactivos (LOE)36 créditos
Animación sociocultural y turística (LOE)12 créditos
Animación turística (LOGSE)6 créditos
Artes plásticas y diseño en animación (LOE)6 créditos
Artes plásticas y diseño en fotografía (LOGSE)6 créditos
Artes plásticas y diseño en fotografía (LOE)6 créditos
Artes plásticas y diseño en gráfica audiovisual (LOE)6 créditos
Artes plásticas y diseño en gráfica impresa (LOE)6 créditos
Artes plásticas y diseño en gráfica interactiva (LOE)12 créditos
Artes plásticas y diseño en gráfica publicitaria (LOGSE)6 créditos
Artes plásticas y diseño en ilustración (LOGSE)6 créditos
Artes plásticas y diseño en ilustración (LOE)6 créditos
Asesoría de imagen personal y corporativa (LOE)6 créditos
Asistencia a la dirección (LOE)12 créditos
Automoción (LOE)6 créditos
Automatización y robótica industrial (LOE)30 créditos
Comercio internacional (LOGSE)12 créditos
Construcciones metálicas (LOE)6 créditos
Desarrollo de aplicaciones informáticas (LOGSE)36 créditos
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (LOE)36 créditos
Desarrollo de aplicaciones web (LOE)36 créditos
Desarrollo de aplicaciones web. Perfil profesional bioinformática (LOE)42 créditos
Desarrollo de productos electrónicos (LOGSE)30 créditos
Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y fluidos (LOE)12 créditos
Desarrollo de proyectos mecánicos (LOGSE)6 créditos
Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas (LOGSE)12 créditos
Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción (LOGSE)24 créditos
Diseño en fabricación mecánica (LOE)12 créditos
Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia (LOE)12 créditos
Diseño y gestión de la producción gráfica (LOE)12 créditos
Diseño y producción editorial (LOGSE)6 créditos
Eficiencia energética y energía solar térmica (LOE)6 créditos
Electromedicina clínica (LOE)12 créditos
Energías renovables (LOE)6 créditos
Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines (LOE)6 créditos
Enseñanza y animación sociodeportiva (LOE)6 créditos
Gestión comercial y marketing (LOGSE)12 créditos
Gestión de alojamientos turísticos (LOE)18 créditos
Gestión del transporte (LOGSE)12 créditos
Gestión de ventas y espacios comerciales (LOE)6 créditos
Guía, información y asistencias turísticas (LOE)6 créditos
Iluminación, captación y tratamiento de la imagen (LOE)12 créditos
Imagen (LOGSE)6 créditos
Industrias de proceso químico (LOGSE)6 créditos
Información y comercialización turística (LOGSE)12 créditos
Instalaciones electrotécnicas (LOGSE)24 créditos
Mantenimiento aeromecánico (LOGSE)6 créditos
Mantenimiento de aviónica (LOGSE)6 créditos
Mantenimiento de equipo industrial (LOGSE)6 créditos
Mantenimiento de los sistemas electrónicos y aviónicos en aeronaves (LOE)6 créditos
Mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos (LOE)12 créditos
Mantenimiento electrónico (LOE)24 créditos
Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso (LOGSE)6 créditos
Marketing y publicidad (LOE)30 créditos
Mecatrónica industrial (LOE)12 créditos
Multimedia interactiva (LOGSE)6 créditos
Procesos y calidad en la industria alimentaria (LOE)6 créditos
Producción de audiovisuales y espectáculos (LOE)12 créditos
Producción de audiovisuales, radio y espectáculos (LOGSE)6 créditos
Producción por mecanizado (LOGSE)6 créditos
Programación de la producción en fabricación mecánica (LOE)12 créditos
Química industrial (LOE)12 créditos
Radioterapia y dosimetría (LOE)6 créditos
Realización de audiovisuales y espectáculos (LOGSE)6 créditos
Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (LOE)6 créditos
Restauración (LOGSE)12 créditos
Secretariado (LOGSE)18 créditos
Servicios al consumidor (LOGSE)6 créditos
Sistemas de regulación y control automáticos (LOGSE)30 créditos
Sistemas de telecomunicación e informáticos (LOE)36 créditos
Sistemas de telecomunicación e informáticos (LOGSE)30 créditos
Sistemas electrotécnicos y automatizados (LOE)30 créditos
Sonido (LOGSE)6 créditos
Sonido para audiovisuales y espectáculos (LOE)12 créditos
Técnico superior en aplicaciones web (LOE)36 créditos
Técnico superior en comercio internacional (LOE)12 créditos
Transporte y logística (LOE)6 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Ciencia de Datos Aplicada /Applied Data Science

Profesorado

Dirección de programa

  • M. Elena Rodríguez Gonzàlez
    M. Elena Rodríguez Gonzàlez

    Doctora en Aplicaciones y Problemas Interdisciplinarios de Tecnologías de Información y Comunicaciones (Universidad de Alcalá). Es profesora en el área de la base de datos y miembro del grupo de investigación de TEKING (tecnología mejorada de conocimiento e interacción).

Acompañamiento continuo

En el grado de Ciencia de Datos Aplicada de la UOC recibes acompañamiento docente constante, con un apoyo académico continuo que garantiza tu atención personalizada durante todo el proceso formativo.

Asesoramiento del equipo de tutoría

El equipo de tutoría de la UOC te orienta en la matrícula y planifica el itinerario académico. También dispones de orientación laboral para impulsar tu desarrollo profesional desde el Campus Virtual.

Seguimiento constante del profesorado

En el grado de Ciencia de Datos Aplicada, el profesorado experto ofrece un seguimiento personalizado a cada asignatura. Este apoyo docente facilita el aprendizaje progresivo con retorno y resolución continua de dudas.

Grado en Ciencia de Datos Aplicada /Applied Data Science

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Los graduados y graduadas en Ciencia de Datos Aplicados pueden desarrollar su actividad en cualquier organización, especialmente en el sector financiero y de seguros, el sector de la consultoría, en instituciones públicas, bancos centrales y agencias europeas, en institutos de investigación y en departamentos de análisis de todo tipo de industria y empresa de servicios. Nuestros titulados pueden desarrollar los siguientes perfiles profesionales:

  • Científico de datos (data scientist).
  • Analista de datos
  • Analista de datos masivos
  • Responsable, jefe de proyecto o analista de sistemas de información de inteligencia de negocio
  • Emprendedor de negocios basados en el análisis de datos y en productos y servicios basados en datos
  • Analista de proyectos de I+D

Si quieres conocer los servicios que la UOC pone a disposición del estudiantado para mejorar su empleabilidad, haz click aquí.
+ 90%
de los graduados y graduadas en Ciencia de Datos trabajan, según la AQU.

 

 

Objetivos

El objetivo del grado de Ciencia de Datos Aplicada de la UOC es formar a titulados universitarios preparados para hacer frente a problemas complejos que involucren conjuntos de datos de tipología diversa, que apliquen sus conocimientos cientificotécnicos para llegar a soluciones innovadoras, que trabajen en colaboración con equipos multidisciplinares, con capacidad crítica en el análisis y la interpretación de resultados, y facilidad comunicativa en diferentes contextos.    
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Los estudios del grado de Ciencia de Datos Aplicada se dirigen a cualquier profesional que quiera adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para trabajar como científico de datos o data scientist.

Competencias

  • Identificar, comprender y reconocer oportunidades de mejora en cualquier tipo de organización que pueden ser resueltas de forma eficiente y efectiva mediante la ciencia de los datos.
  • Concebir, organizar, planificar, redactar y gestionar proyectos, servicios y sistemas informáticos en el ámbito de la ciencia de los datos.
  • Definir, evaluar y seleccionar soluciones tecnológicas, así como recursos (espaciales, temporales) necesarios para el desarrollo y la ejecución de proyectos, teniendo en cuenta las alternativas disponibles, las condiciones de mercado y las normativas vigentes.
  • Diseñar un marco experimental teniendo en cuenta los métodos más adecuados para la captura, el procesamiento, el almacenamiento, el análisis y la visualización de datos.
  • Utilizar de forma combinada los fundamentos matemáticos, estadísticos y de programación para desarrollar soluciones a problemas en el ámbito de la ciencia de los datos.
  • Entender cómo los algoritmos y las estructuras de datos se diseñan, se optimizan y se aplican según la escala del volumen de datos.

Competencias


  • Identificar, comprender y reconocer oportunidades de mejora en cualquier tipo de organización que pueden ser resueltas de forma eficiente y efectiva mediante la ciencia de los datos.
  • Concebir, organizar, planificar, redactar y gestionar proyectos, servicios y sistemas informáticos en el ámbito de la ciencia de los datos.
  • Definir, evaluar y seleccionar soluciones tecnológicas, así como recursos (espaciales, temporales) necesarios para el desarrollo y la ejecución de proyectos, teniendo en cuenta las alternativas disponibles, las condiciones de mercado y las normativas vigentes.
  • Diseñar un marco experimental teniendo en cuenta los métodos más adecuados para la captura, el procesamiento, el almacenamiento, el análisis y la visualización de datos.
  • Utilizar de forma combinada los fundamentos matemáticos, estadísticos y de programación para desarrollar soluciones a problemas en el ámbito de la ciencia de los datos.
  • Entender cómo los algoritmos y las estructuras de datos se diseñan, se optimizan y se aplican según la escala del volumen de datos.
  • Diseñar y construir aplicaciones analíticas mediante técnicas de desarrollo, integración y reutilización de componentes de software.
  • Identificar y combinar datos de distintas fuentes y formatos en diferentes gestores de bases de datos para obtener un almacenamiento de datos eficiente en cada contexto de aplicación.
  • Aplicar técnicas específicas de captura, tratamiento y análisis de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.
  • Administrar y gestionar los sistemas operativos y de comunicaciones de los componentes de una red de ordenadores.
  • Resumir, interpretar, presentar y contrastar de forma crítica los resultados obtenidos utilizando las herramientas de análisis y visualización más adecuadas.
  • Trabajar de forma colaborativa en equipos multidisciplinares para el desarrollo de proyectos de un ámbito temático concreto (salud, educación, agricultura, industria 4.0, etc.).
  • Ejercer la actividad profesional de acuerdo con el código ético y los aspectos legales en el marco de la privacidad y la seguridad de los datos.
  • Analizar, conceptualizar, diseñar y evaluar procesos de interacción y sus interfaces en el ámbito de la ciencia de datos.

Competencias que obtienes con el grado de Ciencia de Datos Aplicada:

  • Aprendizaje automático
  • Ingeniería de big data
  • Arquitectura de bases de datos relacionales (SQL) y NoSQL 
  • Narrativa de datos e inteligencia de negocio
  • Arquitectura de la nube
  • Minería de textos y procesamiento del lenguaje natural (NLP)

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Ciencia de Datos Aplicada /Applied Data Science

Requisitos de acceso

Conocimientos previos

Se recomienda acceder al grado de Ciencia de Datos Aplicada desde la modalidad de ciencias y tecnología del bachillerato, sin perjuicio de otras modalidades.

Para cursar el grado, es conveniente tener un nivel de matemáticas equivalente al de bachillerato, debido a la relevancia de esta materia en el conjunto del plan de estudios, así como un nivel de competencia en inglés equivalente al nivel B1 del marco común europeo de lenguas.

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.
Grado en Ciencia de Datos Aplicada /Applied Data Science

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Preguntas frecuentes sobre el grado de Ciencia de Datos Aplicada de la UOC

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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