Sol·licita informació
Campus
Online i sense horari
Inscripció oberta: últims dies

Grau Online en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Presentació

El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UVic-UCC, UOC) forma professionals experts que combinen la passió per les llengües amb una preparació competencial sòlida, digital i adaptada a les tecnologies actuals (IA i TAO). El grau permet dominar l'anglès, l'alemany o el francès, i la llengua pròpia, i és l'únic programa online amb el català com a llengua A. La seva àmplia optativitat facilita l’especialització professional.
Titulacions oficials UOC

Estudis que et preparen pels teus reptes professionals.

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu grau.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en humanitats”

Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Sessions informatives sobre els programes d'Arts i Humanitats

Del 16 de juliol al 28 de setembre.
Consulta la data de la sessió del teu programa.

Informa't i inscriu-t'hi

Per què estudiar el grau online de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la UOC i la UVIC-UCC?

  • Adquiriràs competències avançades en anglès, francès o alemany, i de la teva llengua pròpia, ja sigui el català o el castellà.

     

  • Obtindràs una panoràmica completa de la professió. El pla d’estudis inclou orientació professional, pràctiques curriculars, la possibilitat de tenir un contacte directe amb les associacions professionals. També tindràs accés a un programa de mobilitat internacional.

     

  • Podràs especialitzar-te a través d’un ampli ventall d’assignatures optatives: traducció especialitzada, interpretació, eines de traducció, correcció, assessorament lingüístic, ensenyament de llengües i lingüística computacional.

     

  • Coneixeràs les principals àrees de traducció especialitzada: jurídica i econòmica, científica i tècnica, audiovisual, publicitària i literària.

 

  • Adquiriràs expertesa en les eines i tecnologies més utilitzades, com la traducció assistida, traducció automàtica i la intel·ligència artificial.

Per què estudiar el grau online de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la UOC i la UVIC-UCC?


  • Adquiriràs competències avançades en anglès, francès o alemany, i de la teva llengua pròpia, ja sigui el català o el castellà.

     

  • Obtindràs una panoràmica completa de la professió. El pla d’estudis inclou orientació professional, pràctiques curriculars, la possibilitat de tenir un contacte directe amb les associacions professionals. També tindràs accés a un programa de mobilitat internacional.

     

  • Podràs especialitzar-te a través d’un ampli ventall d’assignatures optatives: traducció especialitzada, interpretació, eines de traducció, correcció, assessorament lingüístic, ensenyament de llengües i lingüística computacional.

     

  • Coneixeràs les principals àrees de traducció especialitzada: jurídica i econòmica, científica i tècnica, audiovisual, publicitària i literària.

 

  • Adquiriràs expertesa en les eines i tecnologies més utilitzades, com la traducció assistida, traducció automàtica i la intel·ligència artificial.

 

  • Podràs obtenir l’habilitació de traductor o intèrpret jurat  (anglès-català) i el reconeixement del nivell C2 de català.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Juntament amb:

Sessió informativa del grau video link

Sessió informativa del grau

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Pla d'estudis

240
ECTS
72
ECTS
Bàsica
30
ECTS
Optativa
126
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final
6
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsica72 Crèdits
Llengua A I (català  o castellà)
6
Llengua A II (català o castellà)
6
Llengua A III (català o castellà)
6
Llengua A IV (català o castellà)
6
Llengua B I (anglès)
6
Llengua B II (anglès)
6
Llengua B III (anglès)
6
Tècniques d'expressió oral i escrita (Llengua B)
6
Llengua C I (alemany o francès)
6
Llengua C II (alemany o francès)
6
Llengua C III (alemany o francès)
6
Llengua C IV (alemany o francès)
6

 

Assignatures obligatòries132 Crèdits
Anàlisi textual i traducció de la Llengua C (francès o alemany)
6
Competències professionals (català o castellà)
6
6
Correcció de textos i assessorament lingüístic A (català o castellà)
6
Interpretació i comunicació interlingüística B-A I (anglès-català o anglès-castellà)
6
Interpretació i comunicació interlingüística B-A II (anglès-català o anglès-castellà)
6
Introducció a la lingüística aplicada i a la traducció B-A (anglès-català o anglès-castellà )
6
Lingüística contrastiva B-A (anglès-català o anglès-castellà)
6
6
Llengua, cultura i societat (català o castellà)
6
6
Publicitat i traducció B-A (anglès-català o anglès-castellà)
6
Terminologia (català o castellà)
6
Traducció audiovisual B-A (anglès-català o anglès-castellà)
6
Traducció C-A I (alemany-català o alemany-castellà)
6
6
Traducció C-A II (alemany-català o alemany-castellà)
6
Traducció C-A II (francès-català o francès-castellà)
6
Traducció de textos científics i tècnics B-A I (anglès-català o anglès-castellà)
6
Traducció de textos divulgatius B-A (anglès-castellà o anglès-català)
6
Traducció inversa A-B (català-anglès o castellà-anglès )
6
Traducció jurídica i econòmica B-A I (anglès-català o anglès-castellà)
6
6
Traducció, literatura i cultura A (català o castellà)
6

 

Assignatures optatives (30 crèdits ECTS)

Les assignatures optatives s'organitzen per perfils professionals.

Per a completar el grau, has de triar un total de 5 assignatures, que pots combinar lliurement segons els teus interesso

 

1. Perfil d’Interpretació de conferències i Interpretació per als serveis públics

AssignaturaCrèdits
Eines i pràctiques de la interpretació B-A (anglès-català o anglès-castellà)
6
Interpretació de conferències B-A (anglès-català o anglès-castellà)
6
Teleinterpretació B-A (anglès-català o anglès-castellà)
6

 

2. Perfil de Traducció especialitzada

AssignaturaCrèdits
Traducció de textos científics i tècnics B-A II (anglès-català o anglès-castellà)
6
Traducció de textos humanístics i socials B-A (anglès-català o anglès-castellà)
6
Traducció jurídica i econòmica B-A II (anglès-català / anglès-castellà)
6
Traducció jurídica i econòmica B-A III (anglès-català / anglès-castellà)
6
6

 

3. Perfil d’especialista en Tecnologies de la llengua i postedició

AssignaturaCrèdits
6
6

 

4. Perfil de Docència de llengües

AssignaturaCrèdits
Ensenyament de la Llengua A (català / castellà)
6
6

 

5. Perfil d’Assessorament i Gestió lingüística

AssignaturaCrèdits
Llengua complementària A (català / castellà)
6
Sociolingüística (català / castellà)
6
Cultura i societat de la Llengua C (alemany / francès)
6

 

Treball final de grau6 Créditos (ECTS)

 

 

Semestres

AssignaturesCrèdits
Semestre 1
30
Llengua A I
6
Llengua B I
6
Llengua C I
6
Competències TIC
6
Introducció a la lingüística aplicada a la traducció B-A
6
Semestre 2
30
Llengua A II
6
Llengua B II
6
Llengua C II
6
Traducció de textos divulgatius B-A
6
Llengua, cultura i societat A
6
Semestre 3
30
Llengua A III
6
Llengua B III
6
Llengua C III
6
Llengua i tecnologies
6
Publicitat i traducció B-A
6
Semestre 4
30
Llengua A IV
6
Llengua C IV
6
Traducció audiovisual B-A
6
Tècniques d'expressió oral i escrita (Llengua B)
6
Traducció, literatura i cultura A
6
Semestre 5
30
Interpretació i comunicació interlingüística B-A I
6
Anàlisi textual i traducció de la Llengua C
6
Terminologia
6
Traducció literària B-A
6
Optativa I
6
Semestre 6
30
Traducció C-A I
6
Interpretació i comunicació intralingüística B-A II
6
Lingüística contrastiva B-A
6
Traducció jurídica i econòmica B-A I
6
Optativa II
6
Semestre 7
30
Traducció inversa A-B
6
Traducció C-A II
6
Traducció de textos científics i tècnics B-A I
6
Correcció de textos i assessorament lingüístic A
6
Optativa III
6
Semestre 8
30
Pràctiques externes
6
Competències professionals
6
Optativa IV
6
Optativa V
6
Treball final de grau
6

Càrrega lectiva

El pla d'estudis del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades UOC - UVic-UCC es compon de 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en els subconjunts següents:

  • 72 crèdits ECTS de formació bàsica
  • 126 crèdits ECTS obligatoris
  • 30 crèdits ECTS optatius
  • 6 crèdits de Pràctiques externes
  • 6 crèdits de Treball final de grau (TFG)

Llengües A, B i C

  • La Llengua A és la llengua materna o activa de l'estudiant (català o castellà).
  • La Llengua B és l'anglès. En acabar els estudis l'estudiant la dominarà a nivell productiu i receptiu, i tindrà capacitat per a comunicar-se amb eficàcia en aquesta llengua oralment i per escrit en contextos professionals.
  • La Llengua C és la llengua de la qual l'estudiant només té coneixements elementals. En acabar els estudis la dominarà a nivell d'usuari independent i tindrà capacitat de comunicar-se en contextos professionals.

Càrrega lectiva


El pla d'estudis del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades UOC - UVic-UCC es compon de 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en els subconjunts següents:

  • 72 crèdits ECTS de formació bàsica
  • 126 crèdits ECTS obligatoris
  • 30 crèdits ECTS optatius
  • 6 crèdits de Pràctiques externes
  • 6 crèdits de Treball final de grau (TFG)

Llengües A, B i C

  • La Llengua A és la llengua materna o activa de l'estudiant (català o castellà).
  • La Llengua B és l'anglès. En acabar els estudis l'estudiant la dominarà a nivell productiu i receptiu, i tindrà capacitat per a comunicar-se amb eficàcia en aquesta llengua oralment i per escrit en contextos professionals.
  • La Llengua C és la llengua de la qual l'estudiant només té coneixements elementals. En acabar els estudis la dominarà a nivell d'usuari independent i tindrà capacitat de comunicar-se en contextos professionals. L'estudiant pot triar com a Llengua C el francès o l'alemany.

En el moment de matricular-se per primera vegada, l'estudiant ha de triar la Llengua A i la Llengua C.

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura

         
          Obligatòria

Durada

L'assignatura té 6 ECTS, i per tant, el temps de dedicació és de 150 hores, que es concreten en:

  • 25 hores de docència per completar les PAC i la memòria de pràctiques
  • 125 hores de pràctiques
Modalitats

L'estudiant pot fer les pràctiques presencialment, semipresencialment o  virtualment en empreses o institucions. També hi ha l'opció de fer-les virtualment a través de l'Agència Virtual de Traducció (AVT).

Requisits

El requisit per cursar l'assignatura és haver superat 120 ECTS del pla d'estudis.

Acompanyament  

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment personalitzat, amb un professional que realitza les funcions de tutoria des del centre de pràctiques i un docent que exerceix la tutoria acadèmica, per tal d'assegurar que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final de grau

El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades conclou amb l'elaboració d'un treball final de 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau (TFG) consisteix en la realització d'un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau i està orientat a l'avaluació dels resultats d’aprenentatge associats al títol. Per això, per a matricular-s’hi cal haver superat un nombre determinat de crèdits del grau.

 

L'estudiant pot triar l'àmbit de coneixement sobre el qual vol fer el treball final. En el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, s’ofereixen els àmbits següents: 

 

  • traducció juridicoeconòmica 

  • traducció audiovisual

  • traducció cientificotècnica

  • interpretació i llengües C

  • traducció humanisticoliterària 

  • tecnologies del llenguatge 

  • correcció, lingüística i ensenyament de llengües

 

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge d'un docent o professional especialitzat en actiu, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui dur a terme amb èxit; és l'encarregat d'orientar l'estudiant, en fa el seguiment i l'assessora en cadascuna de les fases del treball:

Treball final de grau


El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades conclou amb l'elaboració d'un treball final de 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau (TFG) consisteix en la realització d'un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau i està orientat a l'avaluació dels resultats d’aprenentatge associats al títol. Per això, per a matricular-s’hi cal haver superat un nombre determinat de crèdits del grau.

 

L'estudiant pot triar l'àmbit de coneixement sobre el qual vol fer el treball final. En el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, s’ofereixen els àmbits següents: 

 

  • traducció juridicoeconòmica 

  • traducció audiovisual

  • traducció cientificotècnica

  • interpretació i llengües C

  • traducció humanisticoliterària 

  • tecnologies del llenguatge 

  • correcció, lingüística i ensenyament de llengües

 

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge d'un docent o professional especialitzat en actiu, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui dur a terme amb èxit; és l'encarregat d'orientar l'estudiant, en fa el seguiment i l'assessora en cadascuna de les fases del treball: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una síntesi dels principals aspectes del treball i respondre a les preguntes plantejades per una comissió d'avaluació davant formada per diversos membres, que l'avaluen.

 

La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment del procés d'elaboració (30%), el treball final lliurat (50%) i la defensa del treball (20%).

 

Per a més informació sobre la càrrega lectiva, els continguts docents i el procés de sol·licitud del TFG se’n pot consultar el pla docent a l’espai Pla d’estudis / Assignatures.

 

Recursos per l'aprenentatge

El professorat de cada matèria selecciona i incorpora els recursos d’aprenentatge més adients segons les necessitats de cada disciplina, amb l'objectiu de respondre a l'evolució i les necessitats del sector i als objectius del grau. 

 

L'estudiant té al seu abast una tipologia de recursos àmplia i diversificada que inclou:

 

  • Materials didàctics propis: Continguts elaborats per experts de la UVic-UCC i la UOC.

  • Programari i eines tecnològiques d'ús habitual al mercat. Durant el grau faràs servir:

    • Eines d'IA generativa (LLMs), com Gemini, ChatGPT o Claude.

    • Motors de traducció automàtica amb IA, com DeepL, Google translate. o Systran 

    • Eines de Traducció assistida per Ordinador (TAO),com Trados (rws), Aegisub, OmegaT o Subtitle Edit

    • Eines específiques d’interpretació, com SketchEngine, InterpretBank, BoothMate o Interplex

    • Eines per a l’aprenentatge de llengües, com ELSA Speak 

  • Fonts de documentació especialitzada:

Recursos per l'aprenentatge


El professorat de cada matèria selecciona i incorpora els recursos d’aprenentatge més adients segons les necessitats de cada disciplina, amb l'objectiu de respondre a l'evolució i les necessitats del sector i als objectius del grau. 

 

L'estudiant té al seu abast una tipologia de recursos àmplia i diversificada que inclou:

 

  • Materials didàctics propis: Continguts elaborats per experts de la UVic-UCC i la UOC.

  • Programari i eines tecnològiques d'ús habitual al mercat. Durant el grau faràs servir:

    • Eines d'IA generativa (LLMs), com Gemini, ChatGPT o Claude.

    • Motors de traducció automàtica amb IA, com DeepL, Google translate. o Systran 

    • Eines de Traducció assistida per Ordinador (TAO),com Trados (rws), Aegisub, OmegaT o Subtitle Edit

    • Eines específiques d’interpretació, com SketchEngine, InterpretBank, BoothMate o Interplex

    • Eines per a l’aprenentatge de llengües, com ELSA Speak 

  • Fonts de documentació especialitzada: Accés a llibres d'editorials de referència, articles acadèmics i bases de dades de subscripció.

  • Casos pràctics: Casos que vinculen directament l'aprenentatge amb l'exercici real de la professió.

 

A més, el professorat del grau organitza activitats complementàries, com les Càpsules de traducció (link cat / link esp) o les converses en línia amb especialistes de referència en diversos àmbits de la traducció i la interpretació.

 

Durada

El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UVic-UOC) té una durada mínima estimada de 4 cursos acadèmics distribuïts en 8 quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC et permet ajustar la durada i el ritme dels estudis, segons les possibilitats de dedicació i la disponibilitat de temps que tinguis. No hi ha un mínim de crèdits a matricular cada semestre.

D'aquesta manera, podràs decidir cada semestre les assignatures que vols cursar. Per a això, en el moment de formalitzar la teva matrícula, tens a la teva disposició un tutor que t’ofereix assistència directa i l'assessorament que et calgui.
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa al seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior, pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs Claus de la IA generativa en humanitats
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa

  • Comprèn com transforma el sector de les humanitats: oportunitats, reptes i límits

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa en humanitats” i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

En el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UVic-UCC, UOC) es poden reconèixer crèdits a través de les vies següents:

  • Certificats d’idiomes: Es poden convalidar assignatures de Llengua B i C mitjançant determinats títols oficials d’idiomes o cursos realitzats en centres lingüístics reconeguts.
  • Estudis universitaris previs: Si has cursat assignatures en altres graus de l'àmbit de les llengües, la traducció o la interpretació, pots sol·licitar-ne el reconeixement.
  • Cicles Formatius (CFGS): Es poden convalidar fins a 18 crèdits segons el teu cicle d'origen.
  • Experiència professional: L'activitat laboral en perfils vinculats al grau permet reconèixer fins a un màxim de 36 crèdits ECTS. Consulta la taula de reconeixements.

Una vegada hagis completat la sol·licitud d’accés al grau, consulta amb el teu tutor o tutora els reconeixements específics que pots sol·licitar.

Reconeixement de crèdits


En el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UVic-UCC, UOC) es poden reconèixer crèdits a través de les vies següents:

  • Certificats d’idiomes: Es poden convalidar assignatures de Llengua B i C mitjançant determinats títols oficials d’idiomes o cursos realitzats en centres lingüístics reconeguts.
  • Estudis universitaris previs: Si has cursat assignatures en altres graus de l'àmbit de les llengües, la traducció o la interpretació, pots sol·licitar-ne el reconeixement.
  • Cicles Formatius (CFGS): Es poden convalidar fins a 18 crèdits segons el teu cicle d'origen.
  • Experiència professional: L'activitat laboral en perfils vinculats al grau permet reconèixer fins a un màxim de 36 crèdits ECTS. Consulta la taula de reconeixements.

Una vegada hagis completat la sol·licitud d’accés al grau, consulta amb el teu tutor o tutora els reconeixements específics que pots sol·licitar.

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

﻿

Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Administració i finances (LOE)12 crèdits
Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)12 crèdits
Agències de viatge i gestió d'esdeveniments (LOE)12 crèdits
Assistència a la direcció (LOE)18 crèdits
Comerç internacional (LOGSE)12 crèdits
Comerç internacional (LOE)12 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)12 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)12 crèdits
Direcció de serveis en restauració (LOE)12 crèdits
Documentació sanitària (LOGSE)18 crèdits
Educació i control mediambiental (LOE)12 crèdits
Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (LOE)12 crèdits
Gestió d'allotjaments turístics (LOE)12 crèdits
Gestió de vendes i espais comercials (LOE)6 crèdits
Guia, informació i assistència turístiques (LOE)12 crèdits
Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE)12 crèdits
Màrqueting i publicitat (LOE)6 crèdits
Química industrial (LOE)12 crèdits
Serveis al consumidor (LOGSE)12 crèdits
Secretariat (LOGSE)18 crèdits
Transport i logística (LOE)12 crèdits
Transport i logística (LOE)12 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Professorat

Direcció del programa

  • Albert Morales Moreno
    Albert Morales Moreno

    Doctor en Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada, i màster en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra. Està habilitat com a traductor-intèrpret jurat (anglès-castellà) des de 2008.

    Ha combinat la recerca i la formació  amb la pràctica professional de la traducció (en plantilla i com a traductor autònom). Col·labora amb la UOC des de 2010 i n’és professor temps complet des de 2022. Hi imparteix docència de traducció i lingüística al grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC, UVic-UCC), titulació que dirigeix des de 2026. També té docència al grau de Llengua i Literatura Catalanes i al màster de Traducció i Tecnologies.  

    És membre de GRIAL (Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques). Ha col·laborat en projectes competitius de recerca nacionals i internacionals d’IDENTICAT, OBNEO, IULATERM, COTRALIS o TRANSIUS. La seva recerca se centra en línies com la lingüística de corpus, la terminologia, la neologia, la traducció jurídica, l'anàlisi del discurs especialitzat (jurídic i científic) i mediàtic (premsa escrita), el llenguatge planer i l’accessibilitat.

  • Maria Perramon Civit

    Professora agregada del Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la UVic-UCC, imparteix docència en assignatures d’interpretació al Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, del qual és codirectora acadèmica. Actualment, és també coordinadora del Màster Universitari en Traducció Especialitzada de la UVic-UCC. Llicenciada en Traducció i Interpretació per la UAB, on va cursar també el Postgrau d'Intèrpret de Conferència Internacional, és intèrpret de conferències i membre de l’APTIC (Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya). És autora de recursos i materials per a la docència en línia de la interpretació.

Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Sortides professionals

Sortides professionals

Aquest grau capacita per a les sortides i perfils professionals següents:

  • Traducció freelance, en agències, empreses, equips de documentació, gestió de projectes de traducció, localització de productes i traducció jurada, amb expertesa en l’ús de les eines de traducció assistida (TAO) i traducció automàtica (TA).
  • Interpretació, interpretació jurada i interpretació d'enllaç freelance, en agències i en organismes internacionals.
  • Creació de continguts originals: transcreació, branding, copywriting.
  • Correcció i revisió de textos, preedició i postedició. 
  • Traducció per al doblatge i subtitulació, també en l’àmbit de l’accessibilitat.
  • Desenvolupament de recursos per a les tecnologies del llenguatge.
  • Assessoria lingüística, docència de llengües, relacions públiques, turisme, comerç exterior, comunicació intercultural, cooperació internacional.

Objectius

L'objectiu d'aquest grau és la formació de professionals per a fer traduccions i interpretacions en camps temàtics diversos i capacitar-los per a la comunicació multilingüe i el treball en les aplicacions i els projectes lingüístics d'empreses i organitzacions. A una formació lingüística molt sòlida, s'hi uneix l'adquisició de les competències informàtiques i informacionals que exigeix l'exercici rigorós de la professió.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades es dirigeix a persones que vulguin dominar tres llengües i adquirir les capacitats teòriques, pràctiques i tecnològiques per a aplicar aquest coneixement en múltiples àmbits professionals:

  • El món de la traducció en empreses, institucions, agències i organismes nacionals i internacionals, així com en règim autònom o freelance.
  • El sector de la interpretació de conferències, d'enllaç en els serveis públics, davant els tribunals, en l'àmbit comercial, diplomàtic, etc.
  • La docència de llengües autòctones i estrangeres.
  • La correcció i revisió de textos, i el treball editorial.
  • L'àmbit del doblatge i la subtitulació en els mitjans de comunicació i entreteniment.
  • La gestió, l'assessorament i la planificació lingüística en empreses, institucions, organitzacions de cooperació internacional, esdeveniments culturals o congressos internacionals, etc.

Perfils


El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades es dirigeix a persones que vulguin dominar tres llengües i adquirir les capacitats teòriques, pràctiques i tecnològiques per a aplicar aquest coneixement en múltiples àmbits professionals:

  • El món de la traducció en empreses, institucions, agències i organismes nacionals i internacionals, així com en règim autònom o freelance.
  • El sector de la interpretació de conferències, d'enllaç en els serveis públics, davant els tribunals, en l'àmbit comercial, diplomàtic, etc.
  • La docència de llengües autòctones i estrangeres.
  • La correcció i revisió de textos, i el treball editorial.
  • L'àmbit del doblatge i la subtitulació en els mitjans de comunicació i entreteniment.
  • La gestió, l'assessorament i la planificació lingüística en empreses, institucions, organitzacions de cooperació internacional, esdeveniments culturals o congressos internacionals, etc.
  • El desenvolupament de recursos i tecnologies lingüístiques per a la traducció.

Aquests estudis també es dirigeixen a aquelles persones que vulguin ampliar el seu domini i coneixement de les llengües i escullin el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades com a segona titulació. En aquest cas poden ser graus afins: Dret, Economia, Màrqueting, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Turisme, Filologia, Humanitats, Mestre d'Educació Primària amb la Menció en Llengua Estrangera (Anglès), etc.

 

Resultats d'aprenentatge

Coneixements o continguts

En finalitzar el grau, l'estudiant serà capaç de:

  • Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
  • Reconèixer les bases de la història, la cultura i la literatura universals, que són referents culturals per a l'exercici de la traducció i la interpretació.
  • Interpretar els principals conceptes de la teoria lingüística i la teoria de la traducció.
  • Distingir els diferents nivells estructurals d'una llengua, els diferents mètodes d'anàlisi gramatical i els principals mètodes de la pràctica terminològica.
  • Identificar els contextos d'inserció professional en l'àmbit de la traducció, la interpretació i les llengües aplicades.
  • Reconèixer els codis deontològics de la professió, demostrant preocupació per la seva qualitat i respecte.

Habilitats o destreses

En finalitzar el grau, l'estudiant serà capaç de:

Resultats d'aprenentatge


Coneixements o continguts

En finalitzar el grau, l'estudiant serà capaç de:

  • Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
  • Reconèixer les bases de la història, la cultura i la literatura universals, que són referents culturals per a l'exercici de la traducció i la interpretació.
  • Interpretar els principals conceptes de la teoria lingüística i la teoria de la traducció.
  • Distingir els diferents nivells estructurals d'una llengua, els diferents mètodes d'anàlisi gramatical i els principals mètodes de la pràctica terminològica.
  • Identificar els contextos d'inserció professional en l'àmbit de la traducció, la interpretació i les llengües aplicades.
  • Reconèixer els codis deontològics de la professió, demostrant preocupació per la seva qualitat i respecte.

Habilitats o destreses

En finalitzar el grau, l'estudiant serà capaç de:

  • Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua A en un nivell avançat superior.
  • Comprendre i produir textos orals i escrits en la llengua B comunicant-se eficaçment en contextos professionals.
  • Comprendre i produir textos orals i escrits en la llengua C a nivell d'usuari independent en contextos professionals.
  • Planificar projectes lingüístics i de traducció a partir de l'anàlisi de casos concrets.
  • Traduir textos especialitzats.
  • Desenvolupar les tècniques, les destreses i les capacitats necessàries per fer interpretacions.
  • Editar textos orals i escrits.
  • Utilitzar eines informàtiques aplicades a les llengües, la traducció i la interpretació, demostrant un domini avançat dels entorns virtuals de comunicació.
  • Gestionar de manera eficient la informació a partir de l'anàlisi de fonts diferents per desenvolupar la professió.
  • Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica, i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.
  • Utilitzar diferents formes de comunicació orals, escrites i audiovisuals, tant en la llengua pròpia com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.
  • Desenvolupar de manera contínua les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.

Competències

En finalitzar el grau, l'estudiant serà capaç de:

  • Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, i incorporant la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
  • Aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.
  • Assessorar organitzacions i institucions tant públiques com privades sobre qüestions lingüístiques.
  • Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al desenvolupament professional.
  • Demostrar destresa per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.

 

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Requisits d'accés

Coneixements previs

Per a emprendre els estudis del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, és recomanable tenir uns coneixements de llengua anglesa equivalents al nivell B1 del marc europeu comú de referència.

Així mateix, és molt convenient disposar de bones competències lingüístiques en la llengua pròpia, com per exemple saber redactar amb ordre i claredat, expressar-se oralment, i resumir i reelaborar els textos, entre altres.

No són necessàries competències inicials a Llengua C.

Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Matrícula i preu

Preus

Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit
51,21 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades
10,24 €/cr
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per facilitar la incorporació i assessorament als nous estudiants, les matrícules efectuades del 8 d'abril fins al 16 de juny tindran un descompte aproximat en concepte de matrícula anticipada del 10 %.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol i Andorra té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: bonificació del 39,80 % dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i exempció del 100% sobre la taxa de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 19,9 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i el 50% de bonificació sobre la taxa de gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol té dret a un descompte del 39,8% sobre els serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i exempció de la taxa de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i exempció de la taxa de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80% del preu de crèdit.

Els estudiants amb matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculin per a cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics tenen dret a un descompte del 39,8% sobre els serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya en el seu primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculen d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10% de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Preguntes freqüents

Tens dubtes? Donem resposta a les teves preguntes sobre la nostra oferta formativa, el model d’aprenentatge o tràmits, entre altres temes.

 

Consulta
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Programes relacionats

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?