Grau Online en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)
Presentació
El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UVic-UCC, UOC) forma professionals experts que combinen la passió per les llengües amb una preparació competencial sòlida, digital i adaptada a les tecnologies actuals (IA i TAO). El grau permet dominar l'anglès, l'alemany o el francès, i la llengua pròpia, i és l'únic programa online amb el català com a llengua A. La seva àmplia optativitat facilita l’especialització professional.
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Per què estudiar el grau online de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la UOC i la UVIC-UCC?
Adquiriràs competències avançades en anglès, francès o alemany, i de la teva llengua pròpia, ja sigui el català o el castellà.
Obtindràs una panoràmica completa de la professió. El pla d’estudis inclou orientació professional, pràctiques curriculars, la possibilitat de tenir un contacte directe amb les associacions professionals. També tindràs accés a un programa de mobilitat internacional.
Podràs especialitzar-te a través d’un ampli ventall d’assignatures optatives: traducció especialitzada, interpretació, eines de traducció, correcció, assessorament lingüístic, ensenyament de llengües i lingüística computacional.
Coneixeràs les principals àrees de traducció especialitzada: jurídica i econòmica, científica i tècnica, audiovisual, publicitària i literària.
Adquiriràs expertesa en les eines i tecnologies més utilitzades, com la traducció assistida, traducció automàtica i la intel·ligència artificial.
Adquiriràs competències avançades en anglès, francès o alemany, i de la teva llengua pròpia, ja sigui el català o el castellà.
Obtindràs una panoràmica completa de la professió. El pla d’estudis inclou orientació professional, pràctiques curriculars, la possibilitat de tenir un contacte directe amb les associacions professionals. També tindràs accés a un programa de mobilitat internacional.
Podràs especialitzar-te a través d’un ampli ventall d’assignatures optatives: traducció especialitzada, interpretació, eines de traducció, correcció, assessorament lingüístic, ensenyament de llengües i lingüística computacional.
Coneixeràs les principals àrees de traducció especialitzada: jurídica i econòmica, científica i tècnica, audiovisual, publicitària i literària.
Adquiriràs expertesa en les eines i tecnologies més utilitzades, com la traducció assistida, traducció automàtica i la intel·ligència artificial.
Per què estudiar el grau online de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la UOC i la UVIC-UCC?
Adquiriràs competències avançades en anglès, francès o alemany, i de la teva llengua pròpia, ja sigui el català o el castellà.
Obtindràs una panoràmica completa de la professió. El pla d’estudis inclou orientació professional, pràctiques curriculars, la possibilitat de tenir un contacte directe amb les associacions professionals. També tindràs accés a un programa de mobilitat internacional.
Podràs especialitzar-te a través d’un ampli ventall d’assignatures optatives: traducció especialitzada, interpretació, eines de traducció, correcció, assessorament lingüístic, ensenyament de llengües i lingüística computacional.
Coneixeràs les principals àrees de traducció especialitzada: jurídica i econòmica, científica i tècnica, audiovisual, publicitària i literària.
Adquiriràs expertesa en les eines i tecnologies més utilitzades, com la traducció assistida, traducció automàtica i la intel·ligència artificial.
Podràs obtenir l’habilitació de traductor o intèrpret jurat (anglès-català) i el reconeixement del nivell C2 de català.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.