Una vez hayas completado la solicitud de acceso al grado, consulta con tu tutor o tutora los reconocimientos específicos que puedes solicitar.

Experiencia profesional: La actividad laboral en perfiles vinculados al grado permite reconocer hasta un máximo de 36 créditos ECTS. Consulta la tabla de reconocimientos .

Ciclos Formativos (CFGS): Se pueden convalidar hasta 18 créditos según tu ciclo de origen.

Estudios universitarios previos: Si has cursado asignaturas en otros grados del ámbito de las lenguas, la traducción o la interpretación, puedes solicitar su reconocimiento.

Certificados de idiomas: Se pueden convalidar asignaturas de Lengua B y C mediante determinados títulos oficiales de idiomas o cursos realizados en centros lingüísticos reconocidos.

En el grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UVic-UCC, UOC) se pueden reconocer créditos a través de las siguientes vías:

Reconocimiento de créditos

En el grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UVic-UCC, UOC) se pueden reconocer créditos a través de las siguientes vías:

Certificados de idiomas: Se pueden convalidar asignaturas de Lengua B y C mediante determinados títulos oficiales de idiomas o cursos realizados en centros lingüísticos reconocidos.

Estudios universitarios previos: Si has cursado asignaturas en otros grados del ámbito de las lenguas, la traducción o la interpretación, puedes solicitar su reconocimiento.

Ciclos Formativos (CFGS): Se pueden convalidar hasta 18 créditos según tu ciclo de origen.

Experiencia profesional: La actividad laboral en perfiles vinculados al grado permite reconocer hasta un máximo de 36 créditos ECTS. Consulta la tabla de reconocimientos.

Una vez hayas completado la solicitud de acceso al grado, consulta con tu tutor o tutora los reconocimientos específicos que puedes solicitar.

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.