Grado Online en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (interuniversitario: UVic-UCC, UOC)
Presentación
El grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UVic-UCC, UOC) forma profesionales expertos que combinan la pasión por las lenguas con una preparación competencial sólida, digital y adaptada a las tecnologías actuales (IA y TAO). El grado permite dominar el inglés, el alemán o el francés, y la lengua propia. Su amplia optatividad facilita la especialización profesional.
Estudios que te preparan para tus retos profesionales.
Fracciona en cuotas tu grado.
Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en humanidades”
Empieza tu grado con una base sólida en IA generativa e impulsa tu currículum
Del 16 de julio al 28 de septiembre.
Consulta la fecha de la sesión de tu programa.
¿Por qué estudiar el grado en línea de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas de la UOC y la UVIC-UCC?
Adquirirás competencias avanzadas en inglés, francés o alemán, y de tu propia lengua, ya sea el catalán o el castellano.
Obtendrás una panorámica completa de la profesión. El plan de estudios incluye orientación profesional, la posibilidad de tener un contacto directo con las asociaciones profesionales y realizar prácticas curriculares. También tendrás acceso a un programa de movilidad internacional.
Podrás especializarte a través de un amplio abanico de asignaturas optativas: traducción especializada, interpretación, herramientas de traducción, corrección, asesoramiento lingüístico, enseñanza de lenguas y lingüística computacional.
Conocerás las principales áreas de traducción especializada: jurídica y económica, científica y técnica, audiovisual, publicitaria y literaria.
Adquirirás experiencia en las herramientas y tecnologías más utilizadas, como la traducción asistida, traducción automática y la inteligencia artificial.
Adquirirás competencias avanzadas en inglés, francés o alemán, y de tu propia lengua, ya sea el catalán o el castellano.
Obtendrás una panorámica completa de la profesión. El plan de estudios incluye orientación profesional, la posibilidad de tener un contacto directo con las asociaciones profesionales y realizar prácticas curriculares. También tendrás acceso a un programa de movilidad internacional.
Podrás especializarte a través de un amplio abanico de asignaturas optativas: traducción especializada, interpretación, herramientas de traducción, corrección, asesoramiento lingüístico, enseñanza de lenguas y lingüística computacional.
Conocerás las principales áreas de traducción especializada: jurídica y económica, científica y técnica, audiovisual, publicitaria y literaria.
Adquirirás experiencia en las herramientas y tecnologías más utilizadas, como la traducción asistida, traducción automática y la inteligencia artificial.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.