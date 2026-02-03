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Grado Online en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (interuniversitario: UVic-UCC, UOC)

Presentación

El grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UVic-UCC, UOC) forma profesionales expertos que combinan la pasión por las lenguas con una preparación competencial sólida, digital y adaptada a las tecnologías actuales (IA y TAO). El grado permite dominar el inglés, el alemán o el francés, y la lengua propia. Su amplia optatividad facilita la especialización profesional.
Titulaciones oficiales UOC

Estudios que te preparan para tus retos profesionales.

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Del 16 de julio al 28 de septiembre.
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¿Por qué estudiar el grado en línea de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas de la UOC y la UVIC-UCC?

 

  • Adquirirás competencias avanzadas en inglés, francés o alemán, y de tu propia lengua, ya sea el catalán o el castellano.

  • Obtendrás una panorámica completa de la profesión. El plan de estudios incluye orientación profesional, la posibilidad de tener un contacto directo con las asociaciones profesionales y realizar prácticas curriculares. También tendrás acceso a un programa de movilidad internacional.

  • Podrás especializarte a través de un amplio abanico de asignaturas optativas: traducción especializada, interpretación, herramientas de traducción, corrección, asesoramiento lingüístico, enseñanza de lenguas y lingüística computacional.

  • Conocerás las principales áreas de traducción especializada: jurídica y económica, científica y técnica, audiovisual, publicitaria y literaria.

  • Adquirirás experiencia en las herramientas y tecnologías más utilizadas, como la traducción asistida, traducción automática y la inteligencia artificial.

 

 

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Multilingüe

  • Titulación oficial

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Metodología 100% online

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  • La UOC, la mejor universidad online

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Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
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El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (interuniversitario: UVic-UCC, UOC)

Plan de estudios

240
ECTS
72
ECTS
Básica
30
ECTS
Optativa
126
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final
6
ECTS
Prácticas

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básica (72 créditos ECTS)Créditos
Lengua A I (catalán  o español)
6
Lengua A II (catalán o español)
6
Lengua A III (catalán o español )
6
Lengua A IV (catalán o español)
6
Lengua B I (inglés)
6
Lengua B II (inglés)
6
Lengua B III (inglés)
6
6
Lengua C I (alemán o francés)
6
Lengua C II (alemán o francés)
6
Lengua C III (alemán o francés)
6
Lengua C IV (alemán o francés)
6

 

Asignaturas obligatorias (132 créditos ECTS)Créditos
Análisis textual y traducción de la Lengua C (francés o alemán)
6
Competencias profesionales (catalán o español)
6
6
Corrección de textos y asesoramiento lingüístico A (catalán o español)
6
Interpretación y comunicación interlingüística B-A I (inglés-catalán o inglés-español)
6
Interpretación y comunicación interlingüística B-A II (inglés-catalán o inglés-español)
6
Introducción a la lingüística aplicada y a la traducción B-A (inglés-catalán o inglés-español)
6
Lingüística contrastiva B-A (inglés-catalán o inglés-español)
6
6
Lengua, cultura y sociedad (catalán o español)
6
6
Publicidad y traducción B-A (inglés-catalán o inglés-español)
6
Terminología (catalán o español)
6
Traducción audiovisual B-A (inglés-catalán o inglés-español)
6
Traducción C-A I (alemán-catalán o alemán-español)
6
Traducción C-A I (francés-catalán o francés-español)
6
Traducción C-A II (aleman-catalán o alemán-español)
6
Traducción C-A II (francés-catalán o francés-español)
6
Traducción de textos científics i técnicos B-A I (inglés-catalán o inglés-español)
6
Traducción de textos divulgativos B-A (inglés-español o inglés-catalán)
6
Traducción inversa A-B (catalán-inglés o español-inglés)
6
Traducción jurídica i económica B-A I (inglés-catalán o inglés-español)
6
Traducción literaria B-A (inglés-catalán o inglés-español)
6
Traducción, literatura y cultura A (catalán o español)
6

 

Asignaturas optativas (30 créditos ECTS)

Las asignaturas optativas se organizan por perfiles profesionales. Para completar el grado, tienes que elegir un total de 5 asignaturas, que puedes combinar libremente según tus intereses

 

1. Perfil de interpretación de conferencias e interpretación pera los servicios públicos

AsignaturaCréditos
Herramientas y prácticas de la interpretación B-A (inglés-catalán o inglés-español)
6
Interpretación de Conferencias B-A (inglés-catalán o inglés-español)
6
Teleinterpretación B-A (inglés-catalán) o inglés-español)
6

 

2. Perfil de Traducción especializada

AsignaturaCréditos
Traducción de textos científicos y técnicos B-A II (inglés-catalán o inglés-español)
6
Traducción de textos humanísticos y sociales B-A (inglés-catalán o inglés-español)
6
Traducción jurídica y económica B-A II (inglés-catalán o inglés-español)
6
Traducción jurídica y económica B-A III (inglés-catalán o inglés-español)
6
6

 

3. Perfil de especialista en Tecnologías de la lengua y postedición

AsignaturaCréditos
6
6

 

4. Perfil de Docencia de lenguas

AsignaturaCréditos
6
6

 

5. Perfil de Asesoramiento y Gestión lingüística

AsignaturaCréditos
Lengua complementaria A (catalán / español)
6
Sociolingüística (catalán / español)
6
Cultura y sociedad de la Lengua C (alemán / francés)
6

 

Trabajo final de grado6 Créditos (ECTS)

 

 

Semestres

AsignaturasCréditos
Semestre 1
30
Lengua A I
6
Lengua B I
6
Lengua C I
6
Competencias TIC
6
Introducción a la lingüística aplicada a la traducción B-A
6
Semestre 2
30
Lengua A II
6
Lengua B II
6
Lengua C II
6
Traducción de textos divulgativos B-A
6
Lengua, cultura y sociedad A
6
Semestre 3
30
Lengua A III
6
Lengua B III
6
Lengua C III
6
Lengua y tecnologías
6
Publicidad y traducción B-A
6
Semestre 4
30
Lengua A IV
6
Lengua C IV
6
Traducción audiovisual B-A
6
Técnicas de expresión oral y escrita (Lengua B)
6
Traducción, literatura y cultura A
6
Semestre 5
30
Interpretación y comunicación interlingüística B-A I
6
Análisis textual y traducción de la Lengua C
6
Terminología
6
Traducción literaria B-A
6
Optativa I
6
Semestre 6
30
Traducción C-A I
6
Interpretación y comunicación intralingüística B-A II
6
Lingüística contrastiva B-A
6
Traducción jurídica y económica B-A I
6
Optativa II
6
Semestre 7
30
Traducción inversa A-B
6
Traducción C-A II
6
Traducción de textos científicos y técnicos B-A I
6
Corrección de textos y asesoramiento lingüístico A
6
Optativa III
6
Semestre 8
30
Prácticas externes
6
Competencias profesionales
6
Optativa IV
6
Optativa V
6
Trabajo final de grado
6

Carga lectiva

El plan de estudios del grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas UOC - UVic-UCC se compone de 240 créditos ECTS, que se organizan en los siguientes subconjuntos:

  • 72 créditos ECTS de formación básica
  • 126 créditos ECTS obligatorios
  • 30 créditos ECTS optativos
  • 6 créditos de Prácticas externas
  • 6 créditos de Trabajo final de grado (TFG)

 El plan de estudios combina la práctica de la traducción y la interpretación con el uso de tecnologías de la lengua y la teoría lingüística. Te ofrecemos una visión global en áreas de alta demanda, como la traducción jurídica, científica, audiovisual y publicitaria, o la corrección, el asesoramiento lingüístico y la enseñanza de lenguas.

En el momento de matricularse por primera vez, el estudiante tiene que decidir su trayectoria lingüística y elegir la lengua A y la lengua C.

  • La lengua A es la lengua materna o activa del estudiante.

Carga lectiva


El plan de estudios del grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas UOC - UVic-UCC se compone de 240 créditos ECTS, que se organizan en los siguientes subconjuntos:

  • 72 créditos ECTS de formación básica
  • 126 créditos ECTS obligatorios
  • 30 créditos ECTS optativos
  • 6 créditos de Prácticas externas
  • 6 créditos de Trabajo final de grado (TFG)

 El plan de estudios combina la práctica de la traducción y la interpretación con el uso de tecnologías de la lengua y la teoría lingüística. Te ofrecemos una visión global en áreas de alta demanda, como la traducción jurídica, científica, audiovisual y publicitaria, o la corrección, el asesoramiento lingüístico y la enseñanza de lenguas.

En el momento de matricularse por primera vez, el estudiante tiene que decidir su trayectoria lingüística y elegir la lengua A y la lengua C.

  • La lengua A es la lengua materna o activa del estudiante. Puede elegirse entre catalán o español.
  • La lengua B es el inglés. Al finalizar los estudios, el estudiante dominará el inglés a nivel productivo y receptivo, y tendrá capacidad para comunicarse con eficacia en esta lengua oralmente y por escrito en contextos profesionales.
  • La lengua C es la tercera lengua. Puede elegirse entre el francés y el alemán.

Además, el programa también permite elegir entre una amplia oferta de asignaturas optativas para que el estudiante defina su propio perfil profesional. Pueden escogerse asignaturas optativas relacionadas con los perfiles profesionales siguientes:

  • Interpretación de conferencias e interpretación para los servicios públicos
  • Traducción especializada (traducción de textos científicos y técnicos, traducción de textos humanísticos y sociales, traducción jurídica y económica)
  • Tecnologías de la lengua y posedición
  • Docencia de lenguas
  • Asesoramiento y gestión lingüística

Prácticas

 

Tipología de la asignatura

Obligatoria

Duración

La asignatura tiene 6 ECTS y, por lo tanto, el tiempo previsto para cursarla es de 150 horas, que se concretan en:

  • 25 horas de docencia para completar las PEC y la memoria de prácticas
  • 125 horas de prácticas
Modalidades

El estudiante puede realizar las prácticas presencialmente, semipresencialmente o virtualmente en empresas o instituciones. También existe la opción de realizarlas virtualmente mediante la Agencia Virtual de Traducción (AVT).

Requisitos

El requisito para cursar esta asignatura es haber superado 120 ECTS del plan de estudios.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento personalizado, con un profesional que realiza las funciones de tutoría desde el centro de prácticas y un docente que ejerce la tutoría académica, a fin de asegurar que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

 
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo fin de grado

El grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas concluye con la elaboración de un trabajo final  (TFG) de 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado (TFG) consiste en la realización de un proyecto o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado y está orientado a la evaluación de los resultados de aprendizaje asociados al título. Por eso, para matricularse, hay que haber superado un número determinado de créditos del grado.

El estudiante puede elegir el ámbito de conocimiento sobre el cual quiere hacer el trabajo final. En el grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas, se ofrecen los ámbitos siguientes:

  • traducción juridicoeconòmica
  • traducción audiovisual
  • traducción científico-técnica
  • interpretación y lenguas C
  • traducción humanisticoliterària
  • tecnologías del lenguaje
  • corrección, lingüística y enseñanza de lenguas

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía de un docente o profesional especializado en activo, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito; es el encargado de orientar al estudiante, hacer el seguimiento y asesorar en cada una de las fases del trabajo:

Trabajo fin de grado


El grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas concluye con la elaboración de un trabajo final  (TFG) de 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado (TFG) consiste en la realización de un proyecto o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado y está orientado a la evaluación de los resultados de aprendizaje asociados al título. Por eso, para matricularse, hay que haber superado un número determinado de créditos del grado.

El estudiante puede elegir el ámbito de conocimiento sobre el cual quiere hacer el trabajo final. En el grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas, se ofrecen los ámbitos siguientes:

  • traducción juridicoeconòmica
  • traducción audiovisual
  • traducción científico-técnica
  • interpretación y lenguas C
  • traducción humanisticoliterària
  • tecnologías del lenguaje
  • corrección, lingüística y enseñanza de lenguas

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía de un docente o profesional especializado en activo, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito; es el encargado de orientar al estudiante, hacer el seguimiento y asesorar en cada una de las fases del trabajo: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante tiene que hacer una síntesis de los principales aspectos del trabajo y responder a las preguntas planteadas por una comisión de evaluación formada por varios miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: el seguimiento del proceso de elaboración (30%), el trabajo final librado (50%) y la defensa del trabajo (20%).

Para mayor información sobre la carga lectiva, los contenidos docentes y el proceso de solicitud del trabajo final, se puede consultar el plan docente en el espacio Plan de estudios / Asignaturas

Recursos para el aprendizaje

El profesorado de cada materia selecciona e incorpora los recursos de aprendizaje más adecuados según las necesidades de cada disciplina, con el objetivo de responder a la evolución y las necesidades del sector y a los objetivos del grado.

El estudiante tiene a su alcance una tipología de recursos amplia y diversificada que incluye:

  • Materiales didácticos propios: Contenidos elaborados por expertos de la UVic-UCC y la UOC.
  • Programario y herramientas tecnológicas de uso habitual al mercado. Durante el grado usarás:
    • Herramientas de IA generativa (LLMs), como Gemini, ChatGPT o Claude.
    • Motores de traducción automática con IA, como DeepL, Google Translate. o Systran.
    • Herramientas de traducción asistida por ordenador (TAO), como Trados (rws) o OmegaT.
    • Herramientas específicas de interpretación, como SketchEngine, InterpretBank, BoothMate o Interplex.

Recursos para el aprendizaje


El profesorado de cada materia selecciona e incorpora los recursos de aprendizaje más adecuados según las necesidades de cada disciplina, con el objetivo de responder a la evolución y las necesidades del sector y a los objetivos del grado.

El estudiante tiene a su alcance una tipología de recursos amplia y diversificada que incluye:

  • Materiales didácticos propios: Contenidos elaborados por expertos de la UVic-UCC y la UOC.
  • Programario y herramientas tecnológicas de uso habitual al mercado. Durante el grado usarás:
    • Herramientas de IA generativa (LLMs), como Gemini, ChatGPT o Claude.
    • Motores de traducción automática con IA, como DeepL, Google Translate. o Systran.
    • Herramientas de traducción asistida por ordenador (TAO), como Trados (rws) o OmegaT.
    • Herramientas específicas de interpretación, como SketchEngine, InterpretBank, BoothMate o Interplex.
    • Herramientas para el aprendizaje de lenguas, como ELSA Speak.
    • Herramientas de subtitulación, como Aegisub o Subtitle Edit.
  • Fuentes de documentación especializada: Acceso a libros de editoriales de referencia, artículos académicos y bases de datos de suscripción.
  • Casos prácticos: Casos que vinculan directamente el aprendizaje con el ejercicio real de la profesión.

Además, el profesorado del grado organiza actividades complementarias, como las Cápsulas de traducción (link cat / link esp) o las conversaciones en línea con especialistas de referencia en varios ámbitos de la traducción y la interpretación.

Duración

El grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UVic-UOC) tiene una duración mínima estimada de 4 cursos académicos distribuidos en 8 cuatrimestres, con una carga total de 240 créditos ECTS.

Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC te permite ajustar la duración y el ritmo de los estudios, según las posibilidades de dedicación y la disponibilidad de tiempo que tengas. No hay un mínimo de créditos a matricular cada semestre.

De este modo, podrás decidir cada semestre las asignaturas que quieres cursar. Por ello, en el momento de formalizar tu matrícula, tienes a tu disposición un tutor que te ofrece asistencia directa y el asesoramiento que necesites
IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en humanidades
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector de las humanidades: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en humanidades y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (interuniversitario: UVic-UCC, UOC)

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

En el grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UVic-UCC, UOC) se pueden reconocer créditos a través de las siguientes vías:

  • Certificados de idiomas: Se pueden convalidar asignaturas de Lengua B y C mediante determinados títulos oficiales de idiomas o cursos realizados en centros lingüísticos reconocidos.

  • Estudios universitarios previos: Si has cursado asignaturas en otros grados del ámbito de las lenguas, la traducción o la interpretación, puedes solicitar su reconocimiento.

  • Ciclos Formativos (CFGS): Se pueden convalidar hasta 18 créditos según tu ciclo de origen.

  • Experiencia profesional: La actividad laboral en perfiles vinculados al grado permite reconocer hasta un máximo de 36 créditos ECTS. Consulta la tabla de reconocimientos.

Una vez hayas completado la solicitud de acceso al grado, consulta con tu tutor o tutora los reconocimientos específicos que puedes solicitar.

Reconocimiento de créditos


En el grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UVic-UCC, UOC) se pueden reconocer créditos a través de las siguientes vías:

  • Certificados de idiomas: Se pueden convalidar asignaturas de Lengua B y C mediante determinados títulos oficiales de idiomas o cursos realizados en centros lingüísticos reconocidos.

  • Estudios universitarios previos: Si has cursado asignaturas en otros grados del ámbito de las lenguas, la traducción o la interpretación, puedes solicitar su reconocimiento.

  • Ciclos Formativos (CFGS): Se pueden convalidar hasta 18 créditos según tu ciclo de origen.

  • Experiencia profesional: La actividad laboral en perfiles vinculados al grado permite reconocer hasta un máximo de 36 créditos ECTS. Consulta la tabla de reconocimientos.

Una vez hayas completado la solicitud de acceso al grado, consulta con tu tutor o tutora los reconocimientos específicos que puedes solicitar.

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

.La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales: Si has cursado asignaturas en otros grados del ámbito de las lenguas, la traducción o la interpretación, puedes solicitar su reconocimiento
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Certificados de idiomas: Se pueden convalidar asignaturas de Lengua B y C mediante determinados títulos oficiales de idiomas o cursos realizados en centros lingüísticos reconocidos.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.

Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Según tu CFGS de origen, puedes convalidar hasta 18 créditos del grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

﻿

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Administración y finanzas(LOE)12 créditos
Administración de sistemas informáticos en red(LOE)12 créditos
Agencias de viaje y gestión de acontecimientos(LOE)12 créditos
Asistencia a la dirección(LOE)18 créditos
Comercio internacional(LOGSE)12 créditos
Comercio internacional(LOE)12 créditos
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma(LOE)12 créditos
Desarrollo de aplicaciones web (LOE)12 créditos
Dirección de servicios en restauración(LOE)12 créditos
Documentación sanitaria(LOGSE)18 créditos
Educación y control medioambiental (LOE)12 créditos
Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines(LOE)12 créditos
Gestión de alojamientos turísticos(LOE)12 créditos
Gestión de ventas y espacios comerciales(LOE)6 créditos
Guía, información y asistencia turísticas(LOE)12 créditos
Laboratorio de análisis y control de calidad(LOE)12 créditos
Márketing y publicidad(LOE)6 créditos
Química industrial(LOE)12 créditos
Servicios al consumidor(LOGSE)12 créditos
Secretariado(LOGSE)18 créditos
Transporte y logística(LOE)12 créditos
  

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (interuniversitario: UVic-UCC, UOC)

Profesorado

Dirección del programa

  • Albert Morales Moreno
    Albert Morales Moreno

    Doctor en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada, y máster en Traducción e Interpretación por la Universitat Pompeu Fabra. Está habilitado como traductor-intérprete jurado (inglés-castellano) desde 2008.

    Ha combinado la investigación y la formación con la práctica profesional de la traducción (en plantilla y como traductor autónomo). Colabora con la UOC desde 2010 y es profesor a tiempo completo desde 2022. Imparte docencia de traducción y lingüística en el grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UOC, UVic-UCC), titulación que dirige desde 2026. También es docente en el grado de Lengua y Literatura Catalanas y en el máster de Traducción y Tecnologías. 

    Es miembro de GRIAL (Grupo de Investigación Interuniversitario en Aplicaciones Lingüísticas). Ha colaborado en proyectos competitivos de investigación nacionales e internacionales de IDENTICAT, OBNEO, IULATERM, COTRALIS o TRANSIUS. Su investigación se centra en líneas como la lingüística de corpus, la terminología, la neología, la traducción jurídica, el análisis del discurso especializado (jurídico y científico) y mediático (prensa escrita), el lenguaje sencillo y la accesibilidad.

  • Maria Perramon Civit

    Profesora agregada del Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas de la UVic-UCC, imparte docencia en asignaturas de interpretación en el Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas, del que es codirectora académica. Actualmente, es también coordinadora del Máster Universitario en Traducción Especializada de la UVic-UCC. Licenciada en Traducción e Interpretación por la UAB, donde cursó también el Postgrado de Intérprete de Conferencia Internacional, es intérprete de conferencias y miembro de la APTIC (Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña). Es autora de recursos y materiales para la docencia online de la interpretación.

Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (interuniversitario: UVic-UCC, UOC)

Salidas profesionales

Salidas profesionales

 Este grado capacita para las siguientes salidas y perfiles profesionales:

  • Traducción freelance, en agencias, empresas, equipos de documentación, gestión de proyectos de traducción, localización de productos, con experiencia en el uso de las herramientas de traducción asistida (TAO) y traducción automática (TA).

  • Interpretación de conferencias e interpretación de enlace freelance, en agencias y en organismos internacionales.

  • Traducción o interpretación jurada.

  • Creación de contenidos originales: transcreación, branding, copywriting.

  • Corrección editorial y revisión de textos, preedición y postedición.

  • Traducción audiovisual: creación de contenidos, subtitulación, doblaje y accesibilidad.

  • Entrenamiento de modelos de IA, postedición y desarrollo de recursos para las tecnologías de la lengua.

  • Docencia de lenguas:

Salidas profesionales


 Este grado capacita para las siguientes salidas y perfiles profesionales:

  • Traducción freelance, en agencias, empresas, equipos de documentación, gestión de proyectos de traducción, localización de productos, con experiencia en el uso de las herramientas de traducción asistida (TAO) y traducción automática (TA).

  • Interpretación de conferencias e interpretación de enlace freelance, en agencias y en organismos internacionales.

  • Traducción o interpretación jurada.

  • Creación de contenidos originales: transcreación, branding, copywriting.

  • Corrección editorial y revisión de textos, preedición y postedición.

  • Traducción audiovisual: creación de contenidos, subtitulación, doblaje y accesibilidad.

  • Entrenamiento de modelos de IA, postedición y desarrollo de recursos para las tecnologías de la lengua.

  • Docencia de lenguas: profesor/a de enseñanza secundaria (cursando el máster de formación del profesorado) o profesor/a de escuela oficial de idiomas.

  • Asesoría lingüística, relaciones públicas, turismo, comercio exterior, comunicación intercultural, cooperación internacional.

Objetivos

El objetivo de este grado es la formación de profesionales para realizar traducciones e interpretaciones en campos temáticos diversos y capacitarlos para la comunicación multilingüe y el trabajo en las aplicaciones y proyectos lingüísticos de empresas y organizaciones. A una sólida formación lingüística se une la adquisición de las competencias informáticas e informacionales que exige el riguroso ejercicio de la profesión.
Reconocimientos y Habilitaciones

Cursando el grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UOC / UVic-UCC) se obtienen los siguientes reconocimientos y habilitaciones de acuerdo con las condiciones que se indican a continuación.

  • Habilitación para la traduccción jurada inglés-catalán.
  • Habilitación para la interpretación jurada inglés-catalán.
  • Certificado de nivel superior de catalán (C2).
  • Acreditación de Competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación (ACTIC).

Perfiles

El grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas se dirige a personas que quieran dominar tres lenguas y adquirir las capacidades teóricas, prácticas y tecnológicas para aplicar este conocimiento en múltiples ámbitos profesionales:

  • El mundo de la traducción en empresas, instituciones, agencias y organismos nacionales e internacionales, así como en régimen autónomo o freelance.
  • El sector de la interpretación de conferencias, de enlace en los servicios públicos, ante los tribunales, en el ámbito comercial, diplomático, etc.
  • La docencia de lenguas autóctonas y extranjeras.
  • La corrección y revisión de textos, y el trabajo editorial.
  • El ámbito del doblaje y la subtitulación en los medios de comunicación y entretenimiento.
  • La gestión, el asesoramiento y la planificación lingüística en empresas, instituciones, organizaciones de cooperación internacional, eventos culturales o congresos internacionales, etc.

Perfiles


El grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas se dirige a personas que quieran dominar tres lenguas y adquirir las capacidades teóricas, prácticas y tecnológicas para aplicar este conocimiento en múltiples ámbitos profesionales:

  • El mundo de la traducción en empresas, instituciones, agencias y organismos nacionales e internacionales, así como en régimen autónomo o freelance.
  • El sector de la interpretación de conferencias, de enlace en los servicios públicos, ante los tribunales, en el ámbito comercial, diplomático, etc.
  • La docencia de lenguas autóctonas y extranjeras.
  • La corrección y revisión de textos, y el trabajo editorial.
  • El ámbito del doblaje y la subtitulación en los medios de comunicación y entretenimiento.
  • La gestión, el asesoramiento y la planificación lingüística en empresas, instituciones, organizaciones de cooperación internacional, eventos culturales o congresos internacionales, etc.
  • El desarrollo de recursos y tecnologías lingüísticas para la traducción.

Estos estudios también se dirigen a aquellas personas que quieran ampliar su dominio y conocimiento de las lenguas y escojan el grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas como segunda titulación. En este caso pueden ser grados afines: Derecho, Economía, Marketing, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Turismo, Filología, Humanidades, Maestro de Educación Primaria con la Mención en Lengua Extranjera (Inglés), etc.

 

Resultados de aprendizaje

Conocimientos

Al finalizar el grado el estudiante será capaz de:
  • Identificar las funciones sociales y comunicativas de las lenguas, así como los procesos de comunicación intercultural, tanto en entornos monolingües como plurilingües.
  • Reconocer las bases de la historia, la cultura y la literatura universales que son referentes culturales para el ejercicio de la traducción y la interpretación. 
  • Interpretar los principales conceptos de la teoría lingüística y la teoría de la traducción. 
  • Distinguir los diferentes niveles estructurales de una lengua, los diferentes métodos de análisis gramatical, así como los principales métodos de la práctica terminológica.
  • Identificar los contextos de inserción profesional en el ámbito de la traducción, la interpretación y las lenguas aplicadas.
  • Reconocer los códigos deontológicos de la profesión, demostrando preocupación por su calidad y respeto.

 

Habilidades

Al finalizar el grado el estudiante será capaz de:

Resultados de aprendizaje


Conocimientos

Al finalizar el grado el estudiante será capaz de:
  • Identificar las funciones sociales y comunicativas de las lenguas, así como los procesos de comunicación intercultural, tanto en entornos monolingües como plurilingües.
  • Reconocer las bases de la historia, la cultura y la literatura universales que son referentes culturales para el ejercicio de la traducción y la interpretación. 
  • Interpretar los principales conceptos de la teoría lingüística y la teoría de la traducción. 
  • Distinguir los diferentes niveles estructurales de una lengua, los diferentes métodos de análisis gramatical, así como los principales métodos de la práctica terminológica.
  • Identificar los contextos de inserción profesional en el ámbito de la traducción, la interpretación y las lenguas aplicadas.
  • Reconocer los códigos deontológicos de la profesión, demostrando preocupación por su calidad y respeto.

 

Habilidades

Al finalizar el grado el estudiante será capaz de:

  • Comunicarse oralmente y por escrito en la lengua A en un nivel avanzado superior.
  • Comprender y producir textos orales y escritos en la lengua B comunicándose eficazmente en contextos profesionales.
  • Comprender y producir textos orales y escritos en la lengua C a nivel de usuario independiente en contextos profesionales
  • Planificar proyectos lingüísticos y de traducción a partir del análisis de casos concretos. 
  • Traducir textos especializados.
  • Desarrollar las técnicas, destrezas y capacidades necesarias para hacer interpretaciones.
  • Editar textos orales y escritos.
  • Utilizar herramientas informáticas aplicadas a las lenguas, la traducción y la interpretación, demostrando un dominio avanzado de los entornos virtuales de comunicación.
  • Gestionar de manera eficiente la información a partir del análisis de fuentes diferentes para desarrollar la profesión.
  • Actuar con espíritu y reflexión crítica ante el conocimiento, en todas sus dimensiones, mostrando inquietud intelectual, cultural y científica, y con compromiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia profesional.
  • Utilizar diferentes formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, tanto en la lengua propia como en la extranjera, con corrección en el uso, la forma y el contenido. 
  • Desarrollar de forma continua las propias competencias, destrezas y conocimientos según los estándares de la profesión.
 

Competencias

Al finalizar el grado el estudiante será capaz de:
  • Aplicar las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional.
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, e incorporando la perspectiva de género, tanto en la práctica académica como en la profesional.
  • Aplicar los conocimientos de lenguas, traducción, lingüística y procesamiento del lenguaje en actividades profesionales específicas.
  • Asesorar a organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas sobre cuestiones lingüísticas.
  • Proyectar los valores del emprendimiento y la innovación en el ejercicio de la trayectoria personal académica y profesional, a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y la motivación hacia el desarrollo profesional.
  • Demostrar destreza para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales como virtuales, mediante el uso informático e informacional de las TIC. 

 

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (interuniversitario: UVic-UCC, UOC)

Requisitos de acceso

Conocimientos previos

Para emprender los estudios del grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas, es recomendable tener unos conocimientos de lengua inglesa equivalentes al nivel B1 del marco europeo común de referencia.

Asimismo, es muy conveniente contar con buenas competencias lingüísticas en la lengua propia, como por ejemplo saber redactar con orden y claridad, expresarse oralmente y resumir y reelaborar los textos, entre otras.

No son necesarias competencias iniciales en Lengua C.

Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (interuniversitario: UVic-UCC, UOC)

Matrícula y precio

Precios

Precios por crédito Precio
Precio por crédito
51,21 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas
10,24 €/cr
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para facilitar la incorporación y asesoramiento a los nuevos estudiantes, las matrículas efectuadas del 8 de abril hasta el 16 de junio tendrán un descuento aproximado en concepto de matrícula anticipada del 10 %.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español y Andorra tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: bonificación del 39,80 % de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y exención del 100 % sobre la tasa de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Catalunya.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 19,9 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y el 50% de bonificación sobre la tasa de gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Catalunya.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a un descuento del 39,8% sobre los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y exención de la tasa de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Catalunya.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5% de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la tasa de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

Los estudiantes con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato que se matriculen para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tienen derecho a un descuento del 39,8% sobre los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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