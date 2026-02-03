Grau Online en Arts
Presentació
Amb el grau d'Arts online de la UOC, orienta la teva carrera professional cap a l'art amb una visió innovadora que sobrepassa els límits tradicionals de les belles arts. El món actual necessita una intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió en diferents àmbits socials i professionals.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Per què estudiar el grau online d'Arts de la UOC?
Estudiant el grau d'Arts podràs:
- Desenvolupar propostes artístiques que donin resposta als reptes de la creació contemporània.
- Participar en un programa pioner a Europa que posa en pràctica constantment les habilitats del treball online.
- Formar-te en diversos llenguatges artístics, des d'eines digitals fins a tècniques tradicionals, amb una mirada totalment interdisciplinària.
- Intervenir en la transformació de l'art contemporani i les professions creatives.
- Formar part d'una comunitat educativa internacional.
- Tenir un perfil professional imaginatiu, amb una mirada fonamentada i crítica, capaç de crear propostes innovadores en àmbits molt diversos.
Lidera la renovació de l'art contemporani i les professions creatives
El grau d'Arts t'obre les portes a treballar com a artista o en àmbits relacionats amb la creativitat, la direcció artística, assessoria cultural, crítica d'art, educació i també investigació.
Per què estudiar el grau online d'Arts de la UOC?
Estudiant el grau d'Arts podràs:
- Desenvolupar propostes artístiques que donin resposta als reptes de la creació contemporània.
- Participar en un programa pioner a Europa que posa en pràctica constantment les habilitats del treball online.
- Formar-te en diversos llenguatges artístics, des d'eines digitals fins a tècniques tradicionals, amb una mirada totalment interdisciplinària.
- Intervenir en la transformació de l'art contemporani i les professions creatives.
- Formar part d'una comunitat educativa internacional.
- Tenir un perfil professional imaginatiu, amb una mirada fonamentada i crítica, capaç de crear propostes innovadores en àmbits molt diversos.
Lidera la renovació de l'art contemporani i les professions creatives
El grau d'Arts t'obre les portes a treballar com a artista o en àmbits relacionats amb la creativitat, la direcció artística, assessoria cultural, crítica d'art, educació i també investigació.
Tindràs un perfil professional imaginatiu, amb una mirada fonamentada i crítica, capaç de crear propostes innovadores en àmbits molt diversos. A més, seràs capaç d'actualitzar-te permanentment en un context cultural i artístic canviant.
Gradua't a la UOC i orienta la teva carrera professional cap a una pràctica artística reflexiva per a contribuir a la renovació de les arts i les professions creatives.
Aquesta formació compleix els principis de l'educació STEAM: combinar les competències tecnològiques amb les artístiques i creatives, amb l'objectiu de formar professionals multidisciplinaris del sector artístic.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
Recursos en obert
arts.uoc.edu
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.