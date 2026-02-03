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Grau Online en Arts

Presentació

Amb el grau d'Arts online de la UOC, orienta la teva carrera professional cap a l'art amb una visió innovadora que sobrepassa els límits tradicionals de les belles arts. El món actual necessita una intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió en diferents àmbits socials i professionals.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en les TIC”

Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Per què estudiar el grau online d'Arts de la UOC?

Estudiant el grau d'Arts podràs:

  • Desenvolupar propostes artístiques que donin resposta als reptes de la creació contemporània.
  • Participar en un programa pioner a Europa que posa en pràctica constantment les habilitats del treball online.
  • Formar-te en diversos llenguatges artístics, des d'eines digitals fins a tècniques tradicionals, amb una mirada totalment interdisciplinària. 
  • Intervenir en la transformació de l'art contemporani i les professions creatives.
  • Formar part d'una comunitat educativa internacional.
  • Tenir un perfil professional imaginatiu, amb una mirada fonamentada i crítica, capaç de crear propostes innovadores en àmbits molt diversos.

Lidera la renovació de l'art contemporani i les professions creatives

El grau d'Arts t'obre les portes a treballar com a artista o en àmbits relacionats amb la creativitat, la direcció artística, assessoria cultural, crítica d'art, educació i també investigació.

Per què estudiar el grau online d'Arts de la UOC?


Estudiant el grau d'Arts podràs:

  • Desenvolupar propostes artístiques que donin resposta als reptes de la creació contemporània.
  • Participar en un programa pioner a Europa que posa en pràctica constantment les habilitats del treball online.
  • Formar-te en diversos llenguatges artístics, des d'eines digitals fins a tècniques tradicionals, amb una mirada totalment interdisciplinària. 
  • Intervenir en la transformació de l'art contemporani i les professions creatives.
  • Formar part d'una comunitat educativa internacional.
  • Tenir un perfil professional imaginatiu, amb una mirada fonamentada i crítica, capaç de crear propostes innovadores en àmbits molt diversos.

Lidera la renovació de l'art contemporani i les professions creatives

El grau d'Arts t'obre les portes a treballar com a artista o en àmbits relacionats amb la creativitat, la direcció artística, assessoria cultural, crítica d'art, educació i també investigació.

Tindràs un perfil professional imaginatiu, amb una mirada fonamentada i crítica, capaç de crear propostes innovadores en àmbits molt diversos. A més, seràs capaç d'actualitzar-te permanentment en un context cultural i artístic canviant.

Gradua't a la UOC i orienta la teva carrera professional cap a una pràctica artística reflexiva per a contribuir a la renovació de les arts i les professions creatives.

 

Aquesta formació compleix els principis de l'educació STEAM: combinar les competències tecnològiques amb les artístiques i creatives, amb l'objectiu de formar professionals multidisciplinaris del sector artístic.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

Recursos en obert

arts.uoc.edu

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Amb la col·laboració de:

Presentació del programa video link

Presentació del programa

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Arts

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
42
ECTS
Optativa
126
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsica
Crèdits
6
6
6
6
12
12
6
6
Assignatures obligatòries
Crèdits
6
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
12
Assignatures optatives
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Semestres

        Assignatures                   Crèdits
Semestre 1
30
6
12
12
Semestre 2
30
6
12
12
Semestre 3
30
6
12
12
Semestre 4
30
6
12
12
Semestre 5
30
6
12
Optativa 1
6
6
Semestre 6
30
6
12
12
Semestre 7
30
6
Optativa 2
6
Optativa 3
6
Optativa 4
6
Optativa 5
6
Semestre 8
30
Optativa 6
6
Optativa 7
6
6
12

Desde aquest enllaç podrás tenir una visió global de les assignatures per etapes formatives.

Cada assignatura té una duració semestral.

Càrrega lectiva

El grau d'Arts s'estructura seguint quatre etapes formatives que coincideixen amb els quatre cursos anuals:

  1. Capacitar: l'objectiu d'aquesta primera etapa és iniciar-se en l'ús de mitjans pràctics, i familiaritzar-se amb els primers conceptes de la història i les teories de l'art.
  2. Contextualitzar: l'objectiu d'aquesta segona etapa és situar-se en el context artístic global i local.
  3. Socialitzar: l'objectiu d'aquesta tercera etapa és ser capaç d'intervenir en contextos socials de manera col·laborativa.
  4. Professionalitzar: l'objectiu d'aquesta quarta i última etapa és arribar a desenvolupar una pràctica artística pròpia informada, crítica i situada.

Al llarg d'aquestes quatre etapes l'estudiant articula el seu recorregut formatiu passant per tres tipologies d'assignatures:

Càrrega lectiva


El grau d'Arts s'estructura seguint quatre etapes formatives que coincideixen amb els quatre cursos anuals:

  1. Capacitar: l'objectiu d'aquesta primera etapa és iniciar-se en l'ús de mitjans pràctics, i familiaritzar-se amb els primers conceptes de la història i les teories de l'art.
  2. Contextualitzar: l'objectiu d'aquesta segona etapa és situar-se en el context artístic global i local.
  3. Socialitzar: l'objectiu d'aquesta tercera etapa és ser capaç d'intervenir en contextos socials de manera col·laborativa.
  4. Professionalitzar: l'objectiu d'aquesta quarta i última etapa és arribar a desenvolupar una pràctica artística pròpia informada, crítica i situada.

Al llarg d'aquestes quatre etapes l'estudiant articula el seu recorregut formatiu passant per tres tipologies d'assignatures: seminaris, tallers i projectes. Cada tipologia d'assignatura proposa un mètode de treball, amb un ús concret de processos i metodologies de treball; un vincle amb la materialitat, ús determinat de llenguatges, tècniques, tecnologies, eines, mitjans i suports; i una relació amb els discursos precisa, vinculada de manera diferent amb la història, la teoria i la crítica en l'àmbit de les Belles Arts. Cada assignatura  te associat un o varis laboratoris  que  fan acompanyament i donen suport a l'ús d'eines i materials.

Seminaris

En els seminaris s'estudien, fomentant l'escriptura com a tècnica principal però sense descartar un altre tipus de llenguatge de les Belles Arts (el traç, la imatge, etc.), diferents marcs teòrics i conceptuals. Es plantegen activitats de lectura, estudi, escriptura, debat i documentació, avaluació, autoavaluació i coavaluació, que posen un èmfasi especial en l'anàlisi i la recerca.

En els seminaris es produeix una intensa reflexió crítica a l'entorn de diferents temes de caràcter teòric, relacionats amb la pràctica artística. S'hi plantegen aspectes clau sobre història de l'art, la noció de tècnica i de mitjà, els sistemes de l'art, algunes teories de l'art i de la cultura, els fonaments de la cultura visual i els nous mitjans, i també té lloc una primera aproximació a la recerca artística. Aquests aspectes clau de tipus teòric, amb els quals l'estudiant entra en contacte en els seminaris, han de posar-se en pràctica en els projectes, i són una de les eines conceptuals que permeten a l'estudiant dotar de discurs la seva producció artística.

Hi ha seminaris obligatoris i seminaris optatius, tots dos de 6 ECTS.

Tallers

Els tallers són espais d'experimentació i pràctica amb diferents materials, en relació amb contextos històrics i referents teòrics. S'hi plantegen activitats de lectura, estudi, escriptura, debat i documentació, avaluació, autoavaluació i coavaluació, que posen un èmfasi especial en l'experimentació i la construcció material.

En els tallers es treballen qüestions pròpies dels continguts de cada assignatura en concret, però tots ells busquen explorar diferents eines, llenguatges, mitjans, tècniques i tecnologies de les pràctiques artístiques contemporànies; desenvolupar destreses tècniques i metodològiques en els processos de creació artística; prendre consciència de la manera com el material, el llenguatge, el mitjà i l'eina condicionen la forma i el significat; experimentar, subvertir i qüestionar els límits de les tècniques i la tecnologies; i contextualitzar històricament i de manera crítica diferents mitjans artístics.

Hi ha tallers obligatoris de 12 ECTS i tallers optatius de 6 ECTS.

Projectes i Treball Final de Grau

Les assignatures de projectes són de 12 crèdits i combinen una diversitat de metodologies de treball per a abordar projectes artístics de naturalesa diferent. L'estudiant ha de manejar l'ús lliure de materials, eines, llenguatges, mitjans, tècniques i tecnologies en relació amb contextos històrico-teòrics per a la creació de discursos crítics. Es plantegen projectes de Belles Arts que integren activitats com llegir, estudiar, analitzar, investigar, experimentar, projectar, construir, escriure, compartir, debatre i documentar; avaluar, autoavaluar i coavaluar.

Cada etapa formativa (capacitar, contextualitzar, socialitzar i professionalitzar), que coincideix amb el tancament de cada curs complet, finalitza amb un projecte per tal de consolidar els aprenentatges d'aquesta etapa i posar de nou en pràctica gran part de les competències treballades en aquesta etapa.

El Treball Final de Grau consta de 12 ECTS i una assignatura preparatòria Disseny del TFG de 6 ECTS.  Suposa la culminació del grau atès que permet a l'alumnat desenvolupar un projecte de certa envergadura on sintetiza tots els aprenentatges del grau amb una voluntat clara de professionalització en l'àmbit.

Laboratoris 

Els  laboratoris son aules de suport vinculades a determinades assignatures on es treballa amb eines, tecnologies i materials diversos que poden ser d'ús transversal a la titulació. Així doncs els laboratoris no son assignatures com a tal sinó espais auxiliars sense creditatge ni activitat avaluable.

La seva funció principal és:

  • Acompanyar i donar suport en l'ús d'eines i materials (programari, codi per la programació i tractament de la materialitat) necessari per la realització de les activitats de les assignatures vinculades. 
  • Reforçar l'aprenentatge basat en l'experimentació i realització d'activitats optatives de reforç per a les competències instrumentals.

L'aula del laboratori disposa d'un professor col·laborador i de recursos d'aprenentatge específics per resoldre els dubtes de l'estudiant.

Descarrega aquí el pòster del Grau (visió global).

Pràctiques

Tipologia de l' assignatura Optativa
Durada

 
 6 crédits ECTS, equivalents a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques  curriculars. 

Modalitat

 Presencials i virtuals
Requisits
 
Haver superat 120crèdits ECTS del grau.
 
Acompanyament 

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor responsable que actua com a tutor acadèmic, que garanteixen que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu. 
Com a les altres assignatures, l'assignatura de Pràctiques compta amb una aula acadèmica amb un professor responsable i un professor col·laborador.
L'estudiant també té a la vostra disposició el Servei de pràctiques de la UOC que s'encarrega dels temes de gestió relacionats amb el conveni i tots els tràmits que comporten les pràctiques; i el tutor del programa que us pot orientar, guiar i assessorar durant el desenvolupament de les pràctiques
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball Final de Grau

Per matricular aquesta assignatura l'estudiant ha d'haver superat 180 ECTS del Grau i haver cursat l'assignatura Disseny del TFG. Es recomana que dins d'aquests 180 ECTS l'estudiant hagi cursat les tres assignatures de Projecte (Projecte I, Projecte II i Projecte III).

Aquesta és una assignatura de 12 ECTS, que equivalen a 300 hores de treball de l'estudiant durant un semestre.

En el Grau d'Arts, cada etapa formativa (capacitar, contextualitzar, socialitzar i professionalitzar), coincident amb el tancament de cada curs complet, finalitza amb un projecte per a  consolidar els aprenentatges d'aquesta etapa i posar de nou en pràctica gran part de les competències treballades en la mateixa. Aquests projectes, combinen una diversitat de metodologies de treball per abordar projectes artístics de diferent naturalesa. L'estudiant ha de gestionar l'ús lliure de materials, eines, llenguatges, mitjans, tècniques i tecnologies en relació amb contextos històric-teòrics per a la creació de discursos crítics.

Treball Final de Grau


Per matricular aquesta assignatura l'estudiant ha d'haver superat 180 ECTS del Grau i haver cursat l'assignatura Disseny del TFG. Es recomana que dins d'aquests 180 ECTS l'estudiant hagi cursat les tres assignatures de Projecte (Projecte I, Projecte II i Projecte III).

Aquesta és una assignatura de 12 ECTS, que equivalen a 300 hores de treball de l'estudiant durant un semestre.

En el Grau d'Arts, cada etapa formativa (capacitar, contextualitzar, socialitzar i professionalitzar), coincident amb el tancament de cada curs complet, finalitza amb un projecte per a  consolidar els aprenentatges d'aquesta etapa i posar de nou en pràctica gran part de les competències treballades en la mateixa. Aquests projectes, combinen una diversitat de metodologies de treball per abordar projectes artístics de diferent naturalesa. L'estudiant ha de gestionar l'ús lliure de materials, eines, llenguatges, mitjans, tècniques i tecnologies en relació amb contextos històric-teòrics per a la creació de discursos crítics. Es plantegen projectes de Belles Arts que integren activitats com llegir, estudiar, analitzar, investigar, experimentar, projectar, construir, escriure, compartir, debatre i documentar; avaluar, autoavaluar i coavaluar.

Per finalitzar el Grau es cursa el Treball Final de Grau (TFG). Aquesta assignatura consisteix a realitzar un últim projecte individual, síntesi dels coneixements adquirits al llarg de tot el Grau i orientada a l'avaluació de les competències associades a la titulació. Per això, per matricular-se d'aquesta assignatura, cal haver superat un mínim de 180 ECTS del Grau i haver cursat totes les assignatures obligatòries del Grau, així com la majoria d'optatives (210 ECTS en total),  i que dins d'aquestes estiguin les tres assignatures de Projecte (Projecte I, Projecte II i Projecte III).

Per realitzar el TFG l'estudiant compta amb la guia del tutor del treball final, qui fa l'acompanyament necessari perquè es pugui desenvolupar el seu treball. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar a l'estudiant, fer el seguiment del projecte i assessorar en cada un dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats o defensa. El treball final conclou amb una defensa virtual síncrona en què l'estudiant ha de fer una exposició argumentada de la seva feina davant d'una comissió d'avaluació.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, es pot consultar el  pla docent.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Recursos per a l'aprenentatge

Una de les singularitats dels recursos d'aprenentatge del grau en Arts és l'elaboració d'un portafoli, i també la creació d'un diari, en diferents assignatures del programa. Amb ells s'accentua la importància de la documentació dels processos, la qual cosa permet realitzar un seguiment del treball individual de cada estudiant, alhora que fomenta la reflexió i l'articulació argumentativa de la pràctica artística pròpia. El diari i el portafolis volen dotar l'estudiant d'espais per a reflexionar sobre el que aprèn i com ho aprèn. Pràctiques, reflexions sobre l'après i el que queda per aprendre, anotacions, missatges, activitats, etc. van plasmant la seva pròpia evolució al llarg de la titulació. Es tracta de compartir aprenentatges, tant formals com informals, i d'alimentar i posar en valor la xarxa d'interrelacions amb altres persones que també estan construint el seu procés d'aprenentatge.

Recursos per a l'aprenentatge


Una de les singularitats dels recursos d'aprenentatge del grau en Arts és l'elaboració d'un portafoli, i també la creació d'un diari, en diferents assignatures del programa. Amb ells s'accentua la importància de la documentació dels processos, la qual cosa permet realitzar un seguiment del treball individual de cada estudiant, alhora que fomenta la reflexió i l'articulació argumentativa de la pràctica artística pròpia. El diari i el portafolis volen dotar l'estudiant d'espais per a reflexionar sobre el que aprèn i com ho aprèn. Pràctiques, reflexions sobre l'après i el que queda per aprendre, anotacions, missatges, activitats, etc. van plasmant la seva pròpia evolució al llarg de la titulació. Es tracta de compartir aprenentatges, tant formals com informals, i d'alimentar i posar en valor la xarxa d'interrelacions amb altres persones que també estan construint el seu procés d'aprenentatge.

A més, la creació d'un espai digital propi permet a l'estudiant, de manera continuada al llarg de la titulació de grau, definir i desenvolupar una part de la seva identitat digital de manera que pugui mostrar les competències assolides i els interessos professionals d'una manera activa i eficient.

Seguint la filosofia del coneixement obert, el Grau d'Arts posa a disposició del públic en general part dels seus materials docents. Pots consultar-los al site de recursos en obert del grau o al repositori institucional de la UOC O2.
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en TIC
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de les TIC: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en les TIC i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Arts

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

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Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Animació(LOE)36 crèdits
Animacions 3D, jocs i entorns interactius(LOE)48 crèdits
Aparadorisme(LOGSE)36 crèdits
Arquitectura efímera (LOGSE)30 crèdits
Art Tèxtil(LOGSE)24 crèdits
Arts Aplicades al Mur(LOGSE)42 crèdits
Arts Aplicades de l'Escultura(LOGSE)30 crèdits
Ceràmica artística(LOE)42 crèdits
Còmic(LOE)30 crèdits
Disseny i Gestió de la Producció Gràfica(LOE)30 créditos
Edició d'art(LOE)12 créditos
Enquadernació artística(LOGSE)18 crèdits
Escultura Aplicada a l'Espectacle(LOE)30 crèdits
Esmalt artístic al foc sobre metalls(LOGSE)42 crèdits
Estampacions i tintatges artístics (LOGSE)36 crèdits
Estilisme d'indumentària (LOGSE)30 crèdits
Fotografia(LOE)30 crèdits
Fotografia artística(LOGSE)36 crèdits
Gràfica Audiovisual(LOE)30 crèdits
Gràfica audiovisual, perfil professional d'infografia en 3D(LOE)36 crèdits
Gràfica Impresa(LOE)18 crèdits
Gràfica Interactiva(LOE)30 crèdits
Gràfica Publicitària(LOE)30 crèdits
Gràfica Publicitària(LOGSE)30 crèdits
Gravat i tècniques d'estampació(LOGSE)24 crèdits
Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE)30 crèdits
Il·lustració(LOE)42 crèdits
Il·lustració(LOGSE)42 crèdits
Il·lustració, Perfil Professional d'Animació Audiovisual(LOGSE)36 crédits
Imatge(LOE)42 crédits
Joieria artística(LOGSE)30 crèdits
Mobiliari(LOGSE)42 crèdits
Modelisme industrial (LOGSE)30 crèdits
Modelisme i maquetisme (LOGSE)30 crèdits
Modelisme i Matriceria Ceràmica(LOE)42 crèdits
Producció d'Audiovisuals i Espectacles(LOE)30 crèdits
Projectes i direcció d'obres de decoració (LOGSE)30 crèdits
Puntes artístiques(LOGSE)30 crèdits
Realització de projectes audiovisuals i espectacles(LOE)30 crèdits
Realització d'audiovisuals i espectacles(LOGSE)30 crèdits
So (LOGSE)30 crèdits
So per a Audiovisuals i Espectacles(LOE)30 crèdits
Tècniques Escultòriques(LOE)30 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Arts

Professorat

Direcció del programa

  • Laia Blasco Soplón

    Directora del Grau d'Arts de la UOC i professora d'art i disseny. Doctora en Tecnologies de la Informació i Xarxes per la UOC i llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. La seva recerca artística i acadèmica se centra en la creació, l'estudi i la crítica d'eines interactives per a l'experimentació i l'aprenentatge.

Grau en Arts

Sortides professionals

Sortides Professionals

El grau d'Arts de la UOC respon a la demanda creixent en societats avançades d'una intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió en àmbits socials i professionals molt diferentsés, és per això que el perfil formatiu del grau d'Arts contempla aquests cinc perfils professionals:

  • La creació artística (artista plàstic en totes les tècniques i mitjans creatius)
  • Creatiu en l'àmbit audiovisual i de les noves tecnologies
  • Expert cultural, assessor artístic i direcció artística
  • Professorat  (docència i educació artística en diversos contextos reglats i no reglats. Per la docència en centres docents reglats i/o universitàris caldrà tenir present els requisits de màster o doctorat específics que es demanin)
  • I altres professionals especialistes artístics, donat que les competències creatives i tecnològiques que es desenvolupen al Grau d'Arts fomenten l'adaptació a professions futures que encara estan per definir.

 

Objectius

El grau d'Arts de la UOC té com a objectiu formar professionals de les Belles Arts capaços de desenvolupar pràctiques artístiques diverses de manera informada i crítica, situades en contextos socials i culturals concrets.

La titulació s'ofereix com a resposta als nous desafiaments de la creació contemporània, partint d'una noció expandida de les arts que desborda els límits tradicionals de la pràctica artística i s'estén a partir de la creixent demanda de la intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió en àmbits socials i professionals molt diferents. Està concebuda com un procés d'aprenentatge de sabers pràctics, fonamentats en l'adquisició d'uns utillatges teòrics que estimulen la capacitat d'anàlisi i l'autonomia crítica, articulades amb unes eines metodològiques i de realització material, partint de la noció bàsica de projecte.

El grau neix amb la voluntat de no dissociar teoria i pràctica, d'acoblar mètode i crítica, d'enllaçar discurs i matèria, i d'hibridar l'analògic i el digital.

Objectius


El grau d'Arts de la UOC té com a objectiu formar professionals de les Belles Arts capaços de desenvolupar pràctiques artístiques diverses de manera informada i crítica, situades en contextos socials i culturals concrets.

La titulació s'ofereix com a resposta als nous desafiaments de la creació contemporània, partint d'una noció expandida de les arts que desborda els límits tradicionals de la pràctica artística i s'estén a partir de la creixent demanda de la intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió en àmbits socials i professionals molt diferents. Està concebuda com un procés d'aprenentatge de sabers pràctics, fonamentats en l'adquisició d'uns utillatges teòrics que estimulen la capacitat d'anàlisi i l'autonomia crítica, articulades amb unes eines metodològiques i de realització material, partint de la noció bàsica de projecte.

El grau neix amb la voluntat de no dissociar teoria i pràctica, d'acoblar mètode i crítica, d'enllaçar discurs i matèria, i d'hibridar l'analògic i el digital. Es desenvolupa en un context eminentment tecnològic i desplega totes les potencialitats de les eines online per a integrar sabers i accions. El programa es defineix a partir de tres eixos conceptuals:

  • Crític discursiu. El grau parteix d'una concepció de les pràctiques artístiques en què es posa en joc la creativitat o la imaginació en una gran quantitat d'intervencions de caràcter social. Això exigeix facilitar una base discursiva profunda, sense oblidar que la pràctica artística des d'una concepció crítica pren forma davant d'una situació determinada, davant un conflicte concret. Aquí, la mescla de fer i de pensar es converteix en intervenció, en acció; en definitiva, en el lloc de les pràctiques artístiques contemporànies.
  • Postmedia. Abasta tant mitjans tradicionals com nous mitjans. L'analògic i el digital s'hibriden de manera que superen la compartimentació disciplinària, fomenten el treball multidisciplinari i barregen mitjans, tècniques i tecnologies. D'aquesta manera, és possible conversar amb agents d'altres àmbits de coneixement. Això implica conèixer de manera pràctica, i al mateix temps crítica, les tècniques tradicionals, i adquirir, al seu torn, una alfabetització bàsica en els llenguatges de programació per tal de fer possible la manipulació creativa de tot l'entramat tecnològic digital.
  • Comunitat expandida. El grau es desenvoluparà, a través dels convenis oportuns, com una col·laboració entre una institució acadèmica (la UOC) i una institució cultural (el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), aprofitant de les dues tot el seu bagatge en l'educació superior i en el context artístic, respectivament. La manera de concebre el grau permet incorporar estudiants de diferents contextos geogràfics, comptar amb un ampli ventall de col·laboradors de les més diverses disciplines i situats en diferents territoris. L'ús de la xarxa com a espai de mediació facilita la creació d'una comunitat artística diversa i estesa, en la qual es dilueix el dins i el fora de l'aula i es genera un coneixement socialitzat. Tot això proporciona a l'estudiant l'experiència de treballar en contextos locals i globals, col·laboratius i oberts.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El perfil d'ingrés recomanat en la titulació del grau d'Arts de la UOC és de caràcter formatiu i està vinculat a les àrees d'Arts, juntament amb una capacitat prèvia de comunicació efectiva, tant oral com escrita, amb especial atenció en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de les Belles Arts.

El futur estudiant del grau d'Arts ha de mantenir una relació de comprensió i interès cap a una activitat polivalent que va més enllà de la de creació circumscrita als sistemes de l'art. També és recomanable un interès previ per la creació i la generació de discursos en relació amb la societat, mitjançant diferents pràctiques artístiques. De la mateixa manera, l'estudiant ha d'estar disposat a integrar sabers i accions mitjançant un treball que no dissocia la teoria de la pràctica en un context interdisciplinari, tecnològic i online.

Resultats d'aprenentatge

 En finalitzar el grau universitari, l'estudiant serà capaç de:  

Coneixements (K) 

● K1-Construir un marc de referències històrico-teòric-crítiques i articular-lo de manera fonamentada amb la pròpia pràctica.  

● K2-Construir un marc de referències històrico-teòric-crítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics.  

● K3-Escollir els mitjans d'expressió, representació i comunicació adequats per a cada tipus de pràctica artística.  

● K4-Identificar els processos, mètodes i fases de disseny, gestió i producció de projectes artístics.  

● K5-Utilitzar metodologies d'investigació pròpies del treball artístic: formulació de preguntes pertinents, realització de cerques, anàlisis i avaluacions.  

● K6-Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.  

● K7-Emprar els formats adequats de documentació i comunicació de la pròpia pràctica artística, tenint en compte el context de presentació.

Resultats d'aprenentatge


 En finalitzar el grau universitari, l'estudiant serà capaç de:  

Coneixements (K) 

● K1-Construir un marc de referències històrico-teòric-crítiques i articular-lo de manera fonamentada amb la pròpia pràctica.  

● K2-Construir un marc de referències històrico-teòric-crítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics.  

● K3-Escollir els mitjans d'expressió, representació i comunicació adequats per a cada tipus de pràctica artística.  

● K4-Identificar els processos, mètodes i fases de disseny, gestió i producció de projectes artístics.  

● K5-Utilitzar metodologies d'investigació pròpies del treball artístic: formulació de preguntes pertinents, realització de cerques, anàlisis i avaluacions.  

● K6-Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.  

● K7-Emprar els formats adequats de documentació i comunicació de la pròpia pràctica artística, tenint en compte el context de presentació.  

● K8-Interpretar el context professional actual (sistemes i agents de l’art) en la seva dinàmica local i global i interactuar-hi efectivament.

Habilitats o destreses (S): 

● S1-Comunicar per escrit i oralment idees de forma clara i ordenada adaptant el llenguatge a l’audiència de cada ocasió.  

● S2-Comprendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional demostrant un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'una llengua estrangera.  

● S3-Respondre de manera flexible i adaptada a casos transferibles en la pràctica professional.  

● S4-Manifestar autonomia, capacitat d’autogestió i d'autoaprenentatge.  

● S5-Elaborar arguments sobre pràctiques artístiques en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant en les teories com en les propostes artístiques contemporànies.  

● S6-Debatre sobre el treball d'altres basant-se en una anàlisi i avaluació argumentada i dialogant amb els comentaris rebuts sobre el treball propi.  

● S7-Explorar camins divergents en el propi treball, assumint riscos i experimentant creativament.  

● S8-Reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.  

● S9-Utilitzar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines pròpies de la disciplina artística treballada.  

● S10-Integrar la dimensió computacional i interactiva en la pràctica artística.

Competències (C): 

 ● C1-Elaborar discursos a partir de l’anàlisi d’un objecte d’estudi, tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), de manera reflexiva i autocrítica.  

● C2-Fer aportacions creatives, alternatives i originals en el context artístic i cultural.  

● C3-Aplicar un pensament crític per prendre una posició fonamentada, tenint en compte els debats contemporanis del context artístic.  

● C4-Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, i incorporant la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.  

● C5-Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Arts

Requisits d'accés

Coneixements previs

Per matricular-se al grau en Arts no cal cap coneixement previ específic, si bé és recomanable tenir certa experiència en activitats creatives i expressives, així com un interès en la creació contemporània i coneixements bàsics d'anglès.

Grau en Arts

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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