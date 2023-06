Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor responsable que actua com a tutor acadèmic, que garanteixen que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Com a les altres assignatures, l'assignatura de Pràctiques compta amb una aula acadèmica amb un professor responsable i un professor col·laborador.

L'estudiant també té a la vostra disposició el Servei de pràctiques de la UOC que s'encarrega dels temes de gestió relacionats amb el conveni i tots els tràmits que comporten les pràctiques; i el tutor del programa que us pot orientar, guiar i assessorar durant el desenvolupament de les pràctiques