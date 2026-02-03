A lo largo de estas cuatro etapas el estudiante articula su recorrido formativo pasando por tres tipologías de asignaturas:

Carga lectiva

El grado de Artes se estructura siguiendo cuatro etapas formativas que coinciden con los cuatro cursos anuales:

Capacitar: el objetivo de esta primera etapa es iniciarse en el uso de medios prácticos, y familiarizarse con los primeros conceptos de la historia y las teorías del arte. Contextualizar: el objetivo de esta segunda etapa es situarse en el contexto artístico global y local. Socializar: el objetivo de esta tercera etapa es ser capaz de intervenir en contextos sociales de forma colaborativa. Profesionalizar: el objetivo de esta cuarta y última etapa es llegar a desarrollar una práctica artística propia informada, crítica y situada.

A lo largo de estas cuatro etapas el estudiante articula su recorrido formativo pasando por tres tipologías de asignaturas: seminarios, talleres y proyectos. Cada tipología de asignatura propone un método de trabajo, con un uso concreto de procesos y metodologías de trabajo; un vínculo con la materialidad, uso de lenguajes, técnicas, tecnologías, herramientas, medios y soportes determinado; y una relación con los discursos precisa, vinculada de forma distinta con la historia, la teoría y la crítica en el ámbito de las Bellas Artes. Cada asignatura tiene asociado uno o varios laboratorios que acompañan y dan soporte en el uso de herramientas y materiales.

Seminarios

En los seminarios se estudian, fomentando la escritura como técnica principal pero sin descartar otro tipo de lenguajes de las Bellas Artes (el trazo, la imagen, etc.), distintos marcos teóricos y conceptuales. Se plantean actividades de lectura, estudio, escritura, debate y documentación, evaluación, autoevaluación y coevaluación, que ponen un especial énfasis en el análisis y la investigación.

Los seminarios son espacios en los que se da lugar una intensa reflexión crítica acerca de distintos temas de carácter teórico, relacionados con la práctica artística. En los seminarios se plantean aspectos clave sobre historia del arte, la noción de técnica y de medio, los sistemas del arte, algunas teorías del arte y de la cultura, los fundamentos de la cultura visual y los nuevos medios, así como una primera aproximación a la investigación artística. Estos aspectos clave de tipo teórico, con los que el estudiante entra en contacto en los seminarios, deben ponerse en práctica en los proyectos, y son una de las herramientas conceptuales que permiten al estudiante dotar de discurso su producción artística.

Hay seminarios obligatorios y seminarios optativos, de 6 ECTS.

Talleres

Los talleres son espacios de experimentación y práctica con distintos materiales, en relación con contextos históricos y referentes teóricos. En ellos se plantean actividades de lectura, estudio, escritura, debate y documentación, evaluación, autoevaluación y coevaluación, que ponen un especial énfasis en la experimentación y la construcción material.

En los talleres se trabajan cuestiones propias de los contenidos de cada asignatura en concreto, pero todos ellos buscan explorar distintas herramientas, lenguajes, medios, técnicas y tecnologías de las prácticas artísticas contemporáneas; desarrollar destrezas técnicas y metodológicas en los procesos de creación artística; tomar conciencia de cómo el material, el lenguaje, el medio y la herramienta condicionan la forma y el significado; experimentar, subvertir, cuestionar los límites de las técnicas y la tecnologías; y contextualizar históricamente y de forma crítica distintos medios artísticos.

Hay talleres obligatorios de 12 ECTS y talleres optativos de 6 ECTS.

Proyectos y Trabajo Final de Grado

Los proyectos combinan una diversidad de metodologías de trabajo para abordar proyectos artísticos de distinta naturaleza. El estudiante debe manejar el uso libre de materiales, herramientas, lenguajes, medios, técnicas y tecnologías en relación con contextos histórico-teóricos para la creación de discursos críticos. Se plantean proyectos de Bellas Artes que integran actividades como leer, estudiar, analizar, investigar, experimentar, proyectar, construir, escribir, compartir, debatir y documentar; evaluar, autoevaluar y coevaluar.

Cada etapa formativa (capacitar, contextualizar, socializar y profesionalizar), que coincide con el cierre de cada curso completo, finaliza con un proyecto para consolidar los aprendizajes de dicha etapa y poner de nuevo en práctica gran parte de las competencias trabajadas en dicha etapa.

El Trabajo Final de Grado consta de 12 ECTS y una asignatura preparatoria de 6 ECTS, Diseño del TFG. Supone la culminación del grado dado que permite al alumnado desarrollar un proyecto de cierta envergadura donde sintetiza todos los aprendizajes del grado con una voluntad clara de profesionalización en el ámbito.

Laboratorios

Los Laboratorios son aulas de apoyo vinculadas a determinadas asignaturas donde se trabaja con herramientas, tecnologías y materiales diversos que pueden ser de uso transversal a la titulación. Lo laboratorios no son asignaturas como tales sino espacios auxiliares, sin valoración académica ni actividades evaluables.

Su función principal es:

Acompañar y dar soporte en el uso de herramientas y materiales (software, código para la programación y tratamiento de la materialidad) necesario para la realización de las actividades de las asignaturas vinculadas.

Reforzar el aprendizaje basado en la experimentación y realización de actividades optativas de refuerzo para las competencias instrumentales.

El aula del laboratorio dispone de un profesor colaborador y de recursos de aprendizaje específicos para resolver las dudas del estudiante.

Para la obtención del título se necesitan 240 créditos ECTS, los cuales se organizan de la siguiente manera: