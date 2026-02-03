Grado Online en Artes
Presentación
Con el grado de Artes online de la UOC, dirige tu carrera profesional hacia el arte con una visión innovadora que desborda los límites tradicionales de las bellas artes. El mundo actual requiere una intervención de la imaginación, la creatividad y la capacidad de expresión en distintos ámbitos sociales y profesionales.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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¿Por qué estudiar el grado de Artes online de la UOC?
Estudiando el grado de Artes podrás:
- Desarrollar propuestas artísticas que den respuesta a los retos de la creación contemporánea.
- Participar en un programa pionero en Europa que pone en práctica constantemente las habilidades del trabajo online.
- Formarte en distintos lenguajes artísticos, desde herramientas digitales hasta técnicas tradicionales, con una mirada totalmente interdisciplinaria.
- Intervenir en la transformación del arte contemporáneo y profesiones creativas.
- Formar parte de una comunidad educativa internacional.
- Tener un perfil profesional imaginativo, con una mirada fundamentada y crítica, capaz de crear propuestas innovadoras en muy diversos ámbitos.
Lidera la renovación del arte contemporáneo y las profesiones creativas
El grado de Artes te abre las puertas a trabajar como artista o en ámbitos relacionados con la creatividad, dirección artística, asesoría cultural, crítica de arte, educación y también investigación.
¿Por qué estudiar el grado de Artes online de la UOC?
Estudiando el grado de Artes podrás:
- Desarrollar propuestas artísticas que den respuesta a los retos de la creación contemporánea.
- Participar en un programa pionero en Europa que pone en práctica constantemente las habilidades del trabajo online.
- Formarte en distintos lenguajes artísticos, desde herramientas digitales hasta técnicas tradicionales, con una mirada totalmente interdisciplinaria.
- Intervenir en la transformación del arte contemporáneo y profesiones creativas.
- Formar parte de una comunidad educativa internacional.
- Tener un perfil profesional imaginativo, con una mirada fundamentada y crítica, capaz de crear propuestas innovadoras en muy diversos ámbitos.
Lidera la renovación del arte contemporáneo y las profesiones creativas
El grado de Artes te abre las puertas a trabajar como artista o en ámbitos relacionados con la creatividad, dirección artística, asesoría cultural, crítica de arte, educación y también investigación.
Tendrás un perfil profesional imaginativo, con una mirada fundamentada y crítica, capaz de crear propuestas innovadoras en los más diversos ámbitos. Además, serás capaz de actualizarte permanentemente en un contexto cultural y artístico cambiante.
Gradúate en la UOC y orienta tu carrera profesional hacia una práctica artística reflexiva para contribuir a la renovación de las artes y las profesiones creativas.
Esta formación cumple los principios de la educación STEAM: combinar las competencias tecnológicas con las artísticas y creativas, con el objetivo de formar profesionales multidisciplinarios del sector artístico.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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240
Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Si tienes un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) consulta las tablas de reconocimiento de créditos del grado de Artes.
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La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.