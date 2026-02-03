Grau Online en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Presentació
El paper estratègic de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i la seva aplicació creixent en els diferents sectors de l'economia ha disparat la demanda de professionals de les telecomunicacions. La gestió tecnològica de la informació s'ha convertit en un element indispensable per al funcionament de qualsevol negoci, empresa o institució.
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Per què estudiar el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació?
La UOC ofereix el grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, una titulació oficial d'alt nivell i rigor acadèmic que acredita al graduat com a enginyer tècnic de telecomunicació perquè pugui exercir professionalment en aquest àmbit.
L'estudiantat complementa la seva formació comuna obligatòria amb una especialització tecnològica específica: Sistemes de Telecomunicació i Sistemes Telemàtics.
Per què estudiar el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació?
Estudiar el Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació és una aposta de futur:
- Grau habilitant per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació (Ordre CIN/352/2009).
- Plena ocupació dels graduats.
- Sector amb demanda i futur professional: les telecomunicacions són un element clau a la societat, el teixit productiu i l'economia del futur.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.