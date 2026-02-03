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Grau Online en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Presentació

El paper estratègic de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i la seva aplicació creixent en els diferents sectors de l'economia ha disparat la demanda de professionals de les telecomunicacions. La gestió tecnològica de la informació s'ha convertit en un element indispensable per al funcionament de qualsevol negoci, empresa o institució.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Més informació

 

Per què estudiar el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació?

La UOC ofereix el grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, una titulació oficial d'alt nivell i rigor acadèmic que acredita al graduat com a enginyer tècnic de telecomunicació perquè pugui exercir professionalment en aquest àmbit.

L'estudiantat complementa la seva formació comuna obligatòria amb una especialització tecnològica específica: Sistemes de Telecomunicació i Sistemes Telemàtics.

Per què estudiar el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació?

Estudiar el Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació és una aposta de futur:

  • Grau habilitant per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació (Ordre CIN/352/2009).
  • Plena ocupació dels graduats.
  • Sector amb demanda i futur professional: les telecomunicacions són un element clau a la societat, el teixit productiu i l'economia del futur.
Descarrega't el fullet informatiu del grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés
Si tens un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) consulta els reconeixements de crèdits del Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Sessió informativa video link

Sessió informativa

Telecomunicacions i sostenibilitat video link

Telecomunicacions i sostenibilitat

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Pla d'estudis

240
ECTS
78
ECTS
Bàsica
72
ECTS
Optativa
78
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Formació bàsica (78 ECTS)
Crèdits

 

 

 

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Comunicació i treball en equip a la xarxa6
Formació obligatòria (78 ECTS)
Crèdits

 

 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES DE MENCIÓ (48 ECTS)
Crèdits

 

6
6
6
6
6
6
6
Processament d'imatge
6
Menció en Sistemes de Telecomunicació

 

6
Disseny de xarxes telemàtiques
6
Automatització de Xarxes i Xarxes deterministes
6
Seguretat en xarxes
6
Sistemes a Internet
6
Telecomunicació en el sector del transport
6
Sistemes distribuïts
6
Internet de les Coses (IoT)6
Menció en Sistemes Telemàtics

 

 

 

Formació optativa (24 ECTS) *
Crèdits
Pràctiques en empresa
12
6
6
Treball de final de grau12

 

* L'estudiant té disponibles, com a assignatures optatives, les assignatures de les mencions que no hagi escollit per cursar

 

 

Semestres

La distribució és orientativa, ja que depenent del semestre d'incorporació al grau, algunes assignatures poden no coincidir amb la distribució proposada.

 

Assignatures Crèdits

 

Semestre 1
30
6
6
6
6
6

 

 

 

Semestre 2
30
6
Administració i gestió d'organitzacions
6
6
6
6

 

 

 

Semestre 3
30
6
6
Bases de dades
6
6
6

 

 

 

Semestre 4
30
6
6
6
6
6

 

 

 

Semestre 5
30
6
Gestió de projectes
6
6
6

 

 

 

Semestre 6
30
Comunicacions mòbils
6
Assignatura optativa de menció I6
Assignatura optativa de menció II6
Assignatura optativa de menció III
6
Assignatura optativa
6

 

 

 

Semestre 7
30
Assignatura optativa de menció IV
6
Assignatura optativa de menció V
6
Assignatura optativa de menció VI
6
Assignatura optativa de menció VII 
Assignatura optativa
6

 

 

 

Assignatura optativa de menció VIII
6
12
Assignatura optativa
6
Assignatura optativa
6
Semestre 8
30

 

 

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

 

 

 

Mencions

L'estudiant haurà d'escollir una de les dues mencions oferides al Grau. Haurà de cursar totes les assignatures de la Menció de manera obligatòria i aquesta quedarà recollida en el nom del títol.

Les Mencions són:

Les assignatures de les mencions que no hagi decidit cursar, seran assignatures optatives del pla que podrà decidir cursar en funció del seu interès.

Segons la menció cursada per l'estudiant, el títol que obtindrà serà:

  • Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, menció en Sistemes de Telecomunicació
  • Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, menció en Sistemes Telemàtics

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaOptativa
Durada12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars.
Modalitat/sPresencial, semipresencial o virtual
Requisits

Totes:

  • No la poden cursar els estudiants que la tinguin incorporada o la puguin incorporar a l'expedient per una avaluació d'estudis previs (AEP) o per reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP)
  • Per cursar-la cal tenir superats 120 crèdits ECTS del total de crèdits de la titulació.
AcompanyamentDurant la realització de les pràctiques, l'estudiantat disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor/a de centre de pràctiques i un professor/a que actua com a tutor/a acadèmic/a, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball Final de Grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final de grau (TFG) consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el Grau d'Engiyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en diverses àrees. L'elecció de l'àrea de TFG defineix l'àmbit temàtic del treball a realitzar i el conjunt de competències sobre les que es farà més èmfasi. L'estudiant haurà de triar aquest àmbit en el procés de matriculació del seu TFG.

Treball Final de Grau


Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final de grau (TFG) consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el Grau d'Engiyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en diverses àrees. L'elecció de l'àrea de TFG defineix l'àmbit temàtic del treball a realitzar i el conjunt de competències sobre les que es farà més èmfasi. L'estudiant haurà de triar aquest àmbit en el procés de matriculació del seu TFG. Per a completar la matrícula del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud d'àrea, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa.
 
Cada àrea temàtica està associada a un o més mencions del Grau. Donat que per completar una menció, és necessari superar un TFG d'una àrea associada, la tria de la menció del Grau determina les possibles àrees de TFG a escollir per l'estudiant. Per aquest motiu es recomana tenir present la menció a l'hora d'escollir una àrea de TFG. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 
 
El TFG conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball mitjançant un vídeo on presenti el desenvolupament del projecte així com els resultats obtinguts. Tot seguit, haurà de respondre les preguntes que li realitzi la comissió d'avaluació, formada per un mínim de dos membres del professorat, que seran els encarregats d'avaluar-lo.

A la qualificació del treball es tindran en compte tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. 

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Recursos per a l'aprenentatge

S'utilitzen recursos tecnològics necessaris per a desenvolupar les assignatures aplicades i amb un enfocament  pràctic: laboratoris virtuals, entorns de simulació, software, laboratoris remots, etc.

Durada

El grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar. En el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li ofereix assistència directa i l'assessorament necessari per tal d'orientar-lo en la matrícula.
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en TIC
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de les TIC: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en les TIC i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Reconeixement per retitulació al Grau

Si tens el títol de Enginyeria Tècnica Telemàtica. Especialitats en Telemàtica o Sistemes de Telecomunicació i vols actualitzar els teus coneixements per a obtenir el títol de Grau de Tecnologies de telecomunicació, a la UOC t'oferim la possibilitat de fer-ho per mitjà d'un procés específic d'adaptació al grau o retitulació.

Consulta aquí les característiques d'aquest procés

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Segons el teu CFGS d'origen, pots convalidar fins a 60 crèdits del Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicacions

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

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Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Administració de sistemes informàtics(LOGSE)30 crèdits
Administració de sistemes informàtics en xarxa(LOE)42 crèdits
Administració i finances(LOE)18 crèdits
Administració i finances(LOGSE)12 crèdits
Agència de viatges(LOGSE)6 crèdits
Allotjament(LOGSE)6 crèdits
Animació sociocultural i turística(LOE)12 crèdits
Animació turística(LOGSE)6 crèdits
Assistència a la Direcció(LOE)12 crèdits
Audiovisuals i Espectacles(LOE)12 crèdits
Audiovisuals, Ràdio i Espectacles(LOE)12 crèdits
Automatització i robòtica industrial(LOE)24 crèdits
Automoció(LOE)12 crèdits
Automoció(LOGSE)18 crèdits
Comerç internacional(LOGSE)6 crèdits
Comerç internacional(LOE)6 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques(LOGSE)30 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma(LOE)48 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions web(LOE)48 crèdits
Desenvolupament de productes electrònics(LOGSE)36 crèdits
Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques(LOGSE)6 crèdits
Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció(LOGSE)6 crèdits
Disseny en fabricació mecànica(LOE)6 crèdits
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia(LOE)12 crèdits
Disseny i gestió de la producció gràfica(LOE)12 crèdits
Disseny i producció editorial(LOGSE)6 crèdits
Fabricació de productes farmacèutics biotecnològics i afins(LOE)6 crèdits
Fotografia artística(LOGSE)6 crèdits
Fotografia(LOE)6 crèdits
Gestió comercial i màrqueting(LOGSE)6 crèdits
Gestió comercial i màrqueting enològic(LOGSE)6 crèdits
Gestió d'allotjaments turístics(LOE)12 crèdits
Gestió de vendes i espais comercials(LOE)6 crèdits
Gestió del transport(LOGSE)6 crèdits
Gràfica audiovisual(LOE)6 crèdits
Gràfica impresa(LOE)6 crèdits
Gràfica interactiva(LOE)6 crèdits
Gràfica publicitària(LOE)6 crèdits
Gràfica publicitària(LOGSE)6 crèdits
Il.lustració(LOE)6 crèdits
Il.lustració(LOGSE)6 crèdits
Il·luminació, captació i tractament de la imatge(LOE)12 crèdits
Imatge(LOGSE)12 crèdits
Indústries de procés químic(LOGSE)12 crèdits
Informació i comercialització turística(LOGSE)6 crèdits
Instal·lacions electrotècniques(LOGSE)18 crèdits
Laboratori d'Anàlisis i Control de qualitat (LOE)6 crèdits
Manteniment aeromecànic(LOGSE)6 crèdits
Manteniment electrònic(LOE)30 crèdits
Màrqueting i publicitat(LOE)18 crèdits
Mecatrònica industrial(LOE)6 crèdits
Producció audiovisual, ràdio i espectacles(LOGSE)18 crèdits
Producció d'audiovisuals i espectacles(LOGSE)18 crèdits
Programació de la producció en fabricació mecànica(LOGSE)6 crèdits
Projectes d'obra civil(LOE)6 crèdits
Química industrial(LOE)12 crèdits
Realització d'audiovisuals i espectacles(LOGSE)12 crèdits
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles(LOGSE)18 crèdits
Restauració(LOGSE)6 crèdits
Restauració(LOE)6 crèdits
Secretariat(LOGSE)6 crèdits
Serveis al consumidor(LOGSE)6 crèdits
Sistemes de regulació i control automàtics(LOGSE)24 crèdits
Sistemes de telecomunicació i informàtics(LOE)36 crèdits
Sistemes de telecomunicació i informàtics(LOGSE)54 crèdits
Sistemes electrònics i automatitzats(LOE)18 crèdits
So(LOGSE)12 crèdits
So per a audiovisuals i espectacles(LOE)12 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Professorat

Direcció de programa

  • José Antonio Morán Moreno
    Doctor en Enginyeria Electrònica per la Universitat Ramon Llull. La seva activitat docent està relacionada amb el processament de senyals digitals i els sistemes de comunicació. El seu àmbit de recerca gira a l’entorn de l’experimentació pràctica en l’enginyeria de l’aprenentatge en línia i en tècniques de processament del senyal.
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Sortides professionals

Sortides professionals

El grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la UOC capacita per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació en l'especialitat que hagi cursat l'estudiant (Enginyeria Telemàtica, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria de Sistemes Audiovisuals).

El graduat enEnginyeria de Tecnologies i Serveis de la Telecomunicació de la UOC pot desenvolupar, entre d'altres, les funcions professionals següents:

  • Enginyer de comunicació de dades: tècnic de desenvolupament de programari de comunicacions, arquitecte de programari, gestor de projectes de programari, arquitecte de xarxes, arquitecte de productes de xarxes, tècnic de sistemes.
  • Dissenyador d'aplicacions per al processament digital de senyals: dissenyador d'algorismes, especialista en teoria de la informació i les comunicacions, científic, tècnic d'aplicacions, dissenyador de sistemes.

Sortides professionals


El grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la UOC capacita per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació en l'especialitat que hagi cursat l'estudiant (Enginyeria Telemàtica, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria de Sistemes Audiovisuals).

El graduat enEnginyeria de Tecnologies i Serveis de la Telecomunicació de la UOC pot desenvolupar, entre d'altres, les funcions professionals següents:

  • Enginyer de comunicació de dades: tècnic de desenvolupament de programari de comunicacions, arquitecte de programari, gestor de projectes de programari, arquitecte de xarxes, arquitecte de productes de xarxes, tècnic de sistemes.
  • Dissenyador d'aplicacions per al processament digital de senyals: dissenyador d'algorismes, especialista en teoria de la informació i les comunicacions, científic, tècnic d'aplicacions, dissenyador de sistemes.
  • Dissenyador de xarxes de comunicació: dissenyador de xarxes de dades (internet, xarxes de dades privades), dissenyador de xarxes mòbils.
  • Consultor d'empreses de TIC: especialista en aplicacions, consultor de l'estratègia de tecnologia de la informació, consultor de la gestió estratègica de la informació, especialista o consultor de productes.
  • Dissenyador d'aplicacions de programari i multimèdia: programador d'aplicacions, programador multimèdia, dissenyador de xarxes multimèdia, tècnic d'internet, intranet, àudio i vídeo.
  • Gestor de projectes TIC: director de projectes TIC, director de producte.

 

Objectius

Proporcionar a l'estudiant la formació científica, tecnològica i socioeconòmica per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en qualsevol àmbit.

Adquirir coneixements de la legislació vigent en el sector de les telecomunicacions.

Dotar l'estudiant dels coneixements necessaris per a assessorar, dissenyar, analitzar, instal·lar, mantenir i explotar sistemes, components o processos de l'àmbit de les TIC de qualsevol empresa, Administració o institució.

Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives, i posteriorment, implantar una solució.

Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.

Desenvolupar capacitats de responsabilitat, com també la presa de decisions.

Adquirir la capacitat d'anàlisi de les tecnologies de telecomunicació i tendències del mercat per trobar les respostes adequades a les necessitats i els recursos en un entorn concret.

Objectius


Proporcionar a l'estudiant la formació científica, tecnològica i socioeconòmica per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en qualsevol àmbit.

Adquirir coneixements de la legislació vigent en el sector de les telecomunicacions.

Dotar l'estudiant dels coneixements necessaris per a assessorar, dissenyar, analitzar, instal·lar, mantenir i explotar sistemes, components o processos de l'àmbit de les TIC de qualsevol empresa, Administració o institució.

Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives, i posteriorment, implantar una solució.

Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.

Desenvolupar capacitats de responsabilitat, com també la presa de decisions.

Adquirir la capacitat d'anàlisi de les tecnologies de telecomunicació i tendències del mercat per trobar les respostes adequades a les necessitats i els recursos en un entorn concret.

Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.

Desenvolupar la capacitat de comunicació oral i escrita en l'àmbit acadèmic i professional, especialment la redacció de documentació tècnica.

Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la seva formació de manera autònoma.

Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació es dirigeix:

  • A les persones que vulguin exercir la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació.
  • Als professionals que vulguin adquirir competències i coneixements en desenvolupament i aplicació de les TIC.
  • A qualsevol persona interessada a conèixer i entendre el funcionament de les telecomunicacions.

El graduat en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació per la UOC obté, d'acord amb l'Ordre CIN/352/2009, de 9 de febrer, les atribucions professionals d'enginyer tècnic de telecomunicació, en l'especialitat que hagi cursat l'estudiant. Els tres itineraris possibles són:

  • Enginyeria Telemàtica: se centra en les tecnologies relacionades amb les xarxes de comunicació, les aplicacions i els serveis telemàtics.
  • Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació:

Perfils


El grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació es dirigeix:

  • A les persones que vulguin exercir la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació.
  • Als professionals que vulguin adquirir competències i coneixements en desenvolupament i aplicació de les TIC.
  • A qualsevol persona interessada a conèixer i entendre el funcionament de les telecomunicacions.

El graduat en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació per la UOC obté, d'acord amb l'Ordre CIN/352/2009, de 9 de febrer, les atribucions professionals d'enginyer tècnic de telecomunicació, en l'especialitat que hagi cursat l'estudiant. Els tres itineraris possibles són:

  • Enginyeria Telemàtica: se centra en les tecnologies relacionades amb les xarxes de comunicació, les aplicacions i els serveis telemàtics.
  • Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació: se centra en les tecnologies relacionades amb la propagació en diferents mitjans de transmissió i en el disseny, la utilització, la gestió i la implantació de sistemes de comunicació.
  • Enginyeria de Sistemes Audiovisuals: aprofundeix en els coneixements generals aplicant-los als sistemes audiovisuals, en el camp de l'acústica i l'electroacústica, el processament de so i imatge, la televisió, el vídeo i les aplicacions multimèdia.

Competències

Els graduats en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la UOC adquireixen les competències indicades en l'Ordre CIN/352/2009, de 9 de febrer, que estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació.

Així mateix, el grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació garanteix l'adquisició de les competències bàsiques per als estudis de grau previstes en l'annex 1 del Reial decret 1393/2007.

 

Competències específiques

  • Capacitat per a projectar, calcular, desenvolupar i implementar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació.
  • Capacitat per a aplicar la legislació vigent durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació.

Competències


Els graduats en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la UOC adquireixen les competències indicades en l'Ordre CIN/352/2009, de 9 de febrer, que estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació.

Així mateix, el grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació garanteix l'adquisició de les competències bàsiques per als estudis de grau previstes en l'annex 1 del Reial decret 1393/2007.

 

Competències específiques

  • Capacitat per a projectar, calcular, desenvolupar i implementar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació.
  • Capacitat per a aplicar la legislació vigent durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació.
  • Capacitat per a aplicar coneixements sobre l'ús i la programació d'ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
  • Capacitat per a conèixer, avaluar, dissenyar i aplicar sistemes i subsistemes de comunicacions (maquinari i programari) per a aplicacions pròpies de les telecomunicacions, i per a aplicacions de control i seguretat.
  • Capacitat per a comprendre i saber aplicar el funcionament i l'organització d'internet, els models de components, programari intermediari i serveis.
  • Capacitat per a redactar documents tècnics.
  • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte mediambiental i econòmic de les solucions tècniques.

 

Competències transversals

  • Capacitat per a comunicar oralment i per escrit coneixements i conclusions en l'àmbit acadèmic i professional, davant un públic especialitzat o no.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Capacitat per a analitzar un problema i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per abordar-lo i aplicar una solució eficaç.
  • Capacitat per a adaptar-se a futurs entorns actualitzant les competències professionals.
  • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 

Competències pròpies de la UOC

  • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Requisits d'accés

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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