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Grado Online en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Presentación

El papel estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y su aplicación creciente en los distintos sectores de la economía ha disparado la demanda de profesionales de las telecomunicaciones. La gestión tecnológica de la información se ha convertido en un elemento indispensable para el funcionamiento de cualquier negocio, empresa o institución.
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Más información

 

La UOC ofrece el grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, una titulación oficial de alto nivel y rigor académico que acredita al graduado como ingeniero técnico de telecomunicación para que pueda ejercer profesionalmente en este ámbito. 

El estudiantado complementa su formación común obligatoria con una especialización tecnológica específica: Sistemas de Telecomunicación y Sistemas Telemáticos.

¿Por qué estudiar el Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación?

Estudiar el Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación es una apuesta de futuro:

  • Grado habilitante para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación (Orden CIN/352/2009).
  • Pleno empleo de los graduados.
  • Sector con demanda y futuro profesional: las telecomunicaciones son un elemento clave en la sociedad, el tejido productivo y la economía del futuro.
Descárgate el folleto informativo del Grado de Tecnologías de Telecomunicación

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Si tienes un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) consulta los reconocimientos de créditos del Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.

Metodología 100% online

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  • La UOC, la mejor universidad online

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Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Sesión informativa video link

Sesión informativa

Telecomunicaciones y sostenibilidad video link

Telecomunicaciones y sostenibilidad

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Plan de estudios

240
ECTS
78
ECTS
Básica
72
ECTS
Optativa
78
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Formación básica (78 ECTS)
Créditos

 

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Comunicaciones móviles6
Formación obligatoria (72 ECTS)
Créditos

 

Asignaturas optativas de mención (48 ECTS)
Créditos

 

6
6
6
6
6
6
Procesamiento de imagen
6
Procesado de audio
6
Mención en Sistemas de Telecomunicación

 

Sistemas distribuidos
6
Diseño de redes telemáticas
6
Telecomunicación en el sector transporte
6
Sistemas en Internet
6
Seguridad en redes
6
Automatización de Redes y Redes deterministas
6
Control y gestión de redes
6
Internet de las Cosas (IoT)
6
Mención en Sistemas de Telemáticos

 

Formación optativa * (30 ECTS)
Créditos
6
Aplicaciones y Servicios Multimedia
6
12
Trabajo final de grado12

* El estudiante tiene disponibles, como asignaturas optativas, las asignaturas de las menciones que no haya elegido para cursar.

 

Primera matrícula

Si te matriculas por primera vez del grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, te recomendamos que lo hagas de uno o de una parte de los paquetes de asignatura siguientes:

 

Asignaturas Paquete 1
Créditos
6
Inglés B2.16
Comunicación y trabajo en equipo en la red
6

 

Asignaturas Paquete 2
 
6
6
6 

 

Estos paquetes de asignaturas te ofrecen un conjunto de ventajas:

 - No tienen ninguna entrega de actividad evaluable el mismo día. 

 - Hay cierta flexibilidad para superar algunas actividades. 


 Si empiezas el grado con asignaturas reconocidas o bien tienes dudas en relación con la matrícula, tu tutor o tutora te orientará de forma personalizada.

 

 

Semestres

 

AsignaturasCréditos

Semestre 1
30
6
6
6
6
6

 

Semestre 2
30
6
Administración y gestión de organizaciones
6
6
6
6

 

Semestre 3
30
6
6
Bases de datos
6
6
6

 

Semestre 4
30
6
6
6
6
6

 

Semestre 5
30
6
6
Gestión de proyectos
6
6
6

 

Semestre 6
30
6
Asignatura optativa de mención 
6
Asignatura optativa de mención 
6
Asignatura optativa de mención 
6
Asignatura optativa
6

 

Semestre 7
30
Asignatura optativa de mención 
6
Asignatura optativa de mención 
6
Asignatura optativa de mención 
6
Asignatura optativa de mención
6
Asignatura optativa
6

 

Semestre 8
30
Asignatura optativa de mención VIII
6
12
Asignatura optativa
6
Asignatura optativa
6

 

 

Menciones

 El estudiante deberá escoger obligatoriamente una de las dos menciones ofertadas en el Grado. Habrá de cursar todas las asignaturas de la mención de manera obligatoria y esta quedará recogida en el nombre del título.

Las menciones son.

  • Sistemas de Telecomunicación (48 ECTS): en esta mención se hace especial énfasis en las tecnologías específicas relacionadas con la propagación en diferentes medios de transmisión y en el diseño, utilización, gestión e implantación de sistemas de comunicación. Las asignaturas de esta mención son:
    • Sistemas de comunicación I
    • Antenas
    • Circuitos de microondas
    • Codificación y modulaciones avanzadas
    • Redes de fibra óptica
    • Redes de distribución y radiodifusión 
    • Procesamiento de imagen 
    • Procesado de audio 

  • Sistemas Telemáticos (48 ECTS): en esta mención se incide especialmente en las tecnologías relacionadas con las redes de comunicación, las aplicaciones y los servicios telemáticos para aplicarlos en diferentes entornos. Las asignaturas de esta mención son:
    • Sistemas distribuidos
    • Diseño de redes telemáticas
    • Telecomunicación en el sector transporte
    • Sistemas en Internet
    • Seguridad en redes
    • Automatización de Redes y Redes deterministas
    • Control y gestión de redes
    • Internet de las Cosas (IoT)

     

    Según la mención cursada por el estudiante, el título que obtendrá será:

    - Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, con mención en Sistemas Telemáticos

    - Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, con mención en Sistemas de Telecomunicación 

     

     

    Prácticas

    Tipología de la asignaturaOptativa
    Duración12 créditos ECTS, que equivalen a 300 horas. Son prácticas académicas curriculares.

    Modalidad/ Modalidades

    		Presencial, semipresencial o virtual
    Requisitos

    Todas:

    • No la pueden cursar los estudiantes que la tengan incorporada o la puedan incorporar al expediente por una evaluación de estudios previos (EEP) o por reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP)
    • Para cursarla es necesario tener superados 120 créditos ECTS del total de créditos de la titulación.
     
    Acompañamiento

    Durante la realización de las prácticas, el estudiantado dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo. 

     
    Prácticas

    Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

    Más información

    Trabajo final de Grado

    Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

    El trabajo final de grado (TFG) consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

    En el Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en diversas áreas. La elección del área de TFG define el ámbito temático del trabajo a realizar y el conjunto de competencias sobre las que se hará más énfasis. El estudiante deberá elegir este ámbito en el proceso de matriculación de su TFG.

    Trabajo final de Grado


    Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

    El trabajo final de grado (TFG) consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

    En el Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en diversas áreas. La elección del área de TFG define el ámbito temático del trabajo a realizar y el conjunto de competencias sobre las que se hará más énfasis. El estudiante deberá elegir este ámbito en el proceso de matriculación de su TFG. Para completar la matrícula del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud de área, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. Cada área temática está asociada a uno o más menciones del Grado.

    Dado que para completar una mención, es necesario superar un TFG de un área asociada, la elección de la mención del Grado determina las posibles áreas de TFG a elegir por el estudiante. Por este motivo se recomienda tener presente la mención a la hora de escoger un área de TFG. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

    El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y hace el seguimiento del proyecto y la asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.
     
    El TFG concluye con una defensa, en la que el estudiante debe hacer una exposición del trabajo mediante un vídeo donde presente el desarrollo del proyecto así como los resultados obtenidos. A continuación, deberá responder las preguntas que le realice la comisión de evaluación, formada por un mínimo de dos profesores, que serán los encargados de evaluarlo.
     
    En la calificación del trabajo se tendrán en cuenta tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo.
     
    Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se debe consultar el plan docente, a la Secretaría del Campus una vez se ha pedido el acceso al programa.

    Recursos para el aprendizaje

    Se utilizan recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las asignaturas aplicadas y con un enfoque práctico: laboratorios virtuales, entornos de simulación, software, laboratorios remotos...

    Duración

    El grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación tiene una duración mínima estimada de cuatro cursos académicos distribuidos en ocho cuatrimestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, el estudiante puede decidir cada semestre las asignaturas que quiere cursar. En el momento de la matrícula, la UOC pone a disposición del estudiante un tutor, que le ofrece asistencia directa y el asesoramiento necesario con el fin de orientarlo en la matrícula.
    IA para transformar tu futuro

    Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

    UOC, abierta al futuro. Referente en IA

    Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

    La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

    Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

    Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

    El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

    Curso "Claves de la IA generativa" en TIC
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    • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
    • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
    • Comprende cómo transforma el sector de las TIC: oportunidades, retos y límites.
    • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
    • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en TIC y siete insignias del curso de Google.

     

    Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

    Reconocimiento de créditos

    Reconocimiento de créditos

    La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

    Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

     

    Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

    No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

    En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

    Reconocimiento de créditos


    La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

    Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

     

    Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

    No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

    En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

    Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

    La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

    Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

    La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

    En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

    Reconocimientos por retitulación al grado

    Si dispones del título de Ingeniería Técnica Telemática. Especialidades en Telemática o Sistemas de Telecomunicación y deseas actualizar tus conocimientos y obtener el título de Grado en Tecnologías de telecomunicación, en la UOC te ofrecemos la posibilidad de hacerlo mediante un proceso específico de adaptación al grado o retitulación

    Consulta aquí las características de este proceso

    Evaluación de estudios previos

    La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

    Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

    • Titulaciones oficiales.
    • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
    • Titulaciones de idiomas.
    • Ciclos formativos de grado superior.
    • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


    Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

    Según tu CFGS de origen, puedes convalidar hasta 60 créditos del grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.

    Convalidaciones CFGS

    Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

    Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

    Ciclo Formativo de Grado Superiorcréditos convalidables
    CFGS Administración de sistemas informáticos (LOGSE)30 créditos
    CFGS Administración de sistemas informáticos en red (LOE)42 créditos
    CFGS Administración y finanzas (LOE)18 créditos
    CFGS Administración y finanzas (LOGSE)12 créditos
    CFGS Agencia de viajes (LOGSE)6 créditos
    CFGS Alojamiento (LOGSE)6 créditos
    CFGS Animación sociocultural y turística (LOE)12 créditos
    CFGS Animación turística (LOGSE)6 créditos
    CFGS Asistencia a la dirección(LOE)12 créditos
    CFGS Audiovisuales y Espectáculos (LOE)12 créditos
    CFGS Audiovisuales, Rádio y Espectáculos (LOE)12 créditos
    CFGS Automatización y robótica industrial (LOE)24 créditos
    CFGS Automoción (LOE)12 créditos
    CFGS Automoción (LOGSE)18 créditos
    CFGS Comercio internacional (LOGSE)6 créditos
    CFGS Comercio internacional (LOE)6 créditos
    CFGS Desarrollo de aplicaciones informáticas (LOGSE)30 créditos
    CFGS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (LOE)48 créditos
    CFGS Desarrollo de aplicaciones web (LOE)48 créditos
    CFGS Desarrollo de productos electrónicos (LOGSE)36 créditos
    CFGS Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas (LOGSE)6 créditos
    CFGS Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción (LOGSE)6 créditos
    CFGS Diseño en fabricación mecánica (LOE)6 créditos
    CFGS Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia (LOE)12 créditos
    CFGS Diseño y Gestión de la Producción gráfica (LOE)12 créditos
    CFGS Diseño y Producción editorial (LOGSE)6 créditos
    CFGS Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines (LOE)6 créditos
    CFGS Fotografía artística (LOGSE)6 créditos
    CFGS Fotografía (LOE)6 créditos
    CFGS Gestión comercial y marketing (LOGSE)6 créditos
    CFGS Gestión comercial y marketing enológico (LOGSE)6 créditos
    CFGS Gestión de alojamientos turísticos (LOE)12 créditos
    CFGS Gestión de ventas y espacios comerciales (LOE)6 créditos
    CFGS Gestión del transporte (LOGSE)6 créditos
    CFGS Gráfica audiovisual (LOE)6 créditos
    CFGS Gráfica impresa (LOE)6 créditos
    CFGS Gráfica interactiva (LOE)6 créditos
    CFGS Gráfica publicitaria (LOE)6 créditos
    CFGS Gráfica publicitaria (LOGSE)6 créditos
    CFGS Ilustración (LOE)6 créditos
    CFGS Ilustración (LOGSE)6 créditos
    CFGS Iluminación, captación y tratamiento de la imagen (LOE)12 créditos
    CFGS Imagen (LOGSE)12 créditos
    CFGS Industrias de proceso químico (LOGSE)12 créditos
    CFGS Información y comercialización turística (LOGSE)6 créditos
    CFGS Instalaciones electrotécnicas (LOGSE)18 créditos
    CFGS Laboratorio de Análisis y Control de calidad (LOE)6 créditos
    CFGS Mantenimiento aerotécnico (LOGSE)6 créditos
    CFGS Mantenimiento electrónico (LOE)36 créditos
    CFGS Marketing y publicidad (LOE)18 créditos
    CFGS Mecatrónica industrial (LOE)6 créditos
    CFGS Producción audiovisual, radio y espectáculos (LOGSE)18 créditos
    CFGS Producción de audiovisuales y espectáculos (LOGSE)18 créditos
    CFGS Programación de la Producción en fabricación mecánica (LOGSE)6 créditos
    CFGS Proyectos de obra civil (LOE)6 créditos
    CFGS Química industrial (LOE)12 créditos
    CFGS Realización de audiovisuales y espectáculos (LOGSE)12 créditos
    CFGS Realización de Proyectos de audiovisuales y espectáculos (LOGSE)18 créditos
    CFGS Restauración (LOGSE)6 créditos
    CFGS Restauración (LOE)6 créditos
    CFGS Secretariado (LOGSE)6 créditos
    CFGS Servicios al consumidor (LOGSE)6 créditos
    CFGS Sistemas de regulación y control automáticos (LOGSE)24 créditos
    CFGS Sistemas de telecomunicación e informáticos (LOE)36 créditos
    CFGS Sistemas de telecomunicación e informáticos (LOGSE)54 créditos
    CFGS Sistemas electrónicos y automatizados (LOE)18 créditos
    CFGS Sonido (LOGSE)12 créditos
    CFGS Sonido para audiovisuales y espectáculos (LOE)12 créditos

    Reconocimiento académico de la experiencia profesional

    La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

    De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

    + Consulta las convalidaciones RAEP
    Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

    Profesorado

    Dirección de programa

    • José Antonio Morán Moreno
      Doctor en Ingeniería Electrónica de la Universidad Ramon Llull. Su actividad docente está relacionada con el procesamiento de señales digitales y sistemas de comunicación. Su campo de investigación gira en torno a la experimentación práctica en la ingeniería de aprendizaje en línea y las técnicas de procesamiento de señales.
    Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

    Salidas profesionales

    Salidas profesionales

    El Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de la UOC capacita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero técnico de telecomunicación en la especialidad que haya cursado el estudiantado (Sistemas Audiovisuales, Sistemas de Telecomunicación y Sistemas Telemáticos).

    Algunos de los campos relacionados con las salidas profesionales de este grado son:

    • Diseño e implantación de sistemas de Telecomunicación
    • Diseño e implantación de sistemas audiovisuales
    • Robótica e internet de las cosas
    • Ciudades inteligentes (smart cities) 
    • Seguridad informática
    • Cadena de blogs (blockchain)
    • Inteligencia artificial
    • Industria 4.0 
    • Macrodatos (big data)
    • Aplicaciones aeroespaciales
    • Consultoría de empresas tecnológicas
    • Diseño de aplicaciones de software y multimedia
    • Gestión de proyectos tecnológicos 
    • Ejercicio libre de la profesión (proyectos, peritajes, instalaciones, etc.)

    Objetivos

    • Proporcionar al estudiante la formación científica, tecnológica y socioeconómica para el ejercicio profesional en el desarrollo y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en cualquier ámbito.
    • Adquirir conocimientos de la legislación vigente en el sector de las telecomunicaciones.
    • Dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para asesorar, diseñar, analizar, instalar, mantener y explotar sistemas, componentes o procesos del ámbito de las TIC de cualquier empresa, Administración o institución.
    • Desarrollar la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, evaluar las posibles alternativas, y posteriormente, implantar una solución.
    • Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.
    • Desarrollar capacidades de responsabilidad, así como la toma de decisiones.
    • Adquirir la capacidad de análisis de las tecnologías de telecomunicación y tendencias del mercado para encontrar las respuestas adecuadas a las necesidades y los recursos en un entorno concreto.

    Objetivos


    • Proporcionar al estudiante la formación científica, tecnológica y socioeconómica para el ejercicio profesional en el desarrollo y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en cualquier ámbito.
    • Adquirir conocimientos de la legislación vigente en el sector de las telecomunicaciones.
    • Dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para asesorar, diseñar, analizar, instalar, mantener y explotar sistemas, componentes o procesos del ámbito de las TIC de cualquier empresa, Administración o institución.
    • Desarrollar la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, evaluar las posibles alternativas, y posteriormente, implantar una solución.
    • Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.
    • Desarrollar capacidades de responsabilidad, así como la toma de decisiones.
    • Adquirir la capacidad de análisis de las tecnologías de telecomunicación y tendencias del mercado para encontrar las respuestas adecuadas a las necesidades y los recursos en un entorno concreto.
    • Desarrollar la capacidad de adaptarse a entornos nuevos y TIC emergentes actualizando las competencias profesionales.
    • Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito académico y profesional, especialmente la redacción de documentación técnica.
    • Dotar al estudiante de las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar su formación de manera autónoma.
    • Desarrollar la capacidad creativa, innovadora y el espíritu emprendedor.
    Hacemos posible tu crecimiento profesional

    Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

    Perfiles

    El grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación se dirige:

    • A las personas que quieran ejercer la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación.
    • A los profesionales que deseen adquirir competencias y conocimientos en desarrollo y aplicación de las TIC.
    • A cualquier persona interesada en conocer y entender el funcionamiento de las telecomunicaciones.

    El graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por la UOC obtiene, de acuerdo con la Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, las atribuciones profesionales de Ingeniero técnico de telecomunicación, en la especialidad que haya cursado el estudiante. Las tres menciones posibles son:

    • Sistemas Telemáticos: se centra en las tecnologías relacionadas con las redes de comunicación, las aplicaciones y los servicios telemáticos.
    • Sistemas de Telecomunicación:

    Perfiles


    El grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación se dirige:

    • A las personas que quieran ejercer la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación.
    • A los profesionales que deseen adquirir competencias y conocimientos en desarrollo y aplicación de las TIC.
    • A cualquier persona interesada en conocer y entender el funcionamiento de las telecomunicaciones.

    El graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por la UOC obtiene, de acuerdo con la Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, las atribuciones profesionales de Ingeniero técnico de telecomunicación, en la especialidad que haya cursado el estudiante. Las tres menciones posibles son:

    • Sistemas Telemáticos: se centra en las tecnologías relacionadas con las redes de comunicación, las aplicaciones y los servicios telemáticos.
    • Sistemas de Telecomunicación: se centra en las tecnologías relacionadas con la propagación en diferentes medios de transmisión y en el diseño, la utilización, la gestión y la implantación de sistemas de comunicación.
    • Sistemas Audiovisuales: profundiza en los conocimientos generales aplicándolos a los sistemas audiovisuales, en el campo de la acústica y la electroacústica, el procesamiento de sonido e imagen, la televisión, el vídeo y las aplicaciones multimedia.

    Competencias

    Los graduados en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de la UOC adquieren las competencias indicadas en la Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación.

    Asimismo, el grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación garantiza la adquisición de las competencias básicas para los estudios de grado previstas en el anexo 1 del Real decreto 1393/2007.

     

    Competencias específicas

    • Capacidad para proyectar, calcular, desarrollar e implementar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto la concepción o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación.
    • Capacidad para aplicar la legislación vigente durante el desarrollo de la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación.

    Competencias


    Los graduados en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de la UOC adquieren las competencias indicadas en la Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación.

    Asimismo, el grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación garantiza la adquisición de las competencias básicas para los estudios de grado previstas en el anexo 1 del Real decreto 1393/2007.

     

    Competencias específicas

    • Capacidad para proyectar, calcular, desarrollar e implementar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto la concepción o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación.
    • Capacidad para aplicar la legislación vigente durante el desarrollo de la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación.
    • Capacidad para aplicar conocimientos sobre el uso y la programación de ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
    • Capacidad para conocer, evaluar, diseñar y aplicar sistemas y subsistemas de comunicaciones (hardware y software) para aplicaciones propias de las telecomunicaciones, y para aplicaciones de control y seguridad.
    • Capacidad para comprender y saber aplicar el funcionamiento y la organización de internet, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.
    • Capacidad para redactar documentos técnicos.
    • Capacidad para analizar y valorar el impacto medioambiental y económico de las soluciones técnicas.

     

    Competencias transversales

    • Capacidad para comunicar oralmente y por escrito conocimientos y conclusiones en el ámbito académico y profesional, ante un público especializado o no.
    • Capacidad de trabajo en equipo.
    • Capacidad para analizar un problema y aplicar las habilidades y los conocimientos adquiridos para abordarlo y aplicar una solución eficaz.
    • Capacidad para adaptarse a futuros entornos actualizando las competencias profesionales.
    • Capacidad para generar nuevas ideas e identificar oportunidades para el desarrollo de proyectos e iniciativas de innovación en el entorno profesional.

     

    Competencias propias de la UOC

    • Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
    • Capacidad de comunicación en una lengua extranjera (inglés).

     

    La UOC, la mejor universidad online

    • Ranking CYD
      La universidad online mejor valorada

      La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

    • Ranking THE
      La mejor universidad online

      La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

    • Ranking CWUR
      Entre las mejores universidades del mundo

      La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

    Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

    Requisitos de acceso

    Requisitos tecnológicos

    • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
    • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
    • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.
    Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

    Matrícula y precio

    Precios

    Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
    Precios por crédito Precio
    Precio por crédito (*)
    20,42 €/cr
    Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
    17,66 €/cr
    Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
    4,08 €/cr
    Precio orientativo por semestre 900,00 €
    Precios por matrícula
    Gestión de la matrícula y del expediente (*)
    54,54 €
    Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
    122,44 €
    Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
    1,12 € - Anual

    Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

    • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
    • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

    Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

    • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
    • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

    Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

    • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
    • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

    Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

    • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
    • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
    • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

     

    Tu grado, por menos de 900 € el semestre

    Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

    * Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

    • Facilidades económicas

    • Descuentos para matrícula anticipada

    • Pago fraccionado en cuotas

    • Becas, ayudas y descuentos

    • Condiciones especiales para empresas

    • Apoyo a deportistas de competición

    Infórmate
    Matrícula Flexible

    Sin un mínimo de asignaturas

    Proceso de matrícula

    Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

    Solicitud de acceso

    La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

    1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
    2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
    3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

    Requisitos de acceso

    Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

    Formulario de acceso

    En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

    Documentación de acceso

    Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

    Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

    Campus virtual

    Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

    Tutoría

    Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

    Espacio de trámites

    El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

    Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

    Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

    Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

    A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

    ¿Cuándo te puedes matricular?

    En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

    Matriculación a partir de abril

    Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

    Matriculación a partir de octubre

    Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

    122.750 graduados y graduadas

    89 % de estudiantes que estudian y trabajan

    79 % volvería a escoger la UOC

    Descuentos

    Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

    El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

    • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
    • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

    El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

    • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
    • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

    El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

    • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
    • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
    Consulta más detalles

    El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

    El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

    En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

    Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

    El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

    El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

    El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

    El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

    El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

    Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

    Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

    El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

    El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

    El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

    Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

    • UOC Alumni: 10 % de descuento

    Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

    Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

    Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

    La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

    Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

    Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

    + Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

    Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

    Consulta la información del programa

    Becas

    Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

    Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

    • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

    Consulta las becas disponibles

    Incrementos

    El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

    En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

    Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

    El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

    Formas de pago

    La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

    Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

    Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

    Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

    Primer Semestre
    1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

    Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

    2a cuota

    3a cuota

    4a cuota

    5a cuota

    Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

    Segundo semestre

     

    1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

    Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

    2a cuota

    3a cuota

    4a cuota

    5a cuota

    Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

    Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

    Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

    Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

    • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
    • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
    • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

    La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

    Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

    * Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

    Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

    Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

    La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

    Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

    Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

    Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

    Primer Semestre
    1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

    Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

    2a cuota

    3a cuota

    4a cuota

    5a cuota

    Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

    Segundo semestre
    1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

    Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

    2a cuota

    3a cuota

    4a cuota

    5a cuota

    Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

    Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

    Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

    El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

    Si hacéis la docencia en catalán:

    • Banco: Caixabank
    • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
    • Swift: CAIX ES BB
    • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

    Si hacéis la docencia en español:

    • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
    • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
    • Swift: BSCHESMMXXX
    • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

    Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

    Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

    Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

    Objetivos, perfiles y competencias

    Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

    Saber más
    Preguntas frecuentes

    ¿Tienes dudas? Damos respuesta a tus preguntas sobre nuestra oferta formativa, el modelo de aprendizaje o trámites, entre otros temas.

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    Formación continua UOC

    Historias inspiradas en nuestros estudiantes

     

    Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

    Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

     

    Marina, estudiante de la UOC video link
    18s
    "Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

    Marina, estudiante de la UOC

    Cristina, estudiante de la UOC video link
    17s
    "Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

    Cristina, estudiante de la UOC

    Isaac, estudiante de la UOC video link
    18s
    "Si esto no es evolución, dime qué lo es."

    Isaac, estudiante de la UOC

    Marina, estudiante de la UOC video link
    19s
    "¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

    Marina, estudiante de la UOC

    Cristina, estudiante de la UOC video link
    17s
    "Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

    Cristina, estudiante de la UOC

    Isaac, estudiante de la UOC video link
    18s
    "Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

    Isaac, estudiante de la UOC

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