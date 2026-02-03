Grado Online en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Presentación
El papel estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y su aplicación creciente en los distintos sectores de la economía ha disparado la demanda de profesionales de las telecomunicaciones. La gestión tecnológica de la información se ha convertido en un elemento indispensable para el funcionamiento de cualquier negocio, empresa o institución.
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La UOC ofrece el grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, una titulación oficial de alto nivel y rigor académico que acredita al graduado como ingeniero técnico de telecomunicación para que pueda ejercer profesionalmente en este ámbito.
El estudiantado complementa su formación común obligatoria con una especialización tecnológica específica: Sistemas de Telecomunicación y Sistemas Telemáticos.
¿Por qué estudiar el Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación?
Estudiar el Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación es una apuesta de futuro:
- Grado habilitante para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación (Orden CIN/352/2009).
- Pleno empleo de los graduados.
- Sector con demanda y futuro profesional: las telecomunicaciones son un elemento clave en la sociedad, el tejido productivo y la economía del futuro.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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23 sept 2026
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Idiomas: Español, Catalán
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