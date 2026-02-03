En el Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en diversas áreas. La elección del área de TFG define el ámbito temático del trabajo a realizar y el conjunto de competencias sobre las que se hará más énfasis. El estudiante deberá elegir este ámbito en el proceso de matriculación de su TFG.

El trabajo final de grado (TFG) consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Trabajo final de Grado

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

El trabajo final de grado (TFG) consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en diversas áreas. La elección del área de TFG define el ámbito temático del trabajo a realizar y el conjunto de competencias sobre las que se hará más énfasis. El estudiante deberá elegir este ámbito en el proceso de matriculación de su TFG. Para completar la matrícula del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud de área, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. Cada área temática está asociada a uno o más menciones del Grado.

Dado que para completar una mención, es necesario superar un TFG de un área asociada, la elección de la mención del Grado determina las posibles áreas de TFG a elegir por el estudiante. Por este motivo se recomienda tener presente la mención a la hora de escoger un área de TFG. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y hace el seguimiento del proyecto y la asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.



El TFG concluye con una defensa, en la que el estudiante debe hacer una exposición del trabajo mediante un vídeo donde presente el desarrollo del proyecto así como los resultados obtenidos. A continuación, deberá responder las preguntas que le realice la comisión de evaluación, formada por un mínimo de dos profesores, que serán los encargados de evaluarlo.



En la calificación del trabajo se tendrán en cuenta tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo.



Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se debe consultar el plan docente, a la Secretaría del Campus una vez se ha pedido el acceso al programa.