Grado Online en Humanidades
Presentación
El grado online de Humanidades de la UOC te introduce en la tradición humanista y sus discursos críticos y te ofrece una formación interdisciplinaria y transversal que se basa en diferentes conocimientos provenientes de disciplinas como la historia, el arte, la literatura, la filosofía, la cultura clásica y las ciencias sociales y políticas.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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¿Por qué estudiar el grado online de Humanidades de la UOC?
La sociedad globalizada en la cual vivimos pide personas con aptitudes como la tolerancia, la capacidad de resolver conflictos, la creatividad y el pensamiento crítico. Este grado online de Humanidades de la UOC:
- Te permite tener una comprensión experta y crítica de la sociedad contemporánea.
- Te proporcionará una formación humanística general y polivalente
- Te permitirá acceder a los perfiles profesionales del ámbito de la cultura en un sentido amplio.
- Te ayuda a comprender el papel de la tecnología en la definición de nuestra realidad humana y social
- Te proporciona una base científica y metodológica y un conocimiento experto y reflexivo de la importancia de la cultura y de la preservación del patrimonio cultural y natural.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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23 sept 2026
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Online
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240
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
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La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.