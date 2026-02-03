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Grado Online en Humanidades

Presentación

El grado online de Humanidades de la UOC te introduce en la tradición humanista y sus discursos críticos y te ofrece una formación interdisciplinaria y transversal que se basa en diferentes conocimientos provenientes de disciplinas como la historia, el arte, la literatura, la filosofía, la cultura clásica y las ciencias sociales y políticas.
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¿Por qué estudiar el grado online de Humanidades de la UOC?

La sociedad globalizada en la cual vivimos pide personas con aptitudes como la tolerancia, la capacidad de resolver conflictos, la creatividad y el pensamiento crítico. Este grado online de Humanidades de la UOC:

  • Te permite tener una comprensión experta y crítica de la sociedad contemporánea.
  • Te proporcionará una formación humanística general y polivalente
  • Te permitirá acceder a los perfiles profesionales del ámbito de la cultura en un sentido amplio.
  • Te ayuda a comprender el papel de la tecnología en la definición de nuestra realidad humana y social 
  • Te proporciona una base científica y metodológica y un conocimiento experto y reflexivo de la importancia de la cultura y de la preservación del patrimonio cultural y natural.
Descárgate el folleto informativo del grado de Humanidades

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

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Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Humanidades

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
42
ECTS
Optativa
126
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básica
Créditos
B2.1 de Inglés*, Francés* o Alemán*
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

Asignaturas obligatorias
Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

* Inglés, Francés y Alemán no son asignaturas para principiantes. Se recomienda, antes de matricularlas, mirar con atención la información en la ficha de la asignatura y realizar la prueba de nivel.

Asignaturas optativas
Créditos
Arte contemporáneo6
Arte y educación6
Arte digital y de la posmodernidad
6
Cine y artes visuales
6
Comisariado
6
Crítica de arte
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Primera matrícula

Si te matriculas por primera vez del grado de Humanidades, te recomendamos que lo hagas de uno o de una parte de los siguientes paquetes de asignaturas:
 

Asignaturas Paquete 1 (se ofrece todos los semestres)
Créditos
6
6
6
Asignaturas Paquete 2 (se ofrece todos los semestres)
Créditos
6
6
6
Asignaturas Paquete 3 (se ofrece el segundo semestre)
Créditos
6
6
6

Estos paquetes de asignaturas ofrecen a los estudiantes un conjunto de ventajas:

- No tienen ninguna entrega de actividad evaluable el mismo día. 
- Hay cierta flexibilidad para superar algunas actividades. 
 
Si empiezas el grado con asignaturas reconocidas o bien tienes dudas en relación con la matrícula,  tu tutor o tutora te orientará de forma personalizada. .

 

Semestres

Asignatura
Créditos
Semestre 1
30
El mundo antiguo
6
Escritura académica
6
Filosofía clásica
6
Introducción a la historia del arte
6
Lengua, cultura y sociedad
6
Semestre 2
30
Inglés / Francés / Alemán B2.1
6
Antropología social y cultural
6
El mundo clásico
6
Tecnologías aplicadas a las Humanidades
6
Temas de literatura contemporánea
6
Semestre 3
30
Inglés / Francés / Alemán B2.2
6
Ética y filosofía política
6
El mundo medieval
6
El mundo moderno
6
Teoría de la cultura
6
Semestre 4
30
El mundo contemporáneo
6
Filosofía contemporánea
6
Filosofía moderna
6
Géneros de literatura contemporánea
6
Sociología
6
Semestre 5
30
Antropología de la religión
6
Género y sociedad
6
El mundo actual
6
Historia del cine
6
Memoria y patrimonio
6
Semestre 6
30
Estética y teoría del arte
6
Ciencia y tecnología en la sociedad contemporáea
6
Historia de la música
6
Introducción a la literatura europea
6
Seminario de preparación para el TFG
6
Semestre 7
30
Humanismo y posthumanismo
6
Optativa 1
6
Optativa 2
6
Optativa 3
6
Optativa 4
6
Semestre 8
30
Literatura comparada
6
Trabajo final de grado
6
Optativa 5
6
Optativa 6
6
Optativa 7
6

 

Menciones

Mención en Arte

Asignaturas
54 créditos
Arte contemporáneo
6
Arte digital y de la postmodernidad
6
Cine y artes visuales
6
Historia de la arquitectura
6
Seminario de contexto y sistema de arte
6
Comisariado
6
Crítica de arte
6
Seminario para la presentación del Trabajo Final de Grado
6
Trabajo Final de Grado: Artes
6

Mención en Ciencias sociales

Asignaturas
54 créditos
Introducción a la ciencia política
6
Estratificación social
6
Globalización e internet
6
Política social
6
Historía política y social
6
Teoría social y problemas sociales
6
Sociedad digital
6
Seminario para la preparación del Trabajo Final de Grado
6
Trabajo Final de Grado: Ciencias sociales
6

Mención en Pensamiento

Asignaturas
54 créditos
Arte contemporáneo
6
Filosofía del derecho
6
Seminario de materialidad y tecnología
6
Cuerpo y género
6
Identidad, consumo y vida cotidiana
6
Teoría sociológica
6
Teoría sociológica contemporánea
6
Corrientes historiográficas
6
Seminario para la preparación del Trabajo Final de Grado
6
Trabajo Final de Grado: Pensamiento
6

El grado de Humanidades tiene un total de 240 créditos con una duración de cuatro años académicos distribuidos en semestres.

La carrera universitaria de Humanidades ofrece un amplio abanico de asignaturas obligatorias y optativas de diferentes ámbitos de las ciencias humanas y sociales. Brinda la profundización en diferentes disciplinas y prioriza el enfoque interdisciplinario. Igualmente, propone asignaturas más temáticas en diferentes áreas como la literatura, el cine o la música. Esta distribución de asignaturas facilita que el estudiante disponga de un criterio sólido de elección, orientado hacia sus preferencias y aptitudes personales.

La flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada estudiante pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo.

Trabajo final

Los estudios de Humanidades concluyen con la elaboración de un trabajo final (TF) con una carga docente de 6 créditos ECTS. La dedicación del estudiante está determinada por la equivalencia de 25 horas de dedicación por cada crédito.

Previamente al TF, el estudiante deberá cursar obligatoriamente la asignatura del Seminario de preparación para el TFG, de 6 créditos ECTS, una asignatura de preparación para la elaboración del TF. Se trata de una asignatura de naturaleza eminentemente práctica, orientada a adquirir las competencias básicas necesarias para poder elaborar un TF de calidad.


Finalidad

El TF del grado de Humanidades consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Humanidades. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título.

Al grado de Humanidades se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los cuatro ámbitos establecidos.

Trabajo final


Los estudios de Humanidades concluyen con la elaboración de un trabajo final (TF) con una carga docente de 6 créditos ECTS. La dedicación del estudiante está determinada por la equivalencia de 25 horas de dedicación por cada crédito.

Previamente al TF, el estudiante deberá cursar obligatoriamente la asignatura del Seminario de preparación para el TFG, de 6 créditos ECTS, una asignatura de preparación para la elaboración del TF. Se trata de una asignatura de naturaleza eminentemente práctica, orientada a adquirir las competencias básicas necesarias para poder elaborar un TF de calidad.


Finalidad

El TF del grado de Humanidades consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Humanidades. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título.

Al grado de Humanidades se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los cuatro ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su TF. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.


Matrícula

Para matricular el TF es necesario haber superado un número determinados de créditos ECTS del programa (entre créditos básicos, obligatorios y optativos) y haber cursar obligatoriamente la asignatura del Seminario de preparación para el TFG (6 créditos ECTS). Con estos requisitos cumplidos, la asignatura del TF aparecerá al potencial de matrícula del estudiante y podrá matricularse.


El acompañamiento de un docente especializado

El TF es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director del trabajo, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. El director del TF es el encargado de orientar al estudiante, hacer el seguimiento del proyecto y el asesoramiento en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. El director, por tanto, velará por el progreso y la calidad del TF.


La defensa y evaluación

El TF concluye con una defensa pública en línea en el espacio del aula habilitado para tal fin, donde el estudiante debe hacer una exposición del trabajo ante una comisión de evaluación. Esta comisión está formada por tres miembros, que serán los responsables de la evaluación: el consultor del aula (director del trabajo), el responsable del aula (profesor responsable de la asignatura) y el responsable de los TF del grado de Humanidades (director académico del grado). Los tres plasmarán en un informe los comentarios y argumentos de la nota final obtenida por el estudiante.

La calificación del trabajo final consta de dos partes: en primer lugar, la del proyecto final realizado (80%) y en segundo lugar, de la defensa en línea del trabajo (20%).

Para obtener más información sobre el TF se puede consultar el plan docente de la asignatura que se encuentra al Estudia al UOC i al apartado Planes de estudios del Campus.

Los estudiantes podrán poner a disposición pública sus TF a través del repositorio abierto de la Biblioteca de la UOC.

Una vez al año, los Estudios de Artes y Humanidades organizan una jornada presencial, abierta a todos, para presentar una selección de los mejores TF del año académico finalizado.

Duración

El grado en Humanidades tiene una duración mínima de cuatro años académicos distribuidos en ocho cuatrimestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, el estudiante puede decidir cada cuatrimestre las asignaturas que desea cursar.
IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

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  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en humanidades y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Humanidades

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Convalidaciones Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS)

La UOC ofrece la posibilidad de convalidar créditos a los estudiantes que tienen un CFGS. Consulta si tú ciclo formativo esta entre los que permiten esta convalidación.

 

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Gestión Comercial y Márqueting (LOGSE)12 créditos
Administración de Sistemas informáticos en red (LOGSE)6 créditos
Administración y finanzas (LOGSE)6 créditos
Información y comercialización turísticas (LOGSE)6 créditos
Proyecto y Dirección de Obras y Decoración (LOGSE)6 créditos
Sonido (LOGSE)6 créditos

 

Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE)12 crèdits
Administració de Sistemes informàtics en xarxa (LOGSE)6 crèdits
Administració i finances (LOGSE)6 crèdits
Projectes i direcció d'obres i decoració (LOGSE)6 crèdits
Informació i comercialització turístiques (LOGSE)6 crèdits
So (LOGSE)6 crèdits

 

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Humanidades

Profesorado

Dirección de los Estudios de Artes y Humanidades

  • Anna Busquets Alemany
    Anna Busquets Alemany

    Doctora en Historia. Ha sido directora de los Estudios de Asia Oriental, directora adjunta al Vicerrectorado de Ordenación Académica (UOC) . Su investigación se centra en las relaciones entre Europa y China durante los siglos XVI y XVII, el análisis de los textos generados por los españoles sobre China y su relación con los europeos de la misma época, y la construcción de la imagen china a partir de la información proporcionada por estos textos.

Grado en Humanidades

Salidas profesionales

Las salidas profesionales relacionadas con el perfil de formación humanística se orientan fundamentalmente a espacios laborales que demanden una comprensión global y crítica del mundo sociocultural en:

  • administración pública,
  • ámbito privado,
  • instituciones y organizaciones dentro de y fuera del ámbito estrictamente cultural, 
  • otros entornos profesionales en los cuales es importante una formación humanística complementaria para el desarrollo de las tareas que se llevan a cabo.

Este grado también facilita la adquisición de las competencias necesarias para trabajar en docencia e investigación en ámbitos como

  • la historia,
  • la filosofía, 
  • la literatura, 
  • las artes, 
  • el diseño, 
  • etc. 

Igualmente, capacita para trabajar en diferentes sectores profesionales que tienen que ver con los contenidos:

  • entretenimiento, 
  • comunicación,
  • crítica,
  • creación,
  • gestión y publicación de contenidos a internet, 
  • etc.

Objetivos

El grado de Humanidades aspira a proporcionar a las personas tituladas una formación que les permita, específicamente, alcanzar los objetivos siguientes:

  • Valorar los fundamentos de su propia tradición cultural.
  • Reconocer esta tradición cultural en toda su complejidad.
  • Contrastar las perspectivas de la propia tradición cultural con la comprensión de otras tradiciones culturales en el presente globalizado.
  • Adoptar una perspectiva interdisciplinaria en la aproximación a la cultura humanística que permita comprender la complejidad de cualquier tradición cultural.
  • Obtener habilidades y destrezas propias de las humanidades, como las competencias analíticas, expresivas e interpretativas.
  • Conseguir una comunicación académica escrita de manera reflexiva y argumentativa.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El perfil de formación en Humanidades que proporciona a las personas tituladas es general y polivalente y capacita para ejercer profesionalmente en diversos ámbitos del mundo de la cultura en un sentido amplio.

El grado de Humanidades de la UOC prepara al estudiantado en la tradición humanista y sus discursos críticos y les ayuda a comprender el papel de la tecnología en la definición de nuestras realidades.

La persona graduada en Humanidades de la UOC es profesionalmente innovadora capaz de aplicar el espíritu humanístico a otros perfiles profesionales fuera del ámbito estrictamente sociocultural.

Resultados de aprendizaje

Conocimientos o contenidos 

Al finalizar el grado, el/la estudiante será capaz de:

  • Comprender la dimensión social y comunicativa del lenguaje, así como su origen e introducirse en su análisis y aplicación.
  • Familiarizarse con los conceptos y teorizaciones de los estudios literarios y la teoría de la literatura.
  • Explorar los procesos culturales y artísticos en todas sus manifestaciones desde una perspectiva humanística.
  • Describir aquellos aspectos más destacados que definen la propia tradición histórico-cultural.
  • Exponer la diversidad de los procesos de formación, reproducción y transformación de las sociedades complejas en un mundo global.
  • Comprender los diferentes factores que causan el cambio en las sociedades humanas que generan el inicio o el fin de los procesos históricos.

Habilidades o destrezas

Al finalizar el grado, el/la estudiante será capaz de:

  • Evaluar de forma autónoma las informaciones contenidas en textos, imágenes y objetos en relación con los temas destacados de índole cultural-artística.

Resultados de aprendizaje


Conocimientos o contenidos 

Al finalizar el grado, el/la estudiante será capaz de:

  • Comprender la dimensión social y comunicativa del lenguaje, así como su origen e introducirse en su análisis y aplicación.
  • Familiarizarse con los conceptos y teorizaciones de los estudios literarios y la teoría de la literatura.
  • Explorar los procesos culturales y artísticos en todas sus manifestaciones desde una perspectiva humanística.
  • Describir aquellos aspectos más destacados que definen la propia tradición histórico-cultural.
  • Exponer la diversidad de los procesos de formación, reproducción y transformación de las sociedades complejas en un mundo global.
  • Comprender los diferentes factores que causan el cambio en las sociedades humanas que generan el inicio o el fin de los procesos históricos.

Habilidades o destrezas

Al finalizar el grado, el/la estudiante será capaz de:

  • Evaluar de forma autónoma las informaciones contenidas en textos, imágenes y objetos en relación con los temas destacados de índole cultural-artística.
  • Comprender y producir textos orales y escritos en un contexto académico y profesional demostrando un nivel mínimo B2 (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: MCER) de una lengua extranjera (inglés, francés o alemán).
  • Aplicar una perspectiva interdisciplinaria en el análisis de los temas, debates y fenómenos del ámbito humanístico abordados.
  • Poner en valor los debates y temas relevantes en el ámbito cultural-artístico.
  • Comentar, analizar e interpretar procesos políticos, sociales y económicos de la historia desde una perspectiva sincrónica y diacrónica.
  • Identificar los temas y las discusiones sociales y culturales en relación con la identidad.
  • Distinguir los debates actuales en las ciencias humanas y sociales en torno a la igualdad y la diferencia.

Competencias

Al finalizar el grado/ máster universitario, el/la estudiante será capaz de:

  • Desarrollar y consolidar un punto de vista crítico e independiente en la práctica académica y profesional del ámbito humanístico.
  • Producir textos orales y escritos claros, precisos, estructurados, correctos y adecuados en los diversos contextos académicos y/o profesionales propios de la especialidad.
  • Aplicar aquellas habilidades de aprendizaje adquiridas a lo largo del programa en el desarrollo de propuestas en el ámbito humanístico con un alto grado de autonomía.
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad y la perspectiva de género, tanto en la práctica académica como en la profesional.
  • Aplicar las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Humanidades

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

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Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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