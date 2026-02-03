Al grado de Humanidades se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los cuatro ámbitos establecidos.

El TF del grado de Humanidades consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Humanidades. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título.

Previamente al TF, el estudiante deberá cursar obligatoriamente la asignatura del Seminario de preparación para el TFG, de 6 créditos ECTS, una asignatura de preparación para la elaboración del TF. Se trata de una asignatura de naturaleza eminentemente práctica, orientada a adquirir las competencias básicas necesarias para poder elaborar un TF de calidad.

Los estudios de Humanidades concluyen con la elaboración de un trabajo final (TF) con una carga docente de 6 créditos ECTS. La dedicación del estudiante está determinada por la equivalencia de 25 horas de dedicación por cada crédito.

Trabajo final

Los estudios de Humanidades concluyen con la elaboración de un trabajo final (TF) con una carga docente de 6 créditos ECTS. La dedicación del estudiante está determinada por la equivalencia de 25 horas de dedicación por cada crédito.

Previamente al TF, el estudiante deberá cursar obligatoriamente la asignatura del Seminario de preparación para el TFG, de 6 créditos ECTS, una asignatura de preparación para la elaboración del TF. Se trata de una asignatura de naturaleza eminentemente práctica, orientada a adquirir las competencias básicas necesarias para poder elaborar un TF de calidad.

El TF del grado de Humanidades consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Humanidades. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título.

Al grado de Humanidades se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los cuatro ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su TF. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

Para matricular el TF es necesario haber superado un número determinados de créditos ECTS del programa (entre créditos básicos, obligatorios y optativos) y haber cursar obligatoriamente la asignatura del Seminario de preparación para el TFG (6 créditos ECTS). Con estos requisitos cumplidos, la asignatura del TF aparecerá al potencial de matrícula del estudiante y podrá matricularse.

El TF es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director del trabajo, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. El director del TF es el encargado de orientar al estudiante, hacer el seguimiento del proyecto y el asesoramiento en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. El director, por tanto, velará por el progreso y la calidad del TF.

El TF concluye con una defensa pública en línea en el espacio del aula habilitado para tal fin, donde el estudiante debe hacer una exposición del trabajo ante una comisión de evaluación. Esta comisión está formada por tres miembros, que serán los responsables de la evaluación: el consultor del aula (director del trabajo), el responsable del aula (profesor responsable de la asignatura) y el responsable de los TF del grado de Humanidades (director académico del grado). Los tres plasmarán en un informe los comentarios y argumentos de la nota final obtenida por el estudiante.

La calificación del trabajo final consta de dos partes: en primer lugar, la del proyecto final realizado (80%) y en segundo lugar, de la defensa en línea del trabajo (20%).

Para obtener más información sobre el TF se puede consultar el plan docente de la asignatura que se encuentra al Estudia al UOC i al apartado Planes de estudios del Campus.

Los estudiantes podrán poner a disposición pública sus TF a través del repositorio abierto de la Biblioteca de la UOC.

Una vez al año, los Estudios de Artes y Humanidades organizan una jornada presencial, abierta a todos, para presentar una selección de los mejores TF del año académico finalizado.