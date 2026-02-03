- Identificar la normativa, procedimientos y mecanismos del derecho internacional y europeo, aplicándolos correctamente en la resolución de controversias internacionales.

- Analizar la diversidad de conflictos internacionales y procesos de paz, explicando sus causas, dinámicas y efectos.

- Analizar las políticas adoptadas por actores del sistema internacional, en especial en temas como política exterior, la economía o la cooperación al desarrollo.

- Explicar los conceptos y teorías más relevantes de las Relaciones Internacionales en el estudio del sistema internacional y sus actores principales.

- Aplicar las principales teorías de la Ciencia Política en el análisis de sistemas políticos actuales.

- Analizar los fenómenos internacionales clave y el funcionamiento del sistema internacional desde una perspectiva empírica e interdisciplinar.

Al finalizar el grado, el/la estudiante será capaz de:

Resultados de aprendizaje



Conocimientos o contenidos (knowledge)

Al finalizar el grado, el/la estudiante será capaz de:

- Analizar los fenómenos internacionales clave y el funcionamiento del sistema internacional desde una perspectiva empírica e interdisciplinar.

- Aplicar las principales teorías de la Ciencia Política en el análisis de sistemas políticos actuales.

- Explicar los conceptos y teorías más relevantes de las Relaciones Internacionales en el estudio del sistema internacional y sus actores principales.

- Analizar las políticas adoptadas por actores del sistema internacional, en especial en temas como política exterior, la economía o la cooperación al desarrollo.

- Analizar la diversidad de conflictos internacionales y procesos de paz, explicando sus causas, dinámicas y efectos.

- Identificar la normativa, procedimientos y mecanismos del derecho internacional y europeo, aplicándolos correctamente en la resolución de controversias internacionales.

- Relacionar los sucesos históricos con las características estructurales y la dinámica del mundo global actual.

- Identificar los conceptos, teorías y metodologías empíricas propias de la Economía, aplicándolos correctamente en el análisis de los fenómenos y relaciones internacionales.

Habilidades o destrezas (skills)

Al finalizar el grado, el/la estudiante será capaz de:

- Seleccionar las técnicas más adecuadas para la búsqueda e interpretación de datos relevantes para emitir juicios sobre temas sociales, científicos o éticos.

- Interpretar datos relevantes para emitir juicios sobre temas internacionales, considerando aspectos políticos, sociales y éticos.

- Emitir juicios críticos sobre la realidad internacional y los conflictos globales, considerando sus causas, dinámicas y efectos relacionándolos con las teorías de las ciencias políticas y relaciones internacionales.

- Diseñar y gestionar proyectos profesionales y de investigación en materia de Relaciones Internacionales y Ciencia Política.

- Comprender y producir textos orales y escritos en un contexto académico y profesional demostrando un nivel B2 (Marco europeo común de referencia para las lenguas) de una lengua extranjera (inglés).

- Resolver problemas sociales, económicos, políticos o jurídicos en el contexto internacional, identificando y analizando las causas y consecuencias a través de enfoques interdisciplinarios.

- Analizar la diversidad cultural e identitaria de la sociedad global actual, evaluando críticamente las interacciones y perspectivas de los diferentes grupos y colectivos.

- Emplear técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas en el análisis de fenómenos internacionales.

- Poder leer textos básicos y participar en conversaciones elementales en un segundo idioma moderno (alemán, francés, chino o japonés) sobre temas cotidianos, presentaciones personales, actividades académicas o laborales simples.

Competencias (competencies)

Al finalizar el grado, el/la estudiante será capaz de:

- Diseñar y gestionar proyectos profesionales y de investigación en contextos multidisciplinares.

- Trabajar en equipo, adaptándose en entornos multidisciplinares y colaborando eficazmente en proyectos de naturaleza internacional.

- Aplicar las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional.

- Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, e incorporando la perspectiva de género, tanto en la práctica académica como en la profesional.

- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y correcta tanto a públicos especializados como no especializados.

- Construir una opinión crítica y razonada sobre los temas que identifican los principales debates de las Relaciones Internacionales y emitir juicios argumentados sobre los mismos.

- Generar aportaciones significativas a partir de la vinculación entre argumentos teóricos y el análisis de datos empíricos.