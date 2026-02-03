Grado Online en Relaciones Internacionales
Presentación
El grado online de Relaciones Internacionales de la UOC te forma como profesional especializado en la comprensión y el análisis de la sociedad internacional.
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¿Por qué estudiar el grado de Relaciones Internacionales de la UOC?
Estudiando el grado obtendrás habilidades y conocimientos para:
- Interpretar y entender las sociedades actuales de un mundo globalizado y cambiante.
- Ayudar a orientar las decisiones y estrategias de los diferentes actores internacionales.
- Estar actualizado en los nuevos temas y actores de interés mundial (desafíos medioambientales, migraciones, amenazas a la seguridad, movimientos sociales, empresas, etc.).
- Desarrollar actividades de análisis, comunicación, gestión y asesoría sobre cuestiones internacionales.
- Trabajar como experto o experta en temas internacionales para organizaciones muy diversas: administraciones públicas, organismos internacionales, empresas, think tanks, ONG, etc.
- Potenciar el pensamiento crítico, el compromiso ético y el respeto a los derechos humanos y a la diversidad.
Visítanos en el blog de los Estudios de Derecho y Ciencia Política.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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240
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
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Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.