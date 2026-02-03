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Grado Online en Relaciones Internacionales

Presentación

El grado online de Relaciones Internacionales de la UOC te forma como profesional especializado en la comprensión y el análisis de la sociedad internacional.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

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Más información

 

¿Por qué estudiar el grado de Relaciones Internacionales de la UOC?

Estudiando el grado obtendrás habilidades y conocimientos para: 

  • Interpretar y entender las sociedades actuales de un mundo globalizado y cambiante. 
  • Ayudar a orientar las decisiones y estrategias de los diferentes actores internacionales. 
  • Estar actualizado en los nuevos temas y actores de interés mundial (desafíos medioambientales, migraciones, amenazas a la seguridad, movimientos sociales, empresas, etc.). 
  • Desarrollar actividades de análisis, comunicación, gestión y asesoría sobre cuestiones internacionales.
  • Trabajar como experto o experta en temas internacionales para organizaciones muy diversas: administraciones públicas, organismos internacionales, empresas, think tanks, ONG, etc.
  • Potenciar el pensamiento crítico, el compromiso ético y el respeto a los derechos humanos y a la diversidad.

 

Visítanos en el blog de los Estudios de Derecho y Ciencia Política.

 

 

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Relaciones Internacionales

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
42
ECTS
Optativa
132
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básica
Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

Asignaturas obligatorias
132 Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
Segundo idioma moderno  (Francés/Alemán/Chino/Japonés)
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

Asignaturas optativas
42 Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

 

 

 

 

Segundo idioma moderno

 

 

 

Como estudiantes del grado de Relaciones Internacionales deberéis cursar un segundo idioma moderno a elegir entre: Alemán, Francés, Chino o Japonés. Para todos los casos se parte del nivel de principiante. En total se deben cursar 12 créditos obligatorios tal y como se resume en la siguiente tabla:

 

 

 

Alemán (12 créditos)Créditos
4
4
4

 

 

 

Francés (12 créditos)Créditos
6
6

 

 

 

Chino (12 créditos)

Créditos
Chino 1      
4
Chino 2      
4
Chino 3      
4

 

 

 

Japonés (12 créditos) Créditos
4
4
4

 

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Semestres

AsignaturasCréditos
  
Semestre 130
Introducción al derecho
6
Política y sociedad
6
Inglés B2.1
6
Introducción a la economía
6
Competencias TIC para las relaciones internacionales
6
Semestre 2
30
Historia política y social
6
Metodología de las ciencias sociales
6
Inglés B2.2
6
Introducción a las relaciones internacionales
6
Globalización e internet
6
Semestre 3
30
Historia de las relaciones internacionales
6
Política comparada: tipos y orígenes de regímenes políticos
6
Economía internacional
6
Fuentes de información e indicadores en relaciones internacionales
6
Geopolítica
6
Semestre 4
30
Teoría de las relaciones internacionales
6
Derecho internacional público
6
Estructura económica mundial
6
Segundo idioma moderno I
6
Optativa
6
Semestre 5
30
Temas actuales de política internacional
6
Unión Europea
6
Análisis de datos
6
Segundo idioma moderno II
6
Optativa
6
Semestre 6
30
Análisis de políticas exteriores
6
Movimientos y nuevos actores transnacionales
6
Relaciones internacionales del Asia oriental
6
Sistemas políticos comparados
6
Optativa
6
Semestre 7
30
Seguridad, paz y resolución de conflictos
6
Cooperación internacional y desarrollo
6
Diseño de investigación en relaciones internacionales
6
Optativa
6
Optativa
6
Semestre 8
30
Diversidad cultural y de identidad en las sociedades actuales
6
Democratización e instituciones políticas de América Latina
6
Trabajo final de grado
6
Optativa
6
Optativa
6

 

Primera matrícula

Si te matriculas por primera vez del grado de Relaciones Internacionales, te recomendamos matricularte de uno de los paquetes de asignaturas siguientes:

 

Paquete 1: Asignaturas introductorias a algunos de los grandes temas de interés en el campo de las relaciones internacionales, así como conceptos jurídicos y metodológicos básicos que se utilizarán en el Grado.

 

Paquete 2: En este itinerario se adelantan algunos de los principales temas y conceptos políticos abordados a lo largo del Grado, situándolos en la actualidad e históricamente. Asimismo, se trabajan herramientas y habilidades tecnológicas de utilidad para el estudio del Grado.

 

Paquete 3: Asignaturas introductorias a dos temáticas fundamentales para comprender la dinámica de las relaciones internacionales: la globalización y la economía. Se acompaña de otra asignatura, de gran utilidad en el estudio de la realidad internacional.

 

Asignaturas
Créditos

 

Paquete 1
 
Introducción a las relaciones internacionales
6
Introducción al derecho
6
Metodología de las ciencias sociales
6

 

Paquete 2
 
Política y sociedad
6
Historia política y social
6
Competencias TIC para las relaciones internacionales
6

 

Paquete 3
 
Globalización e internet
6
Introducción a la economía
6
Geopolítica (se ofrece el 1r semestre)
6
Fuentes de información e indicadores en relaciones internacionales (se ofrece el 2º semestre)
6

 

Si tu disponibilidad de tiempo lo permite, también puedes valorar añadir a la matrícula asignaturas de otro paquete, o bien, otro completo. 

El seguimiento de las asignaturas de estos paquetes garantiza la mejor manera de iniciar los estudios de Relaciones Internacionales.

Si inicias el grado con asignaturas reconocidas o bien tienes dudas en relación a la matrícula, tu tutor o tutora te orientará de manera personalizada.

 

El modelo de evaluación de la UOC potencia tu perfil

  • Evaluación continua mediante retos y proyectos.
  • Consecución gradual de competencias vinculadas al mercado laboral.
  • Guía y retorno detallado por parte del profesorado.
¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua es el principal sistema de evaluación de la UOC. Este modelo formativo se basa en la realización de actividades prácticas de forma progresiva a lo largo de la asignatura.

Características de la evaluación

  • Aprendizaje basado en la práctica constante.
  • Tareas y proyectos en formatos diversos.
  • Orientación hacia problemas reales del sector.
  • Prueba final en línea en determinadas asignaturas.

En la UOC desarrollarás competencias esenciales para tu futuro gracias a tareas basadas en situaciones reales o simuladas. Con las pruebas de evaluación continua, aplicarás directamente los conocimientos teóricos con un enfoque orientado a la resolución de problemas y conectado con el mundo laboral.

En algunas asignaturas, la evaluación continua puede complementarse con una prueba final en línea, síncrona o asíncrona. Este sistema de evaluación de la UOC garantiza el rigor académico y la integridad mediante mecanismos avanzados de verificación, además de ofrecer un diseño inclusivo adaptado a los diferentes perfiles de estudiantado.

Prácticas

Tipología de la asignaturaOptativa.
Duración6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad

Virtual.
Requisitos

Imprescindible 150 créditos superados.

AcompañamientoDurante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado. 
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final de grado

En el grado de Relaciones Internacionales, el TFG se desarrolla a través de un estudio de caso diseñado para simular una experiencia profesional real. Mediante un role play, el estudiante asume el papel de un analista que debe dar respuesta a encargos concretos, emulando el trabajo que se realiza en un think tank, una consultora o un organismo internacional. Cada semestre se propone una temática general de estudio diferente, pero, a partir de esta temática, el estudiantado puede elegir libremente el tema concreto o el caso específico que desea analizar. De este modo, cada estudiante tiene libertad para definir su objeto de estudio, siempre que se enmarque en el contexto establecido y constituya una propuesta realista basada en evidencias disponibles. A lo largo de todo este proceso, el director académico desempeña un papel clave en la orientación, el asesoramiento y la gestión, ayudando al estudiante a delimitar correctamente su proyecto.

En el modelo de la UOC, el TFG requiere un alto grado de trabajo autónomo y de capacidad para la toma de decisiones, pero siempre con el acompañamiento de un director.

Trabajo final de grado


En el grado de Relaciones Internacionales, el TFG se desarrolla a través de un estudio de caso diseñado para simular una experiencia profesional real. Mediante un role play, el estudiante asume el papel de un analista que debe dar respuesta a encargos concretos, emulando el trabajo que se realiza en un think tank, una consultora o un organismo internacional. Cada semestre se propone una temática general de estudio diferente, pero, a partir de esta temática, el estudiantado puede elegir libremente el tema concreto o el caso específico que desea analizar. De este modo, cada estudiante tiene libertad para definir su objeto de estudio, siempre que se enmarque en el contexto establecido y constituya una propuesta realista basada en evidencias disponibles. A lo largo de todo este proceso, el director académico desempeña un papel clave en la orientación, el asesoramiento y la gestión, ayudando al estudiante a delimitar correctamente su proyecto.

En el modelo de la UOC, el TFG requiere un alto grado de trabajo autónomo y de capacidad para la toma de decisiones, pero siempre con el acompañamiento de un director. La asignatura está diseñada con un seguimiento docente estructurado para que el estudiante reciba apoyo en todo momento a través de diversos canales: la posibilidad de asistir a sesiones síncronas en directo, recibir retroalimentación individual y colectiva, así como participar en foros temáticos. De este modo, la orientación y el acompañamiento quedan plenamente garantizados desde el primer día y durante todo el proceso de elaboración del proyecto.

El proceso culmina con la presentación y defensa síncrona del proyecto ante una Comisión de Evaluación. La defensa comienza con una exposición en la que el estudiante dispone de unos minutos para presentar su investigación, justificar la metodología empleada y exponer sus principales conclusiones. A continuación, se abre un turno de preguntas en el que la Comisión de Evaluación —integrada habitualmente por un profesor de la UOC, el director del trabajo y un evaluador independiente— plantea cuestiones relacionadas con el marco teórico, los datos utilizados o las limitaciones del estudio. El objetivo de este espacio de debate es evaluar la solidez conceptual del trabajo, la capacidad del estudiante para responder con solvencia bajo presión y garantizar la identidad y la autoría del proyecto. Una vez finalizada esta interacción, la Comisión se reúne a puerta cerrada para deliberar y elaborar un informe conjunto que determinará la calificación definitiva, poniendo así fin a un proceso exigente que certifica que el estudiante está plenamente preparado para dar el salto al mundo profesional.

Descubre el modelo educativo asíncrono y flexible de la UOC

  • Metodología 100 % online.
  • Acompañamiento y orientación constantes.
  • Aprendizaje práctico sin horarios.
¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología de la UOC es un modelo 100 % online que facilita estudiar sin horarios fijos y con acompañamiento docente continuo. Esta flexibilidad académica permite adaptar los estudios a tu disponibilidad y avanzar a tu ritmo.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Formación 100 % en línea.
  • Aprendizaje asíncrono y flexible.
  • Actividades prácticas y aplicadas.
  • Acompañamiento y orientación.
  • Sin horarios ni clases magistrales.

A diferencia de las dinámicas del aula tradicional, tu proceso de aprendizaje en la UOC se vertebra completamente a distancia mediante un aprendizaje activo basado en recursos digitales y actividades prácticas. Tendrás la libertad de estudiar desde donde quieras, puesto que te formarás sin clases presenciales y sin videoclases. La experiencia de la UOC en e-learning te ayudará a compaginar los estudios con tu vida personal y profesional con total libertad.

Formándote en la UOC, reforzarás tu perfil con el desarrollo de competencias clave como la gestión del tiempo, las competencias digitales y el uso de la IA. A lo largo de todo el camino formativo, dispondrás del seguimiento o el apoyo del profesorado y recibirás el asesoramiento del equipo de tutoría.

El Campus Virtual de la UOC

  • El espacio donde aprender y relacionarte.
  • Recursos digitales actualizados y calendarios docentes.
  • Gestión directa de trámites administrativos.
¿Qué te ofrece el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es el espacio central de aprendizaje y gestión académica en la UOC. Esta plataforma digital acoge toda tu actividad universitaria a lo largo de la titulación oficial.

Claves de tu entorno digital:

  • Planifica el estudio con calendarios personalizados.
  • Consulta materiales formativos actualizados.
  • Participa activamente en foros comunitarios.
  • Resuelve dudas académicas.

El Campus Virtual de la UOC está abierto 24/7 y garantiza un acceso inmediato a todos los recursos y servicios. Dentro de este entorno en línea, dispones de aulas Canvas diseñadas para aprender de los contenidos docentes de cada asignatura, espacios específicos para entregar actividades de evaluación continua y canales directos para conversar con compañeros y compañeras.

Además, el profesorado experto te acompaña en el proceso de aprendizaje para resolver cualquier consulta con total comodidad. La plataforma también centraliza el área donde se pueden hacer trámites vinculados a la vida estudiantil, como formalizar la matrícula oficial, solicitar becas nacionales, elegir las formas de pago o gestionar el reconocimiento de créditos.

Aprendizaje práctico adaptado a tu titulación oficial

  • Conexión con el mundo laboral.
  • Resolución de problemas reales del sector laboral.
  • Desarrollo de habilidades profesionales de impacto.
¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

Esta metodología innovadora de la UOC integra simulaciones del entorno profesional y supuestos reales para que adquieras una preparación directa, que te permitirá afrontar los retos del mercado laboral actual de manera óptima.

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Resolver retos reales mediante la práctica.
  • Aplicar directamente el conocimiento en entornos simulados.
  • Conectar constantemente tu estudio con el mundo laboral.
  • Garantizar el desarrollo de habilidades profesionales clave.

El modelo de estudios de la UOC responde a las necesidades del mercado laboral mediante un aprendizaje práctico constante. En este programa diseñarás soluciones a partir de ejercicios ideados específicamente para entender la realidad profesional. Las actividades te permiten analizar situaciones complejas del ámbito organizativo, evaluar las variables existentes, tomar decisiones y argumentarlas correctamente con criterios sólidos y fundamentados.

Gracias a estos ejercicios, consolidarás dinámicas de aprendizaje activo para desarrollar competencias útiles para el mercado laboral. En concreto, potenciarás aspectos clave para tu crecimiento profesional, como son el trabajo en equipo, la capacidad de adaptación y la autonomía.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en el ámbito jurídico y la política pública
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector del ámbito jurídico y política pública: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en el ámbito jurídico y la política pública y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Relaciones Internacionales

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Según tu CFGS de origen, puedes convalidar créditos del grado de Relaciones Internacionales

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Administración de sistemas informáticos en red (LOE)6 créditos
Administración de sistemas informáticos (LOGSE)6 créditos
Administración y finanzas (LOE)12 créditos
Comercio internacional (LOE)12 créditos
Comercio internacional (LOGSE)12 créditos
Desarrollo de aplicaciones informáticas (LOGSE)6 créditos
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (LOE)6 créditos
Gestión comercial y márketing (LOGSE)12 créditos
Guía, información y asistencia turísticas (LOE)6 créditos
Información y comercialización turísticas (LOGSE)6 créditos
Secretariado (LOGSE)6 créditos
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos (LOE)6 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Relaciones Internacionales

Profesorado

Dirección de estudios

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actualmente es Director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Derecho por la Universitat Ramon Llull/ESADE, es licenciado en Derecho y Máster en Derecho por la misma universidad. Ha publicado extensamente en temas de la flexibilidad interna y externa del contrato de trabajo; los fenómenos de pluralidad empresarial; el riesgo de la tecnología sobre los derechos fundamentales y el impacto de la robotización y la inteligencia artificial en las relaciones de trabajo; las instituciones de protección social; las relaciones laborales del personal de la Administración Pública; y también sobre la psicología de la conducta y el análisis económico del derecho del trabajo.

Grado en Relaciones Internacionales

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El grado de Relaciones Internacionales proporciona un amplio abanico de salidas profesionales.


a) En el sector público:

  • Carrera diplomática.*
  • Funcionario/a de la Unión Europea y de otras organizaciones internacionales.* 
  • Personal público de las agencias de relaciones internacionales y comercio. exterior de comunidades autónomas y ayuntamientos.
  • Gestor/a de proyectos y programas internacionales.
  • Analista y consultor/a de think tanks.
  • Profesional de la comunicación en el área de relaciones internacionales.

*previa superación de un concurso u oposición.
 

b) Sector privado:

  • Profesional de empresas con orientación internacional (comercio, inversiones en el exterior, etc.).
  • Analista y consultor/a en partidos políticos y fundaciones de partidos.

Salidas profesionales


El grado de Relaciones Internacionales proporciona un amplio abanico de salidas profesionales.


a) En el sector público:

  • Carrera diplomática.*
  • Funcionario/a de la Unión Europea y de otras organizaciones internacionales.* 
  • Personal público de las agencias de relaciones internacionales y comercio. exterior de comunidades autónomas y ayuntamientos.
  • Gestor/a de proyectos y programas internacionales.
  • Analista y consultor/a de think tanks.
  • Profesional de la comunicación en el área de relaciones internacionales.

*previa superación de un concurso u oposición.
 

b) Sector privado:

  • Profesional de empresas con orientación internacional (comercio, inversiones en el exterior, etc.).
  • Analista y consultor/a en partidos políticos y fundaciones de partidos.
  • Analista y asesor/a de consultoras privadas orientadas al mundo de los negocios.
  • Técnico/a y gestor/a de programas de cooperación al desarrollo.
  • Periodista especializado en información internacional.


c) Docencia e investigación:

  • Profesor/a en áreas de ciencias sociales de educación secundaria y universitaria.*
  • Investigador/a en alguno de los ámbitos del conocimiento de las relaciones internacionales.

* siempre será necesario contrastar con el departamento de educación competente las especialidades a las cuales se puede acceder.

Objetivos

  • Ofrecer una formación integral e interdisciplinaria que permita al estudiantado comprender y analizar la complejidad y el dinamismo de la sociedad internacional actual, con sus diferentes actores, problemas y procesos.
  • Proporcionar al estudiantado una base sólida de conocimientos fundamentales en relaciones internacionales, mediante herramientas metodológicas basadas en la utilización de las nuevas tecnologías.
  • Desarrollar, entre el estudiantado, las competencias y aptitudes necesarias para la práctica profesional en los diferentes campos de las relaciones internacionales.
  • Generar entre el estudiantado una capacidad de autonomía y de sentido crítico que le permita analizar y evaluar diferentes temas y situaciones de ámbito internacional.
  • Capacitar al estudiantado para que acceda, con razonables garantías de éxito, a posteriores estudios especializados y de posgrado.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El grado de Relaciones Internacionales de la UOC se dirige a:

  • Personas que quieren orientar su actividad laboral hacia alguno de los campos vinculados con las relaciones internacionales (diplomacia y asuntos exteriores, gestión de proyectos, consultoría sobre internacionalización de empresas, análisis de políticas de cooperación al desarrollo, comunicación sobre temas internacionales, etc.).
  • Profesionales que ya están trabajando en alguno de los ámbitos de las relaciones internacionales, y para los que esta titulación representa una oportunidad de ampliación formativa o promoción profesional.
  • Personas que tienen una motivación más personal que profesional para cursar estudios sobre relaciones internacionales.

Resultados de aprendizaje


Conocimientos o contenidos (knowledge)

Al  finalizar el grado, el/la estudiante será capaz de: 

- Analizar los fenómenos internacionales clave y el funcionamiento del sistema internacional desde una perspectiva empírica e interdisciplinar.

- Aplicar las principales teorías de la Ciencia Política en el análisis de sistemas políticos actuales.

- Explicar los conceptos y teorías más relevantes de las Relaciones Internacionales en el estudio del sistema internacional y sus actores principales.

- Analizar las políticas adoptadas por actores del sistema internacional, en especial en temas como política exterior, la economía o la cooperación al desarrollo.

- Analizar la diversidad de conflictos internacionales y procesos de paz, explicando sus causas, dinámicas y efectos.

- Identificar la normativa, procedimientos y mecanismos del derecho internacional y europeo, aplicándolos correctamente en la  resolución de controversias internacionales.

Resultados de aprendizaje



Conocimientos o contenidos (knowledge)

Al  finalizar el grado, el/la estudiante será capaz de: 

- Analizar los fenómenos internacionales clave y el funcionamiento del sistema internacional desde una perspectiva empírica e interdisciplinar.

- Aplicar las principales teorías de la Ciencia Política en el análisis de sistemas políticos actuales.

- Explicar los conceptos y teorías más relevantes de las Relaciones Internacionales en el estudio del sistema internacional y sus actores principales.

- Analizar las políticas adoptadas por actores del sistema internacional, en especial en temas como política exterior, la economía o la cooperación al desarrollo.

- Analizar la diversidad de conflictos internacionales y procesos de paz, explicando sus causas, dinámicas y efectos.

- Identificar la normativa, procedimientos y mecanismos del derecho internacional y europeo, aplicándolos correctamente en la  resolución de controversias internacionales.

- Relacionar los sucesos históricos con las características estructurales y la dinámica del mundo global actual.

- Identificar los conceptos, teorías y metodologías empíricas propias de la Economía, aplicándolos correctamente en el análisis de los fenómenos y relaciones internacionales.

Habilidades o destrezas (skills)

Al finalizar el grado, el/la estudiante será capaz de:

- Seleccionar las técnicas más adecuadas para la búsqueda e interpretación de datos relevantes para emitir juicios sobre temas sociales, científicos o éticos.

- Interpretar datos relevantes para emitir juicios sobre temas internacionales, considerando aspectos políticos, sociales y éticos.

- Emitir juicios críticos sobre la realidad internacional y los conflictos globales, considerando sus causas, dinámicas y efectos relacionándolos con las teorías de las ciencias políticas y relaciones internacionales. 

- Diseñar y gestionar proyectos profesionales y de investigación en materia de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. 

- Comprender y producir textos orales y escritos en un contexto académico y profesional demostrando un nivel B2 (Marco europeo común de referencia para las lenguas) de una lengua extranjera (inglés).

- Resolver problemas sociales, económicos, políticos o jurídicos en el contexto internacional, identificando y analizando las causas y consecuencias a través de enfoques interdisciplinarios. 

- Analizar la diversidad cultural e identitaria de la sociedad global actual, evaluando críticamente las interacciones y perspectivas de los diferentes grupos y colectivos.

- Emplear técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas en el análisis de fenómenos internacionales.

- Poder leer textos básicos y participar en conversaciones elementales en un segundo idioma moderno (alemán, francés, chino o japonés) sobre temas cotidianos,  presentaciones personales, actividades académicas o laborales simples.

Competencias (competencies)

Al finalizar el grado, el/la estudiante será capaz de:

- Diseñar y gestionar proyectos profesionales y de investigación en contextos multidisciplinares.

- Trabajar en equipo, adaptándose en entornos multidisciplinares y colaborando eficazmente en proyectos de naturaleza internacional.

- Aplicar las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional. 

- Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, e incorporando la perspectiva de género, tanto en la práctica académica como en la profesional.

-  Transmitir información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y correcta tanto a públicos especializados como no especializados.

- Construir una opinión crítica y razonada sobre los temas que identifican los principales debates de las Relaciones Internacionales y emitir juicios argumentados sobre los mismos.

- Generar aportaciones significativas a partir de la vinculación entre argumentos teóricos y el análisis de datos empíricos.

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Grado en Relaciones Internacionales

Requisitos de acceso

Conocimientos previos

Preferiblemente es recomendable acceder al grado de Relaciones Internacionales desde la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales del bachillerato, sin perjuicio de otras modalidades.

Igualmente, se recomienda iniciar el grado de Relaciones Internacionales con un nivel de competencia en inglés equivalente, como mínimo, al nivel B1 del marco común europeo de lenguas. Para facilitar al estudiante la comprobación del propio conocimiento de inglés, la UOC pone a su disposición, por medio de los tutores y del plan docente de la asignatura, una prueba de nivel. Esta prueba permite verificar si su nivel es el recomendado para iniciar sus estudios en este grado (nivel B1 o superior). La prueba no es excluyente ni un requisito previo.

Grado en Relaciones Internacionales

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

¿Cómo es el acompañamiento en la UOC?

La columna vertebral de nuestra docencia es la evaluación continua, un formato que garantiza la integridad y la excelencia académica mediante mecanismos de evaluación adaptados a diferentes perfiles de estudiante.

Elementos clave del acompañamiento:

  • Acompañamiento continuado. 
  • Asesoramiento del equipo de tutoría. 
  • Seguimiento constante del profesorado. 

Un equipo comprometido con tu aprendizaje

El modelo de aprendizaje de la UOC te ofrece un acompañamiento integral y continuado. Por un lado, el tutor o tutora se convierte en tu referente para diseñar un camino formativo adaptado a tus necesidades. Por otro lado, el profesorado te proporciona orientación constante y correcciones personalizadas para facilitar un aprendizaje real y progresivo. Finalmente, dispones tanto de servicios de atención personalizada para los trámites como de puntos de interacción con otros estudiantes para construir conocimiento de forma conjunta.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas? Damos respuesta a tus preguntas sobre nuestra oferta formativa, el modelo de aprendizaje o trámites, entre otros temas.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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