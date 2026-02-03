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Grau Online en Relacions Internacionals

Presentació

El grau de Relacions Internacionals online de la UOC et forma com a professional especialitzat en la comprensió i l'anàlisi de la societat internacional.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu grau.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en l'àmbit jurídic i la política pública”

Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Per què estudiar el grau de Relacions Internacionals de la UOC?

Estudiant el grau obtindràs habilitat i coneixements per a: 

  • Interpretar i entendre les societats actuals d'un món globalitzat i canviant.
  • Ajudar a orientar les decisions i estratègies dels diferents actors internacionals.
  • Estar actualitzat en els nous temes i actors d'interès mundial (desafiaments mediambientals, migracions, amenaces a la seguretat, moviments socials, empreses, etc.).
  • Desenvolupar activitats d'anàlisi, comunicació, gestió i assessoria sobre qüestions internacionals.
  • Treballar com a expert o experta en temes internacionals per a organitzacions molt diverses: administracions públiques, organismes internacionals, empreses, think tanks, ONG, etc.
  • Potenciar el pensament crític, el compromís ètic i el respecte als drets humans i la diversitat.

Visita'ns al blog dels Estudis de Dret i Ciència Política.

 

 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Relacions Internacionals

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
42
ECTS
Optativa
132
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsica
60 Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

Assignatures obligatòries
132 Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
Segon idioma modern (Francès/Alemany/Xinès/Japonès)
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

Assignatures optatives
42 Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segon idioma modern

Com a estudiants del grau de Relacions Internacionals haureu de cursar un segon idioma modern a triar entre: Alemany, Francès, Xinès o Japonès. Per a tots els casos es parteix del nivell de principiant. En total s'han de cursar 12 crèdits obligatoris tal i com es resumeix en la següent taula:

 

 

 

Alemany (12 crèdits)Crèdits
4
4
4

 

 

 

Francès (12 crèdits)Crèdits
6
6

 

 

 

Xinès (12 crèdits)Crèdits
4
4
4

 

 

 

Japonès (12 crèdits) Crèdits
4
4
4



Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Semestres

AssignaturesCrèdits
  
Semestre 130
Introducció al dret
6
Política i societat
6
Anglès B2.1
6
Introducció a l'economia
6
Competències TIC per a les relacions internacionals
6

 

Semestre 2
30
Història política i social
6
Metodologia de les ciències socials
6
Anglès B2.2
6
Introducció a les relacions internacionals
6
Globalització i internet
6

 

Semestre 3
30
Història de les relacions internacionals
6
Política comparada: tipus i orígens de règims polítics
6
Economia internacional
6
Fonts d'informació i indicadors en relacions internacionals
6
Geopolítica
6

 

Semestre 4
30
Teoria de les relacions internacionals
6
Dret internacional públic
6
Estructura econòmica mundial
6
Segon idioma modern I
6
Optativa
6

 

Semestre 5
30
Temes actuals de política internacional
6
Unió Europea
6
Anàlisi de dades
6
Segon idioma modern II
6
Optativa
6

 

Semestre 6
30
Anàlisi de polítiques exteriors
6
Moviments i nous actors transnacionals
6
Relaciones internacionals de l'Àsia oriental
6
Sistemes polítics comparats
6
Optativa
6

 

Semestre 7
30
Seguretat, pau i resolució de conflictes
6
Cooperació internacional i desenvolupament
6
Disseny d'investigació en relacions internacionals
6
Optativa
6
Optativa
6

 

Semestre 8
30
Diversitat cultural i d'identitat en les societats actuals
6
Democratització i institucions polítiques de l'Amèrica Llatina
6
Treball final de grau
6
Optativa
6
Optativa
6

 

Primera matrícula

Si et matricules per primera vegada del grau de Relacions Internacionals, et recomanem matricular-te d'un dels paquets d'assignatures següents:

Paquet 1: Assignatures introductòries a alguns dels grans temes d'interès en el camp de les relacions internacionals, així com a conceptes jurídics i metodològics bàsics que s'utilitzaran en el Grau.

Paquet 2: En aquest itinerari s'avancen alguns dels principals temes i conceptes polítics abordats al llarg del Grau, situant-los en l'actualitat i històricament. Així mateix, es treballen eines i habilitats tecnològiques d'utilitat per a l'estudi del Grau.

Paquet 3: Assignatures introductòries a dues temàtiques fonamentals per a comprendre la dinàmica de les relacions internacionals: la globalització i l'economia. S'acompanya d'una altra assignatura, de gran utilitat en l'estudi de la realitat internacional.

Assignatures
Crèdits
Paquet 1
 
Introducció a les relacions internacionals
6
Introducció al dret
6
Metodologia de les ciències socials
6
Paquet 2
 
Política i societat
6
Història política i social
6
Competències TIC per a les relacions internacionals
6
Paquet 3
 
Globalització i internet
6
Introducció a l'economia
6
Geopolítica (s'ofereix el 1r semestre)
6
Fonts d'informació i indicadors en relacions internacionals (s'ofereix el 2n semestre)
6

Si la teva disponibilitat de temps ho permet, també pots valorar afegir a la matrícula assignatures d'un altre paquet, o bé, un altre complet. 

El seguiment de les assignatures d'aquests paquets garanteixen la millor manera d'iniciar els estudis de Relacions Internacionals.

Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

El model d'avaluació de la UOC potencia el teu perfil

  • Avaluació contínua mitjançant reptes i projectes.
  • Assoliment gradual de competències vinculades al mercat laboral.
  • Guia i retorn detallat per part del professorat.
Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua és el sistema principal d'avaluació de la UOC. Aquest model formatiu es basa en la realització d'activitats pràctiques de manera progressiva al llarg de l'assignatura.

Característiques de l'avaluació:

  • Aprenentatge basat en la pràctica constant.
  • Tasques i projectes en formats diversos.
  • Orientació envers problemes reals del sector.
  • Prova final en línia en determinades assignatures.

A la UOC desenvoluparàs competències essencials per al teu futur gràcies a tasques basades en situacions reals o simulades. Amb les proves d'avaluació contínua aplicaràs directament els coneixements teòrics amb un enfocament orientat a la resolució de problemes i connectat amb el món laboral.

En algunes assignatures, l'avaluació contínua es pot complementar amb una prova final en línia, síncrona o asíncrona. Aquest sistema d'avaluació de la UOC garanteix el rigor acadèmic i la integritat mitjançant mecanismes avançats de verificació, a més d'oferir un disseny inclusiu adaptat als diferents perfils d'estudiantat.

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaOptativa.
Durada6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars.
ModalitatVirtual.
Requisits

Imprescindible 150 crèdits superats.

AcompanyamentDurant la realització de les pràctiques, l'estudiantat disposarà d'un seguiment docent personalitzat.
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Relacions Internacionals el treball final té 6 crèdits ECTS i consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que s'ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Relacions Internacionals, el TFG es desenvolupa a través d'un estudi de cas dissenyat per simular una experiència professional real. Mitjançant un role play, l'estudiant assumeix el rol d'un analista que ha de donar resposta a encàrrecs concrets, emulant la feina que es fa en un think tank, una consultora o un organisme internacional. Cada semestre es proposa una temàtica general d'estudi diferent, però, sobre la base d'aquesta temàtica plantejada, l'estudiantat pot escollir lliurement el tema concret o el cas específic que vol analitzar.

Treball final de grau


Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Relacions Internacionals el treball final té 6 crèdits ECTS i consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que s'ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Relacions Internacionals, el TFG es desenvolupa a través d'un estudi de cas dissenyat per simular una experiència professional real. Mitjançant un role play, l'estudiant assumeix el rol d'un analista que ha de donar resposta a encàrrecs concrets, emulant la feina que es fa en un think tank, una consultora o un organisme internacional. Cada semestre es proposa una temàtica general d'estudi diferent, però, sobre la base d'aquesta temàtica plantejada, l'estudiantat pot escollir lliurement el tema concret o el cas específic que vol analitzar. D'aquesta manera, cada estudiant té llibertat per definir el seu objecte d'estudi, sempre que s'emmarqui en el context establert i sigui una proposta realista amb evidències a l'abast. En tot aquest procés, el director acadèmic té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió per ajudar l'estudiant a delimitar correctament el seu projecte.

En el model de la UOC, el TFG requereix un alt grau de treball autònom i de presa de decisions, però amb un acompanyament d'un director. L'assignatura està dissenyada amb un seguiment docent estructurat perquè l'alumne rebi aquest acompanyament en tot moment a través de  diferents canals de suport: la possiblitat de fer sessions síncrones en directe i de rebre feedback individualitzat i col·lectiu, a més de fòrums temàtics. D'aquesta manera, l'orientació i la guia estan completament garantides des del primer dia i durant tota l'elaboració del projecte.

El procés culmina amb la presentació i defensa síncrona del projecte davant d'una Comissió d'Avaluació. La defensa s'inicia amb una exposició on l'estudiant disposa d’uns pocs minuts  per presentar la seva investigació, justificar-ne la metodologia i exposar-ne les conclusions. A continuació, s'obre un torn de preguntes on la Comissió d'Avaluació —formada habitualment per un professor de la UOC, el director del treball i un avaluador independent— planteja qüestions sobre el marc teòric, les dades o les limitacions de l'estudi. L'objectiu d'aquest espai de debat es avaluar la solidesa conceptual, la seva capacitat de resposta sota pressió i garantir la identitat i autoria del treball. Un cop finalitzada aquesta interacció, la Comissió es reuneix a porta tancada per deliberar i elaborar un informe conjunt que determinarà la nota definitiva, tancant així un procés exigent que certifica que l'estudiant està plenament preparat per fer el salt al món professional.

Descobreix el model educatiu asíncron i flexible de la UOC

  • Metodologia 100 % online.
  • Acompanyament i orientació constants.
  • Aprenentatge pràctic sense horaris.
Com és la metodologia de la UOC?

La metodologia de la UOC és un model 100 % online que facilita estudiar sense horaris fixos i amb un acompanyament docent continu. Aquesta flexibilitat acadèmica permet adaptar els estudis a la teva disponibilitat i avançar al teu ritme.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Formació 100 % en línia.
  • Aprenentatge asíncron i flexible.
  • Activitats pràctiques i aplicades.
  • Acompanyament i orientació.
  • Sense horaris ni classes magistrals.

A diferència de les dinàmiques de l'aula tradicional, el teu procés d'aprenentatge a la UOC es vertebra completament a distància mitjançant un aprenentatge actiu basat en recursos digitals i activitats pràctiques. Tindràs la llibertat d'estudiar des d'on vulguis, ja que et formaràs sense classes presencials i sense videoclasses. L'experiència de la UOC en e-learning t'ajudarà a compaginar els estudis amb la vida personal i professional amb total llibertat.

Formant-te a la UOC, enfortiràs el teu perfil amb el desenvolupament de competències clau com la gestió del temps, les competències digitals i l'ús de la IA. Al llarg de tot el camí formatiu, disposaràs del seguiment o el suport del professorat i rebràs l'assessorament de l'equip de tutoria.

El Campus Virtual de la UOC

  • L'espai on aprendre i relacionar-te.
  • Recursos digitals actualitzats i calendaris docents.
  • Gestió directa de tràmits administratius.
Què t'ofereix el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual és l'espai central d'aprenentatge i gestió acadèmica a la UOC. Aquesta plataforma digital engloba tota la teva activitat universitària al llarg de la titulació oficial.

Claus del teu entorn digital:

  • Planifica l'estudi amb calendaris personalitzats.
  • Consulta materials formatius actualitzats.
  • Participa activament en fòrums comunitaris.
  • Resol dubtes acadèmics.

El Campus Virtual de la UOC està obert 24/7 i garanteix un accés immediat a tots els recursos i serveis. Dins d'aquest entorn en línia, disposes d'aules Canvas dissenyades per aprendre dels continguts docents de cada assignatura, espais específics per lliurar activitats d'avaluació contínua i canals directes per conversar amb companys i companyes.

A més, el professorat expert t'acompanya en el procés d'aprenentatge per resoldre qualsevol consulta amb total comoditat. La plataforma també centralitza l'àrea on es poden fer tràmits vinculats a la vida estudiantil, com ara formalitzar la matrícula oficial, sol·licitar beques nacionals, triar les formes de pagament o gestionar el reconeixement de crèdits.

Aprenentatge pràctic adaptat a la teva titulació oficial

  • Connexió amb el món laboral.
  • Resolució de problemes reals del sector laboral.
  • Desenvolupament d'habilitats professionals d'impacte.
Com és l'aprenentatge basat en casos reals a la UOC?

Aquesta metodologia innovadora de la UOC integra simulacions de l'entorn professional i supòsits reals perquè adquireixis una preparació directa, que et permetrà afrontar els reptes del mercat laboral actual de manera òptima.

Característiques de l'aprenentatge basat en casos reals:

  • Resoldre reptes reals mitjançant la pràctica.
  • Aplicar directament el coneixement en entorns simulats.
  • Connectar constantment el teu estudi amb el món laboral.
  • Garantir el desenvolupament d'habilitats professionals clau.

El model d'estudis de la UOC respon a les necessitats del mercat laboral mitjançant un aprenentatge pràctic constant. En aquest programa dissenyaràs solucions a partir d'exercicis ideats específicament per entendre la realitat professional. Les activitats et permeten analitzar situacions complexes de l'àmbit organitzatiu, avaluar les variables existents, prendre decisions i argumentar-les correctament amb criteris sòlids i fonamentats.

Gràcies a aquests exercicis, consolidaràs dinàmiques d'aprenentatge actiu per desenvolupar competències útils per al mercat laboral. En concret, potenciaràs aspectes clau per al teu creixement professional com són el treball en equip, la capacitat d'adaptació i l'autonomia.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en l'àmbit jurídic i la política pública
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de l'àmbit jurídic i la política pública: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'àmbit jurídic i la política pública i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Relacions Internacionals

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Segons el teu CFGS d'origen, pots convalidar un nombre de crèdits del grau de Relacions Internacionals

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

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Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Administració de sistemes informàtics en xarxa(LOE)6 crèdits
Administració de sistemes informàtics (LOGSE)6 crèdits
Administració i finances(LOE)12 crèdits
Comerç internacional(LOE)12 crèdits
Comerç internacional(LOGSE)6 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques(LOGSE)6 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma(LOE)6 crèdits
Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)12 crèdits
Guia, informació i assistència turístiques(LOE)6 crèdits
Informació i comercialització turístiques(LOGSE)6 crèdits
Secretariat(LOGSE)6 crèdits
Sistemes de telecomunicacions i informàtics(LOE)6 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Relacions Internacionals

Professorat

Direcció d'estudis

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Actualment és Director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Dret per la Universitat Ramon Llull/ESADE, és llicenciat en Dret i Màster en Dret per la mateixa universitat. Ha publicat extensament en temes de la flexibilitat interna i externa del contracte de treball; els fenòmens de pluralitat empresarial; el risc de la tecnologia sobre els drets fonamentals i l'impacte de la robotització i la intel·ligència artificial en les relacions de treball; les institucions de protecció social; les relacions laborals del personal de l'Administració Pública; i també sobre la psicologia de la conducta i l'anàlisi econòmica del dret del treball.

Grau en Relacions Internacionals

Sortides professionals

Sortides professionals

El grau de Relacions Internacionals proporciona un ventall ampli de sortides professionals.


a) En el sector públic:

  • Carrera diplomàtica.*
  • Funcionari o funcionària de la Unió Europea i d'altres organitzacions internacionals.*
  • Personal públic de les agències de relacions internacionals i comerç exterior de comunitats autònomes i ajuntaments. 
  • Gestor/a de projectes i programes internacionals.
  • Tècnic/a de programes de cooperació al desenvolupament.
  • Analista i consultor/a de think tanks. 
  • Professional de la comunicació en l'àrea de relacions internacionals.

* després de superar un concurs o oposició.


b) Sector privat:

  • Professional d'empreses amb orientació internacional (comerç, inversions a l'exterior, etc.

Sortides professionals


El grau de Relacions Internacionals proporciona un ventall ampli de sortides professionals.


a) En el sector públic:

  • Carrera diplomàtica.*
  • Funcionari o funcionària de la Unió Europea i d'altres organitzacions internacionals.*
  • Personal públic de les agències de relacions internacionals i comerç exterior de comunitats autònomes i ajuntaments. 
  • Gestor/a de projectes i programes internacionals.
  • Tècnic/a de programes de cooperació al desenvolupament.
  • Analista i consultor/a de think tanks. 
  • Professional de la comunicació en l'àrea de relacions internacionals.

* després de superar un concurs o oposició.


b) Sector privat:

  • Professional d'empreses amb orientació internacional (comerç, inversions a l'exterior, etc.).
  • Analista i consultor/a en partits polítics i fundacions de partits.
  • Analista i assessor/a de consultores privades orientades al món dels negocis.
  • Tècnic/a i gestor/a de programes de cooperació al desenvolupament.
  • Periodista especialitzat en informació internacional.


c) Docència i recerca:

  • Professor/a en àrees de ciències socials d'educació secundaria i universitària.*
  • Investigador/a en algun dels àmbits del coneixement de les relacions internacionals.

* sempre caldrà contrastar amb el departament d'educació competent les especialitats a les quals es pot accedir .

Objectius

  • Oferir una formació integral i interdisciplinària que permeti a l'estudiantat comprendre i analitzar la complexitat i el dinamisme de la societat internacional actual, amb els seus diferents actors, problemes i processos.
  • Proporcionar a l'estudiantat una base sòlida de coneixements fonamentals en relacions internacionals, mitjançant eines metodològiques basades en la utilització de les noves tecnologies.
  • Desenvolupar, entre l'estudiantat, les competències i aptituds necessàries per a la pràctica professional en els diferents camps de les relacions internacionals.
  • Generar entre l'estudiantat una capacitat d'autonomia i de sentit crític que el permeti analitzar i avaluar diferents temes i situacions d'àmbit internacional.
  • Capacitar l'estudiantat perquè accedeixi, amb garanties raonables d'èxit, a estudis posteriors especialitzats i de postgrau.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El grau de Relacions Internacionals de la UOC s'adreça a:

  • Persones que volen orientar la seva activitat laboral cap a algun dels camps vinculats amb les relacions internacionals (diplomàcia i afers exteriors, gestió de projectes, consultoria sobre internacionalització d'empreses, anàlisi de polítiques de cooperació al desenvolupament, comunicació sobre temes internacionals, etc.).
  • Professionals que ja estan treballant en algun dels àmbits de les relacions internacionals, i pels quals aquesta titulació representa una oportunitat d'ampliació formativa o promoció professional.
  • Persones que tenen una motivació més personal que professional per a cursar estudis sobre relacions internacionals.

Resultats d'aprenentatge


Coneixements o continguts (knowledge)

En finalitzar el grau, l'estudiant serà capaç de:

- Analitzar els fenòmens internacionals clau i el funcionament del sistema internacional des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.

- Aplicar les principals teories de la Ciència Política en l'anàlisi de sistemes polítics actuals.

- Explicar els conceptes i teories més rellevants de les Relacions Internacionals en l'estudi del sistema internacional i els seus actors principals.

- Analitzar les polítiques adoptades per actors del sistema internacional, en especial en temes com la política exterior, l'economia o la cooperació al desenvolupament.

- Analitzar la diversitat de conflictes internacionals i processos de pau, explicant-ne les causes, dinàmiques i efectes.

- Identificar la normativa, els procediments i els mecanismes del dret internacional i europeu, aplicant-los correctament en la resolució de controvèrsies internacionals.

Resultats d'aprenentatge



Coneixements o continguts (knowledge)

En finalitzar el grau, l'estudiant serà capaç de:

- Analitzar els fenòmens internacionals clau i el funcionament del sistema internacional des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.

- Aplicar les principals teories de la Ciència Política en l'anàlisi de sistemes polítics actuals.

- Explicar els conceptes i teories més rellevants de les Relacions Internacionals en l'estudi del sistema internacional i els seus actors principals.

- Analitzar les polítiques adoptades per actors del sistema internacional, en especial en temes com la política exterior, l'economia o la cooperació al desenvolupament.

- Analitzar la diversitat de conflictes internacionals i processos de pau, explicant-ne les causes, dinàmiques i efectes.

- Identificar la normativa, els procediments i els mecanismes del dret internacional i europeu, aplicant-los correctament en la resolució de controvèrsies internacionals.

- Relacionar els successos històrics amb les característiques estructurals i la dinàmica del món global actual.

- Identificar els conceptes, teories i metodologies empíriques pròpies de l'Economia, aplicant-los correctament en l'anàlisi dels fenòmens i relacions internacionals.

Habilitats o destreses (skills)

En finalitzar el grau, l'estudiant serà capaç de:

- Seleccionar les tècniques més adequades per a la cerca i interpretació de dades rellevants per emetre judicis sobre temes socials, científics o ètics.

- Interpretar dades rellevants per emetre judicis sobre temes internacionals, considerant aspectes polítics, socials i ètics.

- Emetre judicis crítics sobre la realitat internacional i els conflictes globals, considerant-ne les causes, dinàmiques i efectes i relacionant-los amb les teories de les ciències polítiques i relacions internacionals.

- Dissenyar i gestionar projectes professionals i de recerca en matèria de Relacions Internacionals i Ciència Política.

- Comprendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional demostrant un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'una llengua estrangera (anglès).

- Resoldre problemes socials, econòmics, polítics o jurídics en el context internacional, identificant i analitzant les causes i conseqüències a través d'enfocaments interdisciplinaris.

- Analitzar la diversitat cultural i identitària de la societat global actual, avaluant críticament les interaccions i perspectives dels diferents grups i col·lectius.

- Emprar tècniques de recerca quantitatives i qualitatives en l'anàlisi de fenòmens internacionals.

- Poder llegir textos bàsics i participar en converses elementals en un segon idioma modern (alemany, francès, xinès o japonès) sobre temes quotidians, presentacions personals, activitats acadèmiques o laborals simples.

Competències (competencies)

En finalitzar el grau, l'estudiant serà capaç de:

- Dissenyar i gestionar projectes professionals i de recerca en contextos multidisciplinaris.

- Treballar en equip, adaptant-se a entorns multidisciplinaris i col·laborant eficaçment en projectes de naturalesa internacional.

- Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, i incorporant la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

-Transmetre informació, idees, problemes i solucions de manera clara i correcta tant a públics especialitzats com a no especialitzats.

- Construir una opinió crítica i raonada sobre els temes que identifiquen els principals debats de les Relacions Internacionals i emetre judicis argumentats sobre aquests.

- Generar aportacions significatives a partir de la vinculació entre arguments teòrics i l'anàlisi de dades empíriques.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Relacions Internacionals

Requisits d'accés

Coneixements previs

 És recomanable accedir al grau de Relacions Internacionals des de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials del batxillerat, sense perjudici d'altres modalitats. 

També s'aconsella iniciar el grau de Relacions Internacionals amb un nivell de competència en anglès equivalent, com a mínim, al nivell B1 del marc comú europeu de llengües. Per a facilitar a l'estudiant la comprovació del coneixement propi d'anglès, la UOC posa a la seva disposició, per mitjà dels tutors i del pla docent de l'assignatura, una prova de nivell. Aquesta prova permet verificar si el seu nivell és el recomanat per a iniciar els seus estudis en aquest grau (nivell B1 o superior). La prova no és excloent ni un requisit previ.

 

Grau en Relacions Internacionals

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Com és l'acompanyament a la UOC?

La columna vertebral de la nostra docència és l'avaluació contínua, un format que garanteix la integritat i l'excel·lència acadèmica mitjançant mecanismes d'avaluació adaptats a diferents perfils d'estudiant.

Elements clau de l'acompanyament:

  • Acompanyament continuat. 
  • Assessorament de l'equip de tutoria. 
  • Seguiment constant del professorat. 

Un equip compromès amb el teu aprenentatge

El model d'aprenentatge de la UOC t'ofereix un acompanyament integral i continuat. D'una banda, el tutor o tutora esdevé el teu referent per dissenyar un camí formatiu adaptat a les teves necessitats. De l'altra, el professorat et proporciona orientació constant i correccions personalitzades per facilitar un aprenentatge real i progressiu. Finalment, disposes tant de serveis d'atenció personalitzada per als tràmits com de punts d'interacció amb altres estudiants per construir coneixement de manera conjunta.

 

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Preguntes freqüents

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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