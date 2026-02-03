Grau Online en Relacions Internacionals
Presentació
El grau de Relacions Internacionals online de la UOC et forma com a professional especialitzat en la comprensió i l'anàlisi de la societat internacional.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Per què estudiar el grau de Relacions Internacionals de la UOC?
Estudiant el grau obtindràs habilitat i coneixements per a:
- Interpretar i entendre les societats actuals d'un món globalitzat i canviant.
- Ajudar a orientar les decisions i estratègies dels diferents actors internacionals.
- Estar actualitzat en els nous temes i actors d'interès mundial (desafiaments mediambientals, migracions, amenaces a la seguretat, moviments socials, empreses, etc.).
- Desenvolupar activitats d'anàlisi, comunicació, gestió i assessoria sobre qüestions internacionals.
- Treballar com a expert o experta en temes internacionals per a organitzacions molt diverses: administracions públiques, organismes internacionals, empreses, think tanks, ONG, etc.
- Potenciar el pensament crític, el compromís ètic i el respecte als drets humans i la diversitat.
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Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.