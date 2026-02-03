Este itinerario es interdisciplinario e integra la ciencia del comportamiento, la psicología criminal, el derecho y la medicina legal para comprender el fenómeno delictivo .

El método de aprendizaje de la UOC es 100 % en línea y flexible para facilitar tu conciliación. Estudiarás los contenidos a tu ritmo, desde donde quieras y sin depender de clases obligatorias ni horarios fijos. Esta metodología activa te permite compaginar tu formación criminológica con tu trabajo y tu vida personal de un modo totalmente eficiente.

El grado de Criminología de la UOC te prepara para abordar el fenómeno criminal actual con soluciones prácticas. Podrás trabajar como criminólogo o criminóloga en fuerzas y cuerpos de seguridad, como perito o perita judicial, analista de seguridad o consultor o consultora en cumplimiento normativo. También podrás ejercer como técnico o técnica de intervención en el ámbito penitenciario, técnico o técnica en reinserción o especialista en justicia restaurativa y de ejecución penal.

¿Por qué estudiar el grado de Criminología online de la UOC?

El grado de Criminología de la UOC te prepara para abordar el fenómeno criminal actual con soluciones prácticas. Podrás trabajar como criminólogo o criminóloga en fuerzas y cuerpos de seguridad, como perito o perita judicial, analista de seguridad o consultor o consultora en cumplimiento normativo. También podrás ejercer como técnico o técnica de intervención en el ámbito penitenciario, técnico o técnica en reinserción o especialista en justicia restaurativa y de ejecución penal.

El método de aprendizaje de la UOC es 100 % en línea y flexible para facilitar tu conciliación. Estudiarás los contenidos a tu ritmo, desde donde quieras y sin depender de clases obligatorias ni horarios fijos. Esta metodología activa te permite compaginar tu formación criminológica con tu trabajo y tu vida personal de un modo totalmente eficiente.

Por qué el grado de Criminología de la UOC es único

Este itinerario es interdisciplinario e integra la ciencia del comportamiento, la psicología criminal, el derecho y la medicina legal para comprender el fenómeno delictivo. Los contenidos abarcan la delincuencia organizada, la violencia de género, la delincuencia juvenil y la económica. Además, el programa se centra en el impacto de la criminalidad digital y la ciberdelincuencia en la sociedad actual.

Aprende de la mano de profesores e investigadores que participan en congresos internacionales de criminología y colaboradores de organismos de las Naciones Unidas (UNODC y UNICRI). Un equipo docente experto que publica en revistas de referencia (como Criminology, European Journal of Criminology o Revista Española de Investigación Criminológica) para garantizarte un conocimiento avanzado y de calidad.

Adquiriendo competencias como la intervención con colectivos vulnerables, la detección y prevención del fraude y la corrupción corporativa y el análisis de la conducta delictiva, te prepararás para trabajar como técnico/a en prevención del delito, técnico/a en análisis de inteligencia criminal o investigador/a académico/a.

Para continuar creciendo, puedes combinar esta formación con el grado de Derecho mediante una matrícula flexible o especializarte con el máster de Ciberdelincuencia.

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

La UOC es la primera universidad que integra la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente. El grado de Criminología te capacita para operar en entornos cambiantes con un espíritu crítico, ético y de género basado en los derechos humanos.