Grado Online en Criminología
Presentación
El grado de Criminología de la UOC es la titulación oficial 100 % en línea que te orienta profesionalmente al mercado laboral del sector de la seguridad y la justicia. Esta formación te ofrece una aproximación holística que te capacita para diseñar estrategias eficientes de prevención del delito y de respuesta institucional. Aprenderás ámbitos clave como la investigación forense, el derecho penal, la victimología y la rehabilitación de infractores.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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¿Por qué estudiar el grado de Criminología online de la UOC?
El grado de Criminología de la UOC te prepara para abordar el fenómeno criminal actual con soluciones prácticas. Podrás trabajar como criminólogo o criminóloga en fuerzas y cuerpos de seguridad, como perito o perita judicial, analista de seguridad o consultor o consultora en cumplimiento normativo. También podrás ejercer como técnico o técnica de intervención en el ámbito penitenciario, técnico o técnica en reinserción o especialista en justicia restaurativa y de ejecución penal.
El método de aprendizaje de la UOC es 100 % en línea y flexible para facilitar tu conciliación. Estudiarás los contenidos a tu ritmo, desde donde quieras y sin depender de clases obligatorias ni horarios fijos. Esta metodología activa te permite compaginar tu formación criminológica con tu trabajo y tu vida personal de un modo totalmente eficiente.
Por qué el grado de Criminología de la UOC es único
Este itinerario es interdisciplinario e integra la ciencia del comportamiento, la psicología criminal, el derecho y la medicina legal para comprender el fenómeno delictivo.
¿Por qué estudiar el grado de Criminología online de la UOC?
El grado de Criminología de la UOC te prepara para abordar el fenómeno criminal actual con soluciones prácticas. Podrás trabajar como criminólogo o criminóloga en fuerzas y cuerpos de seguridad, como perito o perita judicial, analista de seguridad o consultor o consultora en cumplimiento normativo. También podrás ejercer como técnico o técnica de intervención en el ámbito penitenciario, técnico o técnica en reinserción o especialista en justicia restaurativa y de ejecución penal.
El método de aprendizaje de la UOC es 100 % en línea y flexible para facilitar tu conciliación. Estudiarás los contenidos a tu ritmo, desde donde quieras y sin depender de clases obligatorias ni horarios fijos. Esta metodología activa te permite compaginar tu formación criminológica con tu trabajo y tu vida personal de un modo totalmente eficiente.
Por qué el grado de Criminología de la UOC es único
Este itinerario es interdisciplinario e integra la ciencia del comportamiento, la psicología criminal, el derecho y la medicina legal para comprender el fenómeno delictivo. Los contenidos abarcan la delincuencia organizada, la violencia de género, la delincuencia juvenil y la económica. Además, el programa se centra en el impacto de la criminalidad digital y la ciberdelincuencia en la sociedad actual.
Aprende de la mano de profesores e investigadores que participan en congresos internacionales de criminología y colaboradores de organismos de las Naciones Unidas (UNODC y UNICRI). Un equipo docente experto que publica en revistas de referencia (como Criminology, European Journal of Criminology o Revista Española de Investigación Criminológica) para garantizarte un conocimiento avanzado y de calidad.
Adquiriendo competencias como la intervención con colectivos vulnerables, la detección y prevención del fraude y la corrupción corporativa y el análisis de la conducta delictiva, te prepararás para trabajar como técnico/a en prevención del delito, técnico/a en análisis de inteligencia criminal o investigador/a académico/a.
Para continuar creciendo, puedes combinar esta formación con el grado de Derecho mediante una matrícula flexible o especializarte con el máster de Ciberdelincuencia.
Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas
La UOC es la primera universidad que integra la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente. El grado de Criminología te capacita para operar en entornos cambiantes con un espíritu crítico, ético y de género basado en los derechos humanos.
- Aplica métodos cuantitativos y cualitativos avanzados para diagnosticar y predecir la conducta delictiva.
- Elabora informes periciales y criminológicos detallados para los tribunales de justicia.
- Utiliza la inteligencia artificial generativa con criterio y responsabilidad profesional.
- Desarrolla técnicas de criminalística y perfilación criminal en la investigación forense.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.