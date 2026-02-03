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Grado Online en Criminología

Presentación

El grado de Criminología de la UOC es la titulación oficial 100 % en línea que te orienta profesionalmente al mercado laboral del sector de la seguridad y la justicia. Esta formación te ofrece una aproximación holística que te capacita para diseñar estrategias eficientes de prevención del delito y de respuesta institucional. Aprenderás ámbitos clave como la investigación forense, el derecho penal, la victimología y la rehabilitación de infractores.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

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Más información

 

¿Por qué estudiar el grado de Criminología online de la UOC?

El grado de Criminología de la UOC te prepara para abordar el fenómeno criminal actual con soluciones prácticas. Podrás trabajar como criminólogo o criminóloga en fuerzas y cuerpos de seguridad, como perito o perita judicial, analista de seguridad o consultor o consultora en cumplimiento normativo. También podrás ejercer como técnico o técnica de intervención en el ámbito penitenciario, técnico o técnica en reinserción o especialista en justicia restaurativa y de ejecución penal.

El método de aprendizaje de la UOC es 100 % en línea y flexible para facilitar tu conciliación. Estudiarás los contenidos a tu ritmo, desde donde quieras y sin depender de clases obligatorias ni horarios fijos. Esta metodología activa te permite compaginar tu formación criminológica con tu trabajo y tu vida personal de un modo totalmente eficiente.

 

Por qué el grado de Criminología de la UOC es único

Este itinerario es interdisciplinario e integra la ciencia del comportamiento, la psicología criminal, el derecho y la medicina legal para comprender el fenómeno delictivo.

¿Por qué estudiar el grado de Criminología online de la UOC?


El grado de Criminología de la UOC te prepara para abordar el fenómeno criminal actual con soluciones prácticas. Podrás trabajar como criminólogo o criminóloga en fuerzas y cuerpos de seguridad, como perito o perita judicial, analista de seguridad o consultor o consultora en cumplimiento normativo. También podrás ejercer como técnico o técnica de intervención en el ámbito penitenciario, técnico o técnica en reinserción o especialista en justicia restaurativa y de ejecución penal.

El método de aprendizaje de la UOC es 100 % en línea y flexible para facilitar tu conciliación. Estudiarás los contenidos a tu ritmo, desde donde quieras y sin depender de clases obligatorias ni horarios fijos. Esta metodología activa te permite compaginar tu formación criminológica con tu trabajo y tu vida personal de un modo totalmente eficiente.

 

Por qué el grado de Criminología de la UOC es único

Este itinerario es interdisciplinario e integra la ciencia del comportamiento, la psicología criminal, el derecho y la medicina legal para comprender el fenómeno delictivo. Los contenidos abarcan la delincuencia organizada, la violencia de género, la delincuencia juvenil y la económica. Además, el programa se centra en el impacto de la criminalidad digital y la ciberdelincuencia en la sociedad actual.

Aprende de la mano de profesores e investigadores que participan en congresos internacionales de criminología y colaboradores de organismos de las Naciones Unidas (UNODC y UNICRI). Un equipo docente experto que publica en revistas de referencia (como Criminology, European Journal of Criminology o Revista Española de Investigación Criminológica) para garantizarte un conocimiento avanzado y de calidad. 

Adquiriendo competencias como la intervención con colectivos vulnerables, la detección y prevención del fraude y la corrupción corporativa y el análisis de la conducta delictiva, te prepararás para trabajar como técnico/a en prevención del delito, técnico/a en análisis de inteligencia criminal o investigador/a académico/a

Para continuar creciendo, puedes combinar esta formación con el grado de Derecho mediante una matrícula flexible o especializarte con el máster de Ciberdelincuencia.

 

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

La UOC es la primera universidad que integra la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente. El grado de Criminología te capacita para operar en entornos cambiantes con un espíritu crítico, ético y de género basado en los derechos humanos.

  • Aplica métodos cuantitativos y cualitativos avanzados para diagnosticar y predecir la conducta delictiva.
  • Elabora informes periciales y criminológicos detallados para los tribunales de justicia.
  • Utiliza la inteligencia artificial generativa con criterio y responsabilidad profesional.
  • Desarrolla técnicas de criminalística y perfilación criminal en la investigación forense.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Descubre el Grado de Criminología de la UOC video link

Descubre el Grado de Criminología de la UOC

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Criminología

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
40
ECTS
Optativa
130
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final
4
ECTS
Prácticas

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básicaCréditos
Introducción al derecho (Teoría general del derecho)
6
Derecho público
6
Política y sociedad
6
Introducción a la sociología
6
Introducción a la psicología
6
Técnicas de expresión, argumentación y negociación
6
Idioma moderno I: Inglés I
6
Idioma moderno II: Inglés II
6
Uso y aplicación de las TIC
6
Fundamentos de criminología
6

 

Formación obligatoriaCréditos
Derecho penal, parte general
6
Derecho penal, parte especial
6
Ejecución y derecho penitenciario
6
Proceso penal
6
Proyectos de investigación, prevención e intervención
6
Sociología del derecho
6
Desviación y control social
6
Bases psicosociales en criminología
6
Psicología criminal
6
Metodología de las Ciencias Sociales
4
Métodos cuantitativos de investigación en criminología
6
Métodos cualitativos de investigación en criminología
4
Análisis de datos
6
Política criminal
6
Victimología
6
Predicción, prevención y tratamiento de la conducta delictiva
6
Penología
6
Delincuencia juvenil
4
Género y delincuencia
4
Teorías criminológicas I
6
Teorías criminológicas II
6
Fenomenología de la criminalidad
6
Medicina legal y forense
6
Prácticum
4
Trabajo Final de Grado
6

 

Formación optativaCréditos
Aplicación y evaluación de políticas de seguridad
4
Delincuencia y TICs
4
Drogas y delincuencia
4
Delincuencia sexual y violencia
4
Psicología del testimonio
4
Psicología jurídica
4
Criminalística
4
Justicia juvenil
4
Intervención social y educativa con el delincuente
4
Seguridad privada
4
Solución alternativa de conflictos y justicia restaurativa
4
Sistema policial
4
Delincuencia organizada
4
Delincuencia económica
4
Derechos humanos
4
Delincuencia y marginalidad
4

 

Semestres

Este itinerario es una orientación sobre el orden recomendado para matricularse de las asignaturas del grado. No obstante, debéis consultar siempre la oferta semestral de asignaturas publicada en el Campus Virtual.

Asignaturas Semestre 130 Créditos
6
6
6
6
6

 

Asignaturas Semestre 2
28 Créditos
6
6
4
6
6

 

Asignaturas Semestre 3
30 Créditos
6
6
6
6
6

 

Asignaturas Semestre 4
30 Créditos
6
6
6
6
6

 

Asignaturas Semestre 5
32 Créditos
6
6
6
6
Créditos optativos
8

 

Asignaturas Semestre 6
28 Créditos
6
6
4
Créditos optativos
12

 

Assignaturas Semestre 7
30 Créditos
6
6
6
4
Créditos optativos
8

 

Asignaturas Semestre 8
32 Créditos
4
6
4
6
Créditos optativos
12
Total
240 Créditos

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Primera matrícula

Si te matriculas por primera vez del grado de Criminología, te recomendamos que lo hagas de uno (o de una parte) de los itinerarios de las siguientes asignaturas (únicamente deberás tener en cuenta la semestralización de algunas de ellas):

Asignaturas itinerario 1                                           Créditos
Fundamentos de criminología
6
Introducción a la sociología
6
Uso y aplicación de las TIC
6
Asignaturas itinerario 2Créditos
Introducción a la psicología                                         
6
Medicina legal y forense (1r semestre)
6
Técnica de expresión, argumentación y negociación
6
Asignaturas itinerario 3                                            Créditos
Introducción al derecho                  
6
Sociología del derecho (2º semestre)
6
Metodología de las ciencias sociales
4

Estos paquetes de asignaturas te ofrecen un conjunto de ventajas:

 - No tienen ninguna entrega de actividad evaluable el mismo día. 

 - La docencia se lleva a cabo a partir de un seguimiento más preciso por parte del equipo docente de la asignatura, teniendo en cuenta tu condición de estudiante de primera matrícula.

Si empiezas el grado con asignaturas reconocidas o bien tienes dudas en relación con la matrícula, tu tutor o tutora te orientará de forma personalizada.

El modelo de evaluación en el grado de Criminología

  • Evaluación continua mediante casos reales.
  • Retorno docente de forma personalizada.
  • Resolución de problemas del mundo profesional.
¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua actúa como el sistema principal de evaluación de la UOC y consiste en llevar a cabo actividades prácticas programadas a lo largo de cada asignatura. Aprenderás de forma progresiva y conectada a la realidad.

Características de la evaluación

  • Actividades y proyectos del sector criminológico.
  • Formatos de evaluación escritos y audiovisuales.
  • Retorno del aprendizaje guiado por el profesor.
  • Enfoque en problemas del tejido laboral.
  • Prueba final en línea según cada asignatura.

En el grado de Criminología harás actividades basadas en casos reales o simulados para una aplicación directa de los conocimientos teóricos. Este enfoque orientado a la resolución de problemas te ayudará a potenciar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la interpretación y gestión de la información.

En algunas asignaturas de este grado, la evaluación se completa con una prueba final en línea, síncrona o asíncrona, que permite validar los conocimientos y las competencias adquiridos. El sistema de evaluación de la UOC garantiza rigor académico e integridad, con mecanismos de verificación y un diseño inclusivo adaptado a distintos perfiles.

Carga lectiva

El grado online de Criminologia de la UOC ofrece un cuadro de asignaturas repartidas de manera progresiva, diseñado de acuerdo con las aptitudes adquiridas en el transcurso de cada semestre.

Esta distribución facilita que el estudiantado disponga de un criterio sólido de elección, orientado hacia sus preferencias y cualidades personales.

La flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite disponer de un amplio abanico de posibilidades al decidir qué créditos elige cada semestre.

Para ello, en el momento de la matrícula, la UOC pone a disposición del estudiantado un tutor o tutora que le ofrecerá asistencia directa y el asesoramiento necesario.

Prácticas

Tipología de la asignaturaObligatoria.
Duración4 créditos ECTS, que equivalen a 100 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Presencial o virtual.
Requisitos

Haber superado 168 créditos.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas presenciales, el estudiantado dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor/a de centro de prácticas y un profesor/a que actúa como tutor/a académico/a, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

 
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final de Grado

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Criminología el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un estudio individual que puede adoptar la forma de revisión de literatura o plan de intervención. Todos ellos deben resultar en una síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado y en mostrar una capacidad de reflexión crítica y constructiva sobre el tema escogido, fundamentada en criterios científicos y académicos. Es una asignatura que se debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos y asignaturas del programa.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director/a del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiantado pueda llevarlo a cabo con éxito.

Trabajo final de Grado


Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Criminología el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un estudio individual que puede adoptar la forma de revisión de literatura o plan de intervención. Todos ellos deben resultar en una síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado y en mostrar una capacidad de reflexión crítica y constructiva sobre el tema escogido, fundamentada en criterios científicos y académicos. Es una asignatura que se debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos y asignaturas del programa.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director/a del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiantado pueda llevarlo a cabo con éxito. El director/a del trabajo final es el encargado de orientar al estudiantado, hace el seguimiento del proyecto y le asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el o la estudiante debe realizar una exposición del trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual ante un Tribunal formado por profesorado del Grado y/o docentes colaboradores, que le evalúan. El Tribunal evalúa tanto el trabajo escrito, como la presentación oral, como la capacidad del alumnado para responder a las preguntas del Tribunal.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.

Consulta más detalles sobre los trabajos finales

Duración

El grado de Criminología tiene una duración mínima estimada de 4 años académicos distribuidos en ocho semestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, el estudiantado puede decidir cada semestre las asignaturas que quiere cursar. Para eso, en el momento de hacer la matrícula, la UOC pone a disposición del estudiantado un tutor o tutora que les ofrece asistencia directa y el asesoramiento necesario.

Formación con una metodología 100 % online y flexible

  • Flexibilidad sin horarios ni clases.
  • Formación en línea adaptada a tu ritmo.
  • Aprendizaje basado en la resolución de casos reales.
¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología de la UOC es 100 % en línea, sin horarios fijos, y basada en un modelo de aprendizaje asíncrono con acompañamiento docente continuo.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Formación 100 % en línea.
  • Sin clases presenciales ni horarios.
  • Aprendizaje asíncrono (a tu ritmo).
  • Acompañamiento personalizado.
  • Actividades prácticas y aplicadas.

Esta metodología de prestigio de la UOC te permite estudiar a tu ritmo y sin horarios, adaptándose completamente a tu día a día. Además, puedes acceder a los contenidos y las actividades desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Estudiarás a distancia y podrás cursar este programa mientras estudias desde casa o en el extranjero, lo que facilita compaginar los estudios con la vida personal y profesional sin clases presenciales ni tampoco clases en vídeo.

El valor de la metodología de la UOC radica en la solidez de un modelo educativo basado en un aprendizaje activo y en la colaboración con otros estudiantes. Estudiando en la UOC potenciarás el desarrollo de competencias como la gestión del tiempo, la planificación y las competencias digitales gracias a unos recursos digitales y actividades prácticas. 

A diferencia del modelo tradicional basado en clases magistrales, el aprendizaje en la UOC se basa en recursos digitales, actividades prácticas y el acompañamiento constante del profesorado y del equipo de tutoría.

El Campus Virtual: el espacio donde organizarás tu aprendizaje

  • Accede a tus aulas virtuales de Canvas
  • Contacta con profesorado experto
  • Gestiona tus trámites administrativos
¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es la plataforma digital donde se lleva a cabo toda la actividad académica del grado. 

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Acceder a las aulas virtuales.
  • Consultar materiales y recursos actualizados.
  • Hacer actividades de evaluación continua.
  • Participar en foros de debate.
  • Contactar con profesorado y equipo de tutoría.
  • Gestionar la matrícula y hacer trámites académicos.

El Campus Virtual es el espacio donde compartes el aprendizaje con el profesorado y los demás estudiantes. Es un entorno único desde donde puedes organizar tus estudios, entregar actividades, conversar con compañeros y compañeras, y resolver dudas cómodamente.

Dentro del campus podrás planificar las asignaturas con total flexibilidad. El sistema integra calendarios detallados que facilitan la organización del estudio de este programa según tu ritmo. Dentro de este espacio abierto las 24 horas, enviarás los ejercicios y consultarás los recursos educativos.

El Campus Virtual también favorece la relación con los estudiantes, acerca el contacto con el profesorado experto y centraliza varias gestiones universitarias importantes, como por ejemplo la matrícula, la consulta de becas, las formas de pago o el reconocimiento de créditos.

La evaluación continua que te acerca a la realidad profesional

  • Aprendizaje práctico mediante proyectos y casos.
  • Orientación directa al mundo laboral real.
  • Retorno constante por parte del profesorado.

 

¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua actúa como el sistema principal de evaluación de la UOC y consiste en llevar a cabo actividades prácticas programadas a lo largo de cada asignatura. Este modelo pedagógico se basa en actividades prácticas a lo largo de la asignatura, lo que te permite aprender de manera progresiva durante el semestre. También te permite aprender progresivamente resolviendo situaciones reales para afrontar el mundo profesional.

Características de la evaluación:

  • Evaluación continua mediante actividades prácticas.
  • Resolución de problemas del mundo professional.
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos
  • Desarrollo de competencias profesionales clave
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos.

El programa no evalúa mediante la simple memorización de la parte teórica, sino a través de la evaluación continua orientada al learning by doing. Las actividades de aprendizaje de la UOC están diseñadas para afrontar situaciones del mundo profesional. Mediante casos reales o simulados, aplicarás directamente los conocimientos teóricos y adquirirás habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas complejos.

En algunas asignaturas de este grado, la evaluación se completa con una prueba final en línea, síncrona o asíncrona, que permite validar los conocimientos y las competencias adquiridos. El sistema de evaluación de la UOC garantiza rigor académico e integridad, con mecanismos de verificación y un diseño inclusivo adaptado a diferentes perfiles.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en el ámbito jurídico y la política pública
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector del ámbito jurídico y política pública: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en el ámbito jurídico y la política pública y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Criminología

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Según tu CFGS de origen, puedes convalidar un número de créditos del grado de Criminología

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

﻿

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Administración y Finanzas(LOE)12 créditos
Administración y Finanzas(LOGSE)12 créditos
Administración de sistemas informáticos(LOGSE)6 créditos
Administración de Sistemas informáticos en red(LOE)6 créditos
Agencia de viajes(LOGSE)12 créditos
Agencia de viajes y Gestión de eventos(LOGSE)12 créditos
Alojamiento(LOGSE)12 créditos
Alojamiento turístico(LOE)12 créditos
Animación turística(LOGSE)12 créditos
Asistencia a la dirección(LOE)6 créditos
Comercio internacional(LOE)18 créditos
Comercio internacional(LOGSE)18 créditos
Desarrollo de aplicaciones informáticas(LOE)6 créditos
Desarrollo de productos electrónicos(LOGSE)6 créditos
Gestión comercial y márketing(LOGSE)12 créditos
Gestión comercial y márketing enológico(LOGSE)12 créditos
Gestión del transporte(LOGSE)12 créditos
Gestión de ventas y espacios comerciales(LOE)6 créditos
Guía, Información y Asistencia turística(LOE)12 créditos
Información y comercialización turística(LOGSE)12 créditos
Restauración(LOGSE)12 créditos
Secretariado(LOGSE)12 créditos
Servicios al consumidor(LOGSE)12 créditos
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos(LOGSE)6 créditos
Sistemas electrónicos y automatizados(LOE)6 créditos
Transporte y Logística(LOE)12 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Criminología

Profesorado

Dirección de estudios

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actualmente es Director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Derecho por la Universitat Ramon Llull/ESADE, es licenciado en Derecho y Máster en Derecho por la misma universidad. Ha publicado extensamente en temas de la flexibilidad interna y externa del contrato de trabajo; los fenómenos de pluralidad empresarial; el riesgo de la tecnología sobre los derechos fundamentales y el impacto de la robotización y la inteligencia artificial en las relaciones de trabajo; las instituciones de protección social; las relaciones laborales del personal de la Administración Pública; y también sobre la psicología de la conducta y el análisis económico del derecho del trabajo.

Asesoramiento del equipo de tutoría

El equipo de tutoría te orienta desde el primer día y te apoya para planificar el itinerario académico y la matrícula, adaptándose siempre a tus objetivos personales y profesionales.

Seguimiento constante del profesorado

Profesorado experto te ofrece un apoyo académico continuado y personalizado que te guía a lo largo de todo tu proceso formativo. Obtendrás un seguimiento personalizado y retorno constante para garantizar tu aprendizaje progresivo.

Servicios de carrera

Una vez te hayas titulado, te conectamos con el mercado laboral. Nuestro Career Center te ofrece servicios de carrera para orientarte en tu carrera profesional y un espacio donde encontrar oportunidades laborales.

Grado en Criminología

Salidas profesionales

Salidas profesionales

La titulación de graduado en Criminología no capacita para ejercer en profesiones reguladas. Pero las profesiones tradicionalmente vinculadas a la disciplina, y para las cuales capacita la titulación, o bien directamente o si no, a través de las diferentes vías de acceso, son:

  • Asesoría criminológica en el ámbito empresarial
  • Policías
  • Funcionariado y personal laboral de las instituciones penitenciarias
  • Funcionariado y personal penitenciario de apoyo a la vigilancia penitenciaria y medidas penales alternativas
  • Profesionales de los servicios de atención a víctimas, mediación o asesoramiento en el ámbito penal
  • Funcionariado y personal laboral de la Administración de justicia y profesionales en general relacionados con justicia de menores
  • Seguridad privada
  • Política criminal y de seguridad pública
  • Peritaje criminológico
  • Docencia e investigación criminológicas, tanto en instituciones docentes públicas como en privadas.

Salidas profesionales


La titulación de graduado en Criminología no capacita para ejercer en profesiones reguladas. Pero las profesiones tradicionalmente vinculadas a la disciplina, y para las cuales capacita la titulación, o bien directamente o si no, a través de las diferentes vías de acceso, son:

  • Asesoría criminológica en el ámbito empresarial
  • Policías
  • Funcionariado y personal laboral de las instituciones penitenciarias
  • Funcionariado y personal penitenciario de apoyo a la vigilancia penitenciaria y medidas penales alternativas
  • Profesionales de los servicios de atención a víctimas, mediación o asesoramiento en el ámbito penal
  • Funcionariado y personal laboral de la Administración de justicia y profesionales en general relacionados con justicia de menores
  • Seguridad privada
  • Política criminal y de seguridad pública
  • Peritaje criminológico
  • Docencia e investigación criminológicas, tanto en instituciones docentes públicas como en privadas.
  • Complemento de otras profesiones (colectivos titulados en medicina, asistencia social, derecho, psicología, sociología, etc., que desean obtener una formación complementaria en los temas criminológicos).
+ 90%
de los graduados y graduadas en Criminología trabajan, según la AQU.

Objetivos

El objetivo principal del grado de Criminología de la UOC es formar a profesionales totalmente preparados para enfrentarse al mundo laboral, tanto del sector público como privado, dominando las nuevas tecnologías (TIC) y aplicándolas de manera eficaz. Se proporcionan al estudiante las herramientas prácticas y los conocimientos específicos para evaluar, asesorar e intervenir en cualquier delito, en prevención o en reacción al mismo.

Este ofrece prácticas virtuales o presenciales en centros en activo del mundo penitenciario, policial y de seguridad, proporcionando una rápida comprensión y adaptación al mundo laboral.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El perfil recomendado del estudiante de Criminología es el de una persona cualificada para el aprendizaje autónomo, con aptitudes de análisis crítico y de síntesis. Capaz de trabajar en equipo y en red en entornos multidisciplinares, emprendedora y con capacidad para la argumentación, negociación, mediación y resolución de conflictos.

Desde un punto de vista personal, es recomendable que el estudiante del grado de Criminología muestre interés hacia los problemas individuales y sociales. Asimismo, resulta aconsejable una actitud proclive a las relaciones personales, intermediación en conflictos y la participación en la búsqueda de soluciones, mostrando compromiso ético y respeto a los principios básicos de convivencia social. Finalmente, resulta adecuado que el estudiante muestre inclinación por las materias de naturaleza empírica.

Competencias

El Grado de Criminología permite adquirir los conocimientos, las habilidades y las competencias que se detallan seguidamente:

Conocimientos o contenidos (Knowledge)

  • Identificar las teorías criminológicas y conocer las evidencias empíricas que las sustentan.
  • Analizar el fenómeno criminal desde una perspectiva empírica e interdisciplinaria. 
  • Reconocer los diferentes modelos de prevención y las diferentes reacciones al delito, del sistema de justicia penal.
  • Describir las técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas en el análisis y evaluación de la criminalidad.
  • Explicar los factores asociados a la implicación en la delincuencia y en la victimización.
  • Identificar las políticas de seguridad y prevención existentes aplicades a la delincuencia.
  • Reconocer las medidas de intervención en el infractor, y las medidas de protección y asistencia a las víctimas.
  • Interpretar el impacto de la digitalización de la sociedad en la delincuencia.

Competencias


El Grado de Criminología permite adquirir los conocimientos, las habilidades y las competencias que se detallan seguidamente:

Conocimientos o contenidos (Knowledge)

  • Identificar las teorías criminológicas y conocer las evidencias empíricas que las sustentan.
  • Analizar el fenómeno criminal desde una perspectiva empírica e interdisciplinaria. 
  • Reconocer los diferentes modelos de prevención y las diferentes reacciones al delito, del sistema de justicia penal.
  • Describir las técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas en el análisis y evaluación de la criminalidad.
  • Explicar los factores asociados a la implicación en la delincuencia y en la victimización.
  • Identificar las políticas de seguridad y prevención existentes aplicades a la delincuencia.
  • Reconocer las medidas de intervención en el infractor, y las medidas de protección y asistencia a las víctimas.
  • Interpretar el impacto de la digitalización de la sociedad en la delincuencia.

Habilidades o destrezas (Skills)

  • Diagnosticar el fenómeno criminal tomando en consideración las diversas aproximaciones teóricas que explican la delincuencia.
  • Analizar el fenómeno criminal desde la perspectiva empírica e interdisciplinar propia de la criminología.
  • Aplicar las técnicas más avanzadas y vanguardistas de investigación cualitativas y cuantitativas en el análisis y evaluación de la criminalidad.
  • Realizar informes y trabajos de manera estructurada conforme a la metodología propia de la disciplina.
  • Diseñar las intervenciones más adecuadas, tanto en la víctima como en el infractor, según la tipología concreta de criminalidad.
  • Aplicar correctamente las políticas de seguridad y prevención de la delincuencia.
  • Emplear eficazmente medios alternativos de solución de conflictos y de justicia restaurativa en el ámbito de la delincuencia.
  • Liderar equipos de trabajo con motivación e iniciativa.
  • Comprender y producir textos orales y escritos en un contexto académico y profesional demostrando un nivel B2 (Marco europeo común de referencia para las lenguas) de una lengua extranjera (inglés).
  • Comunicarse correctamente, oralmente y por escrito, tanto en las lenguas propias como en una lengua extranjera.
  • Situar el fenómeno criminal en el contexto jurídico, social e individual en el cual se desarrolla.

Competencias (Competencias)

  • Evaluar políticas de seguridad y prevención de la delincuencia.
  • Adaptarse a las nuevas realidades que surjan en el plano académico o profesional con autonomía para aprender de forma contínua.
  • Aplicar las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional.
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos, la diversidad y la perspectiva de género, tanto en la práctica académica como en la profesional.
  • Resolver situaciones conflictivas o problemáticas de manera argumentativa que surjan en el ejercicio de la profesión, con decisión y criterios claros/objetivos.

Competencias que obtienes con el grado de Criminología

  • Elaboración de informes periciales y criminológicos
  • Diseño de programas de prevención del delito
  • Análisis de riesgo y victimización
  • Gestión de casos en el ámbito penitenciario
  • Análisis de inteligencia criminal
  • Intervención con colectivos vulnerables en contextos penales
  • Detección y prevención del fraude y la corrupción corporativa
  • Análisis de la conducta delictiva 

 

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    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Criminología

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

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Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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