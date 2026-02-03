Grau Online en Criminologia
Presentació
El grau de Criminologia de la UOC és la titulació oficial 100 % en línia que t’orienta professionalment al mercat laboral del sector de la seguretat i la justícia. Aquesta formació t'ofereix una aproximació holística que et capacita per dissenyar estratègies eficients de prevenció del delicte i de resposta institucional. Aprendràs àmbits clau com la investigació forense, el dret penal, la victimologia i la rehabilitació d'infractors.
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Per què estudiar el grau de Criminologia a la UOC
El grau de Criminologia de la UOC et prepara per abordar el fenomen criminal actual amb solucions pràctiques. Podràs treballar com a criminòleg o criminòloga en forces i cossos de seguretat, com a perit o perita judicial, analista de seguretat o consultor o consultora en compliment normatiu. També podrás exercir com a tècnic o tècnica d'intervenció en l'àmbit penitenciari, tècnic o tècnica en reinserció o especialista en justícia restaurativa i d'execució penal.
El mètode d'aprenentatge de la UOC és 100 % en línia i flexible per facilitar la teva conciliació. Estudiaràs els continguts al teu ritme, des d'on vulguis i sense dependre de classes obligatòries ni d'horaris fixos. Aquesta metodologia activa et permet compaginar la teva formació criminològica amb la teva feina i la teva vida personal d'una manera totalment eficient.
Per què el grau de Criminologia de la UOC és únic
Aquest itinerari és interdisciplinari i integra la ciència del comportament, la psicologia criminal, el dret i la medicina legal per comprendre el fenomen delictiu.
Per què estudiar el grau de Criminologia a la UOC
El grau de Criminologia de la UOC et prepara per abordar el fenomen criminal actual amb solucions pràctiques. Podràs treballar com a criminòleg o criminòloga en forces i cossos de seguretat, com a perit o perita judicial, analista de seguretat o consultor o consultora en compliment normatiu. També podrás exercir com a tècnic o tècnica d'intervenció en l'àmbit penitenciari, tècnic o tècnica en reinserció o especialista en justícia restaurativa i d'execució penal.
El mètode d'aprenentatge de la UOC és 100 % en línia i flexible per facilitar la teva conciliació. Estudiaràs els continguts al teu ritme, des d'on vulguis i sense dependre de classes obligatòries ni d'horaris fixos. Aquesta metodologia activa et permet compaginar la teva formació criminològica amb la teva feina i la teva vida personal d'una manera totalment eficient.
Per què el grau de Criminologia de la UOC és únic
Aquest itinerari és interdisciplinari i integra la ciència del comportament, la psicologia criminal, el dret i la medicina legal per comprendre el fenomen delictiu. Els continguts abasten la delinqüència organitzada, la violència de gènere, la delinqüència juvenil i l'econòmica. A més, el programa se centra en l'impacte de la criminalitat digital i la ciberdelinqüència en la societat actual.
Aprèn amb el guiatge de professors i investigadors que participen en congressos internacionals de criminologia i col·laboradors d'organismes de les Nacions Unides (UNODC i UNICRI). Un equip docent expert que publica a revistes de referència (com Criminology, European Journal of Criminology o Revista Española de Investigación Criminológica) per garantir-te un coneixement avançat i de qualitat.
Adquirint competències com la intervenció amb col·lectius vulnerables, la detecció i prevenció del frau i la corrupció corporativa i l’anàlisi de la conducta delictiva, et prepararàs per treballar com a tècnic/a en prevenció del delicte, tècnic/a en anàlisi d’intel·ligència criminal o investigador/a acadèmic/a.
Per continuar creixent, pots combinar aquesta formació amb el grau de Dret mitjançant una matrícula flexible o especialitzar-te amb el màster de Ciberdelinqüència.
Formem els professionals que busquen les empreses
La UOC és la primera universitat que integra la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent. El grau de Criminologia et capacita per operar en entorns canviants amb un esperit crític, ètic i de gènere basat en els drets humans.
- Aplica mètodes quantitatius i qualitatius avançats per diagnosticar i predir la conducta delictiva.
- Elabora informes pericials i criminològics detallats per als tribunals de justícia.
- Utilitza la intel·ligència artificial generativa amb criteri i responsabilitat professional
- Desenvolupa tècniques de criminalística i perfilació criminal en la investigació forense.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.