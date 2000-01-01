Modelo educativo

En la UOC acompañamos a las personas a lo largo de la vida. Este acompañamiento es la brújula de nuestra actividad: el diseño de los procesos de aprendizaje, el modelo de evaluación, el tipo de feedback (retorno pedagógico), las funciones del equipo docente, la variedad de recursos de aprendizaje o la escucha activa a los grupos de interés.

Nuestro modelo online promueve que el estudiante reflexione, aplique el conocimiento a situaciones reales y conecte con el entorno profesional. A través de esta metodología, desarrolla el pensamiento crítico y la autonomía, potencia la creatividad y adquiere herramientas para el trabajo en equipo.