Campus

Modelo educativo

La UOC entiende que cada estudiante aprende, vive y trabaja de forma diferente. Por este motivo, ofrecemos un aprendizaje activo y práctico a través de propuestas formativas personalizadas online que se adaptan a las necesidades y circunstancias de un estudiantado diverso.

Todo ello con el rigor académico y la exigencia formativa que nos definen.

Una metodología propia centrada en las personas

En la UOC acompañamos a las personas a lo largo de la vida. Este acompañamiento es la brújula de nuestra actividad: el diseño de los procesos de aprendizaje, el modelo de evaluación, el tipo de feedback (retorno pedagógico), las funciones del equipo docente, la variedad de recursos de aprendizaje o la escucha activa a los grupos de interés.

Nuestro modelo online promueve que el estudiante reflexione, aplique el conocimiento a situaciones reales y conecte con el entorno profesional. A través de esta metodología, desarrolla el pensamiento crítico y la autonomía, potencia la creatividad y adquiere herramientas para el trabajo en equipo.

Una metodología propia centrada en las personas
Innovaciones para mejorar el aprendizaje

Innovaciones para mejorar el aprendizaje

El eLearning Innovation Center (eLinC) es nuestro centro de innovación en enseñanza y aprendizaje, y trabaja para incorporar mejoras en el proceso docente. El eLinC acompaña al profesorado con soluciones tecnopedagógicas innovadoras orientadas a conseguir que el estudiante adquiera unos conocimientos, unas competencias y unas habilidades relevantes y actuales.

Servicios de empleo y soluciones de aprendizaje para todo el mundo

Nuestra propuesta es empoderar a las personas para que puedan orientar bien su futuro profesional y formativo. En la UOC queremos acompañar a cada persona para que pueda lograr sus sueños y aspiraciones, sean cuales sean.
Servicios de empleo y soluciones de aprendizaje para todo el mundo
Una organización docente que te acompaña

Una organización docente que te acompaña

La oferta docente se articula a través de los estudios, que engloban los diferentes ámbitos de conocimiento de la universidad.

Investigación para liderar el cambio educativo

Llevamos a cabo una investigación de excelencia sobre los futuros de la educación. Nuestro compromiso es liderar una investigación que contribuya a la transformación educativa y que dé una respuesta innovadora e inclusiva a los retos sociales y tecnológicos del futuro.
Investigación para liderar el cambio educativo
Referentes en aprendizaje de calidad

Referentes en aprendizaje de calidad

Nuestra experiencia nos sitúa como referentes internacionales. Por este motivo, sistemas educativos e instituciones nos piden acompañamiento para desarrollar sus propios modelos en línea, adaptados a sus necesidades. También trabajamos con gobiernos y agencias de calidad de todo el mundo y los ayudamos a implementar sus propios sistemas y mecanismos de aprendizaje en línea.