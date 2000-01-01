Acompañamiento a instituciones
Generamos impacto transformador en los territorios a través del conocimiento
En la UOC trabajamos para reforzar el papel transformador de la universidad en la sociedad. Establecemos alianzas con organismos locales e internacionales, y con universidades de todo el mundo, con el objetivo de impulsar una educación superior inclusiva, de calidad y orientada a las necesidades reales de las personas, las instituciones y los territorios.
Nuestras colaboraciones se basan en la confianza, la transferencia de conocimiento y la construcción conjunta de soluciones educativas.
De este modo, la UOC se convierte en una aliada clave en la transformación educativa e institucional, y contribuye al desarrollo del talento, la innovación pedagógica y el impacto social de la educación.
Impulsamos proyectos de formación, investigación, innovación y desarrollo institucional con impacto positivo en la sociedad.
¿Qué queremos conseguir?
¿Cómo lo hacemos? Alianzas que transforman
Acompañamos, con conocimiento y experiencia, a gobiernos, instituciones y comunidades docentes de todo el mundo en la transformación digital educativa, y en el análisis y desarrollo de su propio modelo de educación en línea.
Colaboramos con instituciones que quieren incorporar componentes de la educación en línea a sus modelos educativos a través de la transferencia de conocimiento en este ámbito, el análisis de las distintas realidades existentes, la formación especializada en el ámbito de la educación y las TIC, y la calidad de la educación superior.
Trabajamos con gobiernos y agencias de calidad de todo el mundo. Los ayudamos en la implementación de sus propios sistemas y mecanismos de aprendizaje en línea de calidad. De esta forma, pueden cubrir la demanda de acceso a estudios universitarios que la universidad presencial no puede abarcar.
La UOC es un referente para instituciones universitarias, agencias de calidad e instancias supranacionales de América Latina: la Universidad del Norte (Colombia), la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) de Ecuador, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) de México, y el Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SIACES).
Además, nuestra política de calidad tiene en cuenta los estándares internacionales en educación a distancia, lo que nos permite impulsar la mejora del sistema de forma continua y garantista.
Impulsamos la formación continua del profesorado a través de másteres, posgrados y programas especializados en:
- Innovación pedagógica y diseño curricular.
- Atención al estudiantado y personalización del aprendizaje.
- Desarrollo de competencias digitales docentes.
- Metodologías activas y didácticas propias de la educación en línea.
La UOC es un referente en formación docente en línea, especialmente en Latinoamérica, donde numerosos equipos docentes han elegido nuestra universidad para fortalecer sus capacidades y actualizarse en metodologías digitales.
Colaboramos con instituciones públicas y entidades sociales, y también con administraciones y organizaciones internacionales, para:
- Facilitar la calificación y la actualización profesional de sus equipos.
- Ofrecer formación universitaria de calidad en formato virtual.
- Compatibilizar aprendizaje y actividad profesional.
- Fortalecer las capacidades institucionales y crear modelos de formación continua sostenible.
En Latinoamérica, la UOC ha desarrollado programas estratégicos de formación profesional y docente con gobiernos e instituciones públicas, y ha consolidado una amplia trayectoria de cooperación académica.
Trabajamos para fomentar la capacitación de instituciones y docentes en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en su actividad pedagógica, y también formamos a estudiantes en competencias digitales.