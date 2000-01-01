Acompañamiento a instituciones

En la UOC trabajamos para reforzar el papel transformador de la universidad en la sociedad. Establecemos alianzas con organismos locales e internacionales, y con universidades de todo el mundo, con el objetivo de impulsar una educación superior inclusiva, de calidad y orientada a las necesidades reales de las personas, las instituciones y los territorios.

Nuestras colaboraciones se basan en la confianza, la transferencia de conocimiento y la construcción conjunta de soluciones educativas.