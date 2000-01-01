Acompanyament a institucions
Generem impacte transformador als territoris a través del coneixement
A la UOC treballem per reforçar el paper transformador de la universitat en la societat. Establim aliances amb organismes locals i internacionals, i amb universitats d'arreu del món, amb l'objectiu d'impulsar una educació superior inclusiva, de qualitat i orientada a les necessitats reals de les persones, les institucions i els territoris.
Les nostres col·laboracions es basen en la confiança, la transferència de coneixement i la construcció conjunta de solucions educatives.
D'aquesta manera, la UOC esdevé una aliada clau en la transformació educativa i institucional, i contribueix al desenvolupament del talent, la innovació pedagògica i l'impacte social de l'educació.
Impulsem projectes de formació, recerca, innovació i desenvolupament institucional amb impacte positiu a la societat.
Què volem aconseguir?
Com ho fem? Aliances que transformen
Acompanyem, amb coneixement i experiència, governs, institucions i comunitats docents d'arreu del món en la transformació digital educativa, i en l'anàlisi i el desenvolupament del seu propi model d'educació en línia.
Col·laborem amb institucions que volen incorporar components de l'educació en línia als seus models educatius a través de la transferència de coneixement en aquest àmbit, l'anàlisi de les diferents realitats existents, la formació especialitzada en l'àmbit de l'educació i les TIC, i la qualitat de l'educació superior.
Treballem amb governs i agències de qualitat d'arreu del món. Els acompanyem en la implantació dels seus propis sistemes i mecanismes d'aprenentatge en línia de qualitat. D'aquesta manera, poden cobrir la demanda d'accés a estudis universitaris que la universitat presencial no pot abastar.
La UOC és un referent per a institucions universitàries, agències de qualitat i instàncies supranacionals de l'Amèrica Llatina: la Universitat del Nord (Colòmbia), la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, la Pontifícia Universitat Catòlica de l'Equador, el Consell d'Assegurament de la Qualitat de l'Ensenyament Superior (CACES) de l'Equador, el Consell per a l'Acreditació de l'Ensenyament Superior (COPAES) de Mèxic, i el Sistema Iberoamericà d'Assegurament de la Qualitat de l'Ensenyament Superior (SIACES).
A més, la nostra política de qualitat té en compte els estàndards internacionals en educació a distància, fet que ens permet impulsar la millora del sistema de manera contínua i garantista.
Impulsem la formació contínua del professorat a través de màsters, postgraus i programes especialitzats en:
- Innovació pedagògica i disseny curricular.
- Atenció a l'estudiantat i personalització de l'aprenentatge.
- Desenvolupament de competències digitals docents.
- Metodologies actives i didàctiques pròpies de l'educació en línia.
La UOC és un referent en formació docent en línia, especialment a Llatinoamèrica, on nombrosos equips docents han triat la nostra universitat per enfortir les seves capacitats i actualitzar-se en metodologies digitals.
Col·laborem amb institucions públiques i entitats socials, i també amb administracions i organitzacions internacionals, per:
- Facilitar la qualificació i l'actualització professional dels seus equips.
- Oferir formació universitària de qualitat en format virtual.
- Compatibilitzar aprenentatge i activitat professional.
- Enfortir les capacitats institucionals i crear models de formació contínua sostenible.
A Llatinoamèrica, la UOC ha desenvolupat programes estratègics de formació professional i docent amb governs i institucions públiques, i ha consolidat una àmplia trajectòria de cooperació acadèmica.
Treballem per fomentar la capacitació d'institucions i docents en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la seva activitat pedagògica, i també formem estudiants en competències digitals.