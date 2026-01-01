Aliances que transformen
Impulsem aliances estratègiques i la col·laboració amb institucions públiques, privades i socials que comparteixen el nostre compromís: generar un impacte positiu i transformador en la societat.
El nostre model es basa en tres pilars fonamentals: confiança i escolta activa, partenariats a llarg termini i excel·lència en la docència, la recerca i la transferència de coneixement.
Treballem conjuntament per potenciar el desenvolupament de professionals i col·lectius clau, convertint el coneixement en un motor de canvi.
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Notícies
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Institucional
La UOC, als òrgans de govern de 1EdTech Europe per impulsar els estàndards en l'educació digital
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Institucional
La UOC, la Universitat Oberta dels Països Baixos i la UNED llancen el primer grau conjunt d'OpenEU
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Institucional
Política Lingüística i la UOC signen un conveni per impulsar el Voluntariat per la llengua
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Institucional
Les aliances universitàries liderades per la UOC i la Universitat de Mondragón impulsen l'adaptació de les seves titulacions conjuntes al nou segell de grau europeu
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Ciència oberta sense fronteres: el model de la UOC impulsa la transformació acadèmica de la UDP a Xile
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Testimonials
"En aquesta època de canvis en el consum de continguts, necessitem espais com la càtedra #UOC3Cat per connectar amb la innovació i les tendències digitals a Catalunya"
Presidenta de 3Cat.
"La Càtedra ofereix un aprenentatge inclusiu que millora l'autonomia, la motivació i l'accés equitatiu al coneixement"
Director de la Fundación VASS i de VASS University
"El turisme ha de néixer del territori, ha de ser una proposta del territori als turistes i no una explotació del territori"
Membre impulsora de la Cooperativa Som Turisme Ecosocial
"Gràcies a aquest conveni, obrim portes perquè més persones accedeixin a educació online de qualitat a Llatinoamèrica"
President de FUNGLODE i expresident de República Dominicana
"Ens dediquem a fer mentories socials amb joves en risc de vulnerabilitat perquè tinguin noves oportunitats"
Estudiant de Psicologia i voluntari a la Fundación AYO