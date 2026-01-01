Campus

Aliances que transformen

Impulsem aliances estratègiques i la col·laboració amb institucions públiques, privades i socials que comparteixen el nostre compromís: generar un impacte positiu i transformador en la societat.

El nostre model es basa en tres pilars fonamentals: confiança i escolta activa, partenariats a llarg termini i excel·lència en la docència, la recerca i la transferència de coneixement.

Treballem conjuntament per potenciar el desenvolupament de professionals i col·lectius clau, convertint el coneixement en un motor de canvi.

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Col·laboracions amb impacte

Aliances

Coneix els tipus d'aliances
Impulsem el paper transformador de la universitat duent a terme projectes amb institucions a escala local i internacional.
Col·laboracions amb impacte

Xarxes

Coneix totes les xarxes
Participem en xarxes locals i internacionals per impulsar la qualitat de l'educació superior i la transformació social.
Actualitat

Notícies

Coneixement compartit i transferència

Càtedres

Càtedres inactives

Testimonials

Rosa Romà

"En aquesta època de canvis en el consum de continguts, necessitem espais com la càtedra #UOC3Cat per connectar amb la innovació i les tendències digitals a Catalunya"

Presidenta de 3Cat.

Antonio Rueda Guglieri

"La Càtedra ofereix un aprenentatge inclusiu que millora l'autonomia, la motivació i l'accés equitatiu al coneixement"

Director de la Fundación VASS i de VASS University

Xandra Troyano

"El turisme ha de néixer del territori, ha de ser una proposta del territori als turistes i no una explotació del territori"

Membre impulsora de la Cooperativa Som Turisme Ecosocial

Leonel Fernández

"Gràcies a aquest conveni, obrim portes perquè més persones accedeixin a educació online de qualitat a Llatinoamèrica"

President de FUNGLODE i expresident de República Dominicana

Ángel Luís Álvaro

"Ens dediquem a fer mentories socials amb joves en risc de vulnerabilitat perquè tinguin noves oportunitats"

Estudiant de Psicologia i voluntari a la Fundación AYO

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