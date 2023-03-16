La UOC s'adhereix al moviment global de l'OMS per reforçar el paper de la ciència en les decisions sobre salutLa iniciativa de l'OMS es llança aquest 10 de novembre amb actes a Ginebra i París
El moviment neix coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) llança aquest 10 de novembre la iniciativa Together for Science and Health, que busca enfortir el paper de la ciència i l'evidència científica en les decisions que afecten la salut i el benestar de les persones. Es tracta d'un moviment, al qual s'ha adherit la UOC —amb el suport del Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura—, que vol agrupar universitats, centres de recerca, institucions sanitàries, responsables polítics i organitzacions de la societat civil. "El moviment té per objectiu apropar la ciència a la societat, promoure polítiques públiques basades en evidències i millorar la comunicació científica", explica el director del centre col·laborador en salut digital de l'OMS i catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Francesc Saigí, que ha promogut l'adhesió de la UOC al moviment.
El catedràtic de la UOC explica que un dels principals reptes del moviment "és aconseguir que els avenços científics es tradueixin en millores reals per a la salut de les persones". Això implica "reforçar la connexió entre la recerca, les polítiques públiques i les necessitats de la societat". Així mateix, apunta que "també cal afrontar la desinformació, recuperar i mantenir la confiança en la ciència i garantir que les noves tecnologies, especialment la intel·ligència artificial, es desenvolupin i s'utilitzin de manera responsable, equitativa i basada en evidències científiques". En aquest sentit, l'adhesió de la UOC representa "un compromís institucional amb la promoció de la ciència i la seva aplicació per millorar la salut i el benestar de la societat". Per Saigí, "també ofereix una oportunitat per reforçar la visibilitat internacional de la Universitat i establir noves col·laboracions amb institucions que comparteixen aquests objectius".
L'aportació de la UOC al moviment
La UOC pot contribuir al moviment a través de les seves activitats de recerca, formació i transferència de coneixement, defensa Saigí. En particular, afegeix, el centre col·laborador (CC) de l'OMS en salut digital "pot aportar la seva experiència en l'avaluació i la implementació de serveis de salut digital, el desenvolupament de polítiques sanitàries basades en evidències i la formació de professionals sanitaris".
Un dels grans reptes actuals no és només generar coneixement científic, sinó aconseguir que aquest coneixement s'utilitzi realment per prendre decisions. La ciència ha de contribuir a orientar les polítiques públiques, però també cal disposar dels mecanismes i les capacitats necessaris per traslladar les evidències a la pràctica. Saigí considera que actualment hi ha el risc d'impulsar polítiques o intervencions "que no resolguin els problemes que pretenen abordar o que fins i tot generin conseqüències negatives". Això, avisa el catedràtic, "pot comportar una utilització inadequada dels recursos públics, augmentar les desigualtats i debilitar la confiança de la ciutadania en les institucions". Ara bé, disposar d'evidència científica, adverteix Saigí, "tampoc no és suficient: cal saber transformar-la en decisions i accions concretes, adaptades a les necessitats i al context de cada país".
Aquesta és precisament una de les línies de treball del CC de l'OMS en salut digital de la UOC, remarca l'expert. "A través d'eines desenvolupades amb l'OMS, com el Support Tool to Strengthen Telemedicine, ajudem els països a avaluar els seus serveis de telemedicina, identificar-ne les mancances i definir accions de millora basades en evidències". Una altra línia prioritària és el desenvolupament de les competències digitals dels professionals sanitaris, perquè "la transformació dels sistemes de salut no depèn només de disposar de tecnologia, sinó també de comptar amb professionals preparats per utilitzar-la de manera efectiva, segura i crítica". Per Saigí, l'experiència de la UOC confirma que "no existeix una solució única aplicable a tots els sistemes sanitaris" i, en conseqüència, "les bones polítiques públiques necessiten evidència científica, però també capacitat per aplicar-la, professionals preparats i coneixement de la realitat en què s'han d'implementar". I és que l'èxit de la transformació digital de la salut, remarca Saigí, "no s'hauria de mesurar per la quantitat de tecnologia que incorporem, sinó pel valor que aporta a les persones i els sistemes sanitaris".
El llançament del moviment Together for Science & Health
Aquest 10 de novembre, coincidint amb el Dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament, s'ha celebrat el llançament del moviment. L'OMS ha celebrat un acte a Ginebra, en el marc del Geneva Health Forum, centrat en com reforçar el paper de l'evidència científica en les polítiques públiques i promoure una participació més elevada de la societat en les decisions relacionades amb la salut. El llançament també ha inclòs un acte a París i activitats impulsades per les organitzacions adherides en diferents països, amb l'objectiu de donar visibilitat al moviment i fomentar la col·laboració internacional.