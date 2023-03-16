La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza este 10 de noviembre la iniciativa Together for Science and Health , que busca fortalecer el papel de la ciencia y la evidencia científica en las decisiones que afectan la salud y el bienestar de las personas. Se trata de un movimiento, al que se ha adherido la UOC —con el apoyo del Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura—, que quiere agrupar universidades, centros de investigación, instituciones sanitarias, responsables políticos y organizaciones de la sociedad civil. "El movimiento tiene por objetivo acercar la ciencia a la sociedad, promover políticas públicas basadas en evidencias y mejorar la comunicación científica", explica el director del centro colaborador en salud digital de la OMS y catedrático de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, Francesc Saigí , que ha promovido la adhesión de la UOC al movimiento.

El catedrático de la UOC explica que uno de los principales retos del movimiento "es conseguir que los avances científicos se traduzcan en mejoras reales para la salud de las personas". Ello implica "reforzar la conexión entre la investigación, las políticas públicas y las necesidades de la sociedad". Así mismo, apunta que "también hay que afrontar la desinformación, recuperar y mantener la confianza en la ciencia y garantizar que las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, se desarrollen y se utilicen de forma responsable, equitativa y basada en evidencias científicas". En este sentido, la adhesión de la UOC representa "un compromiso institucional con la promoción de la ciencia y su aplicación para mejorar la salud y el bienestar de la sociedad". Según Saigí, "también ofrece una oportunidad para reforzar la visibilidad internacional de la universidad y establecer nuevas colaboraciones con instituciones que comparten estos objetivos".

La aportación de la UOC al movimiento

La UOC puede contribuir al movimiento a través de sus actividades de investigación, formación y transferencia de conocimiento, defiende Saigí. En particular, añade, el centro colaborador (CC) de la OMS en salud digital "puede aportar su experiencia en la evaluación y la implementación de servicios de salud digital, el desarrollo de políticas sanitarias basadas en evidencias y la formación de profesionales sanitarios".

Uno de los grandes retos actuales no es solo generar conocimiento científico, sino conseguir que este conocimiento se utilice realmente para tomar decisiones. La ciencia debe contribuir a orientar las políticas públicas, pero también hay que disponer de los mecanismos y las capacidades necesarios para trasladar las evidencias a la práctica. Saigí considera que actualmente existe el riesgo de impulsar políticas o intervenciones "que no resuelvan los problemas que pretenden abordar o que incluso generen consecuencias negativas". Ello, avisa el catedrático, "puede comportar una utilización inadecuada de los recursos públicos, aumentar las desigualdades y debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones". Ahora bien, disponer de evidencia científica, advierte Saigí, "tampoco es suficiente: hay que saber transformarla en decisiones y acciones concretas, adaptadas a las necesidades y al contexto de cada país".

Esta es precisamente una de las líneas de trabajo del CC de la OMS en salud digital de la UOC, remarca el experto. "A través de herramientas desarrolladas con la OMS, como el Support Tool to Strengthen Telemedicine , ayudamos a los países a evaluar sus servicios de telemedicina, identificar las carencias y definir acciones de mejora basadas en evidencias". Otra línea prioritaria es el desarrollo de las competencias digitales de los profesionales sanitarios, porque "la transformación de los sistemas de salud no depende solo de disponer de tecnología, sino también de contar con profesionales preparados para utilizarla de manera efectiva, segura y crítica". Según Saigí, la experiencia de la UOC confirma que "no existe una solución única aplicable a todos los sistemas sanitarios" y, en consecuencia, "las buenas políticas públicas necesitan evidencia científica, pero también capacidad para aplicarla, profesionales preparados y conocimiento de la realidad en la que se debe implementar". Y es que el éxito de la transformación digital de la salud, remarca Saigí, "no debería medirse por la cantidad de tecnología que incorporamos, sino por el valor que aporta a las personas y los sistemas sanitarios".

El lanzamiento del movimiento Together for Science & Health

Este 10 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, se ha realizado el lanzamiento del movimiento. La OMS ha celebrado un acto en Ginebra, en el marco del Geneva Health Forum, centrado en cómo reforzar el papel de la evidencia científica en las políticas públicas y promover una participación más elevada de la sociedad en las decisiones relacionadas con la salud. El lanzamiento también ha incluido un acto en París y actividades impulsadas por las organizaciones adheridas en diferentes países, con el objetivo de dar visibilidad al movimiento y fomentar la colaboración internacional.