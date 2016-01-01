Estudios de Ciencias de la Salud
Investigación de impacto para el bienestar de las personas
"En los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC impulsamos una investigación orientada a generar un impacto real en la mejora de la vida de las personas y la comunidad."
Salvador Macip Maresma. Director de los Estudios de Ciencias de la Salud
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