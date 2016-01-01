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Estudios de Ciencias de la Salud

Two doctors walking and talking in hospital corridor

Investigación de impacto para el bienestar de las personas

"En los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC impulsamos una investigación orientada a generar un impacto real en la mejora de la vida de las personas y la comunidad."

Salvador Macip Maresma. Director de los Estudios de Ciencias de la Salud

Investigación de impacto para el bienestar de las personas

En los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC impulsamos una investigación orientada a generar un impacto real en la mejora de la vida de las personas y la comunidad. Trabajamos para entender y prevenir los desafíos vinculados al entorno, los estilos de vida y los factores individuales, y también para actuar ante ellos.

Nuestra investigación se desarrolla de forma colaborativa en varios ámbitos estratégicos: alimentación, actividad física, biomedicina, ingeniería biomédica, envejecimiento, neuropsicología, salud de la mujer, salud digital, salud planetaria, salud pública y trabajo social sanitario. Consulta nuestra infografía para conocer este modelo de investigación.

Aprovechamos la experiencia tecnológica y pedagógica de la UOC para dar respuesta a las necesidades de aprendizaje continuo del ámbito sanitario. Ofrecemos itinerarios académicos rigurosos tanto para nuevas incorporaciones al sector como para profesionales en ejercicio que quieren actualizar sus conocimientos con una formación flexible y de calidad.

Nuestra oferta formativa abarca disciplinas clave como la alimentación, la nutrición y la actividad física, la ingeniería biomédica, la logopedia, la salud digital, la salud planetaria y el trabajo social sanitario.

Nuestro compromiso es formar a una nueva generación de profesionales, investigadores y gestores capaces de aprovechar la tecnología y la gestión del conocimiento para transformar el futuro de la salud.

Salvador Macip Maresma
Director de los Estudios de Ciencias de la Salud

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