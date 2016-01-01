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Estudis de Ciències de la Salut

Two doctors walking and talking in hospital corridor

Recerca d'impacte per al benestar de les persones

"En els Estudis de Ciències de la Salut de la UOC impulsem una recerca orientada a generar un impacte real en la millora de la vida de les persones i la comunitat."

Salvador Macip Maresma. Director dels Estudis de Ciències de la Salut

Recerca d'impacte per al benestar de les persones

En els Estudis de Ciències de la Salut de la UOC impulsem una recerca orientada a generar un impacte real en la millora de la vida de les persones i la comunitat. Treballem per entendre i prevenir els desafiaments vinculats a l'entorn, els estils de vida i els factors individuals, i també per actuar davant d'aquests desafiaments.

La nostra recerca es desenvolupa de manera col·laborativa en diversos àmbits estratègics: alimentació, activitat física, biomedicina, enginyeria biomèdica, envelliment, neuropsicologia, salut de la dona, salut digital, salut planetària, salut pública i treball social sanitari. Consulta la nostra infografia per conèixer aquest model de recerca.

Aprofitem l'experiència tecnològica i pedagògica de la UOC per donar resposta a les necessitats d'aprenentatge continu de l'àmbit sanitari. Oferim itineraris acadèmics rigorosos tant per a noves incorporacions al sector com per a professionals en exercici que volen actualitzar els seus coneixements amb una formació flexible i de qualitat.

La nostra oferta formativa abasta disciplines clau com l'alimentació, la nutrició i l'activitat física, l'enginyeria biomèdica, la logopèdia, la salut digital, la salut planetària i el treball social sanitari.

El nostre compromís és formar una nova generació de professionals, investigadors i gestors capaços d'aprofitar la tecnologia i la gestió del coneixement per transformar el futur de la salut.

Salvador Macip Maresma
Director dels Estudis de Ciències de la Salut

Equip

PROFESSORAT

Personal docent investigador dels Estudis

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PERSONAL DE GESTIÓ

Patricia Noguera Guerra
Administradora d’Estudis
pnoguera@uoc.edu

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