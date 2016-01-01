"En els Estudis de Ciències de la Salut de la UOC impulsem una recerca orientada a generar un impacte real en la millora de la vida de les persones i la comunitat."
Salvador Macip Maresma. Director dels Estudis de Ciències de la Salut
En els Estudis de Ciències de la Salut de la UOC impulsem una recerca orientada a generar un impacte real en la millora de la vida de les persones i la comunitat. Treballem per entendre i prevenir els desafiaments vinculats a l'entorn, els estils de vida i els factors individuals, i també per actuar davant d'aquests desafiaments.
La nostra recerca es desenvolupa de manera col·laborativa en diversos àmbits estratègics: alimentació, activitat física, biomedicina, enginyeria biomèdica, envelliment, neuropsicologia, salut de la dona, salut digital, salut planetària, salut pública i treball social sanitari. Consulta la nostra infografia per conèixer aquest model de recerca.
Aprofitem l'experiència tecnològica i pedagògica de la UOC per donar resposta a les necessitats d'aprenentatge continu de l'àmbit sanitari. Oferim itineraris acadèmics rigorosos tant per a noves incorporacions al sector com per a professionals en exercici que volen actualitzar els seus coneixements amb una formació flexible i de qualitat.
La nostra oferta formativa abasta disciplines clau com l'alimentació, la nutrició i l'activitat física, l'enginyeria biomèdica, la logopèdia, la salut digital, la salut planetària i el treball social sanitari.
El nostre compromís és formar una nova generació de professionals, investigadors i gestors capaços d'aprofitar la tecnologia i la gestió del coneixement per transformar el futur de la salut.
Salvador Macip Maresma
Director dels Estudis de Ciències de la Salut
Patricia Noguera Guerra
Administradora d’Estudis
pnoguera@uoc.edu
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