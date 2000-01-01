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Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament

La Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament té com a objectiu promoure la investigació i l'educació en tres àrees principals: el menjar, la cultura (incloent-hi el coneixement, la diversitat social i diferents adaptacions locals) i el desenvolupament (cobrint àrees com la nutrició, el desenvolupament rural, l'economia local i global, els negocis, la comunicació, les regulacions, la promoció de les millors pràctiques, etc.).

Oferta formativa

L'alimentació juga un paper central en les nostres societats, cultures, economies i vides personals, però pocs entenen com el menjar arriba als nostres plats. Els nostres programes formatius estan dissenyats per a les persones interessades en la millora de la comprensió i l'anàlisi de l'agricultura i la política alimentària, i augmentar la seva comprensió dels factors socials, culturals i econòmics que influeixen i modelen el desenvolupament i l'aplicació de la governança de l'agricultura.

Aquesta combinació ofereix una oportunitat per explorar les connexions entre les consideracions històriques, polítiques, científiques, estratègiques i ètiques implicades en l'organització de la política alimentària i l'agricultura a nivell internacional. Els nostres programes capaciten els estudiants per identificar i generar solucions per als sistemes alimentaris justos i sostenibles.

Activitats

Setmana pel Dret a l'Alimentació
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Estructura de la càtedra

  • Dr. F. Xavier Medina, director
  • Jordi Bages-Querol, secretari
  • Consell Executiu
    • Dra. Alícia Aguilar
    • Dr. F. Xavier Medina
    • Dr. Jordi Tresserras
    • Dra. Laura Solanilla
  • Consell Assessor
    • Dra. Alicia Aguilar
    • Marcelo Álvarez
    • Dr. Ricardo Ávila
    • Pepa Aymamí
    • Dra. Miriam Bertran
    • Dr. Luis Cantarero
    • Dr. Jesús Contreras
    • Dr. Sandro Dernini
    • Dr. Frédéric Duhart
    • Igor de Garine
    • José M. Iglesias
    • Dr. Julián López García
    • Dra. Helen Macbeth
    • Dr. Lorenzo Mariano
    • Dr. Oriol Miralbell
    • Dr. Enric Olivé
    • Dr. Fabio Parasecoli
    • Cristina Petracchi
    • Dr. Jean-Pierre Poulain
    • Claudia Roden
    • Dra. Mariluz Rodrigo
    • Dr. Francesc Saigí
    • Dr. Lluís Serra-Majem
    • Damià Serrano
    • Dra. Laura Solanilla
    • Dr. Jordi Tresserras
    • Dr. José A. Vázquez-Medina