Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament
Oferta formativa
L'alimentació juga un paper central en les nostres societats, cultures, economies i vides personals, però pocs entenen com el menjar arriba als nostres plats. Els nostres programes formatius estan dissenyats per a les persones interessades en la millora de la comprensió i l'anàlisi de l'agricultura i la política alimentària, i augmentar la seva comprensió dels factors socials, culturals i econòmics que influeixen i modelen el desenvolupament i l'aplicació de la governança de l'agricultura.
Aquesta combinació ofereix una oportunitat per explorar les connexions entre les consideracions històriques, polítiques, científiques, estratègiques i ètiques implicades en l'organització de la política alimentària i l'agricultura a nivell internacional. Els nostres programes capaciten els estudiants per identificar i generar solucions per als sistemes alimentaris justos i sostenibles.
Activitats
Estructura de la càtedra
- Dr. F. Xavier Medina, director
- Jordi Bages-Querol, secretari
- Consell Executiu
- Dra. Alícia Aguilar
- Dr. F. Xavier Medina
- Dr. Jordi Tresserras
- Dra. Laura Solanilla
- Consell Assessor
- Dra. Alicia Aguilar
- Marcelo Álvarez
- Dr. Ricardo Ávila
- Pepa Aymamí
- Dra. Miriam Bertran
- Dr. Luis Cantarero
- Dr. Jesús Contreras
- Dr. Sandro Dernini
- Dr. Frédéric Duhart
- Igor de Garine
- José M. Iglesias
- Dr. Julián López García
- Dra. Helen Macbeth
- Dr. Lorenzo Mariano
- Dr. Oriol Miralbell
- Dr. Enric Olivé
- Dr. Fabio Parasecoli
- Cristina Petracchi
- Dr. Jean-Pierre Poulain
- Claudia Roden
- Dra. Mariluz Rodrigo
- Dr. Francesc Saigí
- Dr. Lluís Serra-Majem
- Damià Serrano
- Dra. Laura Solanilla
- Dr. Jordi Tresserras
- Dr. José A. Vázquez-Medina