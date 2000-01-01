Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo
Oferta formativa
La alimentación juega un papel central en nuestras sociedades, culturas, economías y vidas personales, pero pocos entienden cómo la comida llega a nuestros platos. Nuestros programas están diseñados para las personas interesadas en la mejora de la comprensión y el análisis de la agricultura y la política alimentaria, y aumentar su comprensión de los factores sociales, culturales y económicos que influyen y moldean el desarrollo y la aplicación de la gobernanza de la agricultura.
Esta combinación ofrece una oportunidad para explorar las conexiones entre las consideraciones históricas, políticas, científicas, estratégicas y éticas implicadas en la organización de la política alimentaria y la agricultura a nivel internacional. Nuestros programas formativos capacitan a los estudiantes para identificar y generar soluciones para los sistemas alimentarios justos y sostenibles.
Actividades
Estructura de la cátedra
- Dr. F. Xavier Medina, director
- Jordi Bages-Querol, secretario
- Consejo Ejecutivo
- Dra. Alícia Aguilar
- Dr. F. Xavier Medina
- Dr. Jordi Tresserras
- Dra. Laura Solanilla
- Consejo Asesor
- Dra. Alicia Aguilar
- Marcelo Álvarez
- Dr. Ricardo Ávila
- Pepa Aymamí
- Dra. Miriam Bertran
- Dr. Luis Cantarero
- Dr. Jesús Contreras
- Dr. Sandro Dernini
- Frédéric Duhart
- Igor de Garine
- José M. Iglesias
- Dr. Julián López García
- Dra. Helen Macbeth
- Dr. Lorenzo Mariano
- Dr. Oriol Miralbell
- Dr. Enric Olivé
- Dr. Fabio Parasecoli
- Cristina Petracchi
- Dr. Jean-Pierre Poulain
- Claudia Roden
- Dra. Mariluz Rodrigo
- Dr. Francesc Saigí
- Dr. Lluís Serra-Majem
- Damià Serrano
- Dra. Laura Solanilla
- Dr. Jordi Tresserras
- Dr. José A. Vázquez-Medina