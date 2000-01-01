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Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo

La Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo tiene como objetivo promover la investigación y la educación en tres áreas principales: la comida, la cultura (incluyendo el conocimiento, la diversidad social y diferentes adaptaciones locales) y el desarrollo (cubriendo áreas como la nutrición, el desarrollo rural, la economía local y global, los negocios, la comunicación, las regulaciones, la promoción de las mejores prácticas, etc.).

Oferta formativa

La alimentación juega un papel central en nuestras sociedades, culturas, economías y vidas personales, pero pocos entienden cómo la comida llega a nuestros platos. Nuestros programas están diseñados para las personas interesadas en la mejora de la comprensión y el análisis de la agricultura y la política alimentaria, y aumentar su comprensión de los factores sociales, culturales y económicos que influyen y moldean el desarrollo y la aplicación de la gobernanza de la agricultura.

Esta combinación ofrece una oportunidad para explorar las conexiones entre las consideraciones históricas, políticas, científicas, estratégicas y éticas implicadas en la organización de la política alimentaria y la agricultura a nivel internacional. Nuestros programas formativos capacitan a los estudiantes para identificar y generar soluciones para los sistemas alimentarios justos y sostenibles.

Actividades

Semana por el Derecho a la Alimentación
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Estructura de la cátedra

  • Dr. F. Xavier Medina, director
  • Jordi Bages-Querol, secretario
  • Consejo Ejecutivo
    • Dra. Alícia Aguilar
    • Dr. F. Xavier Medina
    • Dr. Jordi Tresserras
    • Dra. Laura Solanilla
  • Consejo Asesor
    • Dra. Alicia Aguilar
    • Marcelo Álvarez
    • Dr. Ricardo Ávila
    • Pepa Aymamí
    • Dra. Miriam Bertran
    • Dr. Luis Cantarero
    • Dr. Jesús Contreras
    • Dr. Sandro Dernini
    • Frédéric Duhart
    • Igor de Garine
    • José M. Iglesias
    • Dr. Julián López García
    • Dra. Helen Macbeth
    • Dr. Lorenzo Mariano
    • Dr. Oriol Miralbell
    • Dr. Enric Olivé
    • Dr. Fabio Parasecoli
    • Cristina Petracchi
    • Dr. Jean-Pierre Poulain
    • Claudia Roden
    • Dra. Mariluz Rodrigo
    • Dr. Francesc Saigí
    • Dr. Lluís Serra-Majem
    • Damià Serrano
    • Dra. Laura Solanilla
    • Dr. Jordi Tresserras
    • Dr. José A. Vázquez-Medina