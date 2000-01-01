Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo

Oferta formativa

La alimentación juega un papel central en nuestras sociedades, culturas, economías y vidas personales, pero pocos entienden cómo la comida llega a nuestros platos. Nuestros programas están diseñados para las personas interesadas en la mejora de la comprensión y el análisis de la agricultura y la política alimentaria, y aumentar su comprensión de los factores sociales, culturales y económicos que influyen y moldean el desarrollo y la aplicación de la gobernanza de la agricultura.

Esta combinación ofrece una oportunidad para explorar las conexiones entre las consideraciones históricas, políticas, científicas, estratégicas y éticas implicadas en la organización de la política alimentaria y la agricultura a nivel internacional. Nuestros programas formativos capacitan a los estudiantes para identificar y generar soluciones para los sistemas alimentarios justos y sostenibles.

Actividades