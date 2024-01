Fatiga post-COVID: entre déficits neuropsicológicos y síntomas neuropsiquiátricos Dr. Marco Calabria

"Fatiga post-COVID: entre déficits neuropsicológicos y síntomas neuropsiquiátricos" por el Dr. Marco Calabria (Profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y miembro del grupo de investigación Cognitive NeuroLab) "Los síntomas más comunes de la condición post-COVID-19 definidos por la Organización Mundial de la Salud incluyen, entre otros, la fatiga. La padece hasta un un tercio de la personas con post-COVID-19 y puede durar hasta doce meses después de la infección. Su naturaleza representa un desafío para la clínica y la investigación, ya que depende de múltiples factores, tanto biológicos como psicológicos. En esta ponencia se discutirá su posible relación con los déficits cognitivos y la sintomatologóa neuropsiquiátrica."