Càtedra UOC-3Cat en Narratives, Hàbits de Consum i Formats Audiovisuals Emergents
La Càtedra UOC-3Cat en Narratives, Hàbits de Consum i Formats Audiovisuals Emergents neix precisament per donar resposta a aquest repte. Ho fa amb una vocació clara: analitzar els canvis en curs, anticipar tendències i establir ponts sòlids entre la recerca, la indústria i la societat.
Aquesta Càtedra s'emmarca en una aliança estratègica entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i 3Cat, basada en una visió compartida: la necessitat de reforçar la innovació, la transferència de coneixement i el compromís amb la cultura i la diversitat en l'àmbit audiovisual.
Objectius principals
La Càtedra té com a objectiu principal analitzar, interpretar i anticipar les transformacions de les narratives audiovisuals, els formats emergents i els hàbits de consum en el context de la digitalització i la plataformització dels mitjans.
A partir d'aquest propòsit general, la Càtedra vol:
- Impulsar recerca rigorosa, crítica i aplicada sobre les transformacions de les narratives audiovisuals, els formats emergents i els hàbits de consum en televisió, plataformes digitals, retransmissió en directe i pòdcasts.
- Promoure la diversitat cultural i narrativa en l'ecosistema audiovisual, combatent els processos d'homogeneïtzació i garantint la representació de múltiples veus, mirades i sensibilitats.
- Articular una col·laboració estructural i sostinguda entre la recerca acadèmica, la indústria audiovisual i la societat, amb el servei públic audiovisual de Catalunya com a node central, assegurant que la innovació narrativa i tecnològica respongui a criteris de qualitat, diversitat, inclusió i valor cultural.
- Facilitar la transferència efectiva de coneixement cap als professionals del sector, les institucions i els públics, transformant la recerca en eines, criteris i pràctiques que contribueixin a un ecosistema audiovisual més rellevant, innovador i socialment responsable.
Què farem
La Càtedra analitza l'ecosistema audiovisual, dissenya estratègies d'innovació i formació, i transfereix coneixement a la Corporació, la indústria i la societat, amb el servei públic audiovisual com a eix vertebrador.
1. Anàlisi i diagnòstic de l'ecosistema audiovisual
La Càtedra analitza de manera continuada les narratives, els formats emergents i els hàbits de consum audiovisual, en el context de la digitalització i la plataformització. A través de l'Observatori de Narratives, Hàbits de Consum i Formats Audiovisuals Emergents, identifica tendències, reptes i oportunitats, amb especial atenció a les necessitats del servei públic audiovisual.
2. Estratègies d'innovació i formació
A partir del diagnòstic, la Càtedra impulsa estratègies d'innovació, capacitació i experimentació, connectant recerca acadèmica, indústria i societat. S'organitzen seminaris especialitzats per a professionals de 3Cat, activitats formatives per a estudiants i espais d'intercanvi orientats al desenvolupament de noves narratives i formats de qualitat.
3. Divulgació, transferència i impacte social
La Càtedra promou la transferència efectiva del coneixement cap a la Corporació, el sector audiovisual i la ciutadania mitjançant informes en obert, trobades professionals i accions de divulgació. L'objectiu és reforçar una cultura audiovisual diversa, crítica i socialment rellevant.
Direcció i equip
Director:
- Jordi Sánchez Navarro, professor catedràtic de la UOC, cocordinador del grup GAME.
Equip acadèmic:
- Manel Jiménez Morales, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura.
- Judith Clares Gavilán, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.
- Silvia Martínez Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.
- Mireia Montaña Blasco, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.
- Lola Costa Gálvez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.
- Sonia Herrera Sánchez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.
- Marta Lopera Mármol, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.
- Elena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.
Comissió de seguiment
- Sandra Sanz Martos, sotsdirectora d'Aliances, Comunitat i Cultura als Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.
- Daniel Aranda Juárez, Coordinador de GAME (grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment), del Centre de Recerca Interdisciplinari en Transformacions Socials i Culturals (UOC-TRÀNSIC).
- Cristina Villà, directora corporativa d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3Cat.
- Maties Ramos, cap de l'Àrea d'Innovació, Coneixement i Audiències de 3Cat.