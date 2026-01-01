Cátedra UOC-3Cat en Narrativas, Hábitos de Consumo y Formatos Audiovisuales Emergentes
La Cátedra UOC-3Cat en Narrativas, Hábitos de Consumo y Formatos Audiovisuales Emergentes nace precisamente para dar respuesta a este reto. Lo hace con una vocación clara: analizar los cambios en curso, anticipar tendencias y establecer puentes sólidos entre la investigación, la industria y la sociedad.
Esta Cátedra se enmarca en una alianza estratégica entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y 3Cat, basada en una visión compartida: la necesidad de reforzar la innovación, la transferencia de conocimiento y el compromiso con la cultura y la diversidad en el ámbito audiovisual.
Objetivos principales
La Cátedra tiene como objetivo principal analizar, interpretar y anticipar las transformaciones de las narrativas audiovisuales, los formatos emergentes y los hábitos de consumo en el contexto de la digitalización y la plataformización de los medios.
A partir de este propósito general, la Cátedra quiere:
- Impulsar investigación rigurosa, crítica y aplicada sobre las transformaciones de las narrativas audiovisuales, los formatos emergentes y los hábitos de consumo en televisión, plataformas digitales, retransmisión en directo y pódcasts.
- Promover la diversidad cultural y narrativa en el ecosistema audiovisual, combatiendo los procesos de homogeneización y garantizando la representación de múltiples voces, miradas y sensibilidades.
- Articular una colaboración estructural y sostenida entre la investigación académica, la industria audiovisual y la sociedad, con el servicio público audiovisual de Cataluña como nodo central, asegurando que la innovación narrativa y tecnológica responda a criterios de calidad, diversidad, inclusión y valor cultural.
- Facilitar la transferencia efectiva de conocimiento hacia los profesionales del sector, las instituciones y los públicos, transformando la investigación en herramientas, criterios y prácticas que contribuyan a un ecosistema audiovisual más relevante, innovador y socialmente responsable.
¿Qué haremos?
La Cátedra analiza el ecosistema audiovisual, diseña estrategias de innovación y formación, y transfiere conocimiento a la Corporación, la industria y la sociedad, con el servicio público audiovisual como eje vertebrador.
1. Análisis y diagnóstico del ecosistema audiovisual
La Cátedra analiza de manera continuada las narrativas, los formatos emergentes y los hábitos de consumo audiovisual, en el contexto de la digitalización y la plataformización. A través del Observatorio de Narrativas, Hábitos de Consumo y Formatos Audiovisuales Emergentes, identifica tendencias, retos y oportunidades, con especial atención a las necesidades del servicio público audiovisual.
2. Estrategias de innovación y formación
A partir del diagnóstico, la Cátedra impulsa estrategias de innovación, capacitación y experimentación, conectando investigación académica, industria y sociedad. Se organizan seminarios especializados para profesionales de 3Cat, actividades formativas para estudiantes y espacios de intercambio orientados al desarrollo de nuevas narrativas y formatos de calidad.
3. Divulgación, transferencia e impacto social
La Cátedra promueve la transferencia efectiva del conocimiento hacia la Corporación, el sector audiovisual y la ciudadanía mediante informes en abierto, encuentros profesionales y acciones de divulgación. El objetivo es reforzar una cultura audiovisual diversa, crítica y socialmente relevante.
Dirección y equipo
Director:
- Jordi Sánchez Navarro, profesor catedrático de la UOC, cocordinador del grupo GAME.
Equipo académico:
- Manel Jiménez Morales, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación y vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura.
- Judith Clares Gavilán, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.
- Silvia Martínez Martínez, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.
- Mireia Montaña Blasco, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.
- Lola Costa Gálvez, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.
- Sonia Herrera Sánchez, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.
- Marta Lopera Mármol, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.
- Elena Neira, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.
Comisión de seguimiento
- Sandra Sanz Martos, subdirectora de Alianzas, Comunidad y Cultura en los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.
- Daniel Aranda Juárez, Coordinador de GAME (grupo de investigación en Aprendizajes, Medios y Entretenimiento), del Centro de Investigación Interdisciplinario en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC).
- Cristina Villà, directora corporativa de Innovación, Investigación y Estrategia Digital de 3Cat.
- Maties Ramos, jefe del Área de Innovación, Conocimiento y Audiencias de 3Cat.