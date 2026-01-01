¿Qué haremos?

La Cátedra analiza el ecosistema audiovisual, diseña estrategias de innovación y formación, y transfiere conocimiento a la Corporación, la industria y la sociedad, con el servicio público audiovisual como eje vertebrador.

1. Análisis y diagnóstico del ecosistema audiovisual

La Cátedra analiza de manera continuada las narrativas, los formatos emergentes y los hábitos de consumo audiovisual, en el contexto de la digitalización y la plataformización. A través del Observatorio de Narrativas, Hábitos de Consumo y Formatos Audiovisuales Emergentes, identifica tendencias, retos y oportunidades, con especial atención a las necesidades del servicio público audiovisual.

2. Estrategias de innovación y formación

A partir del diagnóstico, la Cátedra impulsa estrategias de innovación, capacitación y experimentación, conectando investigación académica, industria y sociedad. Se organizan seminarios especializados para profesionales de 3Cat, actividades formativas para estudiantes y espacios de intercambio orientados al desarrollo de nuevas narrativas y formatos de calidad.

3. Divulgación, transferencia e impacto social

La Cátedra promueve la transferencia efectiva del conocimiento hacia la Corporación, el sector audiovisual y la ciudadanía mediante informes en abierto, encuentros profesionales y acciones de divulgación. El objetivo es reforzar una cultura audiovisual diversa, crítica y socialmente relevante.