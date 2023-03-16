La innovación como condición de supervivencia

En un entorno en el que las plataformas globales, las redes sociales y los algoritmos compiten por el tiempo de atención de los usuarios, la Cátedra adquiere una dimensión claramente estratégica. "La innovación, en un servicio público como el nuestro, no es una opción creativa; es una responsabilidad institucional", ha comentado Cristina Villà, directora de Innovación, Investigación y Estrategia Digital de 3Cat, sobre la magnitud de los cambios que afronta el sector.

Precisamente, Jordi Sánchez-Navarro, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y director de la Cátedra, ha detallado que el objetivo es "construir un espacio estable de investigación y diálogo entre investigadores y profesionales del sector audiovisual". En este sentido, la Cátedra se enmarca en líneas como:

- El análisis de los nuevos formatos y lenguajes audiovisuales

- El estudio de los hábitos de consumo y de las audiencias digitales

- La investigación sobre plataformas y ecosistemas de distribución

- La transferencia de conocimiento hacia el sector y la formación especializada

"La transformación del audiovisual no es solo tecnológica, también es cultural, narrativa y social. Por eso, hace falta una mirada académica sólida y conectada con la práctica profesional", añade el director de la Cátedra. "Esta mirada nos permitirá anticipar tendencias, experimentar con nuevos formatos y reforzar nuestra misión de servicio público en un contexto de competencia global y transformación tecnológica constante", refuerza Villà.

La Cátedra UOC-3Cat impulsará proyectos de investigación aplicada, actividades de transferencia de conocimiento y espacios de reflexión estratégica sobre nuevos formatos, narrativas digitales, inteligencia artificial en la creación audiovisual, gobernanza de los medios públicos y hábitos emergentes de consumo cultural.