La UOC y 3Cat crean una cátedra para investigar y anticipar el futuro del audiovisualLa nueva Cátedra UOC-3Cat en Narrativas, Hábitos de Consumo y Formatos Audiovisuales Emergentes refuerza la investigación y la innovación en un momento de transformación profunda del sector
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y 3Cat han presentado la nueva Cátedra UOC-3Cat en Narrativas, Hábitos de Consumo y Formatos Audiovisuales Emergentes, una iniciativa estratégica que nace con el objetivo de analizar y anticipar las transformaciones en el ecosistema audiovisual en un contexto marcado por la digitalización acelerada, el consumo en plataformas y los nuevos hábitos de consumo cultural.
La Cátedra quiere ser un espacio estable de colaboración entre la universidad y el sector audiovisual para impulsar la investigación aplicada, generar conocimiento relevante y promover la transferencia hacia el sector profesional en ámbitos como las narrativas digitales, las plataformas, los nuevos formatos, las audiencias y los modelos de consumo.
Una alianza entre conocimiento, cultura y servicio público
En el acto de presentación, que ha tenido lugar en el campus de la UOC en Barcelona el jueves 5 de marzo, han participado Àngels Fitó, rectora de la UOC; Rosa Romà, presidenta de 3Cat; Cristina Villà, directora de Innovación, Investigación y Estrategia Digital de 3Cat, y Jordi Sánchez-Navarro, director de la Cátedra, que han puesto de relieve el valor institucional y estratégico de esta alianza.
"Hoy formalizamos una alianza que conecta conocimiento, cultura y servicio público. Y lo hacemos en un momento en el que estas tres dimensiones no son accesorias, sino estructurales para el futuro del país", ha destacado durante el acto la rectora de la UOC, Àngels Fitó. En esta línea, Rosa Romà, presidenta de 3Cat, ha subrayado la importancia de la alianza: "Es un día importante para 3Cat y también para el conjunto del sector audiovisual de nuestro país. Presentamos una iniciativa que conecta directamente con nuestro Plan estratégico, como medio de comunicación público que somos, y que nace con una vocación clara: comprender, anticipar y liderar el futuro del audiovisual en un momento de transformación constante".
"Que la primera universidad en línea del mundo se asocie con el principal operador público audiovisual del país no es una coincidencia. Es la suma de la voluntad de dos instituciones que comparten ADN: servicio público, innovación y compromiso con el acceso universal", ha remarcado la rectora sobre la dimensión histórica y estratégica de la colaboración entre ambas instituciones.
“Hoy no celebramos sólo un acuerdo institucional; celebramos una apuesta de sistema: situar el conocimiento y la cultura en el centro de la transformación digital”
La innovación como condición de supervivencia
En un entorno en el que las plataformas globales, las redes sociales y los algoritmos compiten por el tiempo de atención de los usuarios, la Cátedra adquiere una dimensión claramente estratégica. "La innovación, en un servicio público como el nuestro, no es una opción creativa; es una responsabilidad institucional", ha comentado Cristina Villà, directora de Innovación, Investigación y Estrategia Digital de 3Cat, sobre la magnitud de los cambios que afronta el sector.
Precisamente, Jordi Sánchez-Navarro, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y director de la Cátedra, ha detallado que el objetivo es "construir un espacio estable de investigación y diálogo entre investigadores y profesionales del sector audiovisual". En este sentido, la Cátedra se enmarca en líneas como:
- El análisis de los nuevos formatos y lenguajes audiovisuales
- El estudio de los hábitos de consumo y de las audiencias digitales
- La investigación sobre plataformas y ecosistemas de distribución
- La transferencia de conocimiento hacia el sector y la formación especializada
"La transformación del audiovisual no es solo tecnológica, también es cultural, narrativa y social. Por eso, hace falta una mirada académica sólida y conectada con la práctica profesional", añade el director de la Cátedra. "Esta mirada nos permitirá anticipar tendencias, experimentar con nuevos formatos y reforzar nuestra misión de servicio público en un contexto de competencia global y transformación tecnológica constante", refuerza Villà.
La Cátedra UOC-3Cat impulsará proyectos de investigación aplicada, actividades de transferencia de conocimiento y espacios de reflexión estratégica sobre nuevos formatos, narrativas digitales, inteligencia artificial en la creación audiovisual, gobernanza de los medios públicos y hábitos emergentes de consumo cultural.
Investigar para seguir siendo relevantes
Después de la presentación institucional, se ha dado paso a una mesa redonda con expertos del sector y del ámbito académico en la que han participado Elena Neira, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC; Patrick Urbano, creativo audiovisual, y Cristina Villà, y que ha sido moderada por Manel Jiménez Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC. Todos han debatido sobre el papel del servicio público como laboratorio de innovación y la importancia de la investigación en la toma de decisiones estratégicas. También se han analizado los riesgos de no investigar en un entorno competitivo como el audiovisual y los peligros que esto puede comportar (pérdida de relevancia, homogeneización de contenidos y desconexión social).
Para Sánchez-Navarro, es importante remarcar que la Cátedra asume un compromiso cultural y social: "Esta iniciativa también responde a un compromiso con la promoción de una cultura audiovisual diversa, inclusiva y socialmente relevante".
Con esta alianza, la UOC y 3Cat consolidan un puente estable entre academia e industria cultural para situar el conocimiento y la innovación en el centro de la transformación digital del sector audiovisual y contribuir a reforzar la calidad democrática y la relevancia social.
"Hoy no celebramos solo un acuerdo institucional; celebramos una apuesta de sistema: situar el conocimiento y la cultura en el centro de la transformación digital", ha concluido Fitó.