La UOC i 3Cat creen una càtedra per investigar i anticipar el futur de l'audiovisualLa nova Càtedra UOC-3Cat en Narratives, Hàbits de Consum i Formats Audiovisuals Emergents reforça la recerca i la innovació en un moment de transformació profunda del sector
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i 3Cat han presentat la nova Càtedra UOC-3Cat en Narratives, Hàbits de Consum i Formats Audiovisuals Emergents, una iniciativa estratègica que neix amb l'objectiu d'analitzar i anticipar les transformacions en l'ecosistema audiovisual en un context marcat per la digitalització accelerada, el consum en plataformes i els nous hàbits de consum cultural.
La Càtedra vol esdevenir un espai estable de col·laboració entre la universitat i el sector audiovisual per impulsar la recerca aplicada, generar coneixement rellevant i promoure la transferència cap al sector professional en àmbits com les narratives digitals, les plataformes, els nous formats, les audiències i els models de consum.
Una aliança entre coneixement, cultura i servei públic
En l'acte de presentació, que ha tingut lloc al campus de la UOC a Barcelona el dijous 5 de març, hi han participat Àngels Fitó, rectora de la UOC; Rosa Romà, presidenta de 3Cat; Cristina Villà, directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3Cat, i Jordi Sánchez-Navarro, director de la Càtedra, que han posat en relleu el valor institucional i estratègic d'aquesta aliança.
"Avui formalitzem una aliança que connecta coneixement, cultura i servei públic. I ho fem en un moment en què aquestes tres dimensions no són accessòries, sinó estructurals per al futur del país", ha destacat durant l'acte la rectora de la UOC, Àngels Fitó. En aquesta línia, Rosa Romà, presidenta de 3Cat, ha subratllat la importància de l'aliança: "És un dia important per a 3Cat i també per al conjunt del sector audiovisual del nostre país. Presentem una iniciativa que connecta directament amb el nostre Pla estratègic, com a mitjà de comunicació públic que som, i que neix amb una vocació clara: comprendre, anticipar i liderar el futur de l'audiovisual en un moment de transformació constant".
"Que la primera universitat en línia del món s'associï amb el principal operador públic audiovisual del país no és una coincidència. És la suma de la voluntat de dues institucions que comparteixen ADN: servei públic, innovació i compromís amb l'accés universal", ha remarcat la rectora sobre la dimensió històrica i estratègica de la col·laboració entre ambdues institucions.
“Avui no celebrem només un acord institucional; celebrem una aposta de sistema: situar el coneixement i la cultura al centre de la transformació digital”
La innovació com a condició de supervivència
En un entorn en què les plataformes globals, les xarxes socials i els algoritmes competeixen pel temps d'atenció dels usuaris, la Càtedra adquireix una dimensió clarament estratègica. "La innovació, en un servei públic com el nostre, no és una opció creativa; és una responsabilitat institucional", ha comentat Cristina Villà, directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3Cat, sobre la magnitud dels canvis que afronta el sector.
Precisament, Jordi Sánchez-Navarro, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i director de la Càtedra, ha detallat que l'objectiu és "construir un espai estable de recerca i diàleg entre investigadors i professionals del sector audiovisual". En aquest sentit, la Càtedra s'emmarca en línies com ara:
- L'anàlisi dels nous formats i llenguatges audiovisuals
- L'estudi dels hàbits de consum i de les audiències digitals
- La recerca sobre plataformes i ecosistemes de distribució
- La transferència de coneixement cap al sector i la formació especialitzada
"La transformació de l'audiovisual no és només tecnològica, també és cultural, narrativa i social. Per això, cal una mirada acadèmica sòlida i connectada amb la pràctica professional", afegeix el director de la Càtedra. "Aquesta mirada ens permetrà anticipar tendències, experimentar amb nous formats i reforçar la nostra missió de servei públic en un context de competència global i transformació tecnològica constant", reforça Villà.
La Càtedra UOC-3Cat impulsarà projectes de recerca aplicada, activitats de transferència de coneixement i espais de reflexió estratègica sobre nous formats, narratives digitals, intel·ligència artificial en la creació audiovisual, governança dels mitjans públics i hàbits emergents de consum cultural.
Investigar per continuar sent rellevants
Després de la presentació institucional, s'ha donat pas a una taula rodona amb experts del sector i de l'àmbit acadèmic en què han participat Elena Neira, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC; Patrick Urbano, creatiu audiovisual, i Cristina Villà, i que ha estat moderada per Manel Jiménez Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC. Tots han debatut sobre el paper del servei públic com a laboratori d'innovació i la importància de la recerca en la presa de decisions estratègiques. També s'han analitzat els riscos de no investigar en un entorn competitiu com l'audiovisual i els perills que això pot comportar (pèrdua de rellevància, homogeneïtzació de continguts i desconnexió social).
Per a Sánchez-Navarro, és important remarcar que la Càtedra assumeix un compromís cultural i social: "Aquesta iniciativa també respon a un compromís amb la promoció d'una cultura audiovisual diversa, inclusiva i socialment rellevant".
Amb aquesta aliança, la UOC i 3Cat consoliden un pont estable entre acadèmia i indústria cultural per situar el coneixement i la innovació al centre de la transformació digital del sector audiovisual i contribuir a reforçar-ne la qualitat democràtica i la rellevància social.
"Avui no celebrem només un acord institucional; celebrem una aposta de sistema: situar el coneixement i la cultura al centre de la transformació digital", ha conclòs Fitó.