Campus
CÀTEDRES

Càtedra UOC - Fundación VASS per a la Transformació Digital sense Barreres: Ocupabilitat i Inclusió

Objectius principals

  • Fomentar l'accés laboral de les persones amb discapacitat a través de la formació creant programes de formació i sensibilització que potenciïn les competències digitals dels col·lectius amb discapacitat.
  • Promoure el mesurament d'impacte i la capacitació inclusiva a les empreses col·laboradores.
  • Impulsar la recerca i la innovació com a palanques addicionals de suport per millorar la incorporació professional d'aquest col·lectiu en entorns ordinaris.
  • Difondre coneixement i conscienciar la societat organitzant activitats de divulgació i transferència de coneixement sobre la importància de fer caure barreres i construir una cultura de coneixement sobre la discapacitat.

Formacions

  • Cursos gratuïts.
  • Modalitat online asíncrona.
  • Idioma: Espanyol.
  • Adreçats a persones amb discapacitat majors de 18 anys.

Cursos oberts el 2026

Durada: 25 hores

Disseny accessible

Inici al maig; llengua de docència: castellà

Durada: 25 hores

Intel·ligència artificial aplicada a l'ocupabilitat

Inici al juny; llengua de docència: castellà

Durada: 25 hores

Programació amb Python A1

Inici al setembre; llengua de docència: castellà

Durada: 25 hores

Programació amb Python A2

Inici a l'octubre; llengua de docència: castellà

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Cursos acabats el 2025

Durada: 6 setmanes

Disseny accessible. Curs en línia

Matrícula tancada

Durada: 5 setmanes

Eines digitals de productivitat. Curs en línia

Matrícula tancada

Durada: 5 setmanes

Gestor de continguts. Curs en línia

Matrícula tancada

Durada: 6 setmanes

Programació Python bàsic. Curs en línia

Matrícula tancada

Activitats

2025

  • 1 d'abril del 2025: I Trobada dels membres de la Càtedra a Madrid.
  • 25 de juny de 2025: Presentació de la Càtedra a Madrid.
  • Setembre/octubre 2025: Inici d'itineraris formatius enfocats a persones amb discapacitat per fomentar-ne la inclusió laboral a través d'una sèrie escollida d'àmbits competencials d'interès en l'àmbit digital.
  • 24 d'octubre de 2025: Hackató d'Accessibilitat.
  • 15 de novembre de 2025: Oberta la convocatòria dels Premis STEM responsable als millors treballs finals de grau, màster o postgrau dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC que, pel contingut, suposin una millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat, un avenç en l'accessibilitat de productes i serveis tecnològics i una millora en la seva ocupabilitat.

2026

2027

  • Hackathon internacional.

Direcció i equip

Direcció

Coordinació tècnica

Consell assesor

 

Comissió mixta de seguiment

Investigació i Gestió de la formació

 