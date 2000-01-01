CÀTEDRES
Càtedra UOC - Fundación VASS per a la Transformació Digital sense Barreres: Ocupabilitat i Inclusió
Objectius principals
- Fomentar l'accés laboral de les persones amb discapacitat a través de la formació creant programes de formació i sensibilització que potenciïn les competències digitals dels col·lectius amb discapacitat.
- Promoure el mesurament d'impacte i la capacitació inclusiva a les empreses col·laboradores.
- Impulsar la recerca i la innovació com a palanques addicionals de suport per millorar la incorporació professional d'aquest col·lectiu en entorns ordinaris.
- Difondre coneixement i conscienciar la societat organitzant activitats de divulgació i transferència de coneixement sobre la importància de fer caure barreres i construir una cultura de coneixement sobre la discapacitat.
Formacions
- Cursos gratuïts.
- Modalitat online asíncrona.
- Idioma: Espanyol.
- Adreçats a persones amb discapacitat majors de 18 anys.
Cursos oberts el 2026
Durada: 25 hores
Intel·ligència artificial aplicada a l'ocupabilitat
Inici al juny; llengua de docència: castellà
Cursos acabats el 2025
Activitats
2025
- 1 d'abril del 2025: I Trobada dels membres de la Càtedra a Madrid.
- 25 de juny de 2025: Presentació de la Càtedra a Madrid.
- Setembre/octubre 2025: Inici d'itineraris formatius enfocats a persones amb discapacitat per fomentar-ne la inclusió laboral a través d'una sèrie escollida d'àmbits competencials d'interès en l'àmbit digital.
- 24 d'octubre de 2025: Hackató d'Accessibilitat.
- 15 de novembre de 2025: Oberta la convocatòria dels Premis STEM responsable als millors treballs finals de grau, màster o postgrau dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC que, pel contingut, suposin una millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat, un avenç en l'accessibilitat de productes i serveis tecnològics i una millora en la seva ocupabilitat.
2026
- 24 de febrer de 2026:
- Jornada Transformació Digital Sense Barreres: resultats, aliances i impuls empresarial per a la inclusió (Campus UOC a Barcelona).
- II Trobada dels membres de la Càtedra a Barcelona.
- Maig/octubre del 2026: inici de la segona edició dels itineraris formatius enfocats a persones amb discapacitat per fomentar-ne la inclusió laboral.
- 21 de maig de 2026: Participació de la Càtedra UOC-FVASS sota el marc temàtic de la Fundació VASS "Talent digital per a tots" a la Reunió Extraordinària Nacional de la Xarxa Colombiana d'Institucions d'Educació Superior per a la Discapacitat i la I Trobada Presencial – Node Centre d'ASCUN. (Seu d'ASCUN a Bogotà, Colòmbia).
- 19 d'octubre de 2026: Presentació del treball dut a terme des de la Càtedra sobre inclusió a la inauguració del Saló d'ocupació al Palau Macaya (Barcelona).
- 27 de noviembre de 2026: Webinar internacional "Disability Dynamic Cities"
- 7 i 8 de desembre de 2026: Presentació del workshop "Empowering People with Disabilities Through Digital Skills Training" al Congrés ASE/16th ASEE Conference de la mà de Marc Badia, qui compartirà els avenços i resultats de la Càtedra en matèria d'inclusió digital. (Liverpool).
2027
- Hackathon internacional.
Direcció i equip
Direcció
- Marta López Costa. Directora de la Càtedra (UOC).
- Antonio Rueda Guglieri. Codirector de la Càtedra (F. VASS).
Coordinació tècnica
- Arantxa Rodríguez Arnedo. Gestora de projectes corporatius (UOC).
- Natalia Fuentes Pampliega. Directora de Màrqueting i Comunicació (F. VASS).
Consell assesor
- Ignacio Tremiño Gómez. Vicepresident de la Fundación Lesión Medular i vicepresident d’Impulsa Igualdad CyL.
- Pilar Rojas Caja. Responsable de Cultura Corporativa, Diversitat i Experiència de l'Empleat en REPSOL.
- Ignacio González Cabello. Gestor del Departament d'Ocupabilitat i Innovació Educativa en Fundación Telefónica.
- Mari Satur Torre Calero. Gerenta de la Fundación Cruz Roja Española.
- Miguel López Quesada. President de l'Asociación de Directivos de Comunicación.
- Pedro Martínez López. President del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat a la Regió de Múrcia i gerent de Fundown.
- Israel González Carrasco. Director del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA).
- Marc Badia Muntané. Coordinador del Servei d'Inclusió Laboral Col·labora a Fundació Catalana Síndrome de Down.
- Jesús Celada Pérez, ambaixador de les Nacions Unides per a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
- Daniel Riera Terrén. Director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.
- Andrea Jardí Ferré. Professora agregada i investigadora predoctoral de la Universitat de Barcelona.
Comissió mixta de seguiment
- Carlos Gironella Guzmán. Director de Sector Públic Catalunya (VASS).
- José Samuel Berigüete Valero. Director acadèmic (VASS University).
- Joan Carles Medina Alcaraz. Sotsdirector de recerca dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació (UOC).
- Maite Fernández Ferrer. Sotsdirectora d'aliances, comunitat i cultura dels Estudis Psicologia i Ciències de l'Educació (UOC).
Investigació i Gestió de la formació
- Mariana Ierocades, investigadora (UOC)
- Sonia Fernández García, dissenyadora dels programes formatius (UOC)