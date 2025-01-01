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CÁTEDRAS

Cátedra UOC - Fundación VASS para la Transformación Digital sin Barreras: Empleabilidad e Inclusión

Objetivos principales

  • Fomentar el acceso laboral de las personas con discapacidad a través de la formación creando programas de formación y sensibilización que potencien las competencias digitales de los colectivos con discapacidad.
  • Promover la medición de impacto y la capacitación inclusiva en las empresas colaboradoras.
  • Impulsar la investigación y la innovación como palancas adicionales de apoyo para mejorar la incorporación profesional de este colectivo en entornos ordinarios.
  • Difundir conocimiento y concienciar a la sociedad organizando actividades de divulgación y transferencia de conocimiento sobre la importancia de derribar barreras y construir una cultura de conocimiento sobre la discapacidad.

Formaciones

  • Cursos gratuitos.
  • Modalidad online asíncrona.
  • Idioma: Español.
  • Dirigidos a personas con discapacidad mayores de 18 años

Cursos abiertos en 2026

Duración: 25 horas

Diseño accesible

Inicio en mayo

Duración: 25 horas

Inteligencia artificial aplicada a la empleabilidad

 Inicio en junio

Duración: 25 horas

Programación con Python A1

Inicio en septiembre

Duración: 25 horas

Programación con Python A2

 Inicio en octubre

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Cursos finalizados en 2025

Duración: 6 semanas

Diseño accesible. Curso online

Matrícula cerrada

Duración: 5 semanas

Herramientas digitales de productividad. Curso online

Matrícula cerrada

Duración: 5 semanas

Gestor de contenidos. Curso online

Matrícula cerrada

Duración: 6 semanas

Programación Python básico. Curso online

Matrícula cerrada

Actividades

2025

  • 1 de abril de 2025: I Encuentro de los miembros de la Cátedra en Madrid.
  • 25 de junio de 2025: Presentación de la Cátedra en Madrid.
  • Septiembre/octubre de 2025: Inicio de itinerarios formativos enfocados a personas con discapacidad para fomentar su inclusión laboral a través de una serie escogida de ámbitos competenciales de interés en el ámbito digital.
  • 15 de noviembre de 2025: Abierta la convocatoria de los Premios STEM responsable a los mejores trabajos finales de grado, máster o posgrado de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC que, por su contenido, supongan una mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, un avance en la accesibilidad de productos y servicios tecnológicos y una mejora en su empleabilidad.

2026

2027

  • Hackathon internacional.

Dirección y equipo

Dirección

Coordinación técnica

Consejo asesor

Comisión mixta de seguimiento

Investigación y Gestión de la formación