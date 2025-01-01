CÁTEDRAS
Cátedra UOC - Fundación VASS para la Transformación Digital sin Barreras: Empleabilidad e Inclusión
Objetivos principales
- Fomentar el acceso laboral de las personas con discapacidad a través de la formación creando programas de formación y sensibilización que potencien las competencias digitales de los colectivos con discapacidad.
- Promover la medición de impacto y la capacitación inclusiva en las empresas colaboradoras.
- Impulsar la investigación y la innovación como palancas adicionales de apoyo para mejorar la incorporación profesional de este colectivo en entornos ordinarios.
- Difundir conocimiento y concienciar a la sociedad organizando actividades de divulgación y transferencia de conocimiento sobre la importancia de derribar barreras y construir una cultura de conocimiento sobre la discapacidad.
Formaciones
- Cursos gratuitos.
- Modalidad online asíncrona.
- Idioma: Español.
- Dirigidos a personas con discapacidad mayores de 18 años
Cursos abiertos en 2026
Cursos finalizados en 2025
Actividades
2025
- 1 de abril de 2025: I Encuentro de los miembros de la Cátedra en Madrid.
- 25 de junio de 2025: Presentación de la Cátedra en Madrid.
- Septiembre/octubre de 2025: Inicio de itinerarios formativos enfocados a personas con discapacidad para fomentar su inclusión laboral a través de una serie escogida de ámbitos competenciales de interés en el ámbito digital.
- 24 de octubre de 2025: Hackatón de Accesibilidad.
- 15 de noviembre de 2025: Abierta la convocatoria de los Premios STEM responsable a los mejores trabajos finales de grado, máster o posgrado de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC que, por su contenido, supongan una mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, un avance en la accesibilidad de productos y servicios tecnológicos y una mejora en su empleabilidad.
2026
- 24 de febrero de 2026:
- Jornada Transformación Digital Sin Barreras: resultados, alianzas e impulso empresarial para la inclusión (Campus UOC en Barcelona).
- II Encuentro de los miembros de la Cátedra en Barcelona.
- Mayo/octubre de 2026: inicio de la segunda edición de los itinerarios formativos enfocados a personas con discapacidad para fomentar su inclusión laboral.
- 21 de mayo de 2026: Participación de la Cátedra UOC-FVASS bajo el marco temático de la Fundación VASS "Talento digital para todos" en la Reunión Extraordinaria Nacional de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad y el I Encuentro Presencial – Nodo Centro de ASCUN. (Sede de ASCUN en Bogotá, Colombia).
- 19 de octubre de 2026: Presentación del trabajo llevado a cabo desde la Cátedra sobre inclusión en la inauguración del Saló d'ocupació en el Palau Macaya (Barcelona).
- 27 de noviembre de 2026: Webinar internacional "Disability Dynamic Cities".
- 7 y 8 de diciembre de 2026: Presentación del workshop "Empowering People with Disabilities Through Digital Skills Training" en el Congreso ASE/16th ASEE Conference de la mano de Marc Badia, quien compartirá los avances y resultados de la Cátedra en materia de inclusión digital y empleabilidad. (Liverpool).
2027
- Hackathon internacional.
Dirección y equipo
Dirección
- Marta López Costa. Directora de la Cátedra (UOC).
- Antonio Rueda Guglieri. Codirector de la Cátedra (F. VASS).
Coordinación técnica
- Arantxa Rodríguez Arnedo. Gestora de proyectos corporativos (UOC).
- Natalia Fuentes Pampliega. Directora de Marketing y Comunicación (F. VASS).
Consejo asesor
- Ignacio Tremiño Gómez. Vicepresidente de la Fundación Lesión Medular y vicepresidente de Impulsa Igualdad CyL.
- Pilar Rojas Caja. Responsable de Cultura Corporativa, Diversidad y Experiencia del Empleado en REPSOL.
- Ignacio González Cabello. Gestor del Departamento de Empleabilidad e Innovación Educativa en Fundación Telefónica.
- Mari Satur Torre Calero. Gerente de la Fundación Cruz Roja Española.
- Miguel López Quesada. Presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación.
- Pedro Martínez López. Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Región de Murcia y gerente de Fundown.
- Israel González Carrasco. Director del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA).
- Marc Badia Muntané. Coordinador del Servicio de Inclusión Laboral Col·labora en Fundació Catalana Síndrome de Down.
- Jesús Celada Pérez, embajador de Naciones Unidas para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Daniel Riera Terrén. Director de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.
- Andrea Jardí Ferré. Profesora agregada e investigadora predoctoral por la Universidad de Barcelona.
Comisión mixta de seguimiento
- Carlos Gironella Guzmán. Director de Sector Público Catalunya (VASS).
- José Samuel Berigüete Valero. Director académico de VASS University.
- Joan Carles Medina Alcaraz. Subdirector de investigación de los Estudios Psicología y Ciencias de la Educación (UOC).
- Maite Fernández Ferrer. Subdirectora de alianzas, comunidad y cultura de los Estudios Psicología y Ciencias de la Educación (UOC).
Investigación y Gestión de la formación
- Mariana Ierocades, investigadora (UOC).
- Sonia Fernández García, diseñadora de los programas formativos (UOC).