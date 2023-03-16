Les aliances universitàries liderades per la UOC i la Universitat de Mondragón impulsen l'adaptació de les seves titulacions conjuntes al nou segell de grau europeuLa iniciativa unirà les aliances OpenEU i EU4Dual per desenvolupar programes en línia, duals i híbrids que facilitin una mobilitat internacional més flexible i millorin l'ocupabilitat de l'estudiantat
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Mondragón i les aliances universitàries europees OpenEU i EU4Dual impulsaran T-LED (Testing Labour-Oriented European Degrees), un projecte destinat a desenvolupar i adaptar vuit titulacions conjuntes als criteris del recentment aprovat Joint European Degree Label. Aquest segell pretén destacar titulacions oficials dissenyades i impartides de manera conjunta per diferents universitats europees. La proposta, que ha rebut una avaluació positiva de la Comissió Europea en la convocatòria Erasmus+ European Degree Exploratory Action, constitueix una de les catorze iniciatives europees destinades a provar i desenvolupar el futur segell europeu per a les titulacions conjuntes, una de les prioritats estratègiques de la Comissió Europea per avançar cap a un espai europeu d'educació superior més integrat.
Amb una durada prevista de tres anys, T-LED permetrà provar els criteris del segell europeu en programes en línia, duals, híbrids i vinculats a l'entorn laboral. Aquesta iniciativa reuneix institucions i entitats de catorze països europeus i, més enllà del finançament, facilitarà que la UOC contribueixi directament al testatge dels criteris, les eines i els processos que impulsaran la implantació del futur European Degree Label a Europa.
El projecte combinarà l'experiència d'OpenEU (coordinada per la UOC) en educació oberta, digital i a distància amb l'especialització d'EU4Dual (liderada per la Universitat de Mondragón) en formació dual i col·laboració amb empreses. La cooperació entre totes dues aliances permetrà integrar dos models universitaris complementaris per dissenyar titulacions europees més flexibles, inclusives i estretament vinculades a les necessitats socials i del mercat laboral.
També hi participaran com a entitats associades l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari Basc (Unibasq) i la UNED.
"Aquest nou projecte suposa un reconeixement europeu més a les possibilitats que ofereixen modalitats d'educació orientades a l'aprenentatge al llarg de la vida. Un reconeixement que se sosté en el treball que fa anys que portem a terme des de la UOC, en col·laboració amb els nostres socis de l'aliança OpenEU", explica Pastora Martínez Samper, comissionada per a l'acció internacional de la UOC.
"Aquesta iniciativa permet a les nostres institucions posar en valor la importància d'implicar les empreses i organitzacions en el disseny i desenvolupament de les titulacions universitàries, així com avançar cap a un reconeixement europeu d'aquest model de col·laboració", afirma Jon Altuna, vicerector acadèmic de la Universitat de Mondragón i coordinador de l'aliança EU4Dual.
La iniciativa adaptarà quatre títols conjunts existents i en dissenyarà quatre més des de zero, en els nivells de grau, màster i doctorat. Els programes se centraran en àrees clau per a Europa, com el desenvolupament de programari, la transformació industrial, la sostenibilitat, la salut, la gestió de riscos i la digitalització.
Mobilitat flexible i ocupabilitat
Pel que fa a la mobilitat transnacional, precisament un dels reptes és comprovar com es poden aplicar els criteris d'aquest segell a models educatius pensats per a persones que estudien mentre treballen, que necessiten més flexibilitat o que no poden fer estades llargues en altres països. En un context en el qual l'aprenentatge al llarg de la vida guanya pes en l'agenda europea, el projecte vol impulsar aquest model més flexible, inclusiu i connectat amb el mercat laboral, i també facilitar que la mobilitat internacional es pugui compatibilitzar amb les responsabilitats professionals i personals de l'estudiantat.
T-LED també pretén reforçar la participació d'empreses i altres agents socials en el disseny de les titulacions. Les propostes duals combinaran la formació acadèmica amb períodes estructurats d'aprenentatge en empreses, mentre que els programes en línia incorporaran projectes internacionals, col·laboració amb ocupadors i experiències creades per equips de diferents països.
Més suport per a perfils diversos
A més de participar en l'adaptació del primer grau conjunt d'OpenEU als criteris del segell europeu, la UOC liderarà el bloc de treball centrat en el suport a l'estudiantat. El seu paper serà coordinar mesures que facilitin la participació de perfils diversos en els programes conjunts, especialment de persones que compaginen els estudis amb la feina, les cures o altres responsabilitats.
També impulsarà l'intercanvi segur de dades acadèmiques entre les institucions participants i coordinarà un protocol europeu de seguiment de les persones graduades. L'objectiu serà conèixer millor la seva evolució professional, avaluar la connexió entre les titulacions i el mercat laboral i introduir millores en els programes a partir dels resultats obtinguts.
Vuit titulacions en àmbits estratègics
Les quatre titulacions que s'adaptaran als criteris del segell europeu són el grau de Desenvolupament i Proves de Programari, el màster de Gestió de Riscos Empresarials, el màster universitari europeu d'Enginyeria de Fabricació Digital i Sostenible, i l'MBA d'Economia Verda i Futur Sostenible.
El grau de Desenvolupament i Proves de Programari, coordinat per la UOC juntament amb la Universitat Oberta dels Països Baixos i la UNED, serà completament en línia i tindrà 180 crèdits ECTS. La primera edició està prevista per al curs 2026-2027 i formarà professionals capaços d'intervenir en tot el cicle de vida del programari, des del disseny i el desenvolupament fins a les proves, el manteniment i la garantia de qualitat.
El màster de Gestió de Riscos Empresarials, coordinat per la Universitat Oberta de Xipre, ja està en funcionament i s'adaptarà als nous criteris europeus. Per la seva banda, el màster universitari europeu d'Enginyeria de Fabricació Digital i Sostenible, coordinat per la Universitat de Mondragón, preveure rebre la seva primera promoció la tardor del 2026, mentre que l'MBA en Economia Verda i Futur Sostenible, coordinat per la Universitat de Ciències Aplicades de Savònia, començarà el gener del 2027.
Les quatre titulacions de nova creació seran el màster d'Emergència Climàtica i Sostenibilitat, el màster de Vida Saludable i Salut Integrada, el màster de Gestió de Projectes per a la Indústria Digital i un programa de doctorat industrial multidisciplinari.
Està previst que s'iniciï un programa pilot del màster d'Emergència Climàtica i Sostenibilitat l'hivern del curs 2026-2027 i que la titulació es desplegui plenament el 2028. Pel que fa al màster de Vida Saludable i Salut Integrada, està previst que comenci la tardor del 2027, i el màster de Gestió de Projectes per a la Indústria Digital es posaria en marxa la tardor del 2028.
El llançament del doctorat industrial, que combinarà formació investigadora en línia amb projectes desenvolupats en col·laboració amb empreses, està previst per a l'hivern del 2027-2028, i la seva implantació completa començarà durant el curs 2028-2029. Cada tesi tindrà supervisió acadèmica i professional per afavorir la transferència del coneixement i la seva aplicació a reptes reals de la indústria i la societat.
De les aliances universitàries a les titulacions compartides
T-LED enforteix la col·laboració i l'aprenentatge entre dues aliances universitàries amb models educatius diferents. OpenEU inclou universitats obertes i a distància, i cerca ampliar l'accés a l'educació superior i fomentar l'aprenentatge continu. EU4Dual s'especialitza en educació dual, un model que barreja formació acadèmica i experiències laborals.
La cooperació entre totes dues aliances permetrà dissenyar títols europeus més flexibles, inclusius i vinculats a l'ocupació, que facin costat tant a estudiants a temps complet com a les persones que estudien treballant. Amb aquest projecte, la UOC reforça el seu paper com una de les universitats europees que estan contribuint a definir el present de l'espai europeu d'educació superior, ja que consolida el seu lideratge en el desenvolupament de models d'educació superior oberts, digitals i internacionals.