El proyecto combinará la experiencia de OpenEU (coordinada por la UOC) en educación abierta, digital y a distancia con la especialización de EU4Dual (liderada por la Universidad de Mondragón) en formación dual y colaboración con empresas. La cooperación entre ambas alianzas permitirá integrar dos modelos universitarios complementarios para diseñar titulaciones europeas más flexibles, inclusivas y estrechamente vinculadas a las necesidades sociales y del mercado laboral.

También participarán como entidades asociadas la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU), la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq) y la UNED.

"Este nuevo proyecto supone un reconocimiento europeo más a las posibilidades que ofrecen modalidades de educación orientadas al aprendizaje a lo largo de la vida. Un reconocimiento que se sostiene en el trabajo que hace años que llevamos a cabo desde la UOC, en colaboración con nuestros socios de la alianza OpenEU", explica Pastora Martínez Samper, comisionada para la acción internacional de la UOC.

"Esta iniciativa permite a nuestras instituciones poner en valor la importancia de implicar a las empresas u organizaciones en el diseño y desarrollo de las titulaciones universitarias, así como avanzar hacia un reconocimiento europeo de este modelo de colaboración", afirma Jon Altuna, vicerrector académico de la Universidad de Mondragón y coordinador de la alianza EU4Dual.

La iniciativa adaptará cuatro títulos conjuntos existentes y diseñará otros cuatro desde cero, en los niveles de grado, máster y doctorado. Los programas se centrarán en áreas clave para Europa, como el desarrollo de software, la transformación industrial, la sostenibilidad, la salud, la gestión de riesgos y la digitalización.

Movilidad flexible y empleabilidad

En cuanto a la movilidad transnacional, precisamente uno de los retos es comprobar cómo pueden aplicarse los criterios de este sello a modelos educativos pensados para personas que estudian mientras trabajan, que necesitan mayor flexibilidad o que no pueden pasar estancias largas en otros países. En un contexto en el que el aprendizaje a lo largo de la vida gana peso en la agenda europea, el proyecto quiere impulsar este modelo más flexible, inclusivo y conectado con el mercado laboral, además de facilitar que la movilidad internacional pueda compatibilizarse con las responsabilidades profesionales y personales del estudiantado.

T-LED también pretende reforzar la participación de empresas y otros agentes sociales en el diseño de las titulaciones. Las propuestas duales combinarán la formación académica con periodos estructurados de aprendizaje en empresas, mientras que los programas en línea incorporarán proyectos internacionales, colaboración con empleadores y experiencias creadas por equipos de distintos países.

Más apoyo para perfiles diversos

Además de participar en la adaptación del primer grado conjunto de OpenEU a los criterios del sello europeo, la UOC liderará el bloque de trabajo centrado en el apoyo al estudiantado. Su papel será coordinar medidas que faciliten la participación de perfiles diversos en los programas conjuntos, especialmente de personas que compaginan los estudios con el trabajo, los cuidados u otras responsabilidades.

También impulsará el intercambio seguro de datos académicos entre las instituciones participantes y coordinará un protocolo europeo de seguimiento de las personas graduadas. El objetivo será conocer mejor su evolución profesional, evaluar la conexión entre las titulaciones y el mercado laboral e introducir mejoras en los programas a partir de los resultados obtenidos.

Ocho titulaciones en ámbitos estratégicos

Las cuatro titulaciones que se adaptarán a los criterios del sello europeo son el grado de Desarrollo y Pruebas de Software, el máster de Gestión de Riesgos Empresariales, el máster universitario europeo de Ingeniería de Fabricación Digital y Sostenible, y el MBA de Economía Verde y Futuro Sostenible.

El grado de Desarrollo y Pruebas de Software, coordinado por la UOC junto con la Universidad Abierta de los Países Bajos y la UNED, será completamente en línea y tendrá 180 créditos ECTS. La primera edición está prevista para el curso 2026-2027 y formará a profesionales capaces de intervenir en todo el ciclo de vida del software, desde el diseño y el desarrollo hasta las pruebas, el mantenimiento y la garantía de calidad.

El máster de Gestión de Riesgos Empresariales, coordinado por la Universidad Abierta de Chipre, ya está en funcionamiento y se adaptará a los nuevos criterios europeos. Por su parte, el máster universitario europeo de Ingeniería de Fabricación Digital y Sostenible, coordinado por la Universidad de Mondragón, prevé recibir a su primera promoción en otoño de 2026, mientras que el MBA en Economía Verde y Futuro Sostenible, coordinado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Savonia, comenzará en enero de 2027.

Las cuatro titulaciones de nueva creación serán el máster de Emergencia Climática y Sostenibilidad, el máster de Vida Saludable y Salud Integrada, el máster de Gestión de Proyectos para la Industria Digital y un programa de doctorado industrial multidisciplinario.

Está previsto que se inicie un programa piloto del máster de Emergencia Climática y Sostenibilidad en el invierno de 2026-2027 y que la titulación se despliegue plenamente en 2028. En cuanto al máster de Vida Saludable y Salud Integrada, está previsto que comience en otoño de 2027, y el máster de Gestión de Proyectos para la Industria Digital se pondría en marcha en otoño de 2028.

El lanzamiento del doctorado industrial, que combinará formación investigadora en línea con proyectos desarrollados en colaboración con empresas, está previsto para el invierno de 2027-2028, y su implantación completa comenzará durante el curso 2028-2029. Cada tesis contará con supervisión académica y profesional para favorecer la transferencia del conocimiento y su aplicación a retos reales de la industria y la sociedad.

De las alianzas universitarias a las titulaciones compartidas

T-LED fortalece la colaboración y el aprendizaje entre dos alianzas universitarias con modelos educativos diferentes. OpenEU incluye universidades abiertas y a distancia, y busca ampliar el acceso a la educación superior y fomentar el aprendizaje continuo. EU4Dual se especializa en educación dual, un modelo que mezcla formación académica y experiencias laborales.

La cooperación entre ambas alianzas permitirá diseñar títulos europeos más flexibles, inclusivos y vinculados al empleo, que apoyen tanto a estudiantes a tiempo completo como a las personas que estudian trabajando. Con este proyecto, la UOC refuerza su papel como una de las universidades europeas que están contribuyendo a definir el presente del Espacio Europeo de Educación Superior, ya que consolida su liderazgo en el desarrollo de modelos de educación superior abiertos, digitales e internacionales.