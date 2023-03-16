La UOC, la Universidad Abierta de los Países Bajos y la UNED lanzan el primer grado conjunto de OpenEULa titulación oficial de Desarrollo y Pruebas de Software, de 180 ECTS, se cursará íntegramente en línea y en inglés a partir de septiembre de 2026
El estudiantado se formará con profesorado de las tres universidades, abiertas y a distancia, en un entorno académico europeo, digital y multicultural, y adquirirá una visión integral de todo el ciclo de vida del software
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), como universidad coordinadora del grado, la Universidad Abierta de los Países Bajos (OUNL) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ponen en marcha el Joint Bachelor's Degree in Software Development and Testing, el primer grado conjunto desarrollado en el marco de OpenEU, la alianza de universidades europeas, abiertas y en línea, coordinada por la UOC.
Con esta titulación, acreditada a través del European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (EA) en un proceso liderado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU), OpenEU da un paso decisivo hacia la consolidación de una oferta académica compartida dentro del espacio europeo de educación superior, y apuesta por una oportunidad formativa europea e intercultural dentro de un mismo entorno virtual de aprendizaje.
"El interés del estudiantado por este grado demuestra que las alianzas universitarias europeas como OpenEU pueden ir más allá de la cooperación institucional y convertirse en motores de innovación y de atracción académica. Hemos articulado distintos marcos académicos y reguladores para crear una titulación conjunta que amplía las oportunidades de las universidades y del estudiantado, y que contribuye a una educación superior europea más inclusiva, flexible y centrada en las personas", destaca la coordinadora de la alianza y comisionada para la acción internacional de la UOC, Pastora Martínez Samper.
El nuevo grado es el resultado de más de cuatro años de trabajo conjunto entre la UOC, la Universidad Abierta de los Países Bajos y la UNED, tres universidades abiertas europeas con una trayectoria consolidada en educación superior en línea y a distancia. Durante este tiempo, sus equipos han coordinado los ámbitos académico, jurídico y administrativo para diseñar, acreditar y ofrecer una experiencia universitaria digital integrada.
La titulación, que forma parte de las novedades académicas de la UOC para el curso 2026-2027, también representa un hito para el conjunto de la iniciativa de universidades europeas, puesto que es uno de los primeros grados conjuntos diseñados, acreditados y puestos en marcha en el marco de una alianza universitaria europea, y el primero que se centra específicamente en el desarrollo y las pruebas de software.
Formación europea para un sector en plena expansión
En una sociedad cada vez más digitalizada, el software tiene un papel central en la actividad de empresas, administraciones e instituciones, y es un elemento clave para impulsar la transformación digital, la competitividad y la innovación.
"A diferencia de otros grados más generalistas, este programa se centra específicamente en las habilidades y los conocimientos necesarios para desarrollar y probar software de forma efectiva", destaca Javier Cánovas, director académico del grado y profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. "El enfoque europeo ofrece al estudiantado una experiencia docente internacional, gracias a la participación de profesorado y expertos de diferentes universidades del continente, que aportan una visión diversa y enriquecedora", añade.
En este contexto, los perfiles especializados en desarrollo y pruebas de software se encuentran entre los más buscados internacionalmente, en un sector marcado por la necesidad de profesionales cualificados, según el último informe EURES. El nuevo grado responde a esta realidad con una formación que cubre todo el ciclo de vida del software: desde el diseño y la implementación hasta las pruebas, el mantenimiento y la garantía de calidad.
"La IA cambia radicalmente la forma como se desarrolla el software. Como resultado, crece la necesidad de profesionales que no solo sepan construir software, sino que también puedan garantizar su calidad, fiabilidad y seguridad. Con este grado internacional único, preparamos al estudiantado para esta nueva realidad, junto con nuestros socios europeos", señala Tanja Vos, catedrática de Ingeniería de Software de la Universidad Abierta de los Países Bajos.
El plan de estudios se ha diseñado teniendo en cuenta el trabajo en equipos multiculturales, la colaboración en entornos digitales y la dimensión internacional de los proyectos tecnológicos actuales. Esta perspectiva europea también se refleja en los contenidos docentes, que incorporan casos de estudio, proyectos y retos reales del sector tecnológico.
“La ingeniería del software no entiende de barreras geográficas ni de normativas locales. Estas barreras se rompen con la alianza OpenEU, que nos permite participar en un grado conjunto pionero y constituye un inicio esperanzador de los grados europeos que todavía están por definirse a nivel normativo. La experiencia servirá como base para los proyectos educativos de la UNED y del resto de universidades a distancia, y como germen del futuro ecosistema europeo unificado de educación”, destaca Rafael Pastor Vargas, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED.
El marco de OpenEU permite, además, impulsar nuevas formas de movilidad virtual, colaboración académica y experiencias formativas compartidas entre las comunidades universitarias de la alianza.
Claves del nuevo grado europeo
- ¿Qué es? El primer grado conjunto en línea de la alianza OpenEU, diseñado e impartido conjuntamente por la UOC, la UNED y la Universidad Abierta de los Países Bajos.
- ¿A quién se dirige? A futuros profesionales del sector tecnológico que deseen especializarse en todo el ciclo de vida del software y en la garantía de calidad (testing).
- ¿Cuándo empieza? El 23 de septiembre de 2026 (correspondiente al curso académico 2026-2027).
- Idioma y modalidad: 100 % en línea e íntegramente en inglés.
- Duración y créditos: 180 ECTS, distribuidos en tres cursos académicos.
Sobre OpenEU
La alianza OpenEU agrupa diez universidades europeas líderes en educación abierta y a distancia con la misión de crear una universidad europea abierta, inclusiva, digital y verde de alcance europeo. Coordinada por la UOC, OpenEU trabaja para ampliar el acceso a una educación superior de calidad y promover el aprendizaje a lo largo de la vida para todo el mundo, desde cualquier lugar.