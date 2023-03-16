La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) , como universidad coordinadora del grado, la Universidad Abierta de los Países Bajos (OUNL) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ponen en marcha el Joint Bachelor's Degree in Software Development and Testing , el primer grado conjunto desarrollado en el marco de OpenEU , la alianza de universidades europeas, abiertas y en línea, coordinada por la UOC.

Con esta titulación, acreditada a través del European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (EA) en un proceso liderado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) , OpenEU da un paso decisivo hacia la consolidación de una oferta académica compartida dentro del espacio europeo de educación superior, y apuesta por una oportunidad formativa europea e intercultural dentro de un mismo entorno virtual de aprendizaje.

"El interés del estudiantado por este grado demuestra que las alianzas universitarias europeas como OpenEU pueden ir más allá de la cooperación institucional y convertirse en motores de innovación y de atracción académica. Hemos articulado distintos marcos académicos y reguladores para crear una titulación conjunta que amplía las oportunidades de las universidades y del estudiantado, y que contribuye a una educación superior europea más inclusiva, flexible y centrada en las personas", destaca la coordinadora de la alianza y comisionada para la acción internacional de la UOC, Pastora Martínez Samper.

El nuevo grado es el resultado de más de cuatro años de trabajo conjunto entre la UOC, la Universidad Abierta de los Países Bajos y la UNED, tres universidades abiertas europeas con una trayectoria consolidada en educación superior en línea y a distancia. Durante este tiempo, sus equipos han coordinado los ámbitos académico, jurídico y administrativo para diseñar, acreditar y ofrecer una experiencia universitaria digital integrada.