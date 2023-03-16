La UOC, la Universitat Oberta dels Països Baixos i la UNED llancen el primer grau conjunt d'OpenEULa titulació oficial de Desenvolupament i Proves de Programari, de 180 ECTS, es cursarà íntegrament en línia i en anglès a partir del setembre del 2026
L'estudiantat es formarà amb professorat de les tres universitats, obertes i a distància, en un entorn acadèmic europeu, digital i multicultural, i adquirirà una visió integral de tot el cicle de vida del programari
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), com a universitat coordinadora del grau, la Universitat Oberta dels Països Baixos (OUNL) i la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) posen en marxa el Joint Bachelor's Degree in Software Development and Testing, el primer grau conjunt desenvolupat en el marc d'OpenEU, l'aliança d'universitats europees, obertes i en línia, coordinada per la UOC.
Amb aquesta titulació, acreditada mitjançant l'European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (EA) en un procés liderat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), OpenEU fa un pas decisiu cap a la consolidació d'una oferta acadèmica compartida dins l'espai europeu d'educació superior, i aposta per una oportunitat formativa europea i intercultural dins d'un mateix entorn virtual d'aprenentatge.
"L'interès de l'estudiantat per aquest grau demostra que les aliances universitàries europees com OpenEU poden anar més enllà de la cooperació institucional i esdevenir motors d'innovació i d'atracció acadèmica. Hem articulat diferents marcs acadèmics i reguladors per crear una titulació conjunta que amplia les oportunitats de les universitats i de l'estudiantat, i que contribueix a una educació superior europea més inclusiva, flexible i centrada en les persones", destaca la coordinadora de l'aliança i comissionada per a l'acció internacional de la UOC, Pastora Martínez Samper.
El nou grau és el resultat de més de quatre anys de feina conjunta entre la UOC, la Universitat Oberta dels Països Baixos i la UNED, tres universitats obertes europees amb una trajectòria consolidada en educació superior en línia i a distància. Durant aquest temps, els seus equips han coordinat els àmbits acadèmic, jurídic i administratiu per dissenyar, acreditar i oferir una experiència universitària digital integrada.
La titulació, que forma part de les novetats acadèmiques de la UOC per al curs 2026-2027, també representa una fita per al conjunt de la iniciativa d'universitats europees, ja que és un dels primers graus conjunts dissenyats, acreditats i posats en marxa en el marc d'una aliança universitària europea, i el primer que se centra específicament en el desenvolupament i les proves de programari.
Formació europea per a un sector en plena expansió
En una societat cada vegada més digitalitzada, el programari té un paper central en l'activitat d'empreses, administracions i institucions, i és un element clau per impulsar la transformació digital, la competitivitat i la innovació.
"A diferència d'altres graus més generalistes, aquest programa se centra específicament en les habilitats i els coneixements necessaris per desenvolupar i provar programari de manera efectiva", destaca Javier Cánovas, director acadèmic del grau i professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. "L'enfocament europeu ofereix a l'estudiantat una experiència docent internacional, gràcies a la participació de professorat i experts de diferents universitats del continent, que hi aporten una visió diversa i enriquidora", afegeix.
En aquest context, els perfils especialitzats en desenvolupament i proves de programari es troben entre els més buscats internacionalment, en un sector marcat per la necessitat de professionals qualificats, segons l'últim informe EURES. El nou grau respon a aquesta realitat amb una formació que cobreix tot el cicle de vida del programari: des del disseny i la implementació fins a les proves, el manteniment i la garantia de qualitat.
"La IA canvia radicalment la manera com es desenvolupa el programari. Com a resultat, creix la necessitat de professionals que no només sàpiguen construir programari, sinó que també en puguin garantir la qualitat, la fiabilitat i la seguretat. Amb aquest grau internacional únic, preparem l'estudiantat per a aquesta nova realitat, de manera conjunta amb els nostres socis europeus", assenyala Tanja Vos, catedràtica d'Enginyeria de Programari de la Universitat Oberta dels Països Baixos.
El pla d'estudis s'ha dissenyat tenint en compte el treball en equips multiculturals, la col·laboració en entorns digitals i la dimensió internacional dels projectes tecnològics actuals. Aquesta perspectiva europea també es reflecteix en els continguts docents, que incorporen casos d'estudi, projectes i reptes reals del sector tecnològic.
"L'enginyeria del programari no entén de barreres geogràfiques ni de normatives locals. Aquestes barreres es trenquen amb l'aliança OpenEU, que ens permet participar en un grau conjunt pioner i constitueix un inici esperançador dels graus europeus que encara s'han de definir des del punt de vista normatiu. L'experiència servirà com a base per als projectes educatius de la UNED i de la resta d'universitats a distància, i com a germen del futur ecosistema europeu unificat d'educació", destaca Rafael Pastor Vargas, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica de la UNED.
El marc d'OpenEU permet, a més, impulsar noves formes de mobilitat virtual, col·laboració acadèmica i experiències formatives compartides entre les comunitats universitàries de l'aliança.
Claus del nou programa europeu
- Què és? El primer grau conjunt en línia de l'aliança OpenEU, dissenyat i impartit conjuntament per la UOC, la UNED i la Universitat Oberta dels Països Baixos.
- A qui s'adreça? A futurs professionals del sector tecnològic que es vulguin especialitzar en tot el cicle de vida del programari i en la garantia de qualitat (testing).
- Quan comença? El 23 de setembre del 2026 (corresponent al curs acadèmic 2026-2027).
- Idioma i modalitat: 100 % en línia i íntegrament en anglès.
- Durada i crèdits: 180 ECTS, distribuïts en tres cursos acadèmics.
Sobre OpenEU
L'aliança OpenEU agrupa deu universitats europees líders en educació oberta i a distància amb la missió de crear una universitat europea oberta, inclusiva, digital i verda d'abast europeu. Coordinada per la UOC, OpenEU treballa per ampliar l'accés a una educació superior de qualitat i promoure l'aprenentatge al llarg de la vida per a tothom, des de qualsevol lloc.