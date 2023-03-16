El curs vinent la UOC estrenarà dos graus i dos màsters universitarisEnginyeria biomèdica, programari, psicopedagogia i dades aplicades són els eixos de coneixement de la nova oferta acadèmica oficial per al curs 2026-2027
La Universitat també oferirà un nou MBA
Els dos nous graus que la UOC oferirà el proper curs són el grau d'Enginyeria Biomèdica, ofert pels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i els Estudis de Ciències de la Salut, i el grau de Desenvolupament i Proves de Software, que s'oferirà íntegrament en anglès juntament amb la Universitat Oberta dels Països Baixos (OUNL) i la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en el marc de l'aliança europea OpenEU. Seran també novetats dos nous màsters oficials: el màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades i el nou màster universitari de Psicopedagogia. Aquestes i altres novetats es presentaran al nou estand de la Universitat al Saló de l'Ensenyament, que es podrà visitar del 18 al 22 de març a Fira de Barcelona.
Grau d'Enginyeria Biomèdica
El grau d'Enginyeria Biomèdica de la UOC ofereix una formació interdisciplinària en modalitat en línia que integra coneixements d'enginyeria, informàtica i ciències de la salut. El programa posa especial èmfasi en àmbits emergents com la intel·ligència artificial aplicada a la salut, la imatge mèdica i la bioinformàtica, i prepara els estudiants per dissenyar tecnologies mèdiques innovadores i contribuir al desenvolupament de la medicina personalitzada. Aquests estudis capaciten per a un mercat laboral en creixement, especialment en sectors com la salut digital, la biotecnologia i el desenvolupament de dispositius mèdics, des d'una perspectiva d'innovació tecnològica i compromís ètic.
L'enginyeria biomèdica és una disciplina amb múltiples aplicacions, com ara el desenvolupament de nous fàrmacs, el disseny de pròtesis i sistemes biomecànics, la creació d'aplicacions per monitorar la salut mitjançant dispositius portables (wearables) o la gestió i anàlisi de dades clíniques.
Els professors que han dissenyat el nou grau són Francesc Saigí i David Merino. Segons Merino, "la demanda d'enginyers biomèdics ha crescut notablement en els darrers anys, especialment en sectors com el farmacèutic, la biotecnologia, el desenvolupament de sensors biomèdics i la salut digital, en què les tecnologies digitals estan transformant la manera de prevenir, diagnosticar i tractar les malalties".
Per la seva banda, Saigí destaca el potencial d'aquest camp en àmbits com "la nanomedicina o la cirurgia assistida per robot, que permeten millorar la precisió dels tractaments i desenvolupar noves formes d'intervenció terapèutica".
Grau de Desenvolupament i Proves de Software
Es tracta de la primera titulació oficial internacional de la UOC, oferta en col·laboració amb la Universitat Oberta dels Països Baixos (OUNL) i la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el marc de l'aliança OpenEU, que està coordinada per la UOC i formada per deu universitats membres i disset associated partners que inclouen associacions acadèmiques, empresarials, rurals, municipals i civils de tot Europa per crear una universitat oberta paneuropea i transformar l'educació digital al continent. Aquest grau s'oferirà només en anglès i tindrà una càrrega acadèmica total de 180 crèdits, en línia amb l'estructura habitual dels graus europeus.
Amb aquesta formació, l'estudiantat dominarà el desenvolupament de programari des de la conceptualització fins a la implementació, el testatge i el manteniment. La titulació dona resposta a la demanda d'experts en desenvolupament i testatge de programari, que continua creixent, i obre la porta a una professió amb una projecció excel·lent i uns salaris competitius.
El director acadèmic d'aquest nou grau és Javier Cánovas, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Per a ell, "el desplegament d'aquest nou programa dins de l'aliança OpenEU ofereix una oportunitat única per aprendre, en un entorn internacional i innovador, una professió clau en la nostra societat del coneixement, en què les competències de desenvolupament i testatge del programari sostenen la seva base tecnològica".
Màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades
La UOC respon a la demanda de perfils analítics transversals amb el llançament d'aquest nou màster universitari, un títol oficial dissenyat per trencar la bretxa digital en professionals de les ciències socials i humanitats, amb una estructura modular de tres itineraris d'especialització. El programa permet a l'estudiantat orientar-se cap a la intel·ligència de negoci en organitzacions, aprofundint en l'analítica de clients, operacions i recursos humans per a la presa de decisions corporatives. Així mateix, ofereix una especialitat en Estratègia i Política de Dades, centrada en la governança, la cultura analítica i el disseny d'indicadors econòmics i socials per a institucions. Finalment, l'itinerari en Ciència de Dades Aplicada a Ciències Socials capacita en tècniques avançades d'investigació, com l'anàlisi de textos, l'estudi de xarxes socials i comunitats, i la modelització i predicció mitjançant aprenentatge automàtic.
El director d'aquest nou màster oficial serà el professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Josep Cobarsí.
Màster universitari de Psicopedagogia
Amb un enfocament clarament professionalitzador i adreçat a la pràctica, el nou pla d'estudis del màster posa l'accent en el desenvolupament de competències per assessorar i acompanyar processos de millora i innovació educativa, especialment orientats a l'eliminació de barreres per a l'aprenentatge i la participació i a la construcció d'entorns educatius inclusius en diversos contextos educatius i comunitaris.
L'objectiu és capacitar els professionals de la psicopedagogia per exercir com a promotors del canvi i de la transformació educativa. Així mateix, el nou pla d'estudis prepara el psicopedagog per actuar com a assessor en l'ús de la intel·ligència artificial en els ecosistemes educatius, promovent-ne la integració per potenciar la inclusió i la personalització de l'aprenentatge, sempre sota criteris ètics i normatius.
La directora d'aquest nou màster oficial serà la professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació Rosa Maria Mayordomo.
Màster universitari de Direcció i Administració d'Empreses (MBA)
En un moment en què la IA i les normatives ASG (ambientals, socials i de governança) redefineixen l'economia, el rol directiu tradicional ha quedat obsolet. El nou perfil executiu que demanen les empreses requereix una combinació híbrida: domini de les tecnologies emergents i competències personals (soft skills) per gestionar equips diversos. El nou MBA destaca per formar agents de canvi: professionals preparats per liderar i transformar organitzacions —tant les ja existents com en el llançament de noves iniciatives—, integrant la sostenibilitat com a motor estratègic i no com una obligació. Una direcció d'empreses pensada per al futur immediat.
La directora d'aquesta oferta renovada és la professora dels Estudis d'Economia i Empresa Laura Lamolla.
Cursos breus
La Universitat complementarà la nova oferta acadèmica amb quatre diplomes d'expert de:
● Salut Digital, que proporcionarà el coneixement específic de l'ús avançat de la IA en l'avaluació, prevenció, diagnòstic, tractament i gestió de pacients en un entorn clínic.
● Gestió Estratègica i Logística en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC-Creu Roja), que ofereix un enfocament integral i professionalitzador en la gestió d'operacions en entorns complexos, posant un èmfasi estratègic en la gestió de l'equip humà.
● Direcció de Comunicació Interna UOC-DIRCI, per adquirir les competències i els coneixements que es necessiten en l'àmbit professional de la comunicació corporativa.
● Comunicació Transmèdia.
Noves microcredencials
Les microcredencials són la gran aposta formativa de la UOC per promoure l'ocupabilitat. Aquests cursos ofereixen a la ciutadania una via per acreditar competències professionals amb una formació de curta durada. Enguany un miler de persones han cursat una de les més de 100 microcredencials que ofereix la UOC. El curs que ve, el catàleg s'ampliarà amb 23 nous cursos més, en els àmbits següents:
● Intel·ligència Artificial: aplicacions i eines d'intel·ligència artificial generativa per a la recerca científica, IA per a la presa de decisions (nova soft skill de UOC Skills Lab).
● Programació i Anàlisi de Dades: instruments qualitatius d'anàlisi i de presentació de dades, preguntes analítiques, dades i extracció de coneixement i nous nivells de l'Escola de Programació en Python, JavaScript i R.
● Educació i Igualtat: educar per a la igualtat; qui dissenya el futur?, gènere, tecnologia i el repte de l'equitat; multilingüisme a l'aula d'infantil; ensenyament asíncron: disseny pedagògic i capacitació per a docents d'educació infantil.
● Ciència Política: geopolítica dels conflictes, gestió de dades aplicada a la ciència política.
● Alimentació i Esport: biologia i fisiologia aplicada a l'esport; alimentació i activitat física a les diferents etapes de la vida; aliments, cuina i esport; valoració integral de l'esportista; noves tendències en alimentació.
● Actualització Jurídica: reptes actuals en l'extinció del contracte de treball: més enllà de la norma.
● Sostenibilitat: comunicació en sostenibilitat i criteris ASG.
Nou estand al Saló de l'Ensenyament
Després de renovar el portal institucional, la UOC també innova en la seva presència al Saló de l'Ensenyament. L'espai, més que mai, vol reflectir l'essència de la Universitat: oberta, flexible i connectada amb l'entorn.
L'evolució de la identitat visual corporativa s'hi projecta amb una gamma cromàtica renovada que aporta més lluminositat, claredat i coherència. I el nou lema, "Oberta al futur", eix vertebrador de la comunicació, hi té una presència destacada.
L'estand serà un punt de trobada que convidarà al diàleg. S'hi oferiran sessions informatives diàries perquè l'estudiantat conegui la innovadora metodologia d'aprenentatge de la UOC, i un equip d'orientació acadèmica oferirà atenció personalitzada.
En definitiva, l'estudiantat podrà explorar-hi l'oferta formativa de la Universitat, resoldre dubtes i dissenyar camins formatius.