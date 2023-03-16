OpenEU fa els seus primers passos cap a la primera universitat oberta d'EuropaMés de 368.000 estudiants i 24.000 docents, investigadors i personal de gestió de les principals universitats obertes i a distància d'Europa es beneficiaran d'aquesta aliança
OpenEU, l'aliança per conformar la primera universitat oberta d'Europa, fa els seus primers passos. Els rectors i les rectores de les deu universitats europees impulsores d'aquesta gran coalició, entre les quals hi ha la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que lidera el projecte, i la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es reuneixen els pròxims dies 16 i 17 de gener a Barcelona per marcar el full de ruta dels anys vinents.
Aquesta coalició, avalada per la Comissió Europea en el marc de la iniciativa Universitats Europees i conformada en conjunt per 27 organitzacions acadèmiques i no acadèmiques, adquireix el compromís de transformar l'educació superior per dirigir-la cap a un model més orientat a l'aprenentatge al llarg de la vida i més equitatiu, inclusiu i digital.
"En un moment en què les universitats privades en línia amb objectius comercials proliferen per tot arreu, OpenEU ens brinda l'oportunitat de reivindicar la necessitat d'una educació en línia de qualitat per reforçar l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior", afirma Àngels Fitó, rectora de la UOC i presidenta de l'aliança. "Nosaltres, les universitats obertes i a distància europees, tenim el deure de continuar oferint oportunitats formatives a les persones que, per motius diversos, no poden accedir a la universitat presencial".
Per la seva banda, Ricardo Mairal, rector de la UNED, afirma que "l'impacte d'OpenEU es troba en la seva singularitat, ja que, de les 64 aliances d'universitats europees existents, OpenEU és l'única que agrupa les universitats obertes més rellevants del continent i d'aquesta manera està a l'avantguarda en internacionalització i innovació educativa. Volem fer valdre encara més la nostra metodologia i la nostra funció social, i a tal fi, gràcies a l'esforç conjunt de les deu universitats membres i a la nostra gran capil·laritat, podrem ampliar els horitzons de milions d'estudiants, no només europeus sinó de tot el món".
Primers passos i grans reptes
Els objectius estratègics d'OpenEU per als pròxims quatre anys són els tres grans reptes de l'educació superior: l'aprenentatge al llarg de la vida, la inclusió i l'equitat i la transformació digital. "El repte i el gran somni és construir la universitat oberta paneuropea que amplia l'accés i la cobertura a l'educació superior", reconeix Pastora Martínez, comissionada per a l'acció internacional de la UOC i coordinadora de l'aliança. "Gràcies a la nostra metodologia, podem abordar alguns dels grans reptes actuals, com l'aprenentatge al llarg de la vida o la digitalització de l'educació superior".
Entre altres coses, es treballarà en una àmplia oferta formativa conjunta entre els membres de l'aliança, com el primer grau transnacional, un programa de tres anys en desenvolupament de programari en col·laboració amb la UNED i la Universitat Oberta dels Països Baixos. També es crearà un campus virtual comú que permeti la interacció dels diferents membres de la comunitat universitària; o l'acompanyament a cinc institucions europees d'educació superior en la incorporació de l'educació digital.
La recerca predoctoral també serà un dels punts cabdals del projecte, ja que s'establiran llaços de col·laboració entre els equips investigadors de les diferents universitats a través de diferents iniciatives formatives, amb escoles d'estiu i d'hivern, seminaris i capacitacions, així com estades en altres institucions i possibles doctorats conjunts, amb la finalitat de tenir una comunitat investigadora predoctoral molt activa i col·laborativa.
368.000 estudiants beneficiats: més mobilitat i més oportunitats d'ocupació
OpenEU representarà més de 368.000 estudiants universitaris, la majoria amb un perfil no tradicional, ja que la seva mitjana d'edat és de 36 anys i el 84 % d'ells compagina la formació amb la feina. Uns altres dels grans actius de l'aliança són els seus 709.000 graduats i 24.000 treballadors en plantilla de les entitats que formen part del projecte.
OpenEU proporcionarà experiències internacionals a l'estudiantat de les deu institucions a través d'intercanvis virtuals, híbrids i presencials. A més, estudiants, professors, investigadors i personal de gestió tindran més oportunitats de mobilitat entre totes les universitats del consorci per reforçar llaços de col·laboració, intercanviar bones pràctiques i compartir reptes.
També, es desenvoluparà un portafolis conjunt de microcredencials en àrees clau com el canvi climàtic, els valors europeus i la democràcia i la transformació digital. L'estudiantat es podrà matricular en cursos de qualsevol de les universitats del consorci, la qual cosa ampliarà les seves possibilitats d'especialització i flexibilitzarà el seu itinerari formatiu. En aquest sentit, l'aliança OpenEU treballarà per garantir la integració d'aquestes microcredencials en els seus plans d'estudi, per facilitar-ne el reconeixement a escala europea i oferir així noves oportunitats d'aprenentatge al llarg de la vida acadèmica de l'estudiantat.
Una de les primeres iniciatives de l'aliança OpenEU servirà per impulsar un màster obert en canvi climàtic, que es podrà cursar a totes les universitats, la qual cosa permetrà crear un itinerari formatiu únic i variat, adaptat a cada cas.
L'aliança interuniversitària girarà al voltant de tres eixos que també responen a grans reptes no només europeus, sinó globals: l'emergència climàtica, la transformació digital i la democràcia. En aquest sentit, tots els programes formatius que s'impulsin en el marc de l'aliança estaran relacionats amb alguna d'aquestes àrees, de la mateixa manera que les comunitats de pràctica o de pensament ho estaran amb professorat i personal investigador, estudiantat i personal de gestió que formin part del consorci.
Un programa conjunt pensat també per a la inserció laboral
L'aliança també busca millorar la inserció laboral de l'estudiantat a través d'iniciatives com una borsa de pràctiques i de treball conjunta, que garantirà experiències transnacionals híbrides, virtuals i presencials, i una fira virtual d'ocupació que celebrarà la seva primera edició el tercer any del projecte.
A més, per empoderar l'estudiantat en el desenvolupament de les seves pròpies trajectòries competencials i millorar la seva ocupabilitat, OpenEU desenvoluparà una eina virtual d'orientació professional basada en bases de dades reals del mercat laboral.
OpenEU treballarà estretament amb xarxes com Eurocities, Stifterverband o la Bulgarian Industry Association per oferir capacitació professional i formació adaptada a les sol·licituds del mercat laboral europeu i respondre a les necessitats de la societat amb una oferta formativa cohesionada i transnacional que desenvolupi les competències necessàries per a l'ocupabilitat.