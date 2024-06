L'objectiu d'OpenEU, com a primera universitat oberta paneuropea, és reforçar la dimensió digital, ecològica i social de l'espai europeu d'educació superior (EEES) oferint accés a un ensenyament superior de qualitat i un aprenentatge al llarg de la vida per a tothom, facilitant experiències internacionals accessibles i mediambientalment sostenibles per a tot l'estudiantat i impulsant la transformació digital de les institucions.

La Comissió Europea ha decidit avalar el projecte OpenEU a través de la iniciativa Universitats Europees, i per això l'ha seleccionat entre les 56 propostes presentades per aliances europees. OpenEU ara pot tirar endavant gràcies als prop de 14,4 milions d'euros amb què ha estat guardonada. L'aliança, que agrupa les principals universitats obertes i a distància d'Europa, a més de cinc universitats presencials compromeses amb la transformació digital, promou un ensenyament centrat en l'estudiant, inclusiu, digital i verd, amb l'objectiu d'enfortir l'EEES i no deixar ningú enrere.