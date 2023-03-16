La UOC estrena l'actualització del portal institucional uoc.edu amb l'objectiu de reforçar la projecció externa de la Universitat i d'optimitzar la comunicació amb la comunitat universitària. El canvi es basa en una experiència de navegació renovada, una nova arquitectura de continguts, un nou relat alineat amb el propòsit institucional i una evolució de la identitat visual que projecta la Universitat d'avui cap al futur.
Una navegació pensada per a les persones
El web posa les persones al centre. L'arquitectura de la informació s'ha redissenyat perquè el futur estudiantat i tots els públics de la comunitat UOC —estudiantat, alumnis, personal docent i investigador, i equip de gestió— trobin el que necessiten de manera més intuïtiva i eficaç.
Segons la directora de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Ester Medico, "el canvi respon a la necessitat d'alinear-la amb els objectius i el posicionament actuals de l'organització, així com d'actualitzar-ne la identitat visual. El redisseny posa l'accent en una comunicació més clara, coherent, simple i eficaç, millorant la navegació, els continguts i l'accés a la informació, amb l'objectiu d'oferir una experiència útil i orientada a les necessitats de les diferents audiències".
En aquest sentit, el nou web s'ha definit a partir de l'anàlisi de les necessitats dels usuaris per garantir un accés fàcil, clar i eficient als continguts que expliquen el model educatiu, l'oferta formativa i els serveis a l'estudiantat i a la resta de col·lectius de la comunitat universitària, la recerca, la transferència i l'emprenedoria a la UOC, entre d'altres.
“El nou lema, 'Oberta al futur', ens marca el rumb i la mirada.”
Un relat amb propòsit
La reconfiguració del portal web ha partit d'un canvi en la plataforma de gestió de continguts del portal web (nou CMS). No obstant això, l'objectiu comunicatiu s'ha centrat a satisfer els interessos i les necessitats de les diferents audiències al portal web i a explicar el propòsit de la institució: impulsar l'accés a una educació superior de qualitat que permeti a les persones transformar la seva vida i la del seu entorn. És a dir, transformar la societat a través del coneixement.
Coincidint amb la publicació del nou web, la UOC estrena el lema "Oberta al futur", que actua com a eix vertebrador de la comunicació. "El nou lema, 'Oberta al futur', ens marca el rumb i la mirada. Deixa clar que el millor moment no va ser ahir, sinó que encara ha de venir. Com a institució pionera i líder en aprenentatge en línia, tenim el propòsit de seguir avançant-nos en el temps per mantenir-nos com a referents i continuar liderant l'aprenentatge al llarg de la vida, sent útils a la societat que ens acull i donant resposta a les seves necessitats", sosté Ester Medico.
Evolució visual i identitat gràfica
L'evolució de la identitat visual corporativa de la UOC que projecta el web aplica una gamma cromàtica renovada que aporta més lluminositat, claredat i coherència. És una imatge fidel a l'essència de la UOC, però alineada amb el context actual, garantint sempre la màxima accessibilitat en tots els punts de contacte.
Un projecte obert al futur
El portal web de la UOC es concep com el component central de l'ecosistema digital extern de la UOC. És l'espai on convergeixen l'oferta formativa, la recerca, els serveis i el relat institucional, i on es construeix una presència digital coherent, integrada i alineada amb els valors de la Universitat.
L'estratègia del portal web 2025-2030 entén aquest llançament com un punt de partida, no com un punt final, i defineix un full de ruta basat en l'evolució progressiva del portal, la racionalització de continguts, l'ús de dades i de la intel·ligència artificial, i l'avenç cap a experiències més clares i personalitzades, inclosa la incorporació d'assistents intel·ligents.