La UOC estrena la actualización del portal institucional uoc.edu/es con el objetivo de reforzar la proyección externa de la universidad y de optimizar la comunicación con la comunidad universitaria. El cambio se basa en una experiencia de navegación renovada, una nueva arquitectura de contenidos, un nuevo relato alineado con el propósito institucional y una evolución de la identidad visual que proyecta la universidad de hoy hacia el futuro.

Una navegación pensada para las personas

La web pone a las personas en el centro. La arquitectura de la información se ha rediseñado para que el futuro estudiantado y todos los públicos de la comunidad UOC —estudiantado, alumnis, personal docente e investigador, y equipo de gestión— encuentren lo que necesitan de forma más intuitiva y eficaz.

Según la directora de Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Ester Medico, "el cambio responde a la necesidad de alinearla con los objetivos y el posicionamiento actuales de la organización, así como de actualizar la identidad visual. El rediseño pone el acento en una comunicación más clara, coherente, simple y eficaz, mejorando la navegación, los contenidos y el acceso a la información, con el objetivo de ofrecer una experiencia útil y orientada a las necesidades de las diferentes audiencias".

En este sentido, la nueva web se ha definido a partir del análisis de las necesidades de los usuarios para garantizar un acceso fácil, claro y eficiente a los contenidos que explican el modelo educativo, la oferta formativa y los servicios al estudiantado y al resto de los colectivos de la comunidad universitaria, la investigación, la transferencia y el emprendimiento en la UOC, entre otros.