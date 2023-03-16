La UOC estrena la actualización del portal institucional uoc.edu/es con el objetivo de reforzar la proyección externa de la universidad y de optimizar la comunicación con la comunidad universitaria. El cambio se basa en una experiencia de navegación renovada, una nueva arquitectura de contenidos, un nuevo relato alineado con el propósito institucional y una evolución de la identidad visual que proyecta la universidad de hoy hacia el futuro.
Una navegación pensada para las personas
La web pone a las personas en el centro. La arquitectura de la información se ha rediseñado para que el futuro estudiantado y todos los públicos de la comunidad UOC —estudiantado, alumnis, personal docente e investigador, y equipo de gestión— encuentren lo que necesitan de forma más intuitiva y eficaz.
Según la directora de Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Ester Medico, "el cambio responde a la necesidad de alinearla con los objetivos y el posicionamiento actuales de la organización, así como de actualizar la identidad visual. El rediseño pone el acento en una comunicación más clara, coherente, simple y eficaz, mejorando la navegación, los contenidos y el acceso a la información, con el objetivo de ofrecer una experiencia útil y orientada a las necesidades de las diferentes audiencias".
En este sentido, la nueva web se ha definido a partir del análisis de las necesidades de los usuarios para garantizar un acceso fácil, claro y eficiente a los contenidos que explican el modelo educativo, la oferta formativa y los servicios al estudiantado y al resto de los colectivos de la comunidad universitaria, la investigación, la transferencia y el emprendimiento en la UOC, entre otros.
“El nuevo lema, 'Abierta al futuro', nos marca el rumbo y la mirada.”
Un relato con propósito
La reconfiguración del portal web ha partido de un cambio en la plataforma de gestión de contenidos del portal web (nuevo CMS). Sin embargo, el objetivo comunicativo se ha centrado en satisfacer los intereses y las necesidades de las diferentes audiencias en el portal web y en explicar el propósito de la institución: impulsar el acceso a una educación superior de calidad que permita a las personas transformar su vida y la de su entorno. Es decir, transformar la sociedad a través del conocimiento.
Coincidiendo con la publicación de la nueva web, la UOC estrena el lema "Abierta al futuro", que actúa como eje vertebrador de la comunicación. "El nuevo lema, 'Abierta al futuro', nos marca el rumbo y la mirada. Deja claro que el mejor momento no fue ayer, sino que todavía está por venir. Como institución pionera y líder en aprendizaje en línea, tenemos el propósito de seguir avanzándonos al tiempo para mantenernos como referentes y continuar liderando el aprendizaje a lo largo de la vida, siendo útiles a la sociedad que nos acoge y dando respuesta a sus necesidades", sostiene Ester Medico.
Evolución visual e identidad gráfica
La evolución de la identidad visual corporativa de la UOC que proyecta la web aplica una gama cromática renovada que aporta más luminosidad, claridad y coherencia. Es una imagen fiel a la esencia de la UOC, pero alineada con el contexto actual, garantizando siempre la máxima accesibilidad en todos los puntos de contacto.
Un proyecto abierto al futuro
El portal web de la UOC se concibe como el componente central del ecosistema digital externo de la UOC. Es el espacio donde convergen la oferta formativa, la investigación, los servicios y el relato institucional, y donde se construye una presencia digital coherente, integrada y alineada con los valores de la universidad.
La estrategia del portal web 2025-2030 entiende este lanzamiento como un punto de partida, no como un punto final, y define una hoja de ruta basada en la evolución progresiva del portal, la racionalización de contenidos, el uso de datos y de la inteligencia artificial, y el avance hacia experiencias más claras y personalizadas, incluida la incorporación de asistentes inteligentes.