Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgraduada en Comunicació i Estratègia Política per l’ICPS-UAB, màster en Comunicació Política per la City University i màster en Projectes de Comunicació Online per la Universitat Internacional de Catalunya – La Vanguardia.com. Directora de l'Àrea de Comunicació de la UOC. Especialitzada en periodisme de fonts, comunicació institucional i corporativa, estratègies de comunicació en línia i comunicació política.